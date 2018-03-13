20:47 13 марта
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"Нафтогаз": Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы

Украинский «Нафтогаз», судя по разгоревшейся с его стороны информационной активности, пытается сделать хоть что-то, чтобы «Газпром» не разорвал все ранее заключённые контракты. За один сегодняшний день в «Нафтогазе» умудрились высказать две своеобразных угрозы: первая – угрожают «Газпрому» арестом газа в Европе, причём самой Европой; вторая – уже Европе тем, что «Газпром» поднимет для неё цену, если построит газопровод «Северный поток-2».

Из заявления представителя управления «Нафтогаза» Андрея Коболева:
Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там "Газпром", в любое время готов на краткосрочный демпинг, российская монополия поймёт, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда "Газпром" применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену.


По словам Коболева, Европа не должна допустить, чтобы «Газпром» реализовал проект «СП-2», иначе российская компания будет «опасно доминировать».


На этом фоне «Газпром» спокойно объявил о сроках расторжения контрактов с Украиной. По словам Алексея Миллера, речь не идёт о мгновенном разрыве контрактов. Миллер отмечает, что решение вопроса может занять около полутора лет. Отмечено, что контракт на нынешних условиях как минимум не будет продлеваться.

"Нафтогаз": Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы


Алексей Миллер:
Спрос на газ в Европе не упадёт и в весенне-летний период, так как ПХГ там практически пусты.


При этом Миллер добавил, что его удивляет, когда вопросам поставок российского газа пытаются придавать политический оттенок.

Использованы фотографии: Газпром
19

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Комментарии 67

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  1. 210окв Сегодня, 18:57
    Безусловно!Этих овец надо будет стричь по полной!
    210окв
    1. Андрей К Сегодня, 19:04
      ..."Нафтогаз": Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы...

      А если "Газпром" не построит "СП-2", то есть возможность "Нафтогазу" взвинтить цены на транзит и далее паразитировать на своей ржавой ГТС.
      Забота о дармоедах страны 404 выдается за обеспокоенность судьбинушкой Европы.
      Пещерная логика укропитека.
      Андрей К
      1. 210окв Сегодня, 19:06
        Пещерная логика?Конечно.Впрочем и наши недалеко ушли.Вся надежда ТОЛЬКО на газ...Столп экономики..
        Цитата: Андрей К
        ..."Нафтогаз": Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы...

        А если "Газпром" не построит "СП-2", то есть возможность "Нафтогазу" взвинтить цены на транзит и далее паразитировать на своей ржавой ГТС.
        Забота о дармоедах страны 404 выдается за обеспокоенность судьбинушкой Европы.
        Пещерная логика.
        210окв
        1. Кроу Сегодня, 19:12
          Дмитрий, Вы забыли про нефть. Но - да, углеводороды - столп экономики.
          А ведь оборона одна из лучших в мире. А по соотношению цена-качество - лучшая! А гражданскую промышленность? Слабо? Думаю, что нет. Но где-то спряталось "но".
          Кроу
          1. Тралл Сегодня, 19:35
            Если у бабушки вырастут яйца, то она станет дедушкой. smile
            Тралл
            1. Кроу Сегодня, 19:39
              Это звучало бы смешно, но от белоруса - иронично. Ведь единственное, действительно ценное в Белоруси - это Батька.
              Кроу
              1. japs Сегодня, 20:35
                Вы, Кроу, не правы. Единственное, что ценно в РБ - это люди. Т.к. чиновничество к этой категории не относится. В последнее время к власти повсеместно приходят быдловатые, хамоватые и откровенно необразованные местечковые "выдвиженцы".
                Я лично уже три месяца наблюдаю такого лично. Бескультурье так и прет из них во все стороны. И все, как один выпускники академии при Президенте РБ.
                Диву даюсь, что творится в стране...
                japs
                1. Кроу Сегодня, 20:42
                  Самое ценное в любом государстве - это народ. Он же является единственным хозяином, но об этом забывают. Забывают чиновники всех мастей, от президента и до секретаря главы сельсовета, что они лишь управленцы.
                  Кроу
              2. XXXIII Сегодня, 20:43
                Цитата: Кроу
                Это звучало бы смешно, но от белоруса - иронично. Ведь единственное, действительно ценное в Белоруси - это Батька.

