11:18 15 марта
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Британская пресса негодует: Тереза Мэй не хочет отбирать деньги у российских богачей

Меры, которые Тереза Мэй примет в отношении Москвы, не впечатляют иных британцев. Пресса пишет, что такие меры путинскую Россию не остановят.



Лондон пообещал «жёсткий ответ» России за «отравление» бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери. Но что это за меры? По мнению журналиста «The Guardian» Люка Хардинга, они довольно скромные. Россию они не остановят.


Выдворение из королевства двадцати трёх русских дипломатов будет представлять собой лишь временный отпор Кремлю в его шпионской деятельности на британской территории. «Это не остановит шпионаж со стороны России и не свернёт сеть нераскрытых нелегалов, которые живут под прикрытием», — цитирует «ИноТВ» журналиста.

Ещё одна мера Т. Мэй — новые законы, позволяющие задерживать подозрительных типов, которые пересекают британскую границу. Инициировано также усиление проверок частных самолётов. Наконец, указывается на заморозку «некоторых» российских счетов.

Хардинг уверен, что такие меры логичны, однако от повторов отравлений они страну не защитят.

Что касается русских, то они вовсе не расстроились: «Чиновников в Москве будет мало заботить отсутствие членов монаршей семьи и кабинета министров Великобритании на чемпионате мира, который состоится этим летом в России… Министр иностранных дел России Сергей Лавров не скрывает своей неприязни к Великобритании».

Хардинг напоминает: российская элита уязвима, ведь она держит капиталы на Западе. И очень часто держит в корпорациях и банках Лондона. Нынче целая прослойка британцев обслуживает богачей-россиян. Почему же Мэй об этом не говорит? Ведь она могла бы «заморозить» доступ к имуществу Алишера Усманова, Игоря Шувалова и других олигархов.

Автор делает вывод: «Ничто из того, о чём объявила Мэй, наверняка не сможет удержать Путина от дальнейших авантюр, подобных тому, что произошло в Солсбери».

Мистер Хардинг, заметим, забыл главное: Великобритания — это не Страна Советов. Здесь правит бал капитализм. Если деньги из России текут в Лондон, это хорошо для капитализма. Плохо для капитализма было бы другое: если бы деньги потекли из Лондона. Скажем, в Москву. Тереза Мэй это понимает, а Люк Хардинг не понимает.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Vard Сегодня, 07:48
    А за такие идеи можно чего нибудь на нюхаться... Люди не бедные.... За ценой не постоят...
    Vard
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:53
      Уже ничего не стесняются борзота так и прет из них , разговаривают как с самым захудалым африканским племенем . Дело тут не в олигархах и чемпионате мира а в том как бы похлеще унизить Россию , что они всем западным скопом и делают . Единственно не понятно когда отвечать начнем по мужски . Грязь на Россию рекой льется .
      Spartanez300
      1. Teberii Сегодня, 08:07
        Бабы с возу,нам легче.Обеднеют олигархи,но это не вся страна,десяток другой. А вот прижмет Британию куда они побегут?
        Teberii
        1. Pingo Сегодня, 08:21
          а на британских богачей от такой пропаганды мода отбирать деньги у лондонской черни не перейдет? bully
          пропаганда коммунизма, однако
          Pingo
          1. Тралл Сегодня, 09:44
            Цитата: Pingo
            а на британских богачей от такой пропаганды мода отбирать деньги у лондонской черни не перейдет? bully
            пропаганда коммунизма, однако

            Три раза перечитал, но не понял какая связь между мигрантами из южных стран в Лондоне и коммунизмом smile
            Тралл
        2. user Сегодня, 11:14
          Обеднеют олигархи,но это не вся страна,десяток другой.


