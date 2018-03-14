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Россия получает доступ к нефтяным месторождениям Ирана
Несмотря на санкционное давление и попытки явного вмешательства в торговые дела России извне, российские компании выходят на иранский нефтяной рынок. Первой российской компанией, которая подписывает контракты с Национальной нефтяной компанией Ирана, становится «Зарубежнефть». После подписания контрактов «Зарубежнефть» получит доступ к иранским месторождениям Абан и Западный Пейдар, где будет создан консорциум с местной компанией «Дана Энерджи».
По данным информационного агентства ТАСС, первые меморандумы по намерениям на вхождение российской компании на упомянутые иранские месторождения были подписаны в 2016 году.
Отмечено, что российская компания намеревается принять участие в разработке ещё четырёх относительно крупных месторождений на территории Ирана, среди которых одно – газовое: Киш.
Напомним, что в отношении иранской нефтедобывающей отрасли были сняты международные санкции после подписания так называемой «ядерной сделки». Теперь в США, как известно, продвигается идея по поводу того, чтобы отменить ранее достигнутое соглашение. Из-за разногласий с президентом Трампом по этому вопросу своего кресла накануне лишился госсекретарь Тиллерсон.
По данным информационного агентства ТАСС, первые меморандумы по намерениям на вхождение российской компании на упомянутые иранские месторождения были подписаны в 2016 году.
Отмечено, что российская компания намеревается принять участие в разработке ещё четырёх относительно крупных месторождений на территории Ирана, среди которых одно – газовое: Киш.
Напомним, что в отношении иранской нефтедобывающей отрасли были сняты международные санкции после подписания так называемой «ядерной сделки». Теперь в США, как известно, продвигается идея по поводу того, чтобы отменить ранее достигнутое соглашение. Из-за разногласий с президентом Трампом по этому вопросу своего кресла накануне лишился госсекретарь Тиллерсон.
Использованы фотографии: http://www.nestro.ru
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