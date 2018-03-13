18:59 13 марта
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Минобороны публикует результаты первого этапа на лучшее название нового российского оружия

Министерство обороны России сообщило о начале финального этапа конкурса по выбору названий новейших российских вооружений; среди самых популярных возможных наименований боевого лазерного комплекса, ядерного подводного беспилотника и атомной крылатой ракеты – «Зайчик», «Посейдон» и «Нежданчик».

Минобороны публикует результаты первого этапа на лучшее название нового российского оружия


Напомним, что Министерство обороны 1 марта на своем сайте запустило специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых рассказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. За это время специальный сервис на сайте ведомства посетило более 870 тыс. пользователей, среди которых примерно треть – иностранцы, сообщается в аккаунте Минобороны в соцсети «ВКонтакте».


Всего было направлено более 245 тыс. предложений с названиями. По итогам рассмотрения всех предложений были отобраны по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружений.

Голосование на сайте по каждому виду вооружений продлится до 16 марта.

Выборы названий уже начались. Так, при голосовании за наименование боевого лазерного комплекса сначала вперед вырвались варианты «Багира», «Око» и «Офтальмолог», а затем с огромным отрывом стали лидировать «Зайчик» и «Луч».
Чтобы проголосовать за понравившееся название боевого лазера жмем ТУТ

При выборе названия для беспилотного подводного аппарата, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, сначала лидировал «Язь», однако теперь он уступает варианту «Посейдон».
Чтобы проголосовать за понравившееся название беспилотного подводного аппарата жмем ТУТ

Название новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой вызвало самую серьезную борьбу среди пользователей соцсети. Сначала лидировало название «Нежданчик», однако на 15.45 мск у него 18,79% голосов, у «Зевса» – 19,04%, у варианта «Песец» – 15,76%, у «Сталина» – 14,88% голосов. Чуть позже «Нежданчик» снова вырвался вперед.
Чтобы проголосовать за понравившееся название крылатой ракеты жмем ТУТ

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 60

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  1. CentDo Сегодня, 16:43
    Нежданчик порадовал. Жаль на английский нормально не переведешь.
    CentDo
    1. dorz Сегодня, 16:46
      Название "Пальмира" мне больше нравится.
      dorz
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:48
        Главное есть чем занять народ. Как Вас легко отвлечь и направить на креатив.
        Аристарх Людвигович
        1. 210окв Сегодня, 16:51
          И я вот о том же..При чем тут название?У людей спрашивать?Военные сами определятся и с названием и с целями.
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Главное есть чем занять народ
          210окв
          1. Кроу Сегодня, 16:53
            ядерного подводного беспилотника – «Посейдон»
            и всё-таки он существует. А сколько разговоров было, что это - "деза".
            Кроу
            1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:56
              Цитата: Кроу
              и всё-таки он существует. А сколько разговоров было, что это - "деза".

              Конечно существует, это«Клавесин-2Р-ПМ». «Клавесин» имеет глубину погружения 6 тыс. м. Ограничений по району плавания нет. Будет искать авианосные группы, и исследовать их до получения приказа… Кстати его можно назвать Кракен, и фраза выпускайте кракена будет звучать более эпично из уст командира подлодки
              Аристарх Людвигович
              1. san4es Сегодня, 17:42
                Цитата: Аристарх Людвигович
                ...это«Клавесин-2Р-ПМ»

                hi ...Добавлю чуток?
                Устройство АНПА "Клавесин-2Р-ПМ" (http://www.hisutton.com/).
                Энергетическая установка - электрические двигатели с аккумуляторными батареями.
                ТТХ аппарата:
                Длина - ок.6500 мм
                Диаметр - ок.1000 мм
                Масса - ок.3700 кг
                Глубина погружения:
                - максимальная - 6000 м (источник)
                - максимальная - 2000 м (источник)
                - при проведении испытаний на Черном море - до 500 м (источник)
                Дальность хода максимальная - ок.50 км
                Модификации:
                Стоимость: страховая стоимость двух экземпляров аппарата "Клавесин-2Р-ПМ" по состоянию на 2016 г. составляет 300 млн.руб (источник).
                - 2016 г. - испытания, построено 2 аппарата - вероятно, один аппарат для отработки аппаратуры и оборудования.
                - 2017 г. - ожидается принятие аппарата на вооружение ВМФ.
                Клавесин-1Р. на ипытаниях в Чёрном море
                29.09.2016
                san4es
              2. SOF Сегодня, 17:46
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Кстати его можно назвать Кракен,

