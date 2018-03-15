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Российские и монгольские военные обсудят организацию совместного учения «Селенга-2018»
На следующей неделе в Улан-Уде (Бурятия) пройдет первая планирующая конференция по подготовке к совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2018», сообщает пресс-служба ВВО.
В этот раз совместное антитеррористическое учение пройдет во втором полугодии на одном из полигонов Восточного военного округа.
В 2017 году российско-монгольские маневры «Селенга» были впервые проведены в пустыне Гоби на территории Монголии.
В ходе первого раунда консультаций представители общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных Сил Монголии согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, порядок пересечения государственной границы участниками учения от Монгольской стороны, организацию материально-технического обеспечения,говорится в релизе.
В этот раз совместное антитеррористическое учение пройдет во втором полугодии на одном из полигонов Восточного военного округа.
В 2017 году российско-монгольские маневры «Селенга» были впервые проведены в пустыне Гоби на территории Монголии.
Использованы фотографии: http://milportal.ru
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