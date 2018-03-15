17:05 15 марта
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Российские и монгольские военные обсудят организацию совместного учения «Селенга-2018»

На следующей неделе в Улан-Уде (Бурятия) пройдет первая планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2018», сообщает пресс-служба ВВО.

Российские и монгольские военные обсудят организацию совместного учения «Селенга-2018»


В ходе первого раунда консультаций представители общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных Сил Монголии согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, порядок пересечения государственной границы участниками учения от Монгольской стороны, организацию материально-технического обеспечения,
говорится в релизе.


В этот раз совместное антитеррористическое учение пройдет во втором полугодии на одном из полигонов Восточного военного округа.

В 2017 году российско-монгольские маневры «Селенга» были впервые проведены в пустыне Гоби на территории Монголии.

Использованы фотографии: http://milportal.ru
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Комментарии 7

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:50
    А чо наши снарягой так обвешались ? Судя по монголам , там не стреляют... no
    КВУ-НСвД
    1. Red_Hamer Сегодня, 15:59
      Вербовать новые тумены, потенциальных танкистов поехали. laughing
      Red_Hamer
      1. sasha.28blaga Сегодня, 16:34
        Я старше майора в армии офицеров не видел, поэтому возник вопрос кто по званию КВУ-НСвД. Подполковника я видел, точнее капитана второго ранга, первого ранга и т.д., они ездили в камазе на котором было написано "Люди". А Ред Хамер (что, русских букв не хватает?)... Сам ты тумен, потенциальный танкист, у которого "поехали".
        sasha.28blaga
        1. Red_Hamer Сегодня, 17:04
          Юмор понимать дано не каждому, и посыл сей, кому он был адресован, те поймут. Не трудитесь понимать ,что значат ники и аватарки на этом сайте, ровным счетом ничего. А насчет русских букв , Вы это серьезно? На свой то ник посмотрите laughing,
          sasha
          а потом другим пеняйте! Спокойной ночи, земеля.
          Red_Hamer
  2. Palagecha Сегодня, 16:29
    Неужели в Монголии есть террористы???!!!Что они там делают и как выживают? request
    Palagecha
  3. zyzx Сегодня, 16:38
    Эти ребята во время ВОВ,нам говядины,больше США поставили,и несколько миллионов лошадей. Вот это союзники.
    zyzx
  4. Ураган70 Сегодня, 16:40
    Цитата: КВУ-НСвД
    А чо наши снарягой так обвешались ? Судя по монголам , там не стреляют... no

    Русско-монгольское иго голыми что ли устанавливать? Чай не те времена...
    Ураган70
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