                ...ну вот видите, есть и в вашем "есть чем занять народ" нечто положительное, а то к предыдущему вашему коллажу ну очень просилась ваша же осуждающая гримасса...
                SOF
              3. akribos Сегодня, 18:17
                Классные штуковины, нужные! Кроме пожалуй одной вещи. Это крылатая ракета, никто не задумывается о том , что её надо испытывать? На испытаниях она будет летать , а так же летать и падать у нас с вами в стране. Мало того, что в полёте она загаживает всё вокруг, так её ещё на земле надо обслуживать персоналу. Потом в конце своего пути она падает и разбивается на полигоне , весело разбрызгивая радиацию. Допустим полигоны у нас большие и персоналу можно ничего не говорить, вцелом мы привыкли к радиации, особенно на севере. Есть правда большая вероятность, что она может упасть не только на полигон. Те ребята , которые захотят поправить меня и предположат, что в случае ухода с маршрута её уничтожат дистанционно, то всё ровно она уподёт вниз. Вообщем крылатую ракету считаю не нужной и вредной, причём весь вред от неё получим мы с вами, а то что она полетит в США крайне маловероятно. С уважением.
                akribos
        2. ученый Сегодня, 16:59
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Главное есть чем занять народ
          Ну да, что бы люди хоть как то почувствовали себя причастными к этим уникальным разработкам.
          Но было бы полезнее, что бы у людей чаще спрашивали мнения о проектах Законов, деятельности руководителей государства и правоохранительных органах на различных уровнях. А то эти предвыборные шоу уже в печенках.
          ученый
          1. staviator Сегодня, 18:42
            Но было бы полезнее, что бы у людей чаще спрашивали мнения о проектах Законов, деятельности руководителей государства и правоохранительных органах на различных уровнях.

            Ага,распустить думу,совбез и принимать законы исключительно интернет-голосованием. wassat
            staviator
        3. ДЕДПИХТО Сегодня, 17:01
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Главное есть чем занять народ. Как Вас легко отвлечь и направить на креатив.

          Осторожнее! Сейчас вылезут местные ,,любители названий,, и отоварят по методичке wink
          ДЕДПИХТО
          1. SOF Сегодня, 17:48
            Цитата: ДЕДПИХТО
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Главное есть чем занять народ. Как Вас легко отвлечь и направить на креатив.

            Осторожнее! Сейчас вылезут местные ,,любители названий,, и отоварят по методичке wink

            ... laughing , а вы, по методичке, кааак ответите... Да?
            SOF
            1. ДЕДПИХТО Сегодня, 18:24
              Цитата: SOF
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Главное есть чем занять народ. Как Вас легко отвлечь и направить на креатив.

              Осторожнее! Сейчас вылезут местные ,,любители названий,, и отоварят по методичке wink

              ... laughing , а вы, по методичке, кааак ответите... Да?

              А я бы ракете присвоил название ,,ДАМ,, laughing ...и запустить на другой континент приятно и действует весьма разрушительно laughing tongue
              ПЫ.СЫ. так и знал,один вылез.. lol
              ДЕДПИХТО
        4. Oznob Сегодня, 17:04
          Отвлечь от зомбоящика? И то хлеб )))
          Oznob
        5. Piramidon Сегодня, 17:11
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Главное есть чем занять народ. Как Вас легко отвлечь и направить на креатив.

          Ну да, гораздо лучше Ксюшу и Грудинина обсуждать.
          Piramidon
        6. -=ANTRAX=- Сегодня, 17:39
          у тебя политота головного мозга?
          -=ANTRAX=-
        7. gig334 Сегодня, 17:51
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Главное есть чем занять народ. Как Вас легко отвлечь и направить на креатив.

          Хватает же слабоумных на белом свете. Даже если натовские танки будут проезжать перед окном этих товарищей, они всё равно будут думать, что власть их отвлекает от насущных проблем. Уже совсем ку-ку
          gig334
          1. voyaka uh Сегодня, 18:14
            "Даже если натовские танки будут проезжать перед окном этих товарищей,"////

            есть анекдот на эту тему laughing :
            "муж приходит домой рано, а в кровати у жены - сосед.
            Она кричит на мужа: "он - свой!!! а ты что хочешь, чтоб вместо него там были солдаты нато???"
            voyaka uh
    2. Partyzan Сегодня, 16:51
      Цитата: CentDo
      Нежданчик порадовал. Жаль на английский нормально не переведешь.

      что поделать - пусть называют "unexpected surprise"
      Partyzan
    3. Копчёный Сегодня, 16:51
      У нас, неумные люди, всё равно натовской классификацией любят пользоваться.
      Копчёный
    4. RASKAT Сегодня, 16:57
      Лазер - КАТАРАКТА или БЕЛЬМО,
      Подводный БПЛА - СВЕЧА ОТ ГЕМОРРОЯ.
      Крылатая ракета - ПОПЕЛО (Метла бабы Яги).
      RASKAT
    5. Alexey RA Сегодня, 16:58
      Цитата: CentDo
      Нежданчик порадовал. Жаль на английский нормально не переведешь.

