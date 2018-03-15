11:21 15 марта
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Boxer CRV победил в тендере австралийской армии

В Австралии завершился крупнейший армейский тендер по замене парка боевых машин. С 2020 по 2030 год будет заменён армейский парк боевых машин пехоты M113AS4, бронетранспортёров ASLAV и бронеавтомобилей Bushmaster 4×4. По предварительной оценке, австралийское военное ведомство намерено закупить около 1100 боевых машин, в том числе 211 колёсных бронетранспортёров, передает "Warspot"

Boxer CRV победил в тендере австралийской армии

БТР Boxer (слева) и ASLAV (справа)


В финале тендера по выбору бронетранспортёров соревновались Boxer от компании Rheinmetall и AMV35 от BAE Systems.Победителем стала немецкая компания Rheinmetall, получившая контракт на сумму 5 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд).


Поставка бронетранспортёров, вооружённых боевым модулем LANCE с 30-мм пушкой Mauser Mk.30-2, стартует в 2020 году и займёт несколько лет. При этом первые 25 боевых машин будут собраны в Германии, а оставшиеся — в Австралии.

Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8×8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 9

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  1. tchoni Сегодня, 10:35
    Автрийцы - основательные ребята - выбирают основатнльную бронетехнику... И, правильно, надо сказать, делают
    tchoni
    1. Охотовед 2 Сегодня, 10:37
      Цитата: tchoni
      Автрийцы - основательные ребята - выбирают основатнльную бронетехнику... И, правильно, надо сказать, делают

      А как именно Австралийцы - стали Австрийцами? belay
      Охотовед 2
      1. Hanokem Сегодня, 11:12
        А наш Эйтан получше будет , ещё и с Ветровкой
        Hanokem
  2. gukoyan Сегодня, 10:46
    Хороший выбор с защитой и ходовыми качествами тут всё хорошо.
    gukoyan
  3. Ратник-80 Сегодня, 10:53
    Выбор не плохой , но зачем им большое кол-во бронитехники ,сидят себе на своем матирике, может на островах где то спорные територии не слышал или принудиловка по нато ,карательные операции проводить
    Ратник-80
    1. Лопатов Сегодня, 11:02
      Принудиловка. Британские джентельмены привыкли к австралийскому пушмясу, и активно используют его для минимизации собственных потерь уже более ста лет
      Лопатов
      1. voyaka uh Сегодня, 11:10
        Есть договор о военной взаимопомощи.
        Если Австралия подвергнется нападению, то и Британская армия
        придет ей на помощь. Все Британское содружество наций помогает друг другу.
        В этом их сила.
        voyaka uh
  4. voyaka uh Сегодня, 11:12
    211 штук - крупный контракт выиграли немцы.
    voyaka uh
  5. mavrus Сегодня, 11:15
    И с кем же они воевать этой бронетехникой собрались? Кто им угрожает? Россия, Китай или Новая Зеландия? А если не терпится поучаствовать в дележе нефтересурсов, где-нибудь на Ближнем востоке, то я могу открыть им маленький секрет, всё это своим ходом туда не доберётся.
    mavrus
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