17:09 15 марта
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Создание суперкомпьютера станет приоритетом военного технополиса «Эра»

Восемь основных направлений, в том числе искусственный интеллект и суперкомпьютер, будут разрабатывать ученые в военном инновационном технополисе «Эра» передает ТАСС сообщение его директора Федора Дедуса.

Создание суперкомпьютера станет приоритетом военного технополиса «Эра»


По словам Дедуса, создание технополиса «предполагается реализовать поэтапно: на первом этапе – 2017-2018 годы – будет создана базовая инфраструктура и организована работа научно-исследовательского кластера Минобороны, на втором этапе – 2019-2020 годы – основные усилия будут сосредоточены на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов».


На первом этапе планируется проведение научных исследований и разработок по восьми приоритетным научным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта, робототехнические комплексы, суперкомпьютеры, техническое зрение и распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии и наноматериалы, энергетика и машины жизнеобеспечения, а также биоинженерные, биосинтетические и биосенсорные технологии

- пояснил он.

Ранее о проекте создания технополиса сообщал Сергей Шойгу. Министр обороны в ходе селекторного совещания рассказал, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах вооруженных сил. Они смогут взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями оборонного комплекса.

Использованы фотографии: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Комментарии 29

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  1. сибиралт Сегодня, 14:28
    Отличная задумка! Сейчас молодежь на цифре помешана. Им и флаг в руки. winked
    сибиралт
    1. bk316 Сегодня, 14:31
      Угу и майнить майнить и майнить...
      bk316
      1. Кроу Сегодня, 14:32
        "Скайнета" нам ещё не хватает. Этот интеллект в быт переползёт, станет за гражданами следить. Иннет тоже для оборонки задумывался.
        Кроу
        1. Например Сегодня, 14:45
          И Чубайса во главу Эры wassat
          Нанотехнологии освоены. Пришло время искусственного интеллекта.
          Например
      2. Nick Сегодня, 15:11
        Цитата: bk316
        Угу и майнить майнить и майнить...

        майнить это для пенсионеров развлекуха. нужно просто побольше железа и ффсе...
        Nick
    2. RASKAT Сегодня, 14:31
      Наш противник из каждого утюга кричит про кибервойну. Что же хотели? Получите распишитесь. bully
      Думаю вторым этапом будет создание Военного Училища Хакеров на базе ГРУ или ФСБ, а лучше того и другого.
      RASKAT
      1. FalconD Сегодня, 14:34
        Противник уже обсуждает эту новость, как заявления про новые ракеты??
        FalconD
    3. FalconD Сегодня, 14:33
      Лишь бы дело очередным распилом не закончилось!
      FalconD
    4. Артек Сегодня, 14:51
      а технополисе Сколково ничего инновационного уже не ожидается? Если это правительство имеет такие традиции по закладыванию технополисоф ,то ждать хорошего нечего.Пора менять правительство.
      Артек
      1. Андрюха Г Сегодня, 14:55
        В Сколково официально отдано на .... распил, а военное "сколково" будет реально работать на Россию и её оборону (при меньших в разы затратах).
        Андрюха Г
        1. Артек Сегодня, 14:58
          Цитата: Андрюха Г
          В Сколково официально отдана на .... распил, а военное "сколково" будет реально работать на Россию и её оборону


          аа вот так вот? Вы это точно знаете? А вдруг у табуреткина т.е простите Шойгу день кончатся,он же хапнет ? Как вы думаете? А путин обычно воров не сдаёт-свои.
          Артек
          1. Nick Сегодня, 15:16
            Цитата: Артек
            А путин обычно воров не сдаёт-свои.

            Учите правила. Имя собственное пишется с большой буквы. Двоешник, а туда же, о политике рассуждать
            Nick
            1. Артек Сегодня, 15:20
              Цитата: Nick
              Цитата: Артек
              А путин обычно воров не сдаёт-свои.