                АЭС у них теперь самое ценное, Батька уйдет когда нибудь, а может столицу туда перенесем.... wassat
                XXXIII
        2. Андрей К Сегодня, 19:13
          Цитата: 210окв
          ...Пещерная логика?Конечно.Впрочем и наши недалеко ушли.Вся надежда ТОЛЬКО на газ...Столп экономики...

          Дим, по поводу "эффективного" менеджмента вообще и "Газпрома" в частности, с тобой согласен. Есть там не просто ошибки, а провальные вещи.
          Но всё же поправлю - "Газпром" один из столпов экономики, в бюджет от него, всё же немалые деньги идут. Нефть, продовольствие, вооружение - тоже "столпы" экономики.
          Я бы поставил вопрос чуть по другому - не пора ли зажравшийся "менджмент" по загривку хлопнуть. Малость аппетиты поубавить. Тогда в бюджет поболее капало бы и у нас с тобой желваки не играли бы.
          Андрей К
          1. 210окв Сегодня, 19:23
            Соглашусь.Вот например те же штрафы...Тут даже дело не в двойных стандартах,а в "спецах" кои их заключали.Ведь наверняка был железобетонный вариант чтоб ни одна вошь бы не подкралась.Про гражданскую промышленность скажу лишь одно-болото полное..
            Цитата: Андрей К
            Цитата: 210окв
            ...Пещерная логика?Конечно.Впрочем и наши недалеко ушли.Вся надежда ТОЛЬКО на газ...Столп экономики...

            Дим, по поводу "эффективного" менеджмента вообще и "Газпрома" в частности, с тобой согласен. Есть там не просто ошибки, а провальные вещи.
            Но всё же поправлю - "Газпром" один из столпов экономики, в бюджет от него, всё же немалые деньги идут. Нефть, продовольствие, вооружение - тоже "столпы" экономики.
            Я бы поставил вопрос чуть по другому - не пора ли зажравшийся "менджмент" по загривку хлопнуть. Малость аппетиты поубавить. Тогда в бюджет поболее капало бы и у нас с тобой желваки не играли бы.
            210окв
            1. Андрей К Сегодня, 19:30
              Цитата: 210окв
              ...Соглашусь.Вот например те же штрафы...Тут даже дело не в двойных стандартах,а в "спецах" кои их заключали.Ведь наверняка был железобетонный вариант чтоб ни одна вошь бы не подкралась...

              Дим, это именно то о чём я и говорю. Я не спец по поставкам газа и всякой бухгалтерии. Я юрист. И косяки меня беспокоят, именно с этой точки зрения. Ты понял самую суть.
              Кремль договорился, Миллер по рукам ударил и считает, что на этом его деятельность закончилась. Сидит и ждёт, когда коврижки сами печься начнут. Начинают юридические подляки вылазить, а он зенками луп-луп, губки бантиком, руки в сторону. Ну них..илый менеджер. Где юристы, где сопровождение сделки, где анализ рисков этих сделок?
              НОЛЬ -ЗЕРО!!!!
              А газ это газ, никуда европейцы без нашего газа не денутся. Деньги они считать умеют. Переплачивать никто не хочет и не факт - что эти тяни-толкай из страны 404 , не с подачи наших партнёров. Ненавязчивое принуждение к понижению цены на газ, а иначе - "стокгольмские" арбитражи и штрафы, за неплатёжеспособность страны 404.
              Андрей К
              1. Монос Сегодня, 20:15
                По словам Коболева, Европа не должна допустить, чтобы «Газпром» реализовал проект «СП-2», иначе российская компания будет «опасно доминировать».

