13:22 14 марта
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В Восточной Гуте задействованы минометы М-240

Сирийская армия применяет в Восточной Гуте для уничтожения боевиков минометы советского производства М-240, сообщает блог Юрия Лямина.



В интернете появились редкие кадры, на которых запечатлена работа 240-мм буксируемых минометов М-240 сирийской армии.


Фото и видео с останками 240-мм мин регулярно из Сирии появляются, а вот кадры непосредственной работы минометов – большая редкость, пишет эксперт.



«В данном же случае кадры были сделаны вблизи и поэтому очень хорошо видны размеры самого миномета и мин к нему на фоне расчета и грузовичка», – отмечает он.

Напомним, задание на разработку миномета М-240 было выдано Главному артиллерийскому управлению (ГАУ) в 1944 году, миномет был разработан в КБ под руководством Б. И. Шавырина. Испытания прошли в 1944-1945 и затем в 1947-1949 годах.

В 1950 году миномет был принят на вооружение, серийное производство было начато в 1951 году на заводе № 75 (ныне Юргинский машиностроительный завод) в городе Юрге Кемеровской области.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik/status
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 12:43
    Этот девайс для разрушения объектов в укрепрайонах.Пригодился однако.
    210окв
    1. RASKAT Сегодня, 12:56
      Ну а что стесняться то, на войне все средства хороши. 130 килограммовая мина и 32 килограмма тратили, весомый аргумент в переговорах с боевиками. Да и нам это на руку, от старья избавляемся, а то бы на полигонах утилизировали. А так пригодились. good
      RASKAT
    2. Андрей К Сегодня, 13:03
      У Никки Хейли внезапно климакс мозга случится. Сколько в СБ истерила, угрожала и всё псу под хвост.
      Привет ей из Восточной Гуты wink
      Андрей К
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:45
    Реальная шайтан машина . Попасть под её обстрел крайне не хочется..Достанет и в овраге и за горой...и шансов на выживание оставит мало..
    КВУ-НСвД
  3. Zubr Сегодня, 12:51
    Бункеры и подземные ходы решили извести скорей всего. Калибр не шутейный.
    Zubr
    1. rocket757 Сегодня, 13:14
      Большой бадабум-м-м! При точном попадании порушить может многое ...
      Не похоже, что эт модернизированная система, а жаль, её проверить и убедится в эффективности надо бы!
      rocket757
  4. Корсар0304 Сегодня, 12:55
    Видать принято решение не тратить высокоточный авиабоеприпас против крысиных нор и штолен бармалеев. Такой калибр как у этого миномета хоть кого из-под земли достанет. В прямом и переносном смыслах )))
    Корсар0304
  5. Pacifist Сегодня, 13:00
    Что-то я не понял какое отношение вторая фотка имеет к этому миномету. На втором кадре явный самопал из разряда того, что бармалеи конструируют в подвалах. Сварка, качество стабилизаторов и пр. На первом четко видно нормальные мины.
    Pacifist
  6. Гуру Сегодня, 13:11
    Цитата: Pacifist
    Что-то я не понял какое отношение вторая фотка имеет к этому миномету. На втором кадре явный самопал из разряда того, что бармалеи конструируют в подвалах. Сварка, качество стабилизаторов и пр. На первом четко видно нормальные мины.

    Ага wink и маркировку нанесли, ну как же они (Бармалеи) без маркировки то. laughing
    а сварка и стабилизаторы-так после 30 кг чистой смерти и не так раскорячит.
    Гуру
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