          Вы этот десяток другой видите когда проходят заседания у Премьер министра и они имеют ранг первых и просто его заместителей. И что то мне подсказывает что это не изменится и после выборов. Осталось ждать не долго скоро всё сами увидите.
          Хотя с Вами я согласен это не вся Россия.
          user
      2. Кент0001 Сегодня, 08:54
        Мы не будем жестко отвечать. Вам же написали где деньги нашей элиты. А раскулачивание внутри страны второго Ходора-запад точно не простит. У нашей власти в этом плане цуцванг. Алигархи давно на неё положили и не слушаются, а отобрать у них хотя бы часть наварованного - себе дороже.
        Про Лондон: мелкобритам нужно бабло для выплаты ЕС по результатам брекзит, так где бритам взять бабала? Правильно - раскулачить "криминальных" русских, так как у них все капиталы приобретены незаконно (я даже и не расстроюсь). А вообще с ними надо дипотношения разорвать пока мей у власти, причем в жесткой форме, а не отвечать зеркально, но наши этого не сделают-побоятся.
        Кент0001
        1. Felix99 Сегодня, 11:16
          Вызвать в МИД Британского посла и сделать выговор за нападение на российских граждан на территории Великобритании, пригрозив санкциями, в случае не принятии мер и отказа от создания совместной следственной комиссии по факту загадочных смертей граждан РФ.
          Felix99
      3. Не либероид Русский Сегодня, 09:19
        когда "илита" деньги и активы на западе перестанет хранить тогда и начнем отвечать... а пока что путин что грудинин что собчак или еще кто во власти нифига ничего не изменится
        Не либероид Русский
    2. Pingo Сегодня, 08:23
      или всю эту гваделупу смоет, раз так ошиблись оффшором laughing
      от "Британии" на ВО прямо отбоя нет
      Pingo
      1. Teberii Сегодня, 08:26
        Не смоет ,деньги не пахнут .Поэтому, отбирать и делить, ни станут.
        Teberii
    3. влад66 Сегодня, 08:43
      Ведь она могла бы «заморозить» доступ к имуществу Алишера Усманова, Игоря Шувалова и других олигархов.

      И почему то, я этим не расстроен. feel Особенно если
      если бы деньги потекли из Лондона. Скажем, в Москву.

      Ну а
      Министр иностранных дел России Сергей Лавров не скрывает своей неприязни к Великобритании»

      yes
      влад66
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:23
        Юлия Витязева, лучше бы прокомментировала инфу, про полтонны кокаина в нашем посольстве Аргентины, что она думала о мыслях Лаврова в тот момент wassat
        Стирбьорн
        1. влад66 Сегодня, 09:39
          Цитата: Стирбьорн
          Юлия Витязева, лучше бы прокомментировала инфу, про полтонны кокаина в нашем посольстве Аргентины, что она думала о мыслях Лаврова в тот момент

          Хосподи вам самому не надоело постить этот бред про кокаин в посольстве в Аргентине и 100500 погибших Вагнеровцев в Сирии, мне вот даже лень уже постить опровержения самих аргентинцев и одного из руководителей ЧВК Андрея Трошева, если вам Михаил не лень то поройтесь в моих комментах, там давно все разжевано, пережевано и выдано, ну не нравится вам Лавров, так это ваше дело, он конечно не Громыко, но и не идиет Козырев. С уважением Коллега.
          влад66
        2. просто экспл Сегодня, 09:41
          а че , раз у наших был какой то косяк , то всё , теперь нам только лежать и каяться , а об нас пускай ноги вытирают ?
          не выйдет , проси абаму и киллари что бы тебе грант побольше выделили , а то трамп госдепу пайку на 800 лямов подрезали , таких как ты кормить меньше стали , вот вы голосить и начали .
          просто экспл
      2. Korax71 Сегодня, 10:39
        А если немного повнимательнее быть?Сегодня премьер Британии Тереза Мэй выступала в парламенте, где рассказала о высылке российских дипломатов и других санкциях в отношении РФ. Текстовую трансляцию этого события вел РБК. В 15:53 РБК написал следующее:

        "Теперь Мэй должна будет ответить на вопросы парламентариев. Ее спрашивают о том, какие меры она приняла, с кем в России разговаривала о сложившейся ситуации. «Я не понял ни слова из того, что сказал министр иностранных дел, но он не достоин своего поста», — говорит выступающий. Судя по реакции Мэй, она не согласна с ним".

