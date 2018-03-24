Как закрепить на самурае сасимоно? Часть первая

Проблема идентификации своих и чужих на поле боя всегда стояла очень остро. В начале «эпохи кольчуги» в Европе, например, на поля сражений вышли люди, с головы до ног одетые в серо-рыжие доспехи, практически у всех одинаковые, и как можно было кого-то в этой массе узнать? В битве при Гастингсе в 1066 году Уильяму Бастарду (известному у нас под именем Вильгельма Завоевателя) пришлось снять шлем, чтобы воины смогли его узнать, а граф Юстас указал на него рукой и громко крикнул: «Здесь Уильям!»«Красные дьяволы Ии» - кадр из фильма «Битва самураев» (1990).Именно поэтому уже вскоре после этого у рыцарей появились гербы, а вслед за ними целая наука – геральдика, которую можно по праву назвать «стенографией истории». Обслуживала она в первую очередь нужды военного дела и почему так – понятно. Причем именно в Японии геральдика получила даже более широкое распространение, чем в Европе. Ведь в течение многих веков Япония представляла собой военное сообщество, гражданская война продолжалась там целых пять столетий и вряд ли стоит тому удивляться, что японцы с первого взгляда научились отличать по известным им символам свои войска от вражеских. Еще большее значение, чем в Европе, в Японии имела и индивидуальная персонификация. Ведь самурая награждали за… отрубленные им головы врагов. И характер награды, и размер ее целиком и полностью зависели от опознания той или иной головы (неизвестные головы никому особо нужны не были), и от ранга того, кто ее добыл. Нужно было еще и подтверждение от очевидцев, которые могли бы засвидетельствовать подвиг человека, голову представляющего. И во всех этих случаях без опознавательных знаков обойтись было просто невозможно.Дзимбаори – «куртка» даймё (или «боевой плащ»), которую было принято носить в боевой обстановке. Принадлежала Кабаякава Хидеаке (1582 – 1602), знаменитому «предателю с горы Мацуо». Вид спереди. (Токийский национальный музей)Тот же самый дзимбаори. Вид сзади. Хорошо виден вышитый герб – мон Кабаякава – два скрещенных серпа. (Токийский национальный музей)Использовались геральдические знаки и для сбора войск на поле сражения. А также для подачи сигналов. Другое дело, что японцы в отличие от европейцев никогда свои знамена не целовали и на них не клялись. То есть святыней они в Средние века не являлись. Вещь важная, но сугубо утилитарная, вроде конских стремян, считали они. Их можно было даже перебрасывать через стену штурмуемого замка, то есть, по сути, отдавать врагу. Мол, наш флаг уже там, лезем за ним и при этом отважно рубим головы!Дзимбаори клана Кимуру. Вид спереди. (Токийский национальный музей)Вид сзади.Напомним, что в основе японской геральдики лежал мон – очень простой, но элегантный знак, который визуально запоминался намного легче, чем красочные, но сложные европейские гербы. Обычно моны рисовались черным цветом на белом фоне. Любое другое цветовое решение не возбранялось, но… основными были эти два цвета. Моны изображались на знаменах самураев (хотя и не всегда), на их оружие, седлах и одежде.Просто богато расшитое дзимбаори. (Токийский национальный музей)Обычное кимоно с гербами. Принадлежало легендарному герою японской «перестройки» Сакамото Рёма.Надо заметить, однако, что на знаменитых дзимбаори – безрукавках, которые знатные самураи носили поверх своих доспехов, моны изображались, но… не всегда. Случалось и так, что они были сшиты из парчи или отличались богатой вышивкой, но никаких гербовых знаков на себе не несли.«Красные демоны» – воины клана Ии в сражении при Сэкигахара. Фрагмент расписной ширмы. Как видите, флагов в армии самураев было очень много. И больших, и совсем маленьких. И если на Западе рыцарей в бою различали в первую очередь по гербам на щитах, по расшитым конским попонам и вымпелам, то в Японии опознавание проводилось по флагам.Интересно, что первыми боевыми знаменами эпохи первых императоров, которые они вручали своим полководцам, были полотнища из желтой парчи. Известно, что императорский мон – 16-лепестковая хризантема, был известен уже в период Нара 710 – 784 гг. То есть задолго до появления первых гербов в Европе.Мон рода ТокугаваМон рода ХодзеМон с изображением павлонии на о-соде – наплечнике японского доспеха. Принадлежал клину Асикага.Характерной особенностью средневековья была его клановость. Однако кланы в Японии значили больше, чем опять-таки в Европе. Здесь человек растворялся в своем клане, в Европе – просто принадлежал к определенному роду, к семье, но и не более того. Столкновения между кланами имели место повсеместно, но именно в Японии они привели в возникновения самого сословия самураев и установления сёгуната Минатомо – первого в истории страны военного правительства, ставшего результатом длительного соперничества двух кланов – Минамото и Тайра.