14:30 15 марта
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Швеция готовится партизанить против России

Глава оборонной комиссии Бьорн фон Сидов и глава секретариата комиссии Томми Акессон объяснили свое видение мобилизации в сфере обороны Швеции. По их мнению, она должна позволить стране продержаться против крупного вторжения в течение трех месяцев, пишет Defensenews.

Швеция готовится партизанить против России


Если вы являетесь членом НАТО и на вас нападают, другие члены придут вам на помощь. К Швеции это не относится, поэтому она планирует мобилизовать всю страну, если на нее нападет Россия
– отмечается на сайте.


Считается, что «узкая и длинная форма» страны, которая находится в 354 км от Калининграда, делает ее уязвимой для воздушных атак с разных сторон. При этом Швеция, наряду с соседней Финляндией, находятся в уникальном положении как единственные не присоединившиеся к НАТО страны на Балтийском море.

Как пишет издание, Швеция провела годы холодной войны, готовясь постоять за себя против вторжения СССР, но развалился Советский Союз, наступила новая эра, и эти планы были оставлены на произвол судьбы. Теперь же в связи с новыми угрозами со стороны России, возрождается концепция "тотальной обороны", которая позволит стране продержаться против крупного вторжения в течение трех месяцев

Использованы фотографии: https://sibnarkomat.livejournal.com/
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Комментарии 56

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:48
    Воистину фантазия у шведов границ не имеет. no
    Spartanez300
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:49
      хорош партизанить,идите по домам,вы нафиг никому не нужны...
      андрей юрьевич
      1. самый главный Сегодня, 11:55
        Цитата: андрей юрьевич
        хорош партизанить,идите по домам,вы нафиг никому не нужны.

        Как домой??? belay Пусть мосты взрывают и пускают поезда под откос!!! Ни минуты спокойствия агрессору на шведской территории!!! lol fool
        самый главный
        1. фигвам Сегодня, 12:05
          Швеция готовится партизанить против России три месяца до прибытия помощи

          Блин, так бы сразу и сказали. Теперь все планы разрушили.
          фигвам
          1. bulvas Сегодня, 13:21
            Цитата: самый главный
            Цитата: андрей юрьевич
            хорош партизанить,идите по домам,вы нафиг никому не нужны.

            Как домой??? belay Пусть мосты взрывают и пускают поезда под откос!!! Ни минуты спокойствия агрессору на шведской территории!!! lol fool


            Обязательно, в первую очередь, заминировать все заливы и бухты и поставить противолодочные сети!

            Надеть на себя противогазы и сидеть в погребах и подвалах.

            А мигранты пусть хозяйничают по городам
            bulvas
      2. василий50 Сегодня, 12:02
        Швеция страна уникальная тем что будучи нейтральной и в ПМВ и во время ВМВ выполняли для Германии услуги по закупкам всего что было запрещено. Король Швеции гордился значком члена НСДП полученным из рук Гитлера. В Швеции до сих пор существуют законы которые вполне коррелируются с нацистской идеологией.
        Кстати в девятнадцатом веке очередной король провёл драконовскую воспитательную операцию для всей Швеции, когда за любое правонарушение или в тюрьму или на виселицу или на эшафот. Вот так и воспитывали вежливость и уважение к закону у шведов.
        По слухам немцы только повторили шведские наработки и в нацистской идеологии и в нацистской практике с концлагерями и прочими ...
        василий50
      3. AUL Сегодня, 12:03
        Теперь же в связи с новыми угрозами со стороны России, возрождается концепция "тотальной обороны", которая позволит стране продержаться против крупного вторжения в течение трех месяцев
        Ну, тут шведы допускают пару принципиальных ошибок:
        1. Насчет "продержаться в течение трех месяцев". Не, ежели что - не получится..
        2. А оно нам надо, Швецию захватывать? Других забот нет? Так что неча кокетничать, цену себе набивать!
        AUL
    2. Венд Сегодня, 11:52
      Цитата: Spartanez300
      Воистину фантазия у шведов границ не имеет. no

