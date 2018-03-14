21:00 14 марта
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Украина заявила о создании собственного производства артиллерийских снарядов

«Укроборонпром» заявил об успешных испытаниях произведенных на Украине крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».

В компании «Артем», входящей в состав ГК «Укроборонпром», успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства. Таким образом, Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров
– сообщается на сайте «Укроборонпрома».

Украина заявила о создании собственного производства артиллерийских снарядов



Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин. По его словам, с его помощью можно разрушать фортификационные сооружения и объекты. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы «Гиацинт».

Букин отметил, что в производстве снаряда задействована не только компания «Артем», но и другие предприятия «Укроборонпрома». При этом в "Укроборонпроме" не уточнили, на каком именно предприятии планируется выпуск снарядов.

Вместе с тем, Украина испытывает проблемы с производством других видов боеприпасов. В 2016 году стало известно, что в украинской армии имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что советские боеприпасы, которые использует украинская армия в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу, передает "Взгляд"


Использованы фотографии: "Укроборонпром"
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Комментарии 25

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 19:32
    Что Советские запасы на складах - все повзрывались? winked Мдя - вот хоть что - небратьям не дай, или сломают или потеряют! fool
    Охотовед 2
    1. poquello Сегодня, 19:42
      Цитата: Охотовед 2
      Что Советские запасы на складах - все повзрывались? winked Мдя - вот хоть что - небратьям не дай, или сломают или потеряют! fool

      как стрелять будут, с гимном или без?
      poquello
      1. Андрей К Сегодня, 20:00
        Цитата: poquello
        ...как стрелять будут, с гимном или без?...

        Примерно так:

        Под щеневмерляку либо орудия взрываются, либо снаряды детонируют laughing
        Андрей К
        1. Пленник Сегодня, 20:36
          Не только же минометчикам такое счастье. Пусть и пушкари адриналинчику споймают.
          Пленник
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:06
        так это и есть единственное модернизационное решение,теперь снаряд летит со свистом "слава украине",а как далеко летит это вопрос уже другой))
        Ратник с пулеметом
        1. LSA57 Сегодня, 20:15
          Цитата: Ратник с пулеметом
          ,а как далеко летит это вопрос уже другой))

          вопрос ещё в какую сторону.
          если там все наводчики такие, то всё ясно laughing
          LSA57
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 20:19
            вы же знаете этих извращенцев,у них это наверняка знак полного доверия,взаимопонимания и взаимопомощи)))
            Ратник с пулеметом
    2. сибиралт Сегодня, 19:48
      Мама родная! Тогда вна украине все артиллеристы станут смертниками, а армия останется без пушек! belay
      сибиралт
      1. assa67 Сегодня, 20:07
        сделали один снаряд и тот истратили для победной реляции
        Цитата: сибиралт
        При этом в "Укроборонпроме" не уточнили, на каком именно предприятии планируется выпуск снарядов.
        assa67
        1. Кроу Сегодня, 20:31
          Где-то ещё один Советский склад НЗ обнаружился. Если ещё что-то найдется, то ещё какой-нибудь выпуск чего-нибудь наладят.
          Кроу
          1. assa67 Сегодня, 21:00
            Цитата: Кроу
            Турчинов заявлял, что советские боеприпасы, которые использует украинская армия в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу, передает "Взгляд"

            плюсом взрывы на складах...но заначки ,однозначно,еще имеются...таки при Союзе ЗВО был,так сказать ,основным складом для всего Варшавского договора....ну,а разработки ведутся
            assa67
    3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:14
      Вна Украине сейчас даже патронного завода нет, он в Луганске. Скакуны еще могут что-то по мелочи делать, но производство таких снарядов дело серьезное, сами вряд-ли освоят, без помощи "западных партнеров".
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Вадим237 Сегодня, 20:21
        Так они вроде совместный с США завод по производству патронов строят.
        Вадим237
  2. faiver Сегодня, 19:33
    Ну что ж украину можно поздравить - они достигли технологического уровня россии второй половины 19 века wassat
    faiver
  3. Equalized Сегодня, 19:36
    "Гиацинты" стали основной ударной силой артиллерии ВСУ, заняв место 2А65 "МСТА-Б". Их просто огромное количество. Представьте себе +- 190-200 пушек калибра 152мм. Ими вооружена морская пехота, отдельные артбригады. До войны они были на консервации.

    Не удивительно что под них требуется запас БК. После всех инцидентов со взрывами складов, логично что украина работает в этом направлении.

    На фото 44 артбригада
    Equalized
    1. Equalized Сегодня, 19:40
      26 артбригада

      Equalized
    2. andrewkor Сегодня, 19:45
      Убийцы,одним словом,как только таких Земля носит!
      andrewkor
  4. Комментарий был удален.
  5. Silvestr Сегодня, 19:54
    значит - готовятся к боевым действиям. Это плохо. С другой стороны, если качество страдает, хорошо- поскольку артиллерия самоликвидируется
    Silvestr
  6. Дормидонт Сегодня, 19:59
    Надеюсь, вскорости этот бандерозавод взлетит на воздух по причине неосторожного обращения с огнём
    Дормидонт
  7. Equalized Сегодня, 20:01
    Тестировали два варианта снарядов от разных разработчиков.
    Первый был несколько месяцев назад, это выточенные снаряды от компании "ТАСКО".

    Те которые испытали сегодня это литый вариант от ГАХК "Артём".

    На фото выточенные снаряды от таско :



    А вот артемовский литый




    Скорее всего обьявлен тендер междусобойчик.
    Equalized
    1. japs Сегодня, 20:16
      Неприятное сообщение, если учесть, что укрошумеры используют 152-мм АС "Гиацинт" ("Геноцид") в основном против мирных...
      japs
      1. Equalized Сегодня, 20:20
        На момент когда украинская арта особо усиленно долбила (Июль-август 2014 года), Геноциды еще не были сняты с консервации. Отрабатывали 2А65 и РСЗО.

        Геноциды только осенью-зимой 2014-2015 начали использовать в боях за аэропорт и Дебальцево. Повоевать так как 2А65 они просто не успели.
        Equalized
    2. Вадим237 Сегодня, 20:25
      А что им не выпускать, вся конструкторская и производственная документация ещё с распада СССР остались - вместе с специалистами в этом деле.
      Вадим237
      1. den3080 Сегодня, 20:52
        специалисты поди вмерли... вже, или тоже расконсервировали?
        den3080
    3. Лопатов Сегодня, 20:57
      Цитата: Equalized
      А вот артемовский литый

      Жудь... Медные ведущие пояски.
      Лопатов
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