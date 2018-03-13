..."Нафтогаз": Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы...

Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром", в любое время готов на краткосрочный демпинг, российская монополия поймёт, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену.

Спрос на газ в Европе не упадёт и в весенне-летний период, так как ПХГ там практически пусты.

Украинский «Нафтогаз», судя по разгоревшейся с его стороны информационной активности, пытается сделать хоть что-то, чтобы «Газпром» не разорвал все ранее заключённые контракты. За один сегодняшний день в «Нафтогазе» умудрились высказать две своеобразных угрозы: первая – угрожают «Газпрому» арестом газа в Европе, причём самой Европой; вторая – уже Европе тем, что «Газпром» поднимет для неё цену, если построит газопровод «Северный поток-2».Из заявления представителя управления «Нафтогаза» Андрея Коболева:По словам Коболева, Европа не должна допустить, чтобы «Газпром» реализовал проект «СП-2», иначе российская компания будет «опасно доминировать».На этом фоне «Газпром» спокойно объявил о сроках расторжения контрактов с Украиной. По словам Алексея Миллера, речь не идёт о мгновенном разрыве контрактов. Миллер отмечает, что решение вопроса может занять около полутора лет. Отмечено, что контракт на нынешних условиях как минимум не будет продлеваться.Алексей Миллер:При этом Миллер добавил, что его удивляет, когда вопросам поставок российского газа пытаются придавать политический оттенок.