              Учите правила. Имя собственное пишется с большой буквы. Двоешник, а туда же, о политике рассуждать


              не чувак теперь путин пишется с маленькой.
              Артек
              1. sergei_55 Сегодня, 16:48
                Американские тролли пишут с маленькой, грант отрабатываешь
                sergei_55
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:34
    Всё таки генеральская форма со стоячим воротничком (на фото первый справа ) смотрится классно и в традициях победителей...Заранее извиняюсь за отход от темы статьи hi А свои суперкомпьютеры нужны очень , и главное насколько соответствует современная отечественная элементная база этой задаче..
    КВУ-НСвД
    1. Кроу Сегодня, 14:42
      Цитата: КВУ-НСвД
      Всё таки генеральская форма со стоячим воротничком

      Уважаемый, Вы генерала от полковника отличить не можете? Стыдно должно быть.
      Кроу
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:45
        Экран у ноута маленький , но суть не меняется . В погонах разбираюсь laughing уважаемый...
        КВУ-НСвД
        1. Кроу Сегодня, 15:05
          А в петлицах? Их сразу видно, сразу бросаются в глаза.
          Кроу
    2. Nick Сегодня, 15:26
      Цитата: КВУ-НСвД
      А свои суперкомпьютеры нужны очень , и главное насколько соответствует современная отечественная элементная база этой задаче..

      Уже соответствует. Эльбрус8С нам в помощь (8 ядер, 1,3 ГГц на ядро). А сейчас и Эльбрус16С на подходе
      Nick
  3. Genry Сегодня, 14:34
    Это правильно, но с одним вопросом. Почему МО(военные) этим занялось? Почему не правительство, не министерство образования, не РАН (академия наук)?
    Genry
  4. astepanov Сегодня, 14:35
    Дядя справа на снимке, тот, что в форме офицера времен Очакова и Крыма - не представитель ли головного разработчика? Судя по его форме, нас ждет реанимация арифмометров "Железный Феликс" и бухгалтерских счетов в деревянных рамах. Ну, а эффективность такого рода кластеров понятна всем, кто сталкивался с "Роснано" и "Сколково": "Пилите, Шура, пилите..."
    astepanov
  5. Humans War Сегодня, 14:49
    Своей головой работать надо, иначе помешаемся на этих бездушных интеллектах, а если привыкнем? Ведь серьёзная ошибка в интеллекте приведёт к сбою всей системы, и что делать будем?
    А наши разумы на что, если познавать за нас будет исскуственный интеллект?
    Humans War
  6. МЮД Сегодня, 14:53
    Придумать хорошо, но мало. Это нужно воплотить во что то осязаемое.
    Для этого нужно производство и элементная база. Пока это в загоне.
    Пока творческая мысль и воплощение не будут идти нога в ногу нужного эффекта не будет.
    МЮД
    1. 100502 Сегодня, 15:01
      А им этого и не надо, им главное освоить деньги и виллы в Италии построить
      100502
      1. sergei_55 Сегодня, 16:50
        Наверное не в Италии, а в Испании, как Грудинин.
        sergei_55
  7. afrikanez Сегодня, 14:57
    А технополис "Сколково" теперь на помойку? recourse
    afrikanez
  8. 100502 Сегодня, 15:00
    Ещё одна чёрная дыра формируется как сколково
    100502
  9. Curious Сегодня, 15:07
    "Восемь основных направлений, в том числе искусственный интеллект..."
    Интересно, чей мозг планируется как образец для этого интеллекта. Кто знает?
    Curious
  10. друг зверей Сегодня, 15:30
    Очень красиво на бумаге. "Инновации" "искусственный интеллект" "кластер" "технополис", "нанотехнологии", а нет, последнее не сюда. Это в другом инновационном кластерном технополисе разрабатывается. Столько технологичной высокопарности встречал только в курсовых и дипломных работах, где за подобной завесой маскируется невнятная практическая реализация.
    друг зверей
  11. msm Сегодня, 16:47
    Во, сколько укропа намело на сайт! Но, я их понимаю - хотя бы тявкнуть...
    msm
  12. gridasov Сегодня, 16:48
    Задача анализа высокопотенциальных физ. процессов нельзя построить.на вычислительных принципах. При этом все вычислительные системы ,а именно компы.опираются исключительно на двоичную логикуи вычислительный механизм. Далее писать бесполезно , чтобы обьяснить , что все что будет построего по этим принципам совершенно бесперспективно.Потому ,что невозможно избежать ошибок в вычислении сверхбольших обьемов данных и много другого.
    gridasov
    1. Комментарий был удален.
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