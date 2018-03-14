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Украина заявила о создании собственного производства артиллерийских снарядов
«Укроборонпром» заявил об успешных испытаниях произведенных на Украине крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».
Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин. По его словам, с его помощью можно разрушать фортификационные сооружения и объекты. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы «Гиацинт».
Букин отметил, что в производстве снаряда задействована не только компания «Артем», но и другие предприятия «Укроборонпрома». При этом в "Укроборонпроме" не уточнили, на каком именно предприятии планируется выпуск снарядов.
Вместе с тем, Украина испытывает проблемы с производством других видов боеприпасов. В 2016 году стало известно, что в украинской армии имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что советские боеприпасы, которые использует украинская армия в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу, передает "Взгляд"
В компании «Артем», входящей в состав ГК «Укроборонпром», успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства. Таким образом, Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров– сообщается на сайте «Укроборонпрома».
Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин. По его словам, с его помощью можно разрушать фортификационные сооружения и объекты. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы «Гиацинт».
Букин отметил, что в производстве снаряда задействована не только компания «Артем», но и другие предприятия «Укроборонпрома». При этом в "Укроборонпроме" не уточнили, на каком именно предприятии планируется выпуск снарядов.
Вместе с тем, Украина испытывает проблемы с производством других видов боеприпасов. В 2016 году стало известно, что в украинской армии имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что советские боеприпасы, которые использует украинская армия в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу, передает "Взгляд"
Использованы фотографии: "Укроборонпром"
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