Швеция готовится партизанить против России

Если вы являетесь членом НАТО и на вас нападают, другие члены придут вам на помощь. К Швеции это не относится, поэтому она планирует мобилизовать всю страну, если на нее нападет Россия

Глава оборонной комиссии Бьорн фон Сидов и глава секретариата комиссии Томми Акессон объяснили свое видение мобилизации в сфере обороны Швеции. По их мнению, она должна позволить стране продержаться против крупного вторжения в течение трех месяцев, пишет Defensenews.– отмечается на сайте.Считается, что «узкая и длинная форма» страны, которая находится в 354 км от Калининграда, делает ее уязвимой для воздушных атак с разных сторон. При этом Швеция, наряду с соседней Финляндией, находятся в уникальном положении как единственные не присоединившиеся к НАТО страны на Балтийском море.Как пишет издание, Швеция провела годы холодной войны, готовясь постоять за себя против вторжения СССР, но развалился Советский Союз, наступила новая эра, и эти планы были оставлены на произвол судьбы. Теперь же в связи с новыми угрозами со стороны России, возрождается концепция "тотальной обороны", которая позволит стране продержаться против крупного вторжения в течение трех месяцев