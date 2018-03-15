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Крушение F/A-18 в США. Лётчики погибли
В главном штабе военно-морских сил США сообщают о крушении истребителя. Речь идёт о самолёте F/A-18, входившем в состав американских ВМС. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли два лётчика.
Первоначально сообщалось, что лётчики катапультировались в воду в районе города Ки-Уэст (штат Флорида). Через некоторое время их доставили в одну из клиник штата. А ещё примерно через пару часов поступили сообщения от сотрудников госпиталя в Ки-Уэсте о том, что оба лётчика погибли (скончались).
В пресс-службе ведомства сообщают, что экипаж F/A-18 уже готовился к завершению тренировочного полёта, и в этот момент самолёт начал падать.
Из сообщения:
Известно, что в 2017 году экипажи самолётов этой эскадрильи принимали участие в бомбардировке иракского города Мосул.
В командовании ВМС США заявили о создании специальной комиссии, которая должна установить причины крушения истребителя.
Первоначально сообщалось, что лётчики катапультировались в воду в районе города Ки-Уэст (штат Флорида). Через некоторое время их доставили в одну из клиник штата. А ещё примерно через пару часов поступили сообщения от сотрудников госпиталя в Ки-Уэсте о том, что оба лётчика погибли (скончались).
В пресс-службе ведомства сообщают, что экипаж F/A-18 уже готовился к завершению тренировочного полёта, и в этот момент самолёт начал падать.
Из сообщения:
Самолёт F/A-18 входил в эскадрилью «Чёрные львы».
Известно, что в 2017 году экипажи самолётов этой эскадрильи принимали участие в бомбардировке иракского города Мосул.
В командовании ВМС США заявили о создании специальной комиссии, которая должна установить причины крушения истребителя.
Использованы фотографии: @flynavy
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