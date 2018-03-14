13:16 14 марта
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Именем Романа Филипова назвали пассажирский самолёт

Одна из российских авиакомпаний решила назвать пассажирский самолёт в честь погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова. Речь идёт о борте RA-89073. Это самолёт "Сухой Суперджет 100" авиаперевозчика "Ямал". Имя героического лётчика, уроженца Воронежа, появилось на фюзеляже самолёта.

Фотография авиалайнера "Роман Филипов" опубликована пресс-службой авиакомпании «Ямал».

Именем Романа Филипова назвали пассажирский самолёт



Майор Роман Филипов героически погиб в Сирии - на территории провинции Идлиб 3 февраля.

Лётчик, который был вынужден катапультироваться после удара боевиков по его штурмовику Су-25, вступил в бой с террористами на земле.
Когда те вплотную подступили к Роману Филипову и попытались, окружив его, взять в плен, он взорвал гранату с возгласом «Это вам за пацанов!»

Герой России Роман Филипов похоронен на Родине - в Воронеже. На церемонии прощания с Героем РФ собрались тысячи горожан и жителей других регионов, специально прибывших в столицу Черноземья, чтобы почтить память погибшего офицера.

В честь Романа названа и школа в Воронеже, в которой он в своё время учился.

Использованы фотографии: http://www.yamal.aero
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 12:37
    Человек жил небом и служил в небе....Это должно продолжаться..
    210окв
  2. svp67 Сегодня, 12:40
    Имя героического лётчика, уроженца Воронежа, появилось на фюзеляже самолёта.
    Молодцы и низкий поклон. Но почему наши ВКС молчат, где именной боевой самолет. Или как в годы ВОВ "За Филипова!"
    svp67
    1. Muvka Сегодня, 12:42
      А у нас кроме Ту-160 именуются самолеты? Просто в голове не всплывает такой информации.
      Muvka
      1. svp67 Сегодня, 12:46
        Цитата: Muvka
        А у нас кроме Ту-160 именуются самолеты?


        svp67
      2. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:50
        Цитата: Muvka
        А у нас кроме Ту-160 именуются самолеты? Просто в голове не всплывает такой информации.

        Эта тема уже была здесь в ВО:
        Из истории собственных наименований воздушных судов России в послевоенное время
        https://topwar.ru/22842-iz-istorii-sobstvennyh-na
        imenovaniy-vozdushnyh-sudov-rossii-v-poslevoennoe
        -vremya.html
        iaroslav.mudryi
        1. Muvka Сегодня, 13:12
          Спасибо).....
          Muvka
    2. faridg7 Сегодня, 12:43
      Ну не торопитесь, Дейнекин же полетел, надеюсь со временем и Филипов полетит
      faridg7
  3. Корсар0304 Сегодня, 12:44
    Сильно. Спустя какое-то время, за ворохом новостей и событий в Сирии и ДНР/ЛНР ратный поступок Романа Филиппова станет в один ряд с другими, не менее сильными поступками наших солдат. Здесь же - перед каждым рейсом, пассажиры будут видеть его имя и вспоминать о том как он умел воевать и как погиб. И, надеюсь, будут ставить в пример подрастающему поколению.
    Корсар0304
  4. SOF Сегодня, 12:57
    ...Звезды Героя рядом с именем не хватает...
    SOF
  5. iaroslav.mudryi Сегодня, 13:04
    Именные самолеты Аэрофлота
    Airbus A330, Boeing 737-800 и Boeing 777-300ER (а также Airbus A320 и Airbus А321) — в честь выдающихся поэтов, писателей, учёных, полководцев, космонавтов, спортсменов и врачей
    Sukhoi Superjet 100 — в честь известных лётчиков

    Boeing 737-800 - С. Образцов, Б. Кустодиев, А. Солженицын, Ч. Айтматов, К. Симонов, Н. Бердяев, В. Белинский, Л. Гумилёв, В. Даль, С. Ожегов, М. Щепкин, Н. Лесков, Н. Карамзин, И. Крылов, Г. Свиридов, М. Врубель, С. Соловьёв, Г. Товстоногов, С. Айзенштейн, Л. Утёсов


