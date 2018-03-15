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Британская пресса негодует: Тереза Мэй не хочет отбирать деньги у российских богачей
Меры, которые Тереза Мэй примет в отношении Москвы, не впечатляют иных британцев. Пресса пишет, что такие меры путинскую Россию не остановят.
Лондон пообещал «жёсткий ответ» России за «отравление» бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери. Но что это за меры? По мнению журналиста «The Guardian» Люка Хардинга, они довольно скромные. Россию они не остановят.
Выдворение из королевства двадцати трёх русских дипломатов будет представлять собой лишь временный отпор Кремлю в его шпионской деятельности на британской территории. «Это не остановит шпионаж со стороны России и не свернёт сеть нераскрытых нелегалов, которые живут под прикрытием», — цитирует «ИноТВ» журналиста.
Ещё одна мера Т. Мэй — новые законы, позволяющие задерживать подозрительных типов, которые пересекают британскую границу. Инициировано также усиление проверок частных самолётов. Наконец, указывается на заморозку «некоторых» российских счетов.
Хардинг уверен, что такие меры логичны, однако от повторов отравлений они страну не защитят.
Что касается русских, то они вовсе не расстроились: «Чиновников в Москве будет мало заботить отсутствие членов монаршей семьи и кабинета министров Великобритании на чемпионате мира, который состоится этим летом в России… Министр иностранных дел России Сергей Лавров не скрывает своей неприязни к Великобритании».
Хардинг напоминает: российская элита уязвима, ведь она держит капиталы на Западе. И очень часто держит в корпорациях и банках Лондона. Нынче целая прослойка британцев обслуживает богачей-россиян. Почему же Мэй об этом не говорит? Ведь она могла бы «заморозить» доступ к имуществу Алишера Усманова, Игоря Шувалова и других олигархов.
Автор делает вывод: «Ничто из того, о чём объявила Мэй, наверняка не сможет удержать Путина от дальнейших авантюр, подобных тому, что произошло в Солсбери».
Мистер Хардинг, заметим, забыл главное: Великобритания — это не Страна Советов. Здесь правит бал капитализм. Если деньги из России текут в Лондон, это хорошо для капитализма. Плохо для капитализма было бы другое: если бы деньги потекли из Лондона. Скажем, в Москву. Тереза Мэй это понимает, а Люк Хардинг не понимает.
Лондон пообещал «жёсткий ответ» России за «отравление» бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери. Но что это за меры? По мнению журналиста «The Guardian» Люка Хардинга, они довольно скромные. Россию они не остановят.
Выдворение из королевства двадцати трёх русских дипломатов будет представлять собой лишь временный отпор Кремлю в его шпионской деятельности на британской территории. «Это не остановит шпионаж со стороны России и не свернёт сеть нераскрытых нелегалов, которые живут под прикрытием», — цитирует «ИноТВ» журналиста.
Ещё одна мера Т. Мэй — новые законы, позволяющие задерживать подозрительных типов, которые пересекают британскую границу. Инициировано также усиление проверок частных самолётов. Наконец, указывается на заморозку «некоторых» российских счетов.
Хардинг уверен, что такие меры логичны, однако от повторов отравлений они страну не защитят.
Что касается русских, то они вовсе не расстроились: «Чиновников в Москве будет мало заботить отсутствие членов монаршей семьи и кабинета министров Великобритании на чемпионате мира, который состоится этим летом в России… Министр иностранных дел России Сергей Лавров не скрывает своей неприязни к Великобритании».
Хардинг напоминает: российская элита уязвима, ведь она держит капиталы на Западе. И очень часто держит в корпорациях и банках Лондона. Нынче целая прослойка британцев обслуживает богачей-россиян. Почему же Мэй об этом не говорит? Ведь она могла бы «заморозить» доступ к имуществу Алишера Усманова, Игоря Шувалова и других олигархов.
Автор делает вывод: «Ничто из того, о чём объявила Мэй, наверняка не сможет удержать Путина от дальнейших авантюр, подобных тому, что произошло в Солсбери».
Мистер Хардинг, заметим, забыл главное: Великобритания — это не Страна Советов. Здесь правит бал капитализм. Если деньги из России текут в Лондон, это хорошо для капитализма. Плохо для капитализма было бы другое: если бы деньги потекли из Лондона. Скажем, в Москву. Тереза Мэй это понимает, а Люк Хардинг не понимает.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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