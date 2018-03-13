11:50 13 марта
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В Пентагоне рассказали об «основной угрозе» в Европе

Основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе, это Россия, передает РИА Новости заявление главнокомандующего силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти.



По словам генерала, российская сторона «продолжает дестабилизировать региональную безопасность и игнорировать нормы международного права», которые обеспечивали мир в Европе с момента окончания Второй мировой войны.


Нашим стратегическим приоритетом является сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников и партнеров США,
заявил главком.

Он констатировал, что американские военные занимаются выработкой «различных вариантов по защите европейских государств от российской агрессии, среди которых имеются сценарии военного противодействия России».

Однако, по словам Скапаротти, военной силы недостаточно для борьбы с «российской угрозой». Необходимо, чтобы американское правительство придерживалось единого подхода в вопросе сдерживания РФ.

Он подчеркнул также, что «российская угроза» выходит «за рамки европейского пространства».

Россия оказывает влияние на Ближний Восток, где ее вмешательство в гражданскую войну в Сирии усилило режим Башара Асада и позволило Ирану распространять свое влияние в регионе Леванта. Российская сторона также все более активно оказывает помощь ближневосточным государствам, укрепляя сотрудничество с Ираном и расширяя свое влияние в Саудовской Аравии, Египте, Ливии и Кипре. Подобные усилия ведут к смене региональной динамики, что негативно сказывается на безопасности Израиля, стабильности в Ливане и интересах США в регионе,
пояснил генерал.

Он добавил, что Москва пытается изменить сложившийся миропорядок в свою пользу.

Напомним, ранее Конгресс США поручил министерствам разработать стратегию по противостоянию «российской угрозе».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Василенко Владимир Сегодня, 09:19
    Основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе, это Россия
    и почему я не удивлен?
    Василенко Владимир
    1. Чёрный Сегодня, 09:20
      Как же ты ошибся. Впрочем нам то на руку. Но между нами говоря ЦРУ у Вас полное фуфло-причем космический дорогое. laughing
      Чёрный
      1. dik-nsk Сегодня, 09:32
        казания российской стороной негативного влияния на европейских союзников и партнеров США

        Россия оказывает влияние на Ближний Восток....что негативно сказывается на ... интересах США в регион

        а по-моему честный дядька и все сказал без прикрас и псевдодемократической мишуры, все четко, мы противники и боремся за сферы влияния
        dik-nsk
        1. Teberii Сегодня, 09:42
          Все правильно сказали,да только ошейник с поводком для нас готовят.
          Teberii
      2. Orionvit Сегодня, 10:21
        Цитата: Чёрный
        Но между нами говоря ЦРУ у Вас полное фуфло

        Я бы не был так категоричен. Если старые методики по развязыванию войн и цветных революций, по отношению к России дают сбой, то в остальных местах, вполне себе работают. Головной боли только от одной украины сколько. А с бюджетом ЦРУ и других подобных организаций, будьте уверены, нагадят ещё знатно.
        Orionvit
    2. Зяблицев Сегодня, 09:41
      А что может еще сказать четырехзвездный американский генерал??? Я, не генерал, но то же четко могу сказать, что главное Зло не только для Европы, но и для всего шарика - это анголсаксы и историческая миссия России сдерживать англосакский, прогнивший до основания, мир! Эка невидаль! laughing
      Зяблицев
  2. сибиралт Сегодня, 09:21
    О каком международном праве ведает этот Скапоротти? Есть диктат гегемона - США. Он для него эти правила и пишет. Главное правило - во всем виновата Россия. belay Очень удобное правило. Тут даже думать не обязательно.
    сибиралт
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:35
      Цитата: сибиралт
      О каком международном праве ведает этот Скапоротти?

      об одном - и оно единственное - кто не подчиняется фашингтону - тот враг
      Angel_and_Demon
    2. Orionvit Сегодня, 10:25
      Цитата: сибиралт
      Очень удобное правило

      На западе их два. Первое- во всём виновата Россия. И второе- смотри правило первое. Если для нас это старый прикол, то для них правило жизни.
      Orionvit
  3. Салют Сегодня, 09:21
    партнерство с Западом должно быть взаимовыгодным, пока больше Россия шла на уступки мало чего получая взамен, но мир устроен так что нельзя обособляться от мирового сообщества, будем надеяться что правительство России и Запад найдут компромиссное решение
    Салют
    1. klaus16 Сегодня, 09:27
      Не найдут. Сто пудово! Если уж даже Германия прогнулась перед "беженцами", то остальные и подавно. Что им Дядя Сэм скажет, то и будут делать. А Штаты не намерены отступать. Бодаться будут до конца.
      klaus16
  4. Дормидонт Сегодня, 09:26
    Да мало ли что блеет это животное
    Дормидонт
  5. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 09:29
    По словам генерала - не Россия хочет напасть на Европу а НАТО . У них одно на уме - от нашей угрозы про себя что то молчит .Гнилые все еще воевать собрались . Сегодня война будит короткой не как в 1941 г и мгновенной не получиться , сдохнут еще на границе , это им Россия предоставит , если они войну хотят развязать . Церемониться с ними не будим , это не Сирия , пойдет в ход все и вакуумные бомбы " ПАПА " . в радиусе 35 км не чего живого не останется . Попробуют на практике - что такое война , врагу не пожелаешь . В Сирии была обкатка оружия .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  6. Masya Masya Сегодня, 09:37
    Конгресс США поручил министерствам разработать стратегию по противостоянию «российской угрозе».

    wassat
    Masya Masya
    1. assa67 Сегодня, 10:02
      Мариша,доброго утра hi ....посмотри как Россия близко подобралась к натусикам и угрожает бедняжкам
      assa67
      1. Masya Masya Сегодня, 10:44
        Андрей, приветик! love
        Цитата: assa67
        угрожает бедняжкам

        Естессно угрожает!!!
        laughing
        Masya Masya
        1. assa67 Сегодня, 10:56
          видимо белки не только к пороху приходят...эта мания у все натовских олигофренов
          assa67
  7. sgr291158 Сегодня, 09:46
    Трон из под ваших задниц выбивают вот вы и визжите как свиньи.
    sgr291158
  8. Стас Снежин Сегодня, 10:00
    Пентагон указывает Европе кто враги, кто друзья.
    А сами Европейцы превратились в терпил и подлиз..
    Стас Снежин
  9. FalconD Сегодня, 10:01
    Всё правильно сказал, лично я не против таких высказываний! Куда хуже было бы услышать что-то вроде - Россия не представляет никакой опасности в Европе!
    А так, понимают кто хозяин!!
    FalconD
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников
    Волшебное слово "сдерживание". Под это можно бесцеремонно и нагло окружать Россию базами и системами ПРО, раздувать свой военный бюджет, втюхивать европейцам свое оружие по космическим ценам. Помнится, как запад в 30 годы прошлого столетия "сдерживал" Германию, подталкивая ее напасть на СССР, заключая с ней различные договора и дербаня территории. Хватит уже самим себе и обывателю вешать лапшу на уши о сдерживании России. Сша себя сдержать не могут пытаясь подмять весь мир под себя.
    rotmistr60
  11. faiver Сегодня, 11:04
    Основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе, это Россия
    - уберите американские силы из европы и им не будут угрожать, да и европа вздохнет с облегчением... hi
    faiver
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