15:53 13 марта
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Китай продолжает совершенствовать Тип 96Б

Китайский ОПК продолжает совершенствовать основной боевой танк Тип 96Б. Эта машина принимала участие в «Танковом биатлоне», проходившем в подмосковном Алабино.

Китай продолжает совершенствовать Тип 96Б


Впервые на соревнование в Россию Тип 96 модификации «А» прибыли в 2014 году. Но, оказалось, что мощности восьмисотсильного двигателя недостаточно, чтобы соперничать с модернизированными российскими танками Т-72Б3.


«Поэтому отставание поначалу было решено компенсировать применением доработанной облегченной ходовой части. Затем в бой за титул чемпиона была брошена основательно доработанная версия, получившая обозначение Тип 96Б, которая, по некоторым данным, получила двигатель мощностью в 1200 л.с., что позволило танку развивать скорость до 70 км/час», – говорится в материале Российской газеты.



Судя по информации, машина продолжает совершенствоваться. На фото, появившихся в Сети, представлена была впервые представлена доработанная версия Тип 96Б. По словам автора, «первое, что бросилось в глаза: танк получил установленную на крыше башни дистанционно-управляемую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом W85». Теперь командиру машины не придется во время стрельбы из пулемета подставляться под пули и осколки.

О доработках свидетельствуют и увеличившиеся размеры прицела. В свою очередь механик-водитель получил смонтированную на верхней лобовой детали корпуса видеокамеру. Кроме того, усилены катки ходовой части и гусеничные ленты.



Некоторые эксперты называют этот танк конкурентом Т-90М. «На самом деле, несмотря на существенные изменения, Тип 96Б по-прежнему уступает машине "Уралвагонзавода". Прежде всего по характеристикам защиты и огневой мощи. Особенности конструкции китайской машины не позволяют достичь характеристик "девяностого" в принципе – резервы по улучшению исчерпаны. Чего нельзя сказать о российской технике, у которой еще сохраняется значительный модернизационный потенциал», – заключает издание.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 11

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  1. Салют Сегодня, 12:01
    если в биатлоне победит Китайский танк, можно предположить что интерес к нему на мировом рынке оружия увеличится
    Салют
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:16
      Я ржал, когда в биатлоне у китайца на трассе каток отвалился))
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Салют Сегодня, 12:19
        мне это тоже запомнилось
        Салют
      2. blackbeard Сегодня, 15:12
        made in china laughing fellow
        blackbeard
    2. Романенко Сегодня, 12:47
      К этим танкам интерес и так уже достаточно велик, нашим Т-72Б они буквально "дышат в затылок", но не по всем характеристикам.
      При всей схожести с прототипом, они дешевле, а для небогатых стран это зачастую решающий фактор.
      Одно только есть "но", танк Т-72 не является приоритетом в экспортной номенклатуре, там на продажах следующее поколение, Т-90, а они все-таки покруче по начинке и возможностям.
      А то что у китайца на биатлоне каток спрыгнул конечно забавно, но ведь они не остановились и круг дошли до финиша без катка - на это внимание обратили?
      Ну и конечно надо понимать, что танки, представляемые на биатлон имеют отличия от войсковых серийных машин. Что-то убрано, что-то добавлено.
      Романенко
      1. Starover_Z Сегодня, 13:43
        Цитата: Романенко
        Ну и конечно надо понимать, что танки, представляемые на биатлон имеют отличия от войсковых серийных машин. Что-то убрано, что-то добавлено.

        И ещё неизвестно, что за броня на китайском танке, какого качества сплавы, как будет "держать удар" противотанковых снарядов и различных противотанковых средств.
        Starover_Z
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:30
    Ага, и смонтирована система синхронного отстерела опорных котков сразу с двух сторон! Им для начала нужно свою таковую конструкторскую школу создать а не пихать в краденую идею все, что только в голову влезет! fool Еще бы джакузи сзади, на бронированной тележке прицепили! fool
    Геркулесыч
  3. Kars Сегодня, 12:43
    Похоже Китай решил нас танках экономить.мучает 96 а не 99
    Kars
  4. dzvero Сегодня, 12:54
    Ну и рожа у мехвода на фото smile Танка не надо, все разбегутся от одного взгляда. За что фотограф над парнем измывается?
    dzvero
    1. Романенко Сегодня, 13:55
      Без "козырька" ездить зимой по-походному на гусенице очень некомфортно, механик забинтовался какой-то тряпкой
      Романенко
  5. Корсар0304 Сегодня, 13:03
    Что ж, трудятся китайцы, трудятся... А если учесть их упорство, граничащее с упрямством + трудолюбие - вполне возможно что и получится что-то удобоваримое. С другой стороны - это хорошо, это не даст нашему УВЗ почивать на лаврах Т-14 "Армата", будет подталкивать к движению вперед, к принятию еще более революционных решений.
    Корсар0304
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