      А после трех месяцев, когда помочишь не придет, сдаваться в плен. laughing Ну клоуны право слово laughing
      Венд
    3. влад66 Сегодня, 12:02
      Швеция готовится партизанить против России три месяца до прибытия помощи

      Блин, вот не помню, хоть убейте request когда мы умудрились оккупировать Швецию, что там завелись партизаны laughing
      влад66
    4. kapitan92 Сегодня, 12:04
      Цитата: Spartanez300
      Воистину фантазия у шведов границ не имеет. no

      Увы, коллега, это уже не фантазии. Это обострение шизофрении ! fool
      Вроде бы и люди нормальные. Как же надо загадить мозги, чтобы превратить население в шизиков? hi
      kapitan92
      1. Околоточный Сегодня, 12:32
        А мне понравилось - "Узкая и длинная" laughing .
        Околоточный
    5. собаковод Сегодня, 13:19
      Spartanez300
      Воистину фантазия у шведов границ не имеет.
      Рано нонче в Европе конопля поспела! Да какой урожай, на всех хватает!
      собаковод
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:49
    Швеция готовится партизанить против России три месяца до прибытия помощи
    До слёз ! laughing Откуда будет помощь ? С Марса или Венеры?Интересно что с ними такого Пётр первый сотворил ,что который век так нас боятся feel bully
    Наблюдатель2014
  3. Охотовед 2 Сегодня, 11:49
    Отличный боевой партизанский комплект ! Дядя с ружом, баба и шарик! wassat только не толерантно как-то, у шарика - нету каски! crying
    Охотовед 2
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:14
      Это называется шведская семья feel Шарику ,, каска,, не обязательна... lol
      ДЕДПИХТО
  4. Prahlad Сегодня, 11:50
    Кому они нужны...
    Prahlad
    1. sogdy Сегодня, 13:43
      Цитата: Prahlad
      Кому они нужны...

      А помечтать?..
      sogdy
  5. Стройбат запаса Сегодня, 11:54
    Если вы являетесь членом НАТО и на вас нападают, другие члены придут вам на помощь. К Швеции это не относится, поэтому она планирует мобилизовать всю страну, если на нее нападет Россия laughing
    К странам НАТО, судя по всему, это тоже не относится laughing
    И где они там собрались партизанить 3 месяца? И как? По ночам скрытно в подвалах будут сжигать флаг России, а утром ходить на работу?
    Стройбат запаса
    1. voyaka uh Сегодня, 12:48
      Очень смешно...
      У шведов есть свои козырные карты.
      Шведский остров Готланд запирает все Балтийское море.
      Поставят там ПКР в защищенных бункерах в скалах, и Балтийскому флоту
      придется отдыхать в Кроншадте.
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 13:15
        значит, первым будет десант на Готланд, "пушки острова наворрон" читали?
        роман66
        1. voyaka uh Сегодня, 13:23
          Морской (или воздушный) десант - всегда сложная операция.
          С невысокими (статистически) шансами на успех и большими потерями.
          Поэтому связываться еще и со Швецией (вставшей с колен вслед за
          Россией smile ) Россия вряд ли будет.
          voyaka uh
          1. роман66 Сегодня, 13:35
            мы люди мирные - не надо нам гадить, не будем трогать, только до бестолковых никак не доходит
            роман66
          2. sogdy Сегодня, 13:59
            Остров Готланд - площадь 3000 кв.км с копейками, максимальная протяженность 176 км.
            Город Москва - площадь 2500 кв.км с копейками, протяженность 120 км
            Площадь Москвы и её пригородной зоны в радиусе 60-70 км — 13600 кв. км

            Вояка, ну ап чом Вы?
            sogdy
  6. Red_Hamer Сегодня, 11:55
    Швеция готовится партизанить против России три месяца до прибытия помощи
    Так вот ты какой, "Северный Неуловимый Джо"!
    Red_Hamer
  7. Влад Морозов Сегодня, 11:57
    А против ИГИЛ они тоже будут в барсучьи норы ныкаться?! Поздравляю, они уже среди вас! Опоздали ((
    Влад Морозов
    1. К0щей Сегодня, 12:00
      Цитата: Влад Морозов
      А против ИГИЛ они тоже будут в барсучьи норы ныкаться?! Поздравляю, они уже среди вас! Опоздали ((