        Простым "выступающим" РБК почему-то назвал лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина. Он говорил о Борисе Джонсоне, главе британского МИД, которого назвал недостойным своего офиса. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=WR. Так что пора учить английский.а так запасаемся поп корном и ждем сокрушительных обсуждений от около кремлевских пропагандистов.будет весело.
        Korax71
    4. Венд Сегодня, 08:49
      российская элита уязвима, ведь она держит капиталы на Западе.
      Это проблема российского бизнеса.
      Венд
      1. rocket757 Сегодня, 09:22
        Эт проблема не бизнеса, эт проблема воров!
        Хотя, как их отделять одно от другого??? По запаху что ли?
        rocket757
  2. Alex-a832 Сегодня, 07:51
    Правильно, надо изымать у богачей капиталы, которые в западных банках лежат, чтобы другим было не повадно. Путин пытается заманить их капиталы в Россию в качестве инвестиций, а буржуи сомневаются. Глядишь, стараниями Мэй дела веселее пойдут и даже льготы можно не сулить.
    Интересно, Грудинин тоже подвергнется британскому преследованию?...
    Alex-a832
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:53
      Цитата: Alex-a832
      Интересно, Грудинин тоже подвергнется британскому преследованию?...

      Ну что Вы, у него нет счетов в Британии. Тем более миллион долларов, который у него якобы нашли на счетах в Швейцарии не большая сумма. Стоимость квартиры не в самом центре Москвы. Неужели директор совхоза не может себе позволить это?
      Аристарх Людвигович
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:55
        Как же без участия всех банков ЕС?! Это не демократично, как-то... lol
        Alex-a832
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:04
          Кстати, на 11 счетах Грудинина лежала офигенная сумма, аж в 55 млн. рублей. У нас районные начальники такие деньги за деньги не считают. И почему все ищут у Грудинина, а не у Собчак, сколько её папа присвоил никто не считал. Дочка владеет земельным участком в 297 кв.м. и жилым домом площадью 353,7 кв. метров в Московской области, двумя квартирами в Москве 268,1 кв.м. и 74.4 кв.м. Также у нее есть треть доли в квартире в Санкт-Петербурге площадью 245,7 кв.м. В собственности у кандидата есть также "иное недвижимое имущество": 8 помещений - 74,5 кв.м., 53,7 кв.м., 43,6 кв.м., 189,2 кв.м., 83,7 кв.м., 15,6 кв.м. и 15,7 кв.м. в Москве, а также две трети доли в помещении площадью 122,5 кв.м. в Санкт-Петербурге. На 28 счетах в различных банках держит чуть более 417 миллионов рублей в виде вкладов.
          Аристарх Людвигович
          1. Alex-a832 Сегодня, 08:13
            Сколько бы у него там не лежало "мелочи", но оно имеет место быть. И это у того, кто сам декламировал, что запад держит наших чинуш за нежное - за их деньги в западных банках. Вот я и задаюсь вопросом: а к нему, уважаемому, это правило не относится?...
            Alex-a832
          2. Esoteric Сегодня, 08:29
            Цитата: Аристарх Людвигович
            И почему все ищут у Грудинина, а не у Собчак, сколько её папа присвоил никто не считал.

            А также не вспоминают, кто при папе-собчаке был "перевозчиком":
            Esoteric
            1. Кот Всапогах Сегодня, 08:36
              зато прекрасно помнят обдолбаную в слюни Ксюшу, валяющуюся в грязи на Поэтическом бульваре wassat , сам охреневал от этой "дочки" am ,помнят как и почему её папа свалил во Францию!
              Кот Всапогах
        2. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:05
          Вы бы лучше о ,,царской семье,, беспокоились! Почему ведьма не торопится толстосумов обобрать?
          Свой своему-поневоле брат(с)
          ДЕДПИХТО
          1. Alex-a832 Сегодня, 08:09
            Цитата: ДЕДПИХТО
            Вы бы лучше о ,,царской семье,, беспокоились! Почему ведьма не торопится толстосумов обобрать?
            Свой своему-поневоле брат(с)