      Если буквально, то да, сложно.
      А если по смыслу, то перевод таки есть: "Surprise, mother...r". smile
      Alexey RA
    6. Separ Сегодня, 17:22
      Наверное у нагло-саксцев это будет звучать как "внеплановый понос"
      Separ
    7. Paranoid50 Сегодня, 17:25
      Цитата: CentDo
      Нежданчик порадовал. Жаль на английский нормально не переведешь

      NEZHDANCHIK - пусть заимствуют новое слово, по типу Sputnik или MATRYOSHKA laughing
      Paranoid50
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:44
        Лазер я бы назвал -"Резак"; подводный аппарат - "Тень"; крылатую ракету - "Невидимка".
        СРЦ П-15
    8. сибиралт Сегодня, 17:36
      Стоит открыть газету и тыкнуть пальцем наугад в любой заголовок. Название со смеху свалит. lol
      сибиралт
    9. Fedor Egoist Сегодня, 17:47
      Цитата: CentDo
      Нежданчик порадовал

      Видимо, многих порадовал - лидирует с большим отрывом пока что.
      Подводную царь-бомбу скорее всего назовут Кракеном - тоже в отрыв ушел :)
      Fedor Egoist
    10. тол100в Сегодня, 17:58
      Цитата: CentDo
      Нежданчик порадовал.

      А по мне привычней: Изделие номер ....! Главное что бы работало! А пиар-названия, сквозняк в ушах для "вы вретевсеи неможетбыть" Но белая полярная собачка мне больше нравится! Они ее долго подманивали, а сейчас уже настоятельно зовут!
      тол100в
  2. Андрей К Сегодня, 16:43
    ...среди самых популярных возможных наименований боевого лазерного комплекса, ядерного подводного беспилотника и атомной крылатой ракеты – «Зайчик», «Посейдон» и «Нежданчик»...


    Всем сайтом просили назвать пушным зверьком. "Песец" звучит нежно, доходчиво laughing
    Андрей К
    1. Partyzan Сегодня, 16:55
      Цитата: Андрей К
      Всем сайтом просили назвать пушным зверьком. "Песец" звучит нежно, доходчиво

      нету там песца ни в одном изделии, так что за него даже не голосоют
      Partyzan
      1. Андрей К Сегодня, 17:09
        Цитата: Partyzan
        ...нету там песца ни в одном изделии, так что за него даже не голосоют...

        Но песец-то есть laughing
        Андрей К
        1. Partyzan Сегодня, 17:13
          Цитата: Андрей К
          Но песец-то есть

          тут есть

          а там нет recourse
          Partyzan
        2. Partyzan Сегодня, 17:20
          Цитата: Андрей К
          Но песец-то есть

          точно - это видео про меня, он есть, но за него меньше 550 голосов, поставил и свой
          Partyzan
  3. Чёрный Сегодня, 16:43
    Я проголосовал за Песца laughing
    Чёрный
    1. massad1 Сегодня, 18:38
      я тоже wink причем песец "должен быть с ять на конце, иначе он не полный" (Э. Овечкин) laughing
      massad1
  4. Дормидонт Сегодня, 16:44
    Голоснул за Сталина
    Дормидонт
  5. igor1981 Сегодня, 16:49
    Да уж "песецкий нежданчик Сталина" это круто))) wassat
    Зевс - самый лучший вариант для ракеты. А по другим Посейдон и Зайчик пойдёт.
    igor1981
  6. Alexey RA Сегодня, 16:56
    у «Сталина» – 14,88% голосов.

    belay * подавился чаем.
    Вовремя данные сняли, ой как вовремя.
    Alexey RA
    1. Oznob Сегодня, 17:03
      Да уж, Сталин и 14,88% это улыбка рандома. Презабавнейшее совпадение )))
      Oznob
  7. MKPU-115 Сегодня, 17:00
    Нежданчик - тонко с юмором , нормально не переводится, но МЫ то знаем что это.
    Песец - полярная лисица, НАТОвцы будут в легком недоумении, подумают, что русские решили Арктику с Антарктикой захапать. Но МЫ то знаем , что такое песец пришел smile
    Песец - не благоприятная, очень сложная оперативная или тактическая обстановка , чреватая большими потерями и с вероятностью 99% что вы не выживите.
    Я за песца good
    MKPU-115
    1. dzuar saubarag Сегодня, 17:12
      Вас не узнать в гриме!)))) Мне больше по нраву Кракен. А ракета - Коловрат, бо вся такая вращается куда хочет и не возвращается)
      dzuar saubarag
  8. nik13 Сегодня, 17:04
    можно накрутить результат голосования))
    nik13
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:10
      Карусели, по Псаки, точно не будет. smile
      ul_vitalii
  9. Ююка Сегодня, 17:06
    Название должно быть понятным для противника и связано с Россией... некоторые названия не совсем переводимы из-за непонимания смысла, вкладываемого в название.
    Например, "Мельдоний" - все сразу вспомнят про Россию. laughing
    вот выдержка для чего применяется -
    - для улучшения метаболизма
    - при нарушениях мозгового крообращения
    - при сердечной недостаточности

