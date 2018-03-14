13:16 14 марта
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ВМС США провели учения в Арктике

Две атомные подводные лодки США отработали всплытие из-подо льда на учениях в Арктике ICEX-2018, пишет "РИА Новости" со ссылкой на сайт военно-морских сил страны.

Учения проводятся в море Бофорта. В них также принимает участие подводная лодка Великобритании. Всплытие в районе Северного полярного круга к северу от Аляски провели многоцелевая подлодка "Hartford" (проекта "Seawolf") и ударная подлодка "Connecticut" (проекта "Los Angeles"), на вооружении которых стоят в том числе крылатые ракеты

ВМС США провели учения в Арктике



Подробностей учений не приводятся, но в сообщении есть фотография, на которой из-под толщи льда торчат рубки подлодок на расстоянии несколько сотен метров друг от друга.

Мы должны постоянно тренироваться вместе с нашими подводными подразделениями и партнерами, чтобы оставаться опытными в этом полушарии. Наличие обеих подводных лодок на поверхности является наглядной демонстрацией нашего мастерства в Арктике
— заявил командующий центром подводных боевых действий ВМС США контр-адмирал Джеймс Питтс.

Ранее сообщалось, что в ходе учений две американские подводные лодки и британская "Trenchant" будут проводить арктические переходы, проводить всплытие в районе на Северного полюса, проводить сбор научных данных.

Использованы фотографии: navy.mil
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Комментарии 32

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:36
    Америкосы могут любую фотку сварганить , хоть такую что они высадились на Марсе . laughing Как еще не показали что из под земли вылезли wassat .
    Spartanez300
    1. амирбек Сегодня, 11:42
      Цитата: Spartanez300
      хоть такую что они высадились на

      лед не толстый футбол не сыграешь
      амирбек
      1. dik-nsk Сегодня, 11:45
        Наличие обеих подводных лодок на поверхности является наглядной демонстрацией нашего мастерства
        в чем собственно мастерство? лед сантиметров 40, может это вообще в гудзоне?)))
        dik-nsk
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:08
          [quote=dik-nsk][/quote]
          Вот пусть так и сидят,ждут пока лед растает. Небось всплывали в кильватере каравана, по проторенному льду.... laughing
          ДЕДПИХТО
          1. Brylevsky Сегодня, 12:42
            Какой караван может ходить в море Бофорта? Вы хоть на глобус сначала посмотрите... Эхоледомером ищется сравнительно тонкий лёд, а лучше полынья.
            Brylevsky
            1. Shurik70 Сегодня, 13:01
              Это да. Зря обсирaют. Очень тревожный сигнал, раньше такое только мы делали.
              Впрочем, рано или поздно к этому неизбежно пришли бы. А вот мы что-то до сих пор американский аналог SOSUS в Северном море не раскинули. Теперь надо поторопиться.
              Shurik70
        2. Bulrumeb Сегодня, 12:23
          лед сантиметров 40, может это вообще в гудзоне

          да и торчат только рубки
          Bulrumeb
    2. Вас Влад Сегодня, 11:44
      Цитата: Spartanez300
      Америкосы могут любую фотку сварганить , хоть такую что они высадились на Марсе .

      Там на фото не видно,но мы там уже есть,вот в камуфляже!
      Вас Влад
    3. 210окв Сегодня, 11:44
      Нет,отчего же.И они и мы всплывали из под льда.Вот что только две рядом-этого не видел.И еще.Море Бофорта-это на север от Аляски...Да ради бога плавайте,только от нас подальше..
      Цитата: Spartanez300
      Америкосы могут любую фотку сварганить , хоть такую что они высадились на Марсе . laughing Как еще не показали что из под земли вылезли wassat .
      210окв
      1. лесовозник Сегодня, 12:05
        Конечно пусть ПЛАВАЮТ . По утверждению мореманов - плавает дерьмо , а моряки ХОДЯТ!!!!))))
        лесовозник
    4. сибиралт Сегодня, 11:49
      И что в этом удивительного. При такой толщине льда не каждый наш рыболов отправиться рыбу удить. lol
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:52
        наши там ещё и купаются...
        андрей юрьевич
        1. jjj Сегодня, 12:14
          А как лодки супостата не столкнулись, маневрируя в такой близости друг от друга?
          jjj
          1. Brylevsky Сегодня, 12:37
            Штурмана хорошие. И гидроакустическая аппаратура, которой мы можем только позавидовать.
            Brylevsky
  2. амирбек Сегодня, 11:37
    на первой перископ заклинило...
    амирбек
    1. NEOZ Сегодня, 11:39
      Цитата: амирбек
      перископ заклинило...