                Хорошая попытка, укропы. smile Но... нет!
                Монос
          2. Курсант Сегодня, 19:46
            Руководство надо хлопать по загривку и менеджеров , а то как обычно провернут старый трюк, оклады рабочим повысят , а премии снизят.
            Курсант
        3. Кент0001 Сегодня, 19:15
          Не пробовал пить с горя? Попробуй, может тебе поможет. И для справки-у нас не только газ (хотя и много его) на запад продается. Да и чё не продать-то раз есть....и много есть.
          Кент0001
          1. 210окв Сегодня, 19:48
            С горя?Какого?То что экономика у нас перекошена?Так и раньше всякое было..Не спился.А Вы(хотя зачем к оппоненту на "Вы" если он тыкает).А в предыдущем комменте даже и не переживал что нашу группировку в Сирии на раз-два уничтожат..Чей будешь,"господин" yes
            Цитата: Кент0001
            Не пробовал пить с горя? Попробуй, может тебе поможет. И для справки-у нас не только газ (хотя и много его) на запад продается. Да и чё не продать-то раз есть....и много есть.
            210окв
        4. Охотовед 2 Сегодня, 19:18
          Вот Газпром - редиска, ...мать
          Не даёт газ - воровать
          Трубопровод он в Европу
          Пропустил, нам мимо .опы!
          Будем - снова Мы судиться
          Торговаться и рядиться
          Чтобы деньги - за прогон
          Заплатил бы нам лишь Он
          А иначе - подскачу....
          Москалей - поколочу.....
          Хоть -понятно, что быстрее
          Получу опять по шее crying

          С уважением А. А
          Охотовед 2
        5. Капитан Пушкин Сегодня, 20:09
          Цитата: 210окв
          Вся надежда ТОЛЬКО на газ...Столп экономики..

          Вообще-то, на данный момент, столп экономики России - нефть.
          Капитан Пушкин
      2. kapitan92 Сегодня, 19:43
        Цитата: Андрей К
        А если "Газпром" не построит "СП-2", то есть возможность "Нафтогазу" взвинтить цены на транзит и далее паразитировать на своей ржавой ГТС.

        hi . Не совсем так. Если не будет СП 2, а транзитный Договор закончится в 2019г , Газпром вправе поставить условие Европе по приемке газа на границе России и окраины . В этом случае фактически перекладывая на Европу все риски транзита и содержания ГТС.
        Европа это прекрасно понимает и уже ставила условием приватизации Западом ГТС в обмен на кредиты. hi
        kapitan92
      3. Partyzan Сегодня, 19:47
        Цитата: Андрей К
        Пещерная логика укропитека.

        Андрей hi вот здесь у них, как оказалось, логики гораздо больше, чем у обрусевшего немца -
        На этом фоне «Газпром» спокойно объявил о сроках расторжения контрактов с Украиной. По словам Алексея Миллера, речь не идёт о мгновенном разрыве контрактов. Миллер отмечает, что решение вопроса может занять около полутора лет. Отмечено, что контракт на нынешних условиях как минимум не будет продлеваться.
        - значит газ до сих пор поставляется?
        Partyzan
        1. Андрей К Сегодня, 20:05
          Цитата: Partyzan
          ...значит газ до сих пор поставляется?...

          Володь, вроде как нет.
          В майданутой заявляли, что вынуждены покупать газ дороже у европейских "поставщиков".
          Андрей К
          1. Partyzan Сегодня, 20:08
            Цитата: Андрей К
            Володь, вроде как нет.
            В майданутой заявляли, что вынуждены покупать газ дороже у европейских "поставщиков".

            а из статьи следует что вроде как да
            и Словаки сыграли вместе с укрошумерами - почему и была озвучена такая цена за газ для них, вспомни их заявления - понесенные убыткибудем взыскивать с Газпрома
            Partyzan
          2. Partyzan Сегодня, 20:18
            Как заявил Медведев, он имеет желание провести встречу с украинскими партнерами, на которой будут оговорены все претензии «Нафтогаза Украины», возникшие в результате отказа российской стороной поставлять в Украину газ с 1 марта 2018 года, а также обсудить выдвинутые требования о возмещении убытков, которые понесла украинская компания в результате данного решения. В части расторжения существующих контрактов на транзит и поставку газа Медведев заверил, что компанией «Газпром» 5 марта сего года было адресовано «Нафтогазу» сообщение, в котором их уведомили о старте процесса расторжения действующих контрактов и предложили оговорить дату проведения встречи по данному вопросу.

            это наша пресса, и вот еще один ньюанс
            — В знаменитом договоре между «Газпромом» и «Нафтогазом», который формально действует до конца 2019 года, прописано, что стороны должны решать спорные вопросы в Стокгольмском арбитраже, — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Это значит, «Газпром» — так или иначе — обязался выполнять решения Стокгольма. И это факт, с которым сложно спорить.
            вот как то так, так что чья перемога не понятно мне hi
            Partyzan
            1. Андрей К Сегодня, 20:32
              Цитата: Partyzan
              ...вот как то так, так что чья перемога не понятно мне hi...

