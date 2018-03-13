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Китай продолжает совершенствовать Тип 96Б
Китайский ОПК продолжает совершенствовать основной боевой танк Тип 96Б. Эта машина принимала участие в «Танковом биатлоне», проходившем в подмосковном Алабино.
Впервые на соревнование в Россию Тип 96 модификации «А» прибыли в 2014 году. Но, оказалось, что мощности восьмисотсильного двигателя недостаточно, чтобы соперничать с модернизированными российскими танками Т-72Б3.
«Поэтому отставание поначалу было решено компенсировать применением доработанной облегченной ходовой части. Затем в бой за титул чемпиона была брошена основательно доработанная версия, получившая обозначение Тип 96Б, которая, по некоторым данным, получила двигатель мощностью в 1200 л.с., что позволило танку развивать скорость до 70 км/час», – говорится в материале Российской газеты.
Судя по информации, машина продолжает совершенствоваться. На фото, появившихся в Сети, представлена была впервые представлена доработанная версия Тип 96Б. По словам автора, «первое, что бросилось в глаза: танк получил установленную на крыше башни дистанционно-управляемую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом W85». Теперь командиру машины не придется во время стрельбы из пулемета подставляться под пули и осколки.
О доработках свидетельствуют и увеличившиеся размеры прицела. В свою очередь механик-водитель получил смонтированную на верхней лобовой детали корпуса видеокамеру. Кроме того, усилены катки ходовой части и гусеничные ленты.
Некоторые эксперты называют этот танк конкурентом Т-90М. «На самом деле, несмотря на существенные изменения, Тип 96Б по-прежнему уступает машине "Уралвагонзавода". Прежде всего по характеристикам защиты и огневой мощи. Особенности конструкции китайской машины не позволяют достичь характеристик "девяностого" в принципе – резервы по улучшению исчерпаны. Чего нельзя сказать о российской технике, у которой еще сохраняется значительный модернизационный потенциал», – заключает издание.
Впервые на соревнование в Россию Тип 96 модификации «А» прибыли в 2014 году. Но, оказалось, что мощности восьмисотсильного двигателя недостаточно, чтобы соперничать с модернизированными российскими танками Т-72Б3.
«Поэтому отставание поначалу было решено компенсировать применением доработанной облегченной ходовой части. Затем в бой за титул чемпиона была брошена основательно доработанная версия, получившая обозначение Тип 96Б, которая, по некоторым данным, получила двигатель мощностью в 1200 л.с., что позволило танку развивать скорость до 70 км/час», – говорится в материале Российской газеты.
Судя по информации, машина продолжает совершенствоваться. На фото, появившихся в Сети, представлена была впервые представлена доработанная версия Тип 96Б. По словам автора, «первое, что бросилось в глаза: танк получил установленную на крыше башни дистанционно-управляемую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом W85». Теперь командиру машины не придется во время стрельбы из пулемета подставляться под пули и осколки.
О доработках свидетельствуют и увеличившиеся размеры прицела. В свою очередь механик-водитель получил смонтированную на верхней лобовой детали корпуса видеокамеру. Кроме того, усилены катки ходовой части и гусеничные ленты.
Некоторые эксперты называют этот танк конкурентом Т-90М. «На самом деле, несмотря на существенные изменения, Тип 96Б по-прежнему уступает машине "Уралвагонзавода". Прежде всего по характеристикам защиты и огневой мощи. Особенности конструкции китайской машины не позволяют достичь характеристик "девяностого" в принципе – резервы по улучшению исчерпаны. Чего нельзя сказать о российской технике, у которой еще сохраняется значительный модернизационный потенциал», – заключает издание.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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