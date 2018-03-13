11:45 13 марта
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Япония против привлечения Россией инвестиций третьих стран на Курилах

Правительство Японии считает неприемлемым привлечение российской стороной инвестиций из третьих стран в проекты на островах южной части Курил, заявили в японском МИД, комментируя заявления губернатора Сахалинской области Олега Кожемяки о планах строительства электростанций на Шикотане.

Япония против привлечения Россией инвестиций третьих стран на Курилах


Привлечение инвестиций третьих стран в экономические проекты на четырех северных островах (так в Токио называют южную часть Курил ) идет вразрез с нашей позицией, и если этот факт подтвердится, то вызовет серьезное сожаление. Мы ответим на это соответствующим образом, попутно собирая всю необходимую информацию
- подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве. В МИД также отметили, что японская сторона "продолжит тесный переговорный процесс с Россией, направленный на решение проблемы принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора" между двумя странами.


Ранее Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых рыбокомбинатов на территории опережающего развития "Курилы". При этом на первом этапе строительства решено привлечь американскую фирму в качестве инвестора

Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://kompromat.flb.ru/
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Комментарии 24

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  1. Azazelo Сегодня, 10:26
    Бестолковые какие-то. Русским языком было сказано: " Забудьте про Курилы".
    Azazelo
    1. RASKAT Сегодня, 10:27
      АГА, ваше мнения никто учитывать не будет. Пора успокоиться.
      RASKAT
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:29
      или оборзелые,никак не понимают,что совместное хозяйствование и территориальная принадлежность - две большие разницы.
      Ратник с пулеметом
    3. x.andvlad Сегодня, 10:32
      При этом на первом этапе строительства решено привлечь американскую фирму в качестве инвестора
      Все может закончиться какой-нибудь жалобой Японии в Конгресс США, и сделка накроется. Америкосы с большим удовольствием могут пойти на это.
      Самим все надо делать, а не иностранцев привлекать.
      x.andvlad
      1. Romka47 Сегодня, 11:30
        Не накроется, американцы в первую очередь бизнесмены, если выгодно то вложатся и построят.
        Romka47
        1. x.andvlad Сегодня, 11:41
          Все может быть. У них дам "демократия". Даже может случиться так, что сделка свершится, а сотрудников этой американской фирмы потом объявят "агентами Кремля".
          Но есть и другие случаи.
          Крупнейшая нефтегазовая корпорация США из-за антироссийских санкций намерена выйти из общих проектов с «Роснефтью» по поиску новых углеводородных месторождений.
          https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a973cbf9a
          79479c6701dd40
          x.andvlad
    4. сибиралт Сегодня, 10:33
      Даешь дешевые консервы с Шикотана! good
      сибиралт
      1. faiver Сегодня, 10:53
        ну об этом можете и не мечтать laughing
        faiver
    5. Тикси-3 Сегодня, 10:38
      Цитата: Azazelo
      Бестолковые какие-то. Русским языком было сказано: " Забудьте про Курилы".

      это про вас....надо на японском сказать!....ведь не понимают
      Тикси-3
      1. x.andvlad Сегодня, 10:41
        忘れの千島列島
        Через Яндекс-переводчик как-то так belay
        x.andvlad
        1. Тикси-3 Сегодня, 11:01
          Цитата: x.andvlad
          忘れの千島列島

          вот... yes ....теперь они поймут и отстанут....давно надо было так...
          Тикси-3
  2. Салют Сегодня, 10:27
    Все еще верят Японцы что Курилы достанутся им
    Салют
    1. Chertt Сегодня, 10:48
      Цитата: Салют
      Все еще верят Японцы что Курилы достанутся им

      У них менталитет другой "Не важно достигнешь ли ты цели, важно как ты идешь". Да и время там по другому воспринимается, год или век, непринципиально
      Chertt
      1. Салют Сегодня, 10:57
        когда Россия колонизирует планеты в соседних галактиках, пренепременнейше Курилы подарят терпеливым японцам
        Салют
        1. Chertt Сегодня, 11:18
          Вполне возможно, что Японцев такое предложение устроит. Но не их хозяев Американцев
          Chertt
  3. К-50 Сегодня, 10:34
    Всякая мра зота считает своим долгом п..нуть в лужу, что Россия может/не может делать на своей территории. Все считают себя такими значимыми, что могут России свои указивки кидать. Скажите спасибо нашим дедам, что вообще ваш "авианосец островной" на плаву оставили, а не "утопили". am
    К-50
  4. silberwolf88 Сегодня, 10:39
    Ну против себе и против)) ... мы тоже против американских военных баз на территории Японии ... И ЧТО ...
    ... Япония лает ... освоение идёт ...
    silberwolf88
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:40
    Ну так-то это попытка диктовать нам условия хозяйствования на нашей территории . Споры спорами , но наглеть то нафига... Так , что японцам надо строго заявить , что привлечение ЛЮБЫХ инвестиций - наше неотъемлемое право , а вы , если хотите , то инвестируйте сами , а не тяните кота за... бесконечными переговорками по условиям совместного хозяйствования .
    КВУ-НСвД
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Мы ответим на это соответствующим образом
    Животы себе вспорите или американцам пожалуетесь? Еще японцы будут нам диктовать от куда нам привлекать кредиты. Дурной пример Сша заразителен и наносит вред умственному процессу.
    rotmistr60
  7. faiver Сегодня, 10:56
    я так понимаю они думают что мы у всех должны разрешения спрашивать? а не пошли бы они.....
    faiver
  8. Василенко Владимир Сегодня, 10:56
    у них сто у всех весенне обострение, то СевМорПуть мы захватываем, то на СВОИХ островах строить не можем, может они лесом пойдут с развернутыми флагами и под бой барабанов?!!!
    Василенко Владимир
  9. ПалБор Сегодня, 11:12
    Что ж все пытаются нас жизни учить?Причём нагло и безапелляционно,как будто полное право имеют!
    ПалБор
  10. Стройбат запаса Сегодня, 11:30
    Что-то мне джапы уже скакуасов напоминают. Те от слова "Крым" испытывают фантомные попоболи, эти от Курил... Причем и те и эти пытаются распоряжаться, что Россия имеет право делать, а что не имеет НА СВОИХ ТЕРРИТОРИЯХ.
    Пшли вон, шавки.
    Стройбат запаса
  11. rocket757 Сегодня, 11:43
    Упёртость мож и к достоинствам приписать, но чревато эт всё!
    Шо ты с ними сделаешь? Раз напросились, еще раз, но ещё один раз, эт уже не упёртость, медицинское определение другое имеется!
    rocket757
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