      да да, прикольно!
      на второй антенны есть, а на первой заклинило!!!! :)))))))
      NEOZ
      1. 210окв Сегодня, 11:46
        Ту т все дело в том,кто раньше всплыл.Дальняя по фото- раньше.При всплытии в подобных условиях все выдвижные устройства находятся в нижнем задвинутом положении.
        Цитата: NEOZ
        Цитата: амирбек
        перископ заклинило...

        да да, прикольно!
        на второй антенны есть, а на первой заклинило!!!! :)))))))
        210окв
        1. амирбек Сегодня, 12:33
          Цитата: 210окв
          При всплытии в подобных условиях все выдвижные устройства находятся в нижнем задвинутом положении

          ну тогда люк заклинило laughing
          амирбек
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:38
    Тренируйтесь тщательней, водоплавающие. Только головы себе не разбейте wassat
    Горный стрелок
  4. Vadim851 Сегодня, 11:41
    Толщина льда судя по обломкам на фото не слишком большая. Для прочного корпуса это ерунда, так что супер достижения здесь нет, обычные маневры.
    Vadim851
    1. амирбек Сегодня, 11:45
      Цитата: Vadim851
      Толщина льда судя по обломкам на фото не слишком большая

      поэтому не стали рисковать на лед выходить laughing
      амирбек
      1. Vadim851 Сегодня, 12:01
        Ну мало ли, все может быть wink
        Vadim851
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:47
      Цитата: Vadim851
      Толщина льда судя по обломкам на фото не слишком большая. Для прочного корпуса это ерунда, так что супер достижения здесь нет, обычные маневры.

      Ага ! По тому же принципу можно портовый буксик , обкалывающий вокруг кораблей лёд к арктическому классу отнести winked
      КВУ-НСвД
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    Мы должны постоянно тренироваться
    Спохватились. Наши это давно отработали в 1963 и на Северном полюсе.
    rotmistr60
    1. Brylevsky Сегодня, 12:34
      Да, только американцы первыми достигли Северного полюса в подводном положении на атомоходе... Это был "Nautilus", 1958 год...
      Brylevsky
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:39
        Они и на Луне были "первыми". Наши в 63 всплыли и показали всему миру, а что и где американцы делали в подводном положение под вопросом. А если и достигли, то это, что-то меняет?
        rotmistr60
    2. prorab_ak Сегодня, 13:06
      А они как будто это впервые делают? fellow
      И что то не помнится о парном всплытии наших лодок....ну да это ж все постанова wassat
      prorab_ak
  6. Салют Сегодня, 11:55
    подлетное время баллистических ракет с американских АПЛ у границ России около 10 минут, не много времени остается на то что бы доложить верховному главнокомандующему, если это ночь и он спит.
    Салют
  7. Архивариус Вася Сегодня, 11:59
    Ничего особенного, хотя смотрятся забавно)
    Архивариус Вася
  8. Елизар Задунайский Сегодня, 12:08
    если всплытие -это достижение для ов то это только говорит о их ущербности для нас
    Елизар Задунайский
  9. Brylevsky Сегодня, 12:29
    Цитата: dik-nsk
    в чем собственно мастерство?

    В дистанции между лодками во время плавания подо льдом. На снимке между ними не более 2-х кабельтовых...Для кого-то эта цифра ничего не скажет, для моряка она скажет очень много...к этому надо ещё присовокупить взаимное расположение лодок. Скажем так, штурмана там очень хорошие.
    Brylevsky
  10. часовщик Сегодня, 12:41
    всплыли? Здорово!!!! И что дальше?
    часовщик
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