              Такая же беда - свист со всех сторон, кто кого пересвистит. Я выше уже написал: юридическое сопровождение аховое - на авось. Эту шоблу дармоедов, в нашем "национальном достоянии", гнать поганой метлой. Как можно на ровном месте вляпаться? А ведь косяк висит на безграмотных, безалаберных юристах "Газпрома" и "эффективном" руководстве этой компании.
              Как можно организации продающей газ, вляпаться в штрафы на "недопоставку" этого самого газа через транзитную ГТС 404-ой, при ни одном пострадавшем от "недопоставки"?
              Это БРЕД, бредятина в кубе!!!
              И это косяк юристов! Не работяг, которые газ в Сибири добывают, а дармоедов сидящих в башнях "Газпрома"!!!
              Андрей К
              1. Partyzan Сегодня, 20:38
                Цитата: Андрей К
                акая же беда - свист со всех сторон, кто кого пересвистит. Я выше уже написал: юридическое сопровождение аховое - на авось. Эту шоблу дармоедов, в нашем "национальном достоянии", гнать поганой метлой. Как можно на ровном месте вляпаться? А ведь косяк висит на безграмотных, безалаберных юристах "Газпрома" и "эффективном" руководстве этой компании.

                вот здесь ты абсолютно прав - над твоим коментом я выложил выдержку из контракта
                Partyzan
              2. Вадим237 Сегодня, 20:39
                Там без вас разберутся - «По решению арбитража “Газпром” должен заплатить “Нафтогазу” $2,56 млрд. Но с пониманием того, что НАК “Нафтогаз Украины” сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018−2019 годы до конца действия контракта НАК “Нафтогаз Украины” на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения. “Газпром” принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж. Но мы уже подали апелляцию по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит. Инициирована процедура расторжения контракта в установленном порядке».
                Вадим237
                1. Андрей К Сегодня, 20:46
                  Цитата: Вадим237
                  ...Там без вас разберутся...

                  Кто бы сомневался, там уже наразбирались - по самое не балуй.
                  Бить по хвостам много ума не надо, предусмотреть изъяны и купировать их, вот тут проблема, этих самых "без нас разбиральщиков".
                  Персонал компании всё-таки следовало бы аттестовать на профпригодность.
                  Документы я читать умею, уважаемый hi
                  Андрей К
      4. Терский Сегодня, 20:08
        Цитата: Андрей К
        Забота о дармоедах страны 404 выдается за обеспокоенность судьбинушкой Европы.
        Пещерная логика укропитека.

        А вот ещё одна новость от Газпрома,
        Москва, 13 марта - "Вести.Экономика" "В подземных хранилищах Европы сегодня газа осталось очень мало – где-то 25%. В некоторых странах этот уровень вообще критический – где-то 10%" "И это значит, что в предстоящий период закачки, летом, спрос на российский газ будет также высоким"
        Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече у главы правительства Дмитрия Медведева.
        Опять зрада для шумеров.... negative
        Терский
        1. Андрей К Сегодня, 20:37
          Цитата: Терский
          ...Опять зрада для шумеров.... negative...

          Чи пэрэмоХа? feel
          Они же собрались арестовывать газ "Газпрома" в Европе! wassat
          Европейцы же "цеевропейцам" отдадут же "арестованный" газ при своих пустых хранилищах lol
          Не, у шумеров однозначно - пэрэмоХа laughing
          Андрей К
          1. Терский Сегодня, 20:41
            Цитата: Андрей К
            Не, у шумеров однозначно - пэрэмоХа

            Ага, yes , но не для всех, только для тех кто бабло за счет разницы тарифа с гейропейскими партнерами на газ пилит. Теперь европейский реверс для страны 404 будет куда как повыше 1000 зеленых..., зато неагрессорский , чистейший и самый дерьмократичный... laughing
            Терский
    2. Симон Сегодня, 19:11
      Интересно, а каких овец? Если Европу, то плата будет согласно договора! yes
      Симон
    3. сибиралт Сегодня, 19:22
      Цена на российский газ рыночная, но дешевле чем американская. Еще бы сжиженный газ производить из крымских месторождений. И Миллер будет в шоколаде. winked
      сибиралт
      1. NKT Сегодня, 19:47
        А куда вы этот газ будете поставлять из Черного моря? wink
        NKT
  2. taiga2018 Сегодня, 19:02
    ...а Украина окончательно сядет вам на шею...
    taiga2018
    1. Masya Masya Сегодня, 19:17
      Цитата: taiga2018
      ...а Украина окончательно сядет вам на шею...

      Господи! пусть садится куда хочет, главное пусть с нашей шеи слезет!!! а то ведь с шеи агрессора не стряхнешь, прилипла как репей к энному месту...
      Masya Masya
  3. MKPU-115 Сегодня, 19:02
    Завертелись хохлы, как карась на сковородке. Чуют небратья майданутые ,что писец подкрадывается.
    Цена на газ для хохлов ожидается намного больше, чем для той же Германии - ПЕРЕМОГА!!!
    Наконец то приходит независимость от России. Поздравляем 404.
    MKPU-115
    1. самоход Сегодня, 19:06
      Цитата: MKPU-115
      Завертелись хохлы, как карась на сковородке. Чуют небратья майданутые ,что писец подкрадывается.
      Цена на газ для хохлов ожидается намного больше, чем для той же Германии - ПЕРЕМОГА!!!

      жаба давит recourse
      самоход
    2. Кент0001 Сегодня, 19:17
      Меня на фейсе в третий раз забанили из-за того, что в отношении небратьев высказался. Их обижать низяяяяя. А мы и не будем, мы тока немного цену на газ подымим...раза в три и нормуль. Поддерживаю коммент.
      Кент0001
    3. Partyzan Сегодня, 19:53
      Цитата: MKPU-115
      Цена на газ для хохлов ожидается намного больше, чем для той же Германии - ПЕРЕМОГА!!!

      вы хорошо статью читали? вот как раз и перемога, гще как минимум будут 1,5 года получать по тем же ценам, и только потом им как максимум могут пересмотреть на увеличение, и не удивлюсь если еще и штраф выплатят
      Partyzan
  4. MKPU-115 Сегодня, 19:03
    Цитата: 210окв
    Безусловно!Этих овец надо будет стричь по полной!

    Зато независимые.
    MKPU-115
  5. Комментарий был удален.
  6. антивирус Сегодня, 19:06
    бедные скакуны
    загубить свою промышленность.
    лишиться работы на северах и вместо зап Сибири ездить на заработки в США --на сланцевые месторождения, конкурировать с латиносами.
    ЗАТО МИР ПОСМОТРЯТ,
    ЧТО ВИДЕЛИ В УРЕНГОЕ?-ТОЛЬКО ТОТАЛИТАРИЗЬМЬ
    антивирус
    1. Кент0001 Сегодня, 19:19
      У них замерзли мозги, как только кастрюли на голову напялили...прыжки в оттаянии не помогли...вот вам и результат.
      Кент0001
  7. FalconD Сегодня, 19:08
    Если "Газпром" построит "СП-2" , то "нэзалежная" станет не интересна западу как транспортер газа, а следовательно не интересна совсем!!! Угадайте куда будет вынуждена податься Украина?))
    FalconD
    1. taiga2018 Сегодня, 19:12
      Цитата: FalconD
      Угадайте куда будет вынуждена податься Украина?

      надеюсь к Зимбабве...
      taiga2018
    2. котовский Сегодня, 19:40
      Цитата: FalconD
      Если "Газпром" построит "СП-2" ,

      Думаю слово если,уже можно заменить на слово когда..
      Судя по истерике.
      Но что то уж слишком переигрывают полосатые,
      этим палятся..
      котовский
  8. Не либероид Русский Сегодня, 19:09
    ну не ли они ?))))) ценообразование стоимости газа не только от хотелок газпрома зависит, но и от спроса, рынка и биржи... видать село над интеллектом там все таки преобладает
    Не либероид Русский
  9. Masya Masya Сегодня, 19:11
    «Нафтогаз»... ...пытается сделать хоть что-то, чтобы «Газпром» не разорвал все ранее заключённые контракты

