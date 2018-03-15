19:50 15 марта
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Минобороны РФ отсудило у КБ "Южное" более миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы расторг контракт Минобороны России с украинским КБ "Южное" на опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации стратегических ракет "Воевода", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Минобороны РФ отсудило у КБ "Южное" более миллиарда рублей


Кроме того, суд обязал КБ выплатить оборонному ведомству около 1,1 миллиарда рублей неустойки за невыполнение договорных обязательств.


Ведомство требовало взыскать с КБ 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения (оплаченные, но не выполненные работы) и 3,2 млн рублей процентов.

В "Южном", в свою очередь, указали на то, что срыв заказов связан с запретом на военное сотрудничество с Россией, который ранее ввели киевские власти. Его в КБ называли "обстоятельством непреодолимой силы", но суд этот довод отклонил.

Рассмотрение дела на завершающей стадии шло в закрытом режиме, поэтому сам вердикт не опубликуют. Ранее, на одном из заседаний в сентябре 2017 года, представитель бюро заявил, что предприятие "рассматривает возможность" предложить российским военным мировое соглашение. Было ли это сделано, неизвестно.

Решение пока не вступило в силу, его могут обжаловать в течение месяца, передает РИА Новости


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Комментарии 24

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  1. Zubr Сегодня, 17:33
    Осталось только забрать бабосики..по моему это уже можно по бухгалтерии проводить как убытки.
    Zubr
    1. Safer Сегодня, 17:37
      Совершенно очевидно, что никто ничего платить не будет. Согласен с вашей точкой зрения.
      Safer
      1. Shurik70 Сегодня, 17:52
        Арбитражный суд Москвы

        Так это Москвы ... А суд Киева стребует с РФ миллиард долларов в качестве компенсации за расторжение контрактов.
        Shurik70
        1. Кроу Сегодня, 18:03
          Пусть через Ына проводят, КБ"Южное", по видемому, в КНДР работает.
          Кроу
    2. сибиралт Сегодня, 17:52
      "Непреодолимая сила" предоплату вернуть? А может еще и "крайнюю необходимость" приплетут, мол, жрать нечего было, Порошенко всё съел? Ну, право, детский лепет. winked
      сибиралт
    3. Маз Сегодня, 18:28
      Черт , забрать бы всё левобережье...
      Маз
  2. Комментарий был удален.
  3. APASUS Сегодня, 17:37
    Поздно спохватились ,теперь с КБ Южное деньги можно взять только металлоломом ,после сноса здания.
    APASUS
    1. Аскет Сегодня, 18:37
      Цитата: APASUS
      Поздно спохватились ,теперь с КБ Южное деньги можно взять только металлоломом ,после сноса здания.

      У шумеров грандиозные планы по строительству космодромов в Бразилии и в Австралии, да и канадские бандеровцы построят у себя космодром специально для укроракет. А тут какая то нищая Россия с ржавыми ракетами попрошайничает. Не тот уровень для величайшей космической державы.
      Аскет
      1. APASUS Сегодня, 18:43
        Цитата: Аскет
        У шумеров грандиозные планы по строительству космодромов в Бразилии и в Австралии,

        В курсе откуда ветер дует
        APASUS
  4. д^Амир Сегодня, 17:39
    деньги конечно не заберем, их просто нет!!! а продолжать сотрудничать с южным - это информировать цру о состоянии сил ядерного сдерживания.. пусть думают... может и дойдет чего, хотя вряд ли...
    д^Амир
    1. сибиралт Сегодня, 17:59
      Если бы у "Южмаша" не было чем реально компенсировать ущерб от сделки, не было бы и смысла обращаться в арбитраж и нести судебные расходы. winked
      сибиралт
      1. д^Амир Сегодня, 18:16
        Добрый день!! денег у них нет!!! и даже если появятся, есть более неотложные расходы, боеприпасы на ато к примеру... и вообще это как так, агрессору деньги платить??? нет уж агрессия так агрессия
        д^Амир
  5. bmv04636 Сегодня, 17:43
    Типа ответ за газ там три ярда тут ярд
    bmv04636
  6. Tusv Сегодня, 17:47
    Деньги это хорошо, на них Мать своих детей можно дополнительно украсить золотом, норковой шубой и еженедельно дарить цветы. Но, она с утра не накрашенная и так обалденно Красива. Инженеры с Южмаша где?
    У Нас? Тогда о чем статья?
    Tusv
  7. andrej-shironov Сегодня, 18:10
    Отсудил это когда сии деньги окажутся на счетах Минобороны или ЦБ. Всё остальное пока эфемерно.
    andrej-shironov
    1. Голован Джек Сегодня, 18:15
      Цитата: andrej-shironov
      Отсудил это когда сии деньги окажутся на счетах Минобороны или ЦБ

      Вы точно не юрист, а всего лишь его сын request
      Голован Джек
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:23
        laughing Голован,кого я вижу! Я уж думал тяжёлую оскорбительную артиллерию на меня не выпустят! Ан нет боевые тролли на посту.
        andrej-shironov
      2. andrej-shironov Сегодня, 18:51
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: andrej-shironov
        Отсудил это когда сии деньги окажутся на счетах Минобороны или ЦБ

        Вы точно не юрист, а всего лишь его сын request

        smile Голован я чесс слово по вам соскучился. Просто у местных пропагандистов очень стрёмные аргументы, у вас правда тоже не айс, но вы хоть смайлы ставите. Я как человек неоднократно присутствующий на судебных заседаниях том числе и по имущественным делам, никогда ни от кого не слышал что после первого суда люди вдруг заявляли что они отсудили что то. В лучшем случае заявляли что выиграли суд первой, второй инстанции. Даже те, кто выигрывали дело, а не суд никогда не говорили что отсудили деньги, пока они не появлялись у них. То же касается и арбитража. Там конечно есть сои нюансы.Потому как от вердикта суда до живых денег в России проходят годы. Спросите это у женщин которые взыскивали алименты через суд. Поэтому недоучившийся физико-математик, я вам советую всё же не делить шкуру не убитого медведя!
        andrej-shironov
  8. ротмистр Сегодня, 18:11
    Поздно спохваатились. Как бы нам еще не пришлось заплатить и этот миллиард.
    ротмистр
  9. Beltasir Matyagu Сегодня, 18:24
    В качестве неустойки перевезти кб в Россию
    Beltasir Matyagu
  10. словак Сегодня, 18:39
    Это анекдот? Украина принципиально долги не возвращает.
    словак
  11. polkovnik manuch Сегодня, 18:40
    Забирать нужно все КБ"Южное" за долги в Россию , Парашке с его бандерлогами оно совсем не нужно , а России пригодится. А предоплату по газу зря отдали , можно было забрать в счет погашения кредита ,который не возвращают !
    polkovnik manuch
  12. rocket757 Сегодня, 19:07
    Обмен судами и долгами .... до денег дело не дойдёт, как мне ка-а-ца!
    rocket757
  13. Metallurg_2 Сегодня, 19:29
    Взыскать со страны 404 что-то по решению московского суда - это примерно те же перспективы, как у страны 404 - взыскать что-то с Газпрома по решению суда куевского.
    Metallurg_2
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