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Boxer CRV победил в тендере австралийской армии
В Австралии завершился крупнейший армейский тендер по замене парка боевых машин. С 2020 по 2030 год будет заменён армейский парк боевых машин пехоты M113AS4, бронетранспортёров ASLAV и бронеавтомобилей Bushmaster 4×4. По предварительной оценке, австралийское военное ведомство намерено закупить около 1100 боевых машин, в том числе 211 колёсных бронетранспортёров, передает "Warspot"
В финале тендера по выбору бронетранспортёров соревновались Boxer от компании Rheinmetall и AMV35 от BAE Systems.Победителем стала немецкая компания Rheinmetall, получившая контракт на сумму 5 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд).
Поставка бронетранспортёров, вооружённых боевым модулем LANCE с 30-мм пушкой Mauser Mk.30-2, стартует в 2020 году и займёт несколько лет. При этом первые 25 боевых машин будут собраны в Германии, а оставшиеся — в Австралии.
Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8×8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.
БТР Boxer (слева) и ASLAV (справа)
В финале тендера по выбору бронетранспортёров соревновались Boxer от компании Rheinmetall и AMV35 от BAE Systems.Победителем стала немецкая компания Rheinmetall, получившая контракт на сумму 5 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд).
Поставка бронетранспортёров, вооружённых боевым модулем LANCE с 30-мм пушкой Mauser Mk.30-2, стартует в 2020 году и займёт несколько лет. При этом первые 25 боевых машин будут собраны в Германии, а оставшиеся — в Австралии.
Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8×8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.
Использованы фотографии: defensenews.com
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