      они их толерантно назовут "беженцы" и пригласят попользовать своих жен и дочерей и сыновей))) собственно у них это уже.
      К0щей
  8. Чёрный Полковник Сегодня, 12:00
    Им ба, сердешным, готовиться к встрече с черномазыми мальчуганами с Ближнего Востока дабы оные не закошмарили отважных потомков викингов. У нас к шведам никаких претензий нет. Пока нет.
    Чёрный Полковник
    1. sogdy Сегодня, 14:01
      До первого выстрела с Готланда.
      sogdy
  9. Masya Masya Сегодня, 12:00
    Шумел сурово шведский лес... lol
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 12:31
      и бились об фьорды российские подлодки... crying здорово! love
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 12:53
        Роман, приветик! love
        интересно, как они без сортира партизанить будут?
        recourse
        биотуалеты с собой потащат???
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 13:06
          набившие оскомину памперсы, а вот куда их утилизировать будут - даже и ума не приложу
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 13:08
            Цитата: роман66
            набившие оскомину памперсы

            это же сколько их с собой тащить, уму не постижимо... или один на все три месяца? lol
            Masya Masya
            1. роман66 Сегодня, 13:10
              шведский гей-партизан в 3-х месячном памперсе? жуть.... what negative
              роман66
              1. Masya Masya Сегодня, 13:12
                да ну их, совсем, жуть эту...
                love
                Masya Masya
                1. роман66 Сегодня, 13:20
                  и не говори. а то еще приснится...
                  роман66
  10. Strashila Сегодня, 12:07
    Очень-очень хотелось бы посмотреть,как шведы будут партизанить... зимой, особенно их солдаты афро-арабского происхождения... ну чисто для прикола.
    Strashila
  11. лысова Сегодня, 12:11
    А немного ли чести ?! Прибалтийская шизофрения, заразная вещь.
    лысова
    1. Dym71 Сегодня, 12:30
      Цитата: лысова
      А немного ли чести ?!

