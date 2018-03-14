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Именем Романа Филипова назвали пассажирский самолёт
Одна из российских авиакомпаний решила назвать пассажирский самолёт в честь погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова. Речь идёт о борте RA-89073. Это самолёт "Сухой Суперджет 100" авиаперевозчика "Ямал". Имя героического лётчика, уроженца Воронежа, появилось на фюзеляже самолёта.
Фотография авиалайнера "Роман Филипов" опубликована пресс-службой авиакомпании «Ямал».
Майор Роман Филипов героически погиб в Сирии - на территории провинции Идлиб 3 февраля.
Лётчик, который был вынужден катапультироваться после удара боевиков по его штурмовику Су-25, вступил в бой с террористами на земле.
Когда те вплотную подступили к Роману Филипову и попытались, окружив его, взять в плен, он взорвал гранату с возгласом «Это вам за пацанов!»
Герой России Роман Филипов похоронен на Родине - в Воронеже. На церемонии прощания с Героем РФ собрались тысячи горожан и жителей других регионов, специально прибывших в столицу Черноземья, чтобы почтить память погибшего офицера.
В честь Романа названа и школа в Воронеже, в которой он в своё время учился.
Фотография авиалайнера "Роман Филипов" опубликована пресс-службой авиакомпании «Ямал».
Майор Роман Филипов героически погиб в Сирии - на территории провинции Идлиб 3 февраля.
Лётчик, который был вынужден катапультироваться после удара боевиков по его штурмовику Су-25, вступил в бой с террористами на земле.
Когда те вплотную подступили к Роману Филипову и попытались, окружив его, взять в плен, он взорвал гранату с возгласом «Это вам за пацанов!»
Герой России Роман Филипов похоронен на Родине - в Воронеже. На церемонии прощания с Героем РФ собрались тысячи горожан и жителей других регионов, специально прибывших в столицу Черноземья, чтобы почтить память погибшего офицера.
В честь Романа названа и школа в Воронеже, в которой он в своё время учился.
Использованы фотографии: http://www.yamal.aero
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