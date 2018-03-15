Создание суперкомпьютера станет приоритетом военного технополиса «Эра»

На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные, биосинтетические и биосенсорные технологии

Восемь основных направлений, в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер, будут разрабатывать ученые в военном инновационном технополисе «Эра» передает ТАСС сообщение его директора Федора Дедуса.По словам Дедуса, создание технополиса «предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе – 2017-2018 годы – будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны, на втором этапе – 2019-2020 годы – основные усилия будут сосредоточены на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов».- пояснил он.Ранее о проекте создания технополиса сообщал Сергей Шойгу. Министр обороны в ходе селекторного совещания рассказал, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах вооруженных сил. Они смогут взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями оборонного комплекса.