Современные японцы с флагом хата-дзирусиК этому времени сложилась и ранняя форма японского боевого флага хата дзируси – представлявшего собой расположенное вертикально длинное и узкое полотнище, прикрепленное к горизонтальной поперечине на древке в его верхней части. У Тайра флаги были красного цвета, у Минамото – белого. У Тайра на них изображалась черная бабочка, у Минамото – значок риндо – «цветок горечавки». Но использовалось и простое белое полотнище без каких-либо изображений.Самурай под флагом сасимоно с изображением буддийского колокола. (Музей города Сэндай)Затем в моду вошли… иероглифические тексты на белых полотнищах. Например, у Асукэ Дзиро, активного участника войны Намбокутё (Северного и Южного дворов), на знамени была написана вся его автобиография, которую самурай по традиции оглашал перед вызовом противника на поединок. Всю надпись можно перевести так: «Я родился в семье воинов и возлюбил мужество, подобно юношам былых времен. Моя сила и решительность таковы, что я могу разрубить на куски свирепого тигра. Я изучал путь лука и познал все премудрости войны. Благодаря милости небес, я встречался на поле боя с самыми прославленными соперниками. В возрасте 31 года, невзирая на приступ лихорадки, я прибыл в Ояма, чтобы преследовать важного врага, исполняя долг верности своему господину и не запятнав себя позором. Моя слава прогремит по всему миру и перейдет к моим потомкам, подобно прекрасному цветку. Враги снимут с себя доспехи и станут моими слугами, великого мастера меча. Да будет на то воля Хатимана Дай Босацу! Искренне ваш, Асукэ Дзиро из провинции Микава».Скромный мужчина, ничего не скажешь!Однако, именно такого рода средства опознавания оказались неэффективными. С середины XV века все большее число самураев стали сражаться не луком и стрелами, а копьем, а роль лучников стали исполнять пехотинцы-асигару.Все чаще стали спешиваться и сами самураи, и как в гуще боя было узнать кто свой, а кто чужой, если все носили примерно одинаковые и к тому же весьма красочные доспехи. Появились небольшие флажки, которые начали крепить непосредственно на доспехи. Это были содэ-дзируси – «наплечный значок» - кусок ткани или даже бумаги, который носили на щитках содэ, защищавших плечи. Каса-дзизуси – «значок на шлеме», имевший вид небольшого флажка, повторяющего рисунок на ума-дзируси. При этом каса-дзируси мог крепиться на шлем как спереди, так и сзади. Носили эти знаки и слуги самураев – вакато, так что во всем этом можно усмотреть первые шаги в направлении создания военной униформы.Штурм войсками сёгуна замка Хара.С середины XV века, когда произошло разделение армий самураев на отряды с однообразным вооружением, роль опознавания возросла еще больше. Теперь в армии одного дайме могли действовать отряды асигару с луками, мушкетами, длинными копьями, а также отряды пеших самураев с нагинатами и конных с длинными копьями. Всеми этими подразделениями нужно было эффективно управлять, посылать к ним гонцов, которых также нужно было быстро идентифицировать. Поэтому число людей, носящих флаги, в армиях самураев резко выросло. Кроме того, старые хата-дзируси, полотнища которых нередко скручивались ветром и запутывались, из-за чего рассматривать их было неудобно, заменили новые флаги нобори – с Г-образными древками, на которых полотнище было растянуто между древком и вертикальной поперечиной.На этом рисунке показаны геральдические знаки, принятые в армии Арима Тоёудзи (1570 – 1642), участвовавшего во многих битвах на стороне клана Токугава. 1 – двойной сасимоно для асигару, белый с черным значком, 2 – знак «лучи солнца» золотого цвета – принадлежал гонцам Арима, 3 – сасимоно в виде золотого полумесяца носили самураи, 4 – ко-ума дзируси («малый штандарт») в виде золотого трилистника, 5 – о-ума дзируси («большой штандарт»), 6 – нобори с моном Арима Тоёудзи. Рисунок из книги С. Тёрнбулла «Символика японских самураев», М.: АСТ: Астрель, 2007.Возникает очень сложная для европейца система идентификации, в соответствии с которой асигару носят одни знаки, самураи – другие, гонцы – третьи, а штаб и командиры – имеют особые обозначение. Нобори обычно служили для идентификации отдельных подразделений внутри самурайской армии, но также и просто для демонстрации силы.Так, в армии Уэсуги Кэнсина в 1575 году числилось 6871 человек, из которых 6200 были пехотинцы. В свою очередь из этого числа 402 человека носили флаги, и было их больше, нежели аркебузиров!Продолжение следует…