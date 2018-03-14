Украина заявила о создании собственного производства артиллерийских снарядов

В компании «Артем», входящей в состав ГК «Укроборонпром», успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства. Таким образом, Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров

«Укроборонпром» заявил об успешных испытаниях произведенных на Украине крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».– сообщается на сайте «Укроборонпрома».Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин. По его словам, с его помощью можно разрушать фортификационные сооружения и объекты. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы «Гиацинт».Букин отметил, что в производстве снаряда задействована не только компания «Артем», но и другие предприятия «Укроборонпрома». При этом в "Укроборонпроме" не уточнили, на каком именно предприятии планируется выпуск снарядов.Вместе с тем, Украина испытывает проблемы с производством других видов боеприпасов. В 2016 году стало известно, что в украинской армии имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что советские боеприпасы, которые использует украинская армия в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу, передает "Взгляд"