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Минобороны РФ отсудило у КБ "Южное" более миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы расторг контракт Минобороны России с украинским КБ "Южное" на опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации стратегических ракет "Воевода", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Кроме того, суд обязал КБ выплатить оборонному ведомству около 1,1 миллиарда рублей неустойки за невыполнение договорных обязательств.
Ведомство требовало взыскать с КБ 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения (оплаченные, но не выполненные работы) и 3,2 млн рублей процентов.
В "Южном", в свою очередь, указали на то, что срыв заказов связан с запретом на военное сотрудничество с Россией, который ранее ввели киевские власти. Его в КБ называли "обстоятельством непреодолимой силы", но суд этот довод отклонил.
Рассмотрение дела на завершающей стадии шло в закрытом режиме, поэтому сам вердикт не опубликуют. Ранее, на одном из заседаний в сентябре 2017 года, представитель бюро заявил, что предприятие "рассматривает возможность" предложить российским военным мировое соглашение. Было ли это сделано, неизвестно.
Решение пока не вступило в силу, его могут обжаловать в течение месяца, передает РИА Новости
Кроме того, суд обязал КБ выплатить оборонному ведомству около 1,1 миллиарда рублей неустойки за невыполнение договорных обязательств.
Ведомство требовало взыскать с КБ 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения (оплаченные, но не выполненные работы) и 3,2 млн рублей процентов.
В "Южном", в свою очередь, указали на то, что срыв заказов связан с запретом на военное сотрудничество с Россией, который ранее ввели киевские власти. Его в КБ называли "обстоятельством непреодолимой силы", но суд этот довод отклонил.
Рассмотрение дела на завершающей стадии шло в закрытом режиме, поэтому сам вердикт не опубликуют. Ранее, на одном из заседаний в сентябре 2017 года, представитель бюро заявил, что предприятие "рассматривает возможность" предложить российским военным мировое соглашение. Было ли это сделано, неизвестно.
Решение пока не вступило в силу, его могут обжаловать в течение месяца, передает РИА Новости
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