    Boeing 777-300ER - М. Кутузов, П. Багратион, М. Барклай-де-Толли, Д. Давыдов, А. Куприн, И. Бунин, А. Чехов, М. Лермонтов, А. Блок, SKYTEAM, C. Есенин, М. Булгаков, A. Островский , И. Тургенев, А. Пушкин

    Airbus А330-200/Airbus А330-300 - Е. Светланов, В. Высоцкий, И. Бродский, А. Грибоедов, Н. Гоголь, SKYTEAM, В. Маяковский, Б. Пастернак, А. Твардовский, Ф. Тютчев, О. Мандельштам, М. Шолохов, А. Бакулев, Н. Бурденко, П. Капица, А. Сахаров, И. Франк, Л. Яшин, В. Брумель, И. Кулибин, А. Можайский, Л. Канторович

    Airbus А321 - А. Скрябин, П. Чайковский, А. Дейнека, М. Шагал, И. Мичурин, Н. Пирогов, И. Сеченов, Н. Жуковский, К. Циолковский, С. Королёв, М. Келдыш, Н. Вавилов, А. Прохоров, Н. Семёнов, В. Алексеев, С. Михалков, Г. Вишневская, K. Станиславский, Е. Вахтангов (в ливрее «Manchester United»), С. Дягилев, И. Гончаров, М. Зощенко, Д. Рябушинский, С. Бондарчук, Ф. Ушаков, С. Рихтер, А. Тарковский, В. Шукшин, В.Немирович-Данченко, И. Левитан, И.Дунаевский, Ю.Харитон, Ю.Любимов

    Airbus A320 - SKYTEAM, А. Алябьев, Н. Римский-Корсаков, Д. Шостакович, А. Рублёв, В. Васнецов, В. Суриков, К. Брюллов, В. Серов, А. Никитин, Г. Седов, М. Ростропович, И. Крузенштерн, В. Беринг, Е. Хабаров, Ф. Беллинсгаузен, Ю. Лисянский, М. Лазарев, Н. Миклухо-Маклай, Г. Шелихов, Г. Невельской, С. Крашенинников, В. Обручев, Ю. Гагарин, Н. Пржевальский, Г. Титов, В. Челомей, И. Павлов, И. Курчатов, С. Вавилов, Н. Лобачевский, В. Глушко, Л. Ландау, C. Ковалевская, A. Kолмогоров, K. Тимирязев, A. Чижевский, В. Вернадский, А. Николаев, И. Тамм, И. Мечников, П. Черенков, А. Попов, П. Яблочков, «Добролёт» (в ливрее «Ретро»), Н. Басов, A. Суворов, В. Мейерхольд, Д. Лихачёв, А. Бутлеров, А. Столетов, С. Боткин, А. Вишневский, Б. Петровский, Ю. Сенкевич, П. Беляев, В. Комаров, К. Феоктистов, Б. Егоров, Г. Жуков, П. Попович, К. Паустовский, С. Маршак, А. Фет, А. Вознесенский, Л. Толстой, А. Иоффе, C. Герасимов, А. Герман, Ф. Достоевский

    Sukhoi SuperJet 100 - В. Сысовский, SKYTEAM, П. Хмельницкий, И. Орловец, П. Михайлов, Д. Езерский, Д. Барилов, Х. Цховребов, Г. Бенкунский, В. Борисов, Б. Бугаев, М. Водопьянов, Е. Барабаш, Б. Веллинг, А. Витковский, И. Воедило, Д. Глинка, А. Груздин, М. Ефимов, Б. Лахтин, П. Нестеров, Н. Новиков, Н. Рубцов, Ю. Овсянников, А. Семенков, Б. Осипов, И. Рышков, К. Сапёлкин, Н. Сафронников, М. Ступишин
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