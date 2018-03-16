В ЛДПР предлагают отменить ЕГЭ

Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Отмена ЕГЭ позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов Единого госэкзамена, и позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования.

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме РФ решили внести законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Из заявления пресс-службы ЛДПР:Отмечено, что на сегодняшний день самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ практически невозможна, как невозможна она и в рамках обычных школьных занятий. Добавлено, что родителям учащегося приходится прибегать к услугам репетиторов, и эти услуги на сегодняшний день нельзя назвать дешёвыми.Из пояснительной записки:Если учесть, что в Минобрнауки постоянного говорят о том, что «ЕГЭ доказал свою эффективность», то предложение ЛДПР на фоне того, что в президенты баллотируется лидер партии Владимир Жириновский, несёт в себе изрядную долю популизма. Хотя сама по себе идея, безусловно, имеет право на жизнь в нынешних условиях явного снижения качества образования в среднем по стране.