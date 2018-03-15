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Эксперт: российские тяжелые бронемашины еще не испытывались в Сирии
Минобороны РФ опробовало в Сирии большое количество образцов военной техники. Обкатку прошли, в том числе, некоторые образцы для сухопутных войск, такие как танки Т-90А, БМПТ «Терминатор», бронеавтомобили различных моделей, пишет Вестник Мордовии.
«По мнению военных экспертов, на Ближнем Востоке неплохо было бы проверить концепцию применения тяжелых, выполненных на танковой базе бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Поскольку технику на платформе "Армата" еще рано посылать в реальные бои, то роль тяжелой БМП успешно могла бы сыграть имеющаяся в войсках боевая машина огнеметчиков БМО-Т, выполненная на шасси основного боевого танка Т-72Б», – считает автор публикации Дмитрий Мелешко.
Он отмечает, что машина хорошо защищена – «на лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5", имеются мощные бортовые экраны со встроенной "реактивной броней"». По словам автора, они гораздо эффективнее тех, что на Т-90А и хорошо защищают от противотанковых средств.
При этом он считает, что на бронемашину необходимо установить дистанционно-управляемую пулеметную установку. В настоящее время в России имеется несколько моделей такого рода установок.
«В результате модернизации появилась бы достаточно хорошо приспособленная для сирийских условий бронированная машина, способная перевозить 7 мотострелков. Полученный опыт обязательно пригодится при создании техники нового поколения», – заключает автор.
«По мнению военных экспертов, на Ближнем Востоке неплохо было бы проверить концепцию применения тяжелых, выполненных на танковой базе бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Поскольку технику на платформе "Армата" еще рано посылать в реальные бои, то роль тяжелой БМП успешно могла бы сыграть имеющаяся в войсках боевая машина огнеметчиков БМО-Т, выполненная на шасси основного боевого танка Т-72Б», – считает автор публикации Дмитрий Мелешко.
Он отмечает, что машина хорошо защищена – «на лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5", имеются мощные бортовые экраны со встроенной "реактивной броней"». По словам автора, они гораздо эффективнее тех, что на Т-90А и хорошо защищают от противотанковых средств.
При этом он считает, что на бронемашину необходимо установить дистанционно-управляемую пулеметную установку. В настоящее время в России имеется несколько моделей такого рода установок.
«В результате модернизации появилась бы достаточно хорошо приспособленная для сирийских условий бронированная машина, способная перевозить 7 мотострелков. Полученный опыт обязательно пригодится при создании техники нового поколения», – заключает автор.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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