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Япония против привлечения Россией инвестиций третьих стран на Курилах
Правительство Японии считает неприемлемым привлечение российской стороной инвестиций из третьих стран в проекты на островах южной части Курил, заявили в японском МИД, комментируя заявления губернатора Сахалинской области Олега Кожемяки о планах строительства электростанций на Шикотане.
Ранее Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых рыбокомбинатов на территории опережающего развития "Курилы". При этом на первом этапе строительства решено привлечь американскую фирму в качестве инвестора
Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит, передает ТАСС.
Привлечение инвестиций третьих стран в экономические проекты на четырех северных островах (так в Токио называют южную часть Курил ) идет вразрез с нашей позицией, и если этот факт подтвердится, то вызовет серьезное сожаление. Мы ответим на это соответствующим образом, попутно собирая всю необходимую информацию- подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве. В МИД также отметили, что японская сторона "продолжит тесный переговорный процесс с Россией, направленный на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора" между двумя странами.
Ранее Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых рыбокомбинатов на территории опережающего развития "Курилы". При этом на первом этапе строительства решено привлечь американскую фирму в качестве инвестора
Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит, передает ТАСС.
Использованы фотографии: http://kompromat.flb.ru/
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