            Об этом мой комментарий чуть далее.
            Alex-a832
  3. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:52
    Даже жалко, что не пошли на отъем денег сомнительного происхождения у живущих в Лондоне русских бизнесменов
    Аристарх Людвигович
    1. Alex-a832 Сегодня, 07:58
      В Лондон предпочитают бежать британские агенты влияния и двойные агенты. У них нельзя отбирать - они заслужили эти капитплы "непосильным" и "честным" предательством.
      Alex-a832
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:22
        А как насчет ,,царского окружения,,? Они никуда не убежали а в мелкобритании у них семьи,виллы и разумеется деньги. Или такие деятели толстосумами не считаются у поклонников ВВП?
        Cвой своему-поневоле брат(с)
        ДЕДПИХТО
      2. Ингвар 72 Сегодня, 08:23
        Цитата: Alex-a832
        В Лондон предпочитают бежать британские агенты влияния и двойные агенты.

        А также придворный олигарх Абрамович там пол Лондона скупил. wink
        Ингвар 72
        1. Alex-a832 Сегодня, 08:28
          Поэтому "лондонских" толстосумов бриты и не хотят нагибать, чтобы явным образом не показывать, кто у кого на службе.
          Alex-a832
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:49
            Какая высокая паралель. lol А как же тогда насчет ,,слава предводителю! ,, laughing
            ДЕДПИХТО
            1. Alex-a832 Сегодня, 08:55
              Я же и говорю - пока не видно какой олигарх на чьей службе состоит. Вот дождёмся, чтобы бриты таки начали экспроприацию, тогда и посмотрим. Почти все они двойные агенты - это буржуазная сущность.
              Alex-a832
              1. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:25
                Иными словами,,предводитель,, слеп,глух,нем,с девиантным поведением. wassat
                Нормальненько так,причем уже 18 лет... winked
                Ну кто,если не он (с)
                ДЕДПИХТО
              2. rocket757 Сегодня, 09:33
                Олигарх - толстопуз в нашей действительности только на своей службе\ стороне стоит!
                В сторону государства крохи откидывает, шоб не надоедали и УСЁ! В сторону властей поболе подносит ... так они у него на содержании, его это власть!
                Эт наша действительность! Впрочем а где в мире иначе? Мы только степенью перераспределения подачек от толстопузов отличаемся, в худшую сторону.
                Мож товарищ КИМ по другому пути страну ведёт, потому и давят на них со всех сторон!
                К старому, впрочем возврата нет, но строить свою жизнь по другому можем только мы сами, ВСЕ ВМЕСТЕ, рабочий класс и трудовое крестьянство!
                Трудовой люд, объединяемся и требуем от власти нормального к себе отношения ... или меняем эту власть, к чертовой .......
                rocket757
      3. Стирбьорн Сегодня, 09:29
        Цитата: Alex-a832
        В Лондон предпочитают бежать британские агенты влияния и двойные агенты. У них нельзя отбирать - они заслужили эти капитплы "непосильным" и "честным" предательством.

        Это Шувалов-то двойной агент?! А Путин не знает, видать, раз первым вице-премьером до сих пор держит. Срочно сообщите в администрацию президента laughing

        Шувалов владеет недвижимостью в доме Whitehall Court в Лондоне, расположенном в пяти минутах от Темзы. Как сообщал Фонд борьбы с коррупцией, Шувалов купил две квартиры в августе 2014 года за 11,4 миллиона фунтов стерлингов (687 миллионов рублей на момент покупки). После покупки Шувалов объединил апартаменты в одну квартиру.
        Стирбьорн
  4. Jovanni Сегодня, 07:56
    Если деньги из России текут в Лондон, это хорошо для капитализма. Плохо для капитализма было бы другое: если бы деньги потекли из Лондона. Скажем, в Москву. Тереза Мэй это понимает, а Люк Хардинг не понимает.

    А действующий президент понимает? И если понимает, отчего ничего не предпринимает? И будит ли на следующем сроке что-то делать в этом направлении? И вот ещё вопрос, а если его и так выберут, нафига оно ему и дальнейшем будет надо? Ну, что - то менять в разворовывании страны... А если не он, кто этих паразитов на теле нашей Родины остановить реально сможет? Вопросы, вопросы...
    Jovanni
  5. Корсар0304 Сегодня, 07:59
    Пресса пишет, что такие меры путинскую Россию не остановят.

