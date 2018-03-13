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Минобороны публикует результаты первого этапа на лучшее название нового российского оружия
Министерство обороны России сообщило о начале финального этапа конкурса по выбору названий новейших российских вооружений; среди самых популярных возможных наименований боевого лазерного комплекса, ядерного подводного беспилотника и атомной крылатой ракеты – «Зайчик», «Посейдон» и «Нежданчик».
Напомним, что Министерство обороны 1 марта на своем сайте запустило специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых рассказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. За это время специальный сервис на сайте ведомства посетило более 870 тыс. пользователей, среди которых примерно треть – иностранцы, сообщается в аккаунте Минобороны в соцсети «ВКонтакте».
Всего было направлено более 245 тыс. предложений с названиями. По итогам рассмотрения всех предложений были отобраны по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружений.
Голосование на сайте по каждому виду вооружений продлится до 16 марта.
Выборы названий уже начались. Так, при голосовании за наименование боевого лазерного комплекса сначала вперед вырвались варианты «Багира», «Око» и «Офтальмолог», а затем с огромным отрывом стали лидировать «Зайчик» и «Луч».
Чтобы проголосовать за понравившееся название боевого лазера жмем ТУТ
При выборе названия для беспилотного подводного аппарата, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, сначала лидировал «Язь», однако теперь он уступает варианту «Посейдон».
Чтобы проголосовать за понравившееся название беспилотного подводного аппарата жмем ТУТ
Название новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой вызвало самую серьезную борьбу среди пользователей соцсети. Сначала лидировало название «Нежданчик», однако на 15.45 мск у него 18,79% голосов, у «Зевса» – 19,04%, у варианта «Песец» – 15,76%, у «Сталина» – 14,88% голосов. Чуть позже «Нежданчик» снова вырвался вперед.
Чтобы проголосовать за понравившееся название крылатой ракеты жмем ТУТ
Напомним, что Министерство обороны 1 марта на своем сайте запустило специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых рассказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. За это время специальный сервис на сайте ведомства посетило более 870 тыс. пользователей, среди которых примерно треть – иностранцы, сообщается в аккаунте Минобороны в соцсети «ВКонтакте».
Всего было направлено более 245 тыс. предложений с названиями. По итогам рассмотрения всех предложений были отобраны по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружений.
Голосование на сайте по каждому виду вооружений продлится до 16 марта.
Выборы названий уже начались. Так, при голосовании за наименование боевого лазерного комплекса сначала вперед вырвались варианты «Багира», «Око» и «Офтальмолог», а затем с огромным отрывом стали лидировать «Зайчик» и «Луч».
Чтобы проголосовать за понравившееся название боевого лазера жмем ТУТ
При выборе названия для беспилотного подводного аппарата, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, сначала лидировал «Язь», однако теперь он уступает варианту «Посейдон».
Чтобы проголосовать за понравившееся название беспилотного подводного аппарата жмем ТУТ
Название новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой вызвало самую серьезную борьбу среди пользователей соцсети. Сначала лидировало название «Нежданчик», однако на 15.45 мск у него 18,79% голосов, у «Зевса» – 19,04%, у варианта «Песец» – 15,76%, у «Сталина» – 14,88% голосов. Чуть позже «Нежданчик» снова вырвался вперед.
Чтобы проголосовать за понравившееся название крылатой ракеты жмем ТУТ
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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