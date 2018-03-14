08:37 14 марта
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Учёный француз понял: Путин популярен потому, что в него верят

Один учёный француз раскрыл Франции секрет популярности русского Путина.



Да, жителям Европы трудно понять, отчего Путин столь популярен в России, почему избиратели отдают ему свои голоса. На самом же деле всё это легко объяснить. Политолог Сириль Бре и объяснил.


Он дал интервью Atlantico.fr, где сообщил, что Путину в копилку плюсов идёт даже его былая карьера в КГБ (конечно, с точки зрения россиян, которая французу откуда-то известна).

По словам учёного француза, которые приводит «ИноТВ», россияне недовольны разве что размахом коррупции в стране да неравенством. Впрочем, русские верят, что их Путин за следующие шесть лет решит и эти проблемы.

Политолог Сириль Бре считает, что популярность русского президента «ставит в тупик», но только в том случае, ежели её рассматривать с точки зрения европейских демократий. Голоса, собираемые Путиным, говорят о его настоящей популярности, причём во многом «организованной».

Путин — бывший сотрудник КГБ. Силовые структуры для россиян — ключевые институты функционирования государства. На Западе такой карьерный путь может вызвать подозрение, а для многих русских это, наоборот, свидетельство твёрдости человека и его приверженности национальным интересам.

Свою роль играет и способность президента показать себя публике по телевизору. «Прямая линия» поддерживает образ, близкий к народу. Президент любит дзюдо и вообще спорт, и это укрепляет его имидж здорового мужчины.

Путин значительно превосходит конкурентов, считает Бре. Да и какие это конкуренты? Кандидаты от коммунистов, по сути, обыгрывают идею вроде путинской (идею величия России). Жириновский попусту кричит на публике, а сам-то «встроен в политическую систему». Собчак как «шоковая кандидатка» не состоялась, она неубедительна. И вообще, оппозиция в России слаба.

Популярность Путина объясняется и процветанием страны. Западные аналитики твердят о кризисе 2014 года, а россияне вспоминают о росте 2000-х гг. Правда, этот рост происходил в сравнении со спадом 1990-х и зависел от экспорта минерального сырья, и кризисы 2008 и 2014 годов показали его слабость…

Вопросы внешней политики тоже стали значимым фактором для русских людей. В Европе привыкли, что внешняя политика на выборах не играет существенной роли, но в России всё не так: избиратели там обращают внимание на то, что они называют возрождением. Россияне, считает политолог, рады БРИКС, рады сотрудничеству с Китаем, рады тому, что Москва противодействует влиянию США в Средней Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Самое любопытное, заметим, у француза следующее: он находит явной слабостью Путина вопрос борьбы с коррупцией элиты, окружающей Путина, и другой слабостью — вопрос неравенства населения. Составные части такого неравенства: большой разброс в уровне доходов граждан, неравенство в доступе к госуслугам и трудоустройству. Но француз убеждён: русские люди верят, что на новом сроке у Путина «всё получится», то есть он победит и неравенство, и даже коррупцию элит.

Почему Путин не смог победить коррупцию элит за восемнадцать лет нахождения во власти? На сей вопрос ни учёный француз, ни, по-видимому, те, кто голосует за Путина, не отвечают.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Кроу Сегодня, 07:48
    Путин популярен потому, что в него верят

    Как в господа Бога. Верить можно в кого угодно, но уверовав можно разочароваться.
    В него не верят, просто привычка. Люди не боятся, что всё остаётся так, как есть. Боятся, что будет хуже чем есть. Хотят есть.
    Кроу
    1. синдикалист Сегодня, 07:51
      Скорее, как в "чёрную кошку, переходящую дорогу"
      синдикалист
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:11
        Почему Путин не смог победить коррупцию элит за восемнадцать лет нахождения во власти? На сей вопрос ни учёный француз, ни, по-видимому, те, кто голосует за Путина, не отвечают.

        В США коррупцию не победили за 200 лет, так почему мы ждём этого от Путина за 18 лет?
        СРЦ П-15
        1. Вас Влад Сегодня, 08:26
          Цитата: СРЦ П-15
          В США коррупцию не победили за 200 лет, так почему мы ждём этого от Путина за 18 лет?

          Ну должен же он подвиг совершить yes Некоторые представляют его бароном Мюнхгаузеном,по крайней мере требования к нему такие же yes
          Ну не возможно победить этот людской грех request
          тем более с русской изобретательностью в таких делах.
          Вас Влад
          1. cniza Сегодня, 08:33
            Даже если все ученые Запада соберутся вместе , ничего они в России не поймут , потому как надо быть русским.
            cniza
          2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:36
            Цитата: Вас Влад
            Ну не возможно победить этот людской грех
            тем более с русской изобретательностью в таких делах.

            К тому же, перед Путиным стояла куча более важных дел: борьба с олигархатом, восстановление и перевооружение армии, повышение сувернитета страны ит. д. А борьба с коррупцией идёт, только те кто не хочет этого видеть, так и будут винить Путина в противном.
            СРЦ П-15
          3. НасРать Сегодня, 08:37
            Сразу вспоминается:

            Таксист, который взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за проезд от Домодедово до московской гостиницы, заявил, что не хотел обманывать иностранца. Водитель принес извинения гостю Кубка конфедераций и пообещал вернуть тому деньги и прокатить по Москве бесплатно.

