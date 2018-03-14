13:15 14 марта
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Россия получает доступ к нефтяным месторождениям Ирана

Несмотря на санкционное давление и попытки явного вмешательства в торговые дела России извне, российские компании выходят на иранский нефтяной рынок. Первой российской компанией, которая подписывает контракты с Национальной нефтяной компанией Ирана, становится «Зарубежнефть». После подписания контрактов «Зарубежнефть» получит доступ к иранским месторождениям Абан и Западный Пейдар, где будет создан консорциум с местной компанией «Дана Энерджи».

По данным информационного агентства ТАСС, первые меморандумы по намерениям на вхождение российской компании на упомянутые иранские месторождения были подписаны в 2016 году.

Россия получает доступ к нефтяным месторождениям Ирана



Отмечено, что российская компания намеревается принять участие в разработке ещё четырёх относительно крупных месторождений на территории Ирана, среди которых одно – газовое: Киш.

Напомним, что в отношении иранской нефтедобывающей отрасли были сняты международные санкции после подписания так называемой «ядерной сделки». Теперь в США, как известно, продвигается идея по поводу того, чтобы отменить ранее достигнутое соглашение. Из-за разногласий с президентом Трампом по этому вопросу своего кресла накануне лишился госсекретарь Тиллерсон.

Использованы фотографии: http://www.nestro.ru
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Комментарии 18

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:03
    Какой удар для наших западных и ближневосточных партнёров
    Дормидонт
    1. taiga2018 Сегодня, 11:08
      Цитата: Дормидонт
      Какой удар для наших западных и ближневосточных партнёров

      я бы не был столь оптимистичен,скорее всего эти месторождения либо не привлекли внимания западных компаний,либо они стали осторожничать из за недовольства США...
      taiga2018
      1. Кроу Сегодня, 11:26
        –"Толстые" станут ещё толще. Зарплаты "больших чиновников" - выше. Ура товарищи!
        – Ураааа. А нам?
        – ... вам, расходитесь по домам.
        Кроу
        1. Muvka Сегодня, 12:22
          Это государственная компаний. Вот что нам.
          Muvka
          1. Кроу Сегодня, 12:31
            Я ничего против не имею. Государству, чиновникам, служащим, оборонке (в перспективе) - всем хорошо. А обычному обывателю ничего не передаёт.
            Я, как гражданин-патриот, очень рад этой новости. Но, как рядовому трудяге, мне - не холодно, ни жарко.
            От "второго" я и пишу.
            Кроу
    2. 210окв Сегодня, 11:08
      Привет "Шелл" и всем остальным... crying
      Цитата: Дормидонт
      Какой удар для наших западных и ближневосточных партнёров
      210окв
      1. ВВП Сегодня, 11:25
        Сначала Венесуэлла, потом Сирия, теперь Иран. Мы и так лидеры по добыче нефти и газа. Что дальше будет? laughing Главное чтобы было не как в Венесуэлле с газом, чтобы не себе в убыток....
        На мой взгляд добыча нефти в иране даёт неплохие перспективы. Лучше чем в Венесуэлле и Сирии, к тому же не так далеко от нашей страны wink
        ВВП
    3. Венд Сегодня, 11:10
      Цитата: Дормидонт
      Какой удар для наших западных и ближневосточных партнёров

      Вот такой ответ на санкции.
      Венд
  2. svp67 Сегодня, 11:05
    Россия получает доступ к нефтяным месторождениям Ирана
    Превосходно, а "русский" АвтоВАЗ получает доступ к авторынку Ирана? А наши самолетостроители? Авиакомпании Ирана "задыхается" без новых самолетов, многомиллиардные контракты с "Аэрбасом" и "Брмбардье", а наши что? Хотя бы на перспективу. Ну есть же уже "МС", толкайте его туда.
    svp67
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:27
      Цитата: svp67
      Россия получает доступ к нефтяным месторождениям Ирана
      Превосходно, а "русский" АвтоВАЗ получает доступ к авторынку Ирана? А наши самолетостроители? Авиакомпании Ирана "задыхается" без новых самолетов, многомиллиардные контракты с "Аэрбасом" и "Брмбардье", а наши что? Хотя бы на перспективу. Ну есть же уже "МС", толкайте его туда.

      А почему Вы считаете , что работа по высокотехнологичному сотрудничеству не ведётся ? Много слышно подобных претензий , а как только появляются сообщения о подобных сделках , то сразу находятся новые поводы для популистской "критики"..
      КВУ-НСвД
      1. svp67 Сегодня, 11:46
        Цитата: КВУ-НСвД
        А почему Вы считаете , что работа по высокотехнологичному сотрудничеству не ведётся ?

        Потому что читая о ЗАКЛЮЧЕННЫХ многомиллиардных контрактах на поставку авто- и авиа-техники в Иран, я не нахожу там упоминаний о наших компаниях. А ведь мы для Ирана сделали очень многое, что бы он смог прорвать торговую и экономическую блокаду. Почему наш вклад в этом не получил материального развития?
        svp67
  3. Vol4ara Сегодня, 11:07
    Не понимаю одного, зачем Ирану на своих месторождениях РФ? Деньгами решили поделиться?
    Vol4ara
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:09
      Цитата: Vol4ara
      Деньгами решили поделиться?

      скорее задницу прикрыть от Израиля к примеру..
      андрей юрьевич
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:11
      А зачем нам на наших месторождениях зарубежные компании? Технологии и вложения перед разработкой.
      rotmistr60
    3. svp67 Сегодня, 11:49
      Цитата: Vol4ara
      Не понимаю одного, зачем Ирану на своих месторождениях РФ? Деньгами решили поделиться?

      Технологии и оборудование, это то в чем иранцы были сильно ограничены из-за санкций, и они ведь тоже ОГРОМНЫХ денег стоит, а тут компания, все это предоставляет ЗА СВОЙ СЧЕТ, а затем еще и налог платит.
      svp67
  4. weksha50 Сегодня, 11:14
    "в отношении иранской нефтедобывающей отрасли были сняты международные санкции"...

    То есть, работая В Иране и С Ираном, наши компании смогут потихоньку также получать доступ к некоторым нефте-газодобывающим технологиям и оборудованию, которые в отношении нас - санкционированы... yes
    weksha50
  5. Vard Сегодня, 11:22
    Похоже Иран хочет подстраховаться... Через нас нефть пробовать...
    Vard
  6. Комментарий был удален.
  7. антивирус Сегодня, 12:11
    вот тут то флот и нужен --гулять в Перс заливе и у Бомбея.
    Охранять поставки в Индию-Китай,
    трубопроводы через Пакистан и по дну Аравийского моря в Индию и по морю в Тих океан.регион.
    везде сланцы сша встретим
    антивирус
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