    спасение утопающих- дело рук самих утопающих... wink пока это похоже на предсмертные конвульсии... буль- буль... lol
    Masya Masya
  10. Egorovich Сегодня, 19:13
    Да-да, цены для укровермахта в любом случае будут гораздо выше, чем для других стран в Европе, только цены будут устанавливать не в "Газпроме, а в Германии. Цвети и расцветай "новая шумерия"!!! tongue
    Egorovich
  11. Волька Сегодня, 19:14
    оно и понятно ведь нафтогазу придется покупать российский газ по европейским ценам без всяких скидок и прочей халявы...
    Волька
  12. MKPU-115 Сегодня, 19:15
    Цитата: Андрей К
    ..."Нафтогаз": Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы...

    А если "Газпром" не построит "СП-2", то есть возможность "Нафтогазу" взвинтить цены на транзит и далее паразитировать на своей ржавой ГТС.
    Забота о дармоедах страны 404 выдается за обеспокоенность судьбинушкой Европы.
    Пещерная логика укропитека.

    fool
    Общий список сторонников СП-2
    Сторонниками проекта являются страны, которые через свои стратегические энергетические компании либо инвестируют в газопровод, либо обеспечивают его заказами на поставку газа, либо в чьих странах компании получают выручку от строительства газопровода:

    Германия («E.ON», «BASF», «Wintershall», «Uniper»)
    Нидерланды и Великобритания («Shell», Wasco Coatings Europe BV)
    Австрия («OMV»)
    Франция («ENGIE»)
    Чехия (NET4Gas)[67]
    Финляндия (Fortum,[68] Wasco[69][70])
    Швейцария (Allseas AG)[71]
    Мальта (Pioneering Spirit)[72]
    Словакия (условный сторонник с точки зрения переговоров Eurostream с Газпромом)[3]
    Норвегия (Kvaerner)[73]

    ЩАЗ ОНИ ВСЕ БРОСЯТ И ПОБЕГУТ СПАСАТЬ МАЙДАУНОВ wassat
    MKPU-115
  13. MKPU-115 Сегодня, 19:19
    Цитата: Кент0001
    Меня на фейсе в третий раз забанили из-за того, что в отношении небратьев высказался. Их обижать низяяяяя. А мы и не будем, мы тока немного цену на газ подымим...раза в три и нормуль. Поддерживаю коммент.

    Мне тоже сейчас за небратьев и картинку вынесли предупреждение.
    MKPU-115
  14. Штатский Сегодня, 19:21
    Цитата: FalconD
    Если "Газпром" построит "СП-2" , то "нэзалежная" станет не интересна западу как транспортер газа, а следовательно не интересна совсем!!! Угадайте куда будет вынуждена податься Украина?))

    Почему же ? Будет очень интересна НАТОвским стратЭгам. Какое "чистое поле "для штабных (и не только) игр. Газопровод не мешает,двигай фигурки куда хошь. sad
    Штатский
  15. изя топ Сегодня, 19:23
    вот ведь скакуасы-присосались к трубе не оторвёшь request
    изя топ
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:17
      Цитата: изя топ
      вот ведь скакуасы-присосались к трубе не оторвёшь request

      Этот Балчун забыл сообщить, что в этой зраде (нет железной дороги Украина-Иран), москали виноваты. Нужно за это на них в Стокгольмском арбитраже штраф выписать.
      Капитан Пушкин
  16. MKPU-115 Сегодня, 19:26
    Цитата: Штатский
    Цитата: FalconD
    Если "Газпром" построит "СП-2" , то "нэзалежная" станет не интересна западу как транспортер газа, а следовательно не интересна совсем!!! Угадайте куда будет вынуждена податься Украина?))