            Вот, с-ка... Как же ж Путин допустил такую коррупцию в таксомоторе????!!!!... angry wassat
            НасРать
        2. groks Сегодня, 08:34
          так почему мы ждём этого от Путина за 18 лет?

          Потому что он 18 лет об этом говорит.
          groks
    2. RASKAT Сегодня, 08:12
      Путин популярен потому, что в него верят

      Как в господа Бога. Верить можно в кого угодно, но уверовав можно разочароваться.
      В него не верят, просто привычка. Люди не боятся, что всё остаётся так, как есть. Боятся, что будет хуже чем есть. Хотят есть.

      Просто люди по старше прекрасно помнят как выживалось в 90-х и как живется при Путине. За это ему и благодарны во многом.
      RASKAT
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 07:52
    Почему Путин не смог победить коррупцию элит за восемнадцать лет нахождения во власти? На сей вопрос ни учёный француз, ни, по-видимому, те, кто голосует за Путина, не отвечают.
    а почему у полосатых она законна? я не за коррупцию, но надо вспомнить кто помогал в 90-е строить демократию, и по чьим методичкам все организовывалось
    Angel_and_Demon
    1. собаковод Сегодня, 07:57
      У противников Путина, борьба с российской коррупцией на раз, как щелчок пальцами!
      собаковод
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:00
        Цитата: собаковод
        У противников Путина, борьба с российской коррупцией на раз, как щелчок пальцами!

        так это ж понятно
        Angel_and_Demon
    2. iliitchitch Сегодня, 08:10
      Цитата: Angel_and_Demon
      Почему Путин не смог победить коррупцию элит за восемнадцать лет нахождения во власти? На сей вопрос ни учёный француз, ни, по-видимому, те, кто голосует за Путина, не отвечают.
      а почему у полосатых она законна? я не за коррупцию, но надо вспомнить кто помогал в 90-е строить демократию, и по чьим методичкам все организовывалось

      Путин - классический меньшевик , не торопится . Попробовал бы сразу коррупцию в сортире замочить . Ещё непонятно , кто кого . А эти пусть помолчали бы , с бревном-то в глазу .
      Порадовала "шоковая кандидатка" собчачка , и как же бре учёному жалко , что не покатило у мадам . Да её до выборов допустили , чтобы выяснить , сколько в стране клинических кретинов . Пока по опросам 1.5% . А вот это пострашнее будет 4млн. наркоманов .
      iliitchitch
  3. AlexVas44 Сегодня, 07:54
    Почему Путин не смог победить коррупцию элит за восемнадцать лет нахождения во власти? На сей вопрос ни учёный француз, ни, по-видимому, те, кто голосует за Путина, не отвечают.

    Путин тоже не отвечает.
    AlexVas44
  4. Masya Masya Сегодня, 07:55
    . Собчак как «шоковая кандидатка» не состоялась, она неубедительна

    как шкодливая кандидатка состоялась... lol
    Masya Masya
    1. Кроу Сегодня, 07:57
      Цитата: Masya Masya
      шкодливая кандидатка

      У Чехов есть автомобиль - Skoda. Вот и Собчак - Skoda, но только не едет.
      Кроу
      1. DEZINTO Сегодня, 08:06
        Кстати Skoda совсем не польская, и не чешская, только её корпус и провода собирают в Варшаве отвёртками.
        А по сути сам автомобиль собирается здесь - Volkswagen Group MQB — одна из многочисленных платформ концерна Volkswagen. MQB по немецки означает Modularer Querbaukasten. Как и ещё четыре марки.

        DEZINTO
  5. Vard Сегодня, 07:58
    В России процент людей, которые понимают причину и следствие гораздо больше чем в других странах... причина наших бед, то что нам жить спокойно не дают... а следствие, это то уровень жизни, который у нас есть... и винить в этом Путина дураков мало...
    Vard
  6. DEZINTO Сегодня, 08:01
    Сириль Бре неможноко сирикнул
    DEZINTO
  7. AID.S Сегодня, 08:15
    laughing laughing смешное сравнение пришло в голову. Возможно Путин для большинства россиян - "добрый следователь", возможно даже и без кавычек. Но система та- же , что и при " злом гарнитуре демократии" и он не может изменить свою задачу.
    AID.S
  8. синоби Сегодня, 08:16
    Причём тут вера?За кого голосовать,вот вопрос!За "оппозицию"?В России её нет и никогда не было.Есть предатели,тех кого отодвинули от госкормушки и те кого к госкормушке не пускают.И да,есть ещё разного рода клоуны.
    синоби
  9. HAM Сегодня, 08:17
    "Учёный француз"-ну,прямо как "дрессированный пони",всё то они о нас знают,советы дают,им бы наши 90-е для прочистки мозгов.
    HAM
  10. Андрей ВОВ Сегодня, 08:36
    Да никогда в жизни они нас не поймут...Ну вот хоть пусть расшибутся в лепешку...основную массу нашего народа,есть кучка смердящая,представительница коей сейчас с экранов мотает своей лошадинной мордой,с мозгами как у них,но они не есть РУССКИЙ НАРОД
    Андрей ВОВ
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