    Россию вообще не остановить...
    Ни заморозкой счетов (дома будут хранить деньги) ни бойкот со стороны монаршей семьи (кто это вообще такие? и кого они волнуют? что, какую-то власть имеют? три раза ха ) Чемпионата мира по футболу - 2018.
    Возможно лет триста назад страна и была Великобританией, а сейчас так, мелкие шавки..
    Корсар0304
  6. Uncle Lee Сегодня, 07:59
    «жёсткий ответ» России за «отравление» бывшего двойного агента
    А я каким боком привязан к его смерти ? Спросите, причем здесь я ? Ну я же Россиянин и меня ждет "жесткий ответ" !
    Uncle Lee
  7. Аскет Сегодня, 08:01
    Мистер Хардинг, заметим, забыл главное: Великобритания — это не Страна Советов. Здесь правит бал капитализм. Если деньги из России текут в Лондон, это хорошо для капитализма

    Зачем рубить курицу несущую золотые яйца? Британия из Владычицы морей превратилась во всемирный центр спекулятивной торговли и "прачечную по отмыву денег" именно за счет этого поддерживается на плаву высокий уровень жизни подданых Её Величества. Убери эти составляющие и Британия превратится в нищую страну с огромными долгами и безработным населением.
    Аскет
  8. Million Сегодня, 08:03
    Гарант и Ко все трындят про необходимость инвестиций,а свои денежки в России не держат...
    Million
    1. Косолапый Сегодня, 08:08
      Есть доказательства ? Или тоже из серии ,, это все знают ,,
      Косолапый
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:28
        Цитата: Косолапый
        Есть доказательства ?

        Про гаранта не скажу, но вот про компанию и друзей гаранта доказательств полно. На британских виргинских островах есть офшоры, где очень многие друзья ВВП деньги держат. hi
        Ингвар 72
        1. Косолапый Сегодня, 09:05
          От куда сведенья ? Если из интернета , то как то не убедительно , а про ,,друзей Путина ,, что то было в сети , опять как то не убедительно , вон щас в Англии опять чуть ли не Сам травил кого то, трудно верится.
          Косолапый
      2. Million Сегодня, 09:16
        Вы как ребенок,ей Богу)
        Million
        1. Косолапый Сегодня, 10:31
          А вы как Псаки ))из гос.депа , ей Богу )))
          Косолапый
  9. Masya Masya Сегодня, 08:11
    бритов понять можно... Столько бабла российского у них перед носом крутится! wink... слюньки текут ,а эта, коза Мэй отжать его не торопится...
    Masya Masya
  10. andrewkor Сегодня, 08:15
    Отберут ещё Челси ,Арсенал и прочие футбольные активы в пользу казны и за кого тогда болеть?
    andrewkor
    1. Pingo Сегодня, 08:25
      болельщиков не спросили... известно как они себя ведут за меньшее.
      Pingo
  11. Jovanni Сегодня, 08:35
    [quoteБританская пресса негодует: Тереза Мэй не хочет отбирать деньги у российских богачей[/quote]
    А зато российская молчит, хотя Владимир Владимирович тоже не хочет отбирать деньги у российских богачей...
    Jovanni
  12. Огонёк Сегодня, 08:36
    Цитата: Million
    Гарант и Ко все трындят про необходимость инвестиций,а свои денежки в России не держат...

