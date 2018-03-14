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В Восточной Гуте задействованы минометы М-240
Сирийская армия применяет в Восточной Гуте для уничтожения боевиков минометы советского производства М-240, сообщает блог Юрия Лямина.
В интернете появились редкие кадры, на которых запечатлена работа 240-мм буксируемых минометов М-240 сирийской армии.
Фото и видео с останками 240-мм мин регулярно из Сирии появляются, а вот кадры непосредственной работы минометов – большая редкость, пишет эксперт.
«В данном же случае кадры были сделаны вблизи и поэтому очень хорошо видны размеры самого миномета и мин к нему на фоне расчета и грузовичка», – отмечает он.
Напомним, задание на разработку миномета М-240 было выдано Главному артиллерийскому управлению (ГАУ) в 1944 году, миномет был разработан в КБ под руководством Б. И. Шавырина. Испытания прошли в 1944-1945 и затем в 1947-1949 годах.
В 1950 году миномет был принят на вооружение, серийное производство было начато в 1951 году на заводе № 75 (ныне Юргинский машиностроительный завод) в городе Юрге Кемеровской области.
В интернете появились редкие кадры, на которых запечатлена работа 240-мм буксируемых минометов М-240 сирийской армии.
Фото и видео с останками 240-мм мин регулярно из Сирии появляются, а вот кадры непосредственной работы минометов – большая редкость, пишет эксперт.
«В данном же случае кадры были сделаны вблизи и поэтому очень хорошо видны размеры самого миномета и мин к нему на фоне расчета и грузовичка», – отмечает он.
Напомним, задание на разработку миномета М-240 было выдано Главному артиллерийскому управлению (ГАУ) в 1944 году, миномет был разработан в КБ под руководством Б. И. Шавырина. Испытания прошли в 1944-1945 и затем в 1947-1949 годах.
В 1950 году миномет был принят на вооружение, серийное производство было начато в 1951 году на заводе № 75 (ныне Юргинский машиностроительный завод) в городе Юрге Кемеровской области.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik/status
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