      Пустяки! Дело-то житейское! fellow
      Dym71
      1. sogdy Сегодня, 14:05
        Задумался: аднака придется в "Малыше и Карлсоне" эре на копейки переписывать.
        sogdy
  12. HAM Сегодня, 12:12
    Партизанить шведам придётся в любом случае,но только не от "российских оккупантов"-спасаться в лесах будут от арабов.Поэтому сноровка и тренировка ой как нужна.
    HAM
  13. Гуру Сегодня, 12:15
    Армия Великой Швеции скатилась до партизанщины ? laughing
    Гуру
  14. Хорон Сегодня, 12:16
    Чего ждать прихода русских, прямо сейчас начинайте партизанить. Главное процесс а не здравый смысл.
    Хорон
  15. Балу Сегодня, 12:18
    Швеция готовится партизанить против России три месяца до прибытия помощи
    wassat
    Они так уверены, что у них будет для этого хоть какая-то возможность?
    Чтобы Швеция не была мишенью для Искандеров и других Тополей, на территории Швеции не должно быть ни одного солдата НАТО и США. Вот и все. Спите спокойно шведы, не лезьте в наш лес и не беспокойте нас.
    Балу
  16. rocket757 Сегодня, 12:35
    Тотальную очистку мозга лучше б сделали и спали спокойно!
    rocket757
  17. артефакт Сегодня, 12:38
    один вопрос: НА КОЙ НАМ В ШВЕЦИЮ ВТОРГАТЬСЯ ???
    артефакт
    1. Micfoster Сегодня, 12:45
      просто им очень хочется
      Micfoster
      1. артефакт Сегодня, 13:08
        есть такой тип людей которые любят чтобы с ними "по жёстче" бдсм вроде называется
        артефакт
        1. rocket757 Сегодня, 13:40
          Когда в Швеции будет перебор абреков и арабов они нам войну объявят!!!
          Шоб их захватили\ освободили, порядок навели ... как то так!
          rocket757
  18. Vard Сегодня, 12:54
    Я таки не понял... они рады или наоборот... И после Полтавы они были мирными, а чего им сейчас не хватает... Кстати там это самое без презерватива считается изнасилованием... так что как только они у шведов кончаться, так и всё ихо партизание кончиться...
    Vard
  19. bazzbazz Сегодня, 13:01
    Да шведов вообще слушать не нужно. Как гиены во вторую мировую отсиделись, и фашистам помогали и союзникам. И сейчас, что начнется, засунут голову в песок и отседятся)
    bazzbazz
  20. артефакт Сегодня, 13:03
    анекдот
    не молодая женщина с балкона кричит на прохожего:
    - мужчина, я вас боюсь
    -а чё меня бояться?
    -а вы меня изнасилуете
    -да как же я это сделаю, вы там на верху, а я здесь?
    она игриво так - а я уже спускаюсь.....
    у меня ощущение что все эти Швеции, Польши и Прибалтики как престарелые потаскухи мечтают чтоб в них вошли по самые гланды
    артефакт
  21. танк66 Сегодня, 13:15
    Всё правильно комиссия просчитала.Ровно столько прёт с боевых викинговских мухоморов.Потом придет сухогруз с травкой из Амстердама и партизан "отпустит".
    танк66
  22. MKPU-115 Сегодня, 13:24
    Пусть готовится, а мы к ним не придем.
    MKPU-115
  23. andrej-shironov Сегодня, 13:26
    Швеция может расслабиться. Путин не сможет её захватить с контрактной армией. Потому как остальной народ не примет такую войну. Заставить взять его оружие может лишь агрессия с попыткой захвата территории России, т.е. Родины.
    andrej-shironov
  24. Ураган70 Сегодня, 13:58
    Чтобы уметь держаться, нужно было не обтолераститься в конец... Как запад умеет держаться ВМВ показала...четко...по каждому западному государству! Шведы что во время войны делали? Правильно- странно нейтралитетили:
    "...В первые же дни войны через территорию Швеции была пропущена германская дивизия для действий в Северной Финляндии. Однако премьер-министр Швеции социал-демократ П. А. Ханссон тут же обещал шведскому народу, что через территорию Швеции больше не будет пропущена ни одна немецкая дивизия и что страна никоим образом не вступит в войну против СССР. И все же через Швецию развернулся транзит немецких солдат и военных материалов в Финляндию и Норвегию; немецкие транспортные суда перевозили туда войска, укрываясь в территориальных водах Швеции, причем до зимы 1942/43 г. их сопровождал конвой шведских военно-морских сил. Гитлеровцы добились поставок шведских товаров в кредит и перевозки их в основном на шведских судах..."
    "...В 1939 году, том самом, когда гитлеровская Германия развязала Вторую мировую войну, ей было поставлено 10,6 млн тонн шведской руды. После 9 апреля, то есть, когда Германия уже завоевала Данию и Норвегию, поставки руды существенно возросли. В 1941 году морским путем для нужд германской военной промышленности поставлялось ежедневно 45 тысяч тонн шведской руды. Мало-помалу торговля Швеции с нацистской Германией нарастала и, в конце концов, составила 90 процентов всей шведской внешней торговли. С 1940 по 1944 год шведы продали фашистам более 45 млн тонн железной руды.
    Шведский порт Лулео был специально переоборудован для поставок железной руды в Германию через воды Балтики. (И только советские подводные лодки после 22 июня 1941 года временами доставляли шведам большие неудобства, торпедируя шведские транспорты, в трюмах которой эта руда переправлялась). Поставки руды в Германию продолжались практически до момента, когда Третий рейх уже начал, говоря образно, испускать дух. Достаточно сказать, что еще в 1944 году, когда исход второй мировой войны ни у кого уже не вызывал сомнений, немцы получили из Швеции 7,5 млн тонн железной руды. До августа 1944 г. Швеция получала нацистское золото через банки такой же нейтральной Швейцарии..."
    А могли бы войну фашизму объявить, партизанить, но нет... Эти чудики уже не войны, Карл х2, тихо набирает темп круговых движений...
    Ураган70
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