    Почему же ? Будет очень интересна НАТОвским стратЭгам. Какое "чистое поле "для штабных (и не только) игр. Газопровод не мешает,двигай фигурки куда хошь. sad

    Сирия №2 ? Матрасы могут, у наглосаксов это в крови.
    MKPU-115
  17. Agent_017 Сегодня, 19:31
    Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы... Может и так. Но,как показывает практика - цены поднимут (может быть и там), но тут точно для простых жителей нашей страны... Им там ведь все равно кто платит деньги, главное деньги идут в их тощие кошельки... На которых они спят вместо подушек, когда народ сидит без работы... Сталин еще придет...
    Agent_017
    1. rocket757 Сегодня, 19:45
      Неа, Вождь всех народов канул в лету ... а вот самим надо шевелиться, объединяться и бороться за свои права! Под лежачего на диване ... ну мож и пиво не течёт!
      rocket757
      1. Agent_017 Сегодня, 19:54
        А почему под лежачего... Никто не лежит, мы шевелимся.. Боремся за свои права, пиво не пьем... Ждем Сталина..
        Agent_017
  18. К-50 Сегодня, 19:35
    Украинский «Нафтогаз»: «Газпром» поднимет для неё цену, если построит газопровод «Северный поток-2».

    Для кастрюлеголовых майдаунов видимо откровения, что цена это консенсус, продукт обоюдных желаний и возможностей. Никто в ущерб себе не будет ни продавать, ни покупать.
    Но это походу для них "высшая математика" и для шумерского археомозга вещь не постижимая.
    Может потому что мозг скис? what
    К-50
  19. gridasov Сегодня, 19:41
    Интересно , а как бы поступил любой окажись монополистом на рынке. Норвежцы перенаправляют свои прибыли в альтернативную энергетику . Пузырь обещаний американцами обеспечить Европу газом оказался не просто блефом , но показал России , что конкурентов у нее нет.Поэтому у России есть полное право назначать свою цену. Правда это будет не долго поскольку высокая цена на газ будет стимулировать Европу на поиск новых источников энергии , а значит этим процессом она способно уйти в прорыв . Всегда надо помнить , что кризис это не только плохо , но это и стимул найти выход из сложной ситуации
    gridasov
  20. rocket757 Сегодня, 19:43
    Процесс пошёл! Больше и говорить не о чем ... впрочем, должников надо трясти по полной, неча дуриками прикидываться!
    rocket757
  21. Троль Сегодня, 19:47
    Базар большой. Иди ищи дешевле..

    ПыСы: эти высказывания ни о чем. Завтра мериканцы бабахнут ракетами, Россия ответит по носителям и уже послезавтра весь мир в труху... И газ будет никому не нужен
    Троль
  22. Strashila Сегодня, 20:11
    ""Нафтогаз": Если "Газпром" построит "СП-2", он взвинтит цены на газ для Европы"... он и сейчас это может сделать, кто ему мешает... только в этом нет смысла, упадет покупательская способность... начнет рости доля сжиженного газа, учитывая строительство и запуск данных предприятий в России, будет рости их рентабельность... будет некий баланс трубного и сжиженного. Только у трубного есть основное преимущество... скорость изменения объемов поставок, надо добавили... надо убавили не зависимо от погодных условий, а у сжиженного время поставки и зависимость о погоды...как в Америке погода не та и приходится ждать её улучшения клацкая зубами от мороза. Как и в любой отрасли есть экономические показатели... меньше нельзя и больше противопоказано. СССР не смотря на все противоречия и разногласия не использовала газовую трубу в качестве шантажа... и Россия не смотря на все закидоны Запада этого не делает.
    Strashila
  23. Strashila Сегодня, 20:26
    Просто Нафтогаз фактически террорист в этой ситуации, пытается взять в газовые заложники Европу... а у той развился стокгольмский синдром... виновата Россия, а не террористы... которых видите ли обидели... не дали воровать.
    Strashila
  24. senima56 Сегодня, 20:28
    Не думаю, что "Газпром" взвинтит цены..", но вот что Укранине придется еще туже- это точно!
    senima56
  25. MKPU-115 Сегодня, 20:31
    Цитата: Троль
    Базар большой. Иди ищи дешевле..

    ПыСы: эти высказывания ни о чем. Завтра мериканцы бабахнут ракетами, Россия ответит по носителям и уже послезавтра весь мир в труху... И газ будет никому не нужен

    Вы озвучили голубую мечту укропитеков, в этом их сущность.
    MKPU-115
  26. Гильятон Сегодня, 20:32
    Да, у вас теперь не будет другого выхода, как отстегивать за наш газ, столько, сколько мы скажем! wassat
    Гильятон
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