    ну чем не показания к применению препарата партнерами??
    Ююка
  10. Sirocco Сегодня, 17:08
    Такое впечатление, что конкурс проводится в начальных первых классах, ну несерьезные названия в такой серьезной организации как Министерство Обороны. или нас всех за детей держат, это мягко сказал еще?
    Sirocco
  11. Комментарий был удален.
  12. Волька Сегодня, 17:09
    все эти образцы относится к ударному оружию, потому и названия должны быть иронично-агрессивные, скажем для боевого лазера подойдет имя "Огонек", для подводного дрона скажем имя кита-убийцы "Касатка", а для крылатой ракеты например имячко "Ведьма"...
    Волька
  13. Архивариус Вася Сегодня, 17:16
    "Посейдон" у американцев противолодочный самолет, не будем же повторяться. Кракен - самое оно))
    Архивариус Вася
  14. Геркулесыч Сегодня, 17:20
    Нужно было вообще, всем этим новым видам вооружения дать названия фруктов -лазер "лимон " , ракета с ядерным движком "-груша " ... lol
    Геркулесыч
  15. Armat Сегодня, 17:27
    жаль, мой вариант не прошёл под названием "Путинка".
    Armat
  16. Sverdlov Сегодня, 17:29
    Я им туда на сайт закинул название подходящее к каждому изделию - "Сюрприз"
    И почти на всех языках основных звучит примерно одинаково и суть отражает.
    Не знаю почему не покатило в рейтенге... Surprise...
    Sverdlov
  17. Александр War Сегодня, 17:29
    Шведский шпион уходит , уступая радиопространство тарелкам
    an124
    mil_avia
    March 13th, 15:39
    Сегодня в районе Калининградской области небольшое оживление летающих шпионов.

    Сначала летал швед 102002 над Балтикой . Пока он летал , из Британии в Эстонию просквозил (via BOKSU , она же Suwalki gap) американец Boeing RC-135W Rivet Joint 62-4134 aka LIMB59

    Сейчас на часах 15:30мск

    В Польшу пришли две тарелочки AWACS :
    Из Британии послали ZH106 aka NATO31 (Magic81) (вероятно , мстить за экс-шпиона Скрипаля, т.к. бриты здесь появляются очень редко)
    Из Германии прибыл самолёт LX-N90458 aka NATO06 (Magic56)

    Для их заправки из Германии прилетела американская бензоколонка KC-135R 59-1516 aka ESSO76
    Александр War
  18. -=ANTRAX=- Сегодня, 17:37
    вот не стоило прибегать к общественности. в большинстве случаев, людям просто по приколу.
    -=ANTRAX=-
  19. afrikanez Сегодня, 17:38
    Как бы не назвали наши новые разработки, самое главное это их эффективное применение. Все образцы просто обязаны подтвердить свои названия. lol
    afrikanez
  20. An60 Сегодня, 17:45
    А мне Зайчик понравилось,прямо из мультфильма.
    An60
  21. Дед Мозай Сегодня, 17:47
    На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору страны...
    Дед Мозай
    1. mik0588 Сегодня, 17:49
      ШИКАРНО!!!
      mik0588
  22. Лена Петрова Сегодня, 17:51
    Цитата: Ююка
    Название должно быть понятным для противника и связано с Россией... некоторые названия не совсем переводимы из-за непонимания смысла, вкладываемого в название.

    Dildo. Кратко, понятно иностранцам ( и часто для них, связано с Россией ). :))
    Лена Петрова
  23. Beltasir Matyagu Сегодня, 18:30
    Лазер надо назвать "фонарик!"
    Beltasir Matyagu
  24. Karabin Сегодня, 18:51
    Всего было направлено более 245 тыс. предложений с названиями. По итогам рассмотрения всех предложений были отобраны по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружений.
    Голосование на сайте по каждому виду вооружений продлится до 16 марта.

    Это ж сколько народу занято рассмотрением,отбором,подсчетом, анализом. МО делать нехрен и деньги девать некуда? Вот как то обходились раньше без "выборов" названий, и ничего, ни одно изделие безымянным не осталось. Но раз пошла такая пьянка, вставлю свои 5 копеек . Считаю, название супероружия должно быть связано с именем того, кто так красочно его презентовал. Тем более,что записные запутенцы малодушно молчат. Например: Боевой лазерный комплекс - Гиперболоид неинженера Путина. Беспилотный подводный аппарат - Амфора. Крылатая ракета - Стерх.
    Karabin
Картина дня