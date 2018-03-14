Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Учёный француз понял: Путин популярен потому, что в него верят
Один учёный француз раскрыл Франции секрет популярности русского Путина.
Да, жителям Европы трудно понять, отчего Путин столь популярен в России, почему избиратели отдают ему свои голоса. На самом же деле всё это легко объяснить. Политолог Сириль Бре и объяснил.
Он дал интервью Atlantico.fr, где сообщил, что Путину в копилку плюсов идёт даже его былая карьера в КГБ (конечно, с точки зрения россиян, которая французу откуда-то известна).
По словам учёного француза, которые приводит «ИноТВ», россияне недовольны разве что размахом коррупции в стране да неравенством. Впрочем, русские верят, что их Путин за следующие шесть лет решит и эти проблемы.
Политолог Сириль Бре считает, что популярность русского президента «ставит в тупик», но только в том случае, ежели её рассматривать с точки зрения европейских демократий. Голоса, собираемые Путиным, говорят о его настоящей популярности, причём во многом «организованной».
Путин — бывший сотрудник КГБ. Силовые структуры для россиян — ключевые институты функционирования государства. На Западе такой карьерный путь может вызвать подозрение, а для многих русских это, наоборот, свидетельство твёрдости человека и его приверженности национальным интересам.
Свою роль играет и способность президента показать себя публике по телевизору. «Прямая линия» поддерживает образ, близкий к народу. Президент любит дзюдо и вообще спорт, и это укрепляет его имидж здорового мужчины.
Путин значительно превосходит конкурентов, считает Бре. Да и какие это конкуренты? Кандидаты от коммунистов, по сути, обыгрывают идею вроде путинской (идею величия России). Жириновский попусту кричит на публике, а сам-то «встроен в политическую систему». Собчак как «шоковая кандидатка» не состоялась, она неубедительна. И вообще, оппозиция в России слаба.
Популярность Путина объясняется и процветанием страны. Западные аналитики твердят о кризисе 2014 года, а россияне вспоминают о росте 2000-х гг. Правда, этот рост происходил в сравнении со спадом 1990-х и зависел от экспорта минерального сырья, и кризисы 2008 и 2014 годов показали его слабость…
Вопросы внешней политики тоже стали значимым фактором для русских людей. В Европе привыкли, что внешняя политика на выборах не играет существенной роли, но в России всё не так: избиратели там обращают внимание на то, что они называют возрождением. Россияне, считает политолог, рады БРИКС, рады сотрудничеству с Китаем, рады тому, что Москва противодействует влиянию США в Средней Азии, Европе и на Ближнем Востоке.
Самое любопытное, заметим, у француза следующее: он находит явной слабостью Путина вопрос борьбы с коррупцией элиты, окружающей Путина, и другой слабостью — вопрос неравенства населения. Составные части такого неравенства: большой разброс в уровне доходов граждан, неравенство в доступе к госуслугам и трудоустройству. Но француз убеждён: русские люди верят, что на новом сроке у Путина «всё получится», то есть он победит и неравенство, и даже коррупцию элит.
Почему Путин не смог победить коррупцию элит за восемнадцать лет нахождения во власти? На сей вопрос ни учёный француз, ни, по-видимому, те, кто голосует за Путина, не отвечают.
Да, жителям Европы трудно понять, отчего Путин столь популярен в России, почему избиратели отдают ему свои голоса. На самом же деле всё это легко объяснить. Политолог Сириль Бре и объяснил.
Он дал интервью Atlantico.fr, где сообщил, что Путину в копилку плюсов идёт даже его былая карьера в КГБ (конечно, с точки зрения россиян, которая французу откуда-то известна).
По словам учёного француза, которые приводит «ИноТВ», россияне недовольны разве что размахом коррупции в стране да неравенством. Впрочем, русские верят, что их Путин за следующие шесть лет решит и эти проблемы.
Политолог Сириль Бре считает, что популярность русского президента «ставит в тупик», но только в том случае, ежели её рассматривать с точки зрения европейских демократий. Голоса, собираемые Путиным, говорят о его настоящей популярности, причём во многом «организованной».
Путин — бывший сотрудник КГБ. Силовые структуры для россиян — ключевые институты функционирования государства. На Западе такой карьерный путь может вызвать подозрение, а для многих русских это, наоборот, свидетельство твёрдости человека и его приверженности национальным интересам.
Свою роль играет и способность президента показать себя публике по телевизору. «Прямая линия» поддерживает образ, близкий к народу. Президент любит дзюдо и вообще спорт, и это укрепляет его имидж здорового мужчины.
Путин значительно превосходит конкурентов, считает Бре. Да и какие это конкуренты? Кандидаты от коммунистов, по сути, обыгрывают идею вроде путинской (идею величия России). Жириновский попусту кричит на публике, а сам-то «встроен в политическую систему». Собчак как «шоковая кандидатка» не состоялась, она неубедительна. И вообще, оппозиция в России слаба.
Популярность Путина объясняется и процветанием страны. Западные аналитики твердят о кризисе 2014 года, а россияне вспоминают о росте 2000-х гг. Правда, этот рост происходил в сравнении со спадом 1990-х и зависел от экспорта минерального сырья, и кризисы 2008 и 2014 годов показали его слабость…
Вопросы внешней политики тоже стали значимым фактором для русских людей. В Европе привыкли, что внешняя политика на выборах не играет существенной роли, но в России всё не так: избиратели там обращают внимание на то, что они называют возрождением. Россияне, считает политолог, рады БРИКС, рады сотрудничеству с Китаем, рады тому, что Москва противодействует влиянию США в Средней Азии, Европе и на Ближнем Востоке.
Самое любопытное, заметим, у француза следующее: он находит явной слабостью Путина вопрос борьбы с коррупцией элиты, окружающей Путина, и другой слабостью — вопрос неравенства населения. Составные части такого неравенства: большой разброс в уровне доходов граждан, неравенство в доступе к госуслугам и трудоустройству. Но француз убеждён: русские люди верят, что на новом сроке у Путина «всё получится», то есть он победит и неравенство, и даже коррупцию элит.
Почему Путин не смог победить коррупцию элит за восемнадцать лет нахождения во власти? На сей вопрос ни учёный француз, ни, по-видимому, те, кто голосует за Путина, не отвечают.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти