В Пентагоне рассказали об «основной угрозе» в Европе

Нашим стратегическим приоритетом является сдерживание России от последующей агрессии и предотвращение оказания российской стороной негативного влияния на европейских союзников и партнеров США,

Россия оказывает влияние на Ближний Восток, где ее вмешательство в гражданскую войну в Сирии усилило режим Башара Асада и позволило Ирану распространять свое влияние в регионе Леванта. Российская сторона также все более активно оказывает помощь ближневосточным государствам, укрепляя сотрудничество с Ираном и расширяя свое влияние в Саудовской Аравии, Египте, Ливии и Кипре. Подобные усилия ведут к смене региональной динамики, что негативно сказывается на безопасности Израиля, стабильности в Ливане и интересах США в регионе,