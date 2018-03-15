07:13 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Крушение F/A-18 в США. Лётчики погибли

В главном штабе военно-морских сил США сообщают о крушении истребителя. Речь идёт о самолёте F/A-18, входившем в состав американских ВМС. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли два лётчика.

Первоначально сообщалось, что лётчики катапультировались в воду в районе города Ки-Уэст (штат Флорида). Через некоторое время их доставили в одну из клиник штата. А ещё примерно через пару часов поступили сообщения от сотрудников госпиталя в Ки-Уэсте о том, что оба лётчика погибли (скончались).

Крушение F/A-18 в США. Лётчики погибли



В пресс-службе ведомства сообщают, что экипаж F/A-18 уже готовился к завершению тренировочного полёта, и в этот момент самолёт начал падать.

Из сообщения:
Самолёт F/A-18 входил в эскадрилью «Чёрные львы».


Известно, что в 2017 году экипажи самолётов этой эскадрильи принимали участие в бомбардировке иракского города Мосул.

В командовании ВМС США заявили о создании специальной комиссии, которая должна установить причины крушения истребителя.

Использованы фотографии: @flynavy
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 06:04
    То что у них системы катапультирования не очень...известно давно... Я может чего пропустил... Ну у нас если спрыгнул то живой...
    Vard
    1. Зяблицев Сегодня, 06:08
      Не по христиански конечно, но хороший пин...с - мертвый пин...c! Впрочем, соболезную родным и близким, но, к сожалению, это издержки военной профессии в любой армии мира!
      Зяблицев
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:13
        Пилотов жалко....Самолет- нет !
        Uncle Lee
        1. dik-nsk Сегодня, 06:53
          Известно, что в 2017 году экипажи самолётов этой эскадрильи принимали участие в бомбардировке иракского города Мосул
          Аллах все видит..
          dik-nsk
        2. Дормидонт Сегодня, 07:06
          Самолёт жалко, пилотов - нет
          Дормидонт
        3. Серж Горелый Сегодня, 07:11
          Цитата: Uncle Lee
          Пилотов жалко....Самолет- нет !

          Хочу ответить в стиле Хилари Клитор на смерть Каддафи - ВАУ!!!
          Серж Горелый
    2. сибиралт Сегодня, 06:25
      Выходит, что не катапультировались. Зачем людям голову морочить? Жаль пилотов. winked
      сибиралт
    3. Ниточкин Сегодня, 06:35
      Мало остаться живым, нужно что бы летчик после катапультирования возвращался в строй. У наших систем именно на это заточено, и равных нашим системам катапультирования по этому показателю нет. Низкий поклон Гаю Ильичу Северину!
      Ниточкин
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:14
    Ну как же так? Почему пилоты погибли...ведь катапультировались уже? Флорида, вода тёплая...акулы, что ли, напали?
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:22
      Цитата: Горный стрелок
      Ну как же так? Почему пилоты погибли...ведь катапультировались уже? Флорида, вода тёплая...акулы, что ли, напали?

      может "фонарь" собой вынесли...катапульта сработала не так...может досталось от самого самолёта при падении..много может чего быть... what
      андрей юрьевич
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:24
    Жалеть не стану, как и вырожать соболезнивания -их нельзя жалеть, на голову сядут, а семьям разбомбленых сирийцев они разве соболезновали? ??
    Геркулесыч
    1. Korax71 Сегодня, 06:58
      Потом только не изрыгайте проклятия по части злорадства других,когда у России горе.и военный-человек подневольный.а то судя по вашей риторике наших артиллеристов и летунов тоже надо в жижу макнуть за грозный,алхан юрт,бамут и еще кучу мест.хотя пацаны выполняют приказ.в мирное то время за это на 2 года дизеля можно было поехать.
      Korax71
  4. Dart Weyder Сегодня, 06:29
    У них на удивление часто при катапультировании гибнут пилоты..... интересно соотношение выживших.... what
    Dart Weyder
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    Что случилось, то случилось - у каждого своя судьба. А судьба частенько зависит от того, что человек делает. В свое время побомбили Мосул, а сегодня аукнулось (почему-то).
    rotmistr60
  6. Дормидонт Сегодня, 07:05
    Туда им и дорога
    Дормидонт
Картина дня