    У вас есть все факты и список счетов в банке или вы, по примеру вашего хозяина, тоже все доказательства засекретили?)))
    Вы, наверное, сможете предоставить реальные факты, кроме лживых слухов и домыслов из госдепартамента?))
    Огонёк
  13. Alexey-74 Сегодня, 08:40
    А так хочется, что бы деньги потекли рекой из Великобритании в Россию, и не только из Лондона.
    Alexey-74
  14. solovald Сегодня, 08:40
    "... доступ к имуществу Алишера Усманова, Игоря Шувалова и других олигархов ..." Ошибаетесь, мистер Хардинг. Игорь Шувалов не олигарх, а — российский государственный деятель, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
    solovald
  15. keeper03 Сегодня, 08:53
    Ой, а мы тут в России возлагали такие надежды на закрытие счетов олигархов, а они проклятые опять отмазались !!! request
    keeper03
  16. andrej-shironov Сегодня, 08:56
    Жаль! Жаль что мелкобритты не ощипают наших жирных котов! Ради этого не жалко и килограммов яда сотни бывших перебежчиков.
    andrej-shironov
  17. Грац Сегодня, 08:56
    один раз отберут деньги, больше инвестиций они не увидят из России, а там и китайцы с арабами сильно задумаются над тем вкладывать ли деньги в Англию, плюс естественно всё имущество британских компаний в России также будет арестовано
    Грац
  18. mikh-korsakov Сегодня, 09:18
    Не в моих правилах ругать женщин. Но Мэй! Ну понятно, женщина в возрасте, здоровье не в порядке, может быть еще и феминистка, детей нет, ей бы внуков нянчить, а тут еще брэкзит. Ей чего-нибудь попроще бы, а она в парламенте выступает. Но Джонсон! Какой он министр. Болтает чего в голову придет. К тому же преждевременно и быстро кончает. От этого недуга есть много средств, воспользуйся. Мой совет, Джонсон, чем глупости говорить, лучше покачайся на тарзанке, знаешь как прикольно. На ночь выпей слабительное, ибо национальная болезнь англичан - запор. И баиньки. Наутро получишь легкое и приятное освобождение, будет тебе приятно и день засияет красками. А всякими вопросами голову не забивай, пустое все это.
    mikh-korsakov
    1. Esoteric Сегодня, 10:25
      Цитата: mikh-korsakov
      Не в моих правилах ругать женщин.

      Это переодетый брат Джонсона... lol
      Esoteric
  19. loginovich Сегодня, 09:23
    Перед развалом СССР прочел Грэма Грина Торжество защиты .Кто не читал сюжет судят жестокого убийцу вина полностью доказана Много свидетелей подтверждающих выводы следствия.Убийце грозит смертная казнь и тут адвокат представляет суду брата-близнеца и ни один свидетель не может с 100% уверенностью сказать какой из братьев совершил преступление.Судья боясь совершить судебную ошибку отпускает обоих. Я то тогда еще молодой думаю вот закон , вот эта справедливость .По истечении 28лет смотря с какой скоростью мэй сделала выводы и определила виновных прихожу к выводам ,что на наших заборах чаще пишут правду , чем в английских романах ,тем более по сравнению с тем ,что говорят в английском парламенте.
    loginovich
  20. серафимамурский Сегодня, 09:49
    Лично я сожалею что не арестовали счета олигархов. Всё равно от этих вывезенных денег России толку нет. Не нравится что Россия опять в чём то оправдывается. Ну убили шпиона так это возмездие предателю благое дело каждый должен понимать.
    серафимамурский
  21. Esoteric Сегодня, 10:24
    Отсутствие логического мышления не всегда полезно. Ответный ход России мог бы выглядеть так: все несчастные случаи со смертельным исходом представлять как воздействие английских спецслужб, показывая на снимках (видео) крупным планом футболки с текстом на английском языке, носовые платки в виде флага GB, торчащие из карманов фунты стерлингов, подошвы английской обуви, зажатые в руках смартфоны Philips и книги о Гарри Поттере...
    Esoteric
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 10:37
    «Чиновников в Москве будет мало заботить отсутствие членов монаршей семьи и кабинета министров Великобритании на чемпионате мира, который состоится этим летом в России…

    Я вам более того скажу: и всех остальных жителей России этот аспект вряд ли взволнует.. От слова совсем. laughing
    А вот то, что
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не скрывает своей неприязни к Великобритании
    в общем то и не новость. И радуйтесь, что он вам еще подзатыльники не раздаёт.. Ну как называет - вы ж в курсе ? laughing
    КОТ БАЮН
  23. Андрей Панов Сегодня, 10:51
    Вы что, думаете, "наши" олигархи такие дурачки? Они уже давно предприняли меры безопасности для своих денюжек! Под раздачу мелочь попадёт, вроде Грудинина.
    Андрей Панов
  24. Архивариус Вася Сегодня, 11:08
    Идея то хорошая счета заморозить, да только говоря простым языком - "слабо". negative
    Архивариус Вася
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