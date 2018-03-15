14:25 15 марта
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Эксперт: российские тяжелые бронемашины еще не испытывались в Сирии

Минобороны РФ опробовало в Сирии большое количество образцов военной техники. Обкатку прошли, в том числе, некоторые образцы для сухопутных войск, такие как танки Т-90А, БМПТ «Терминатор», бронеавтомобили различных моделей, пишет Вестник Мордовии.

Эксперт: российские тяжелые бронемашины еще не испытывались в Сирии


«По мнению военных экспертов, на Ближнем Востоке неплохо было бы проверить концепцию применения тяжелых, выполненных на танковой базе бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Поскольку технику на платформе "Армата" еще рано посылать в реальные бои, то роль тяжелой БМП успешно могла бы сыграть имеющаяся в войсках боевая машина огнеметчиков БМО-Т, выполненная на шасси основного боевого танка Т-72Б», – считает автор публикации Дмитрий Мелешко.


Он отмечает, что машина хорошо защищена – «на лобовой проекции смонтирована встроенная динамическая защита "Контакт-5", имеются мощные бортовые экраны со встроенной "реактивной броней"». По словам автора, они гораздо эффективнее тех, что на Т-90А и хорошо защищают от противотанковых средств.

При этом он считает, что на бронемашину необходимо установить дистанционно-управляемую пулеметную установку. В настоящее время в России имеется несколько моделей такого рода установок.

«В результате модернизации появилась бы достаточно хорошо приспособленная для сирийских условий бронированная машина, способная перевозить 7 мотострелков. Полученный опыт обязательно пригодится при создании техники нового поколения», – заключает автор.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 8

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:27
    «В результате модернизации появилась бы достаточно хорошо приспособленная для сирийских условий бронированная машина, способная перевозить 7 мотострелков.


    Почему именно 7 ...а не 8...10...6...? what БМП чем не устраивает? what
    Тот же ЛЕХА
    1. Piramidon Сегодня, 13:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Почему именно 7 ...а не 8...10...6...?

      Я не представляю, где в корпусе Т-72 можно даже 7 человек разместить. Стоя, как в маршрутке в час пик, что ли?
      Piramidon
    2. Alexey RA Сегодня, 13:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Почему именно 7 ...а не 8...10...6...?

      Потому что больше не влезло. smile Это же машина не для мотострелков, а для химиков.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      БМП чем не устраивает?

      Отсутствием защиты как у Т-72, включая ДЗ.
      Alexey RA
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:28
    Всё , что надо испытывают , а
    автор публикации Дмитрий Мелешко.
    нашёл высосаный из пальца повод для статьи.. hi
    КВУ-НСвД
  3. gukoyan Сегодня, 13:35
    Кстати, да, было не плохо глянуть на БМО в реальной боевой обстановке!
    Отличная защищенность и неплохая мобильность, отличный танковый БМП/БТР)
    gukoyan
  4. assa67 Сегодня, 13:42
    ну а что мешает отправить их туда?....
    assa67
    1. роман66 Сегодня, 14:01
      все заняты на учениях wink
      роман66
  5. prodi Сегодня, 13:46
    Вот всегда хотелось спросить - куда на ней раскатывть? В бой? Или иметь их как массовое транспортное средство пехоты?
    prodi
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