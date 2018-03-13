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В Пентагоне рассказали об «основной угрозе» в Европе
Основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе, это Россия, передает РИА Новости заявление главнокомандующего силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти.
По словам генерала, российская сторона «продолжает дестабилизировать региональную безопасность и игнорировать нормы международного права», которые обеспечивали мир в Европе с момента окончания Второй мировой войны.
Он констатировал, что американские военные занимаются выработкой «различных вариантов по защите европейских государств от российской агрессии, среди которых имеются сценарии военного противодействия России».
Однако, по словам Скапаротти, военной силы недостаточно для борьбы с «российской угрозой». Необходимо, чтобы американское правительство придерживалось единого подхода в вопросе сдерживания РФ.
Он подчеркнул также, что «российская угроза» выходит «за рамки европейского пространства».
Он добавил, что Москва пытается изменить сложившийся миропорядок в свою пользу.
Напомним, ранее Конгресс США поручил министерствам разработать стратегию по противостоянию «российской угрозе».
По словам генерала, российская сторона «продолжает дестабилизировать региональную безопасность и игнорировать нормы международного права», которые обеспечивали мир в Европе с момента окончания Второй мировой войны.
Нашим стратегическим приоритетом является сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников и партнеров США,заявил главком.
Он констатировал, что американские военные занимаются выработкой «различных вариантов по защите европейских государств от российской агрессии, среди которых имеются сценарии военного противодействия России».
Однако, по словам Скапаротти, военной силы недостаточно для борьбы с «российской угрозой». Необходимо, чтобы американское правительство придерживалось единого подхода в вопросе сдерживания РФ.
Он подчеркнул также, что «российская угроза» выходит «за рамки европейского пространства».
Россия оказывает влияние на Ближний Восток, где ее вмешательство в гражданскую войну в Сирии усилило режим Башара Асада и позволило Ирану распространять свое влияние в регионе Леванта. Российская сторона также все более активно оказывает помощь ближневосточным государствам, укрепляя сотрудничество с Ираном и расширяя свое влияние в Саудовской Аравии, Египте, Ливии и Кипре. Подобные усилия ведут к смене региональной динамики, что негативно сказывается на безопасности Израиля, стабильности в Ливане и интересах США в регионе,пояснил генерал.
Он добавил, что Москва пытается изменить сложившийся миропорядок в свою пользу.
Напомним, ранее Конгресс США поручил министерствам разработать стратегию по противостоянию «российской угрозе».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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