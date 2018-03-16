07:25 16 марта
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В ЛДПР предлагают отменить ЕГЭ

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме РФ решили внести законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Из заявления пресс-службы ЛДПР:
Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.


В ЛДПР предлагают отменить ЕГЭ


Отмечено, что на сегодняшний день самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ практически невозможна, как невозможна она и в рамках обычных школьных занятий. Добавлено, что родителям учащегося приходится прибегать к услугам репетиторов, и эти услуги на сегодняшний день нельзя назвать дешёвыми.


Из пояснительной записки:
Отмена ЕГЭ позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов Единого госэкзамена, и позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования.


Если учесть, что в Минобрнауки постоянного говорят о том, что «ЕГЭ доказал свою эффективность», то предложение ЛДПР на фоне того, что в президенты баллотируется лидер партии Владимир Жириновский, несёт в себе изрядную долю популизма. Хотя сама по себе идея, безусловно, имеет право на жизнь в нынешних условиях явного снижения качества образования в среднем по стране.


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Комментарии 23

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  1. Vard Сегодня, 06:44
    При всех недостатках поступить дедкам в пристижные вузы стало гораздо легче... Жене в своё время за диктант поставили два... ошибка изложения текста... В плановый без денег поступить было невозможно...
    Vard
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:48
      Вы не договорили -вам нравится изобилие бревен, выходящие из школ и потом из вузов и реально неприспособленных абсолютно ни к чему, ибо только Советская система обучения давала знания? ??
      Геркулесыч
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:01
        А в партии ,,Едро,, отменят? lol
        ДЕДПИХТО
        1. dik-nsk Сегодня, 07:15
          Жириновский как женщина с пониженной социальной ответственностью - только перед выборами против политики ЕР))
          dik-nsk
    2. Голован Джек Сегодня, 07:06
      Цитата: Vard
      ... поступить дедкам в пристижные вузы стало гораздо легче...

      Хочу в пристижный ВУЗ!!! wassat
      По возрасту... с натяжкой подойду, на край пару лет себе прибавлю laughing
      ЗЫ: русский язык, конечно, вели́к и могуч... но оружие это, оно того... обоюдоострое yes
      Голован Джек
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:17
        В ЛДПР предлагают отменить ЕГЭ
        все перед Выборами обещают чего не жаль...
        андрей юрьевич
  2. Стройбат запаса Сегодня, 06:46
    Минобрнауки говорит правду. ЕГЭ доказал свою эффективность в оболванивании детей. Делая из них тупых потребителей с поразительной эффективностью.
    Стройбат запаса
    1. Александр 3 Сегодня, 06:49
      Давно пора отменить и вернуться к старой форме сдачи экзаменов как в СССР.
      Александр 3
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    Еще бы Вольфовича поставить министром образования (не путать с обрезанием wassat )!
    Геркулесыч
  4. К0щей Сегодня, 06:55
    мне ЕГЭ не нравится, но вот это полная чушь
    Добавлено, что родителям учащегося приходится прибегать к услугами репетиторов, и эти услуги на сегодняшний день нельзя назвать дешёвыми.

    как-будто раньше выпускники/поступающие про них и знать не знали.
    К0щей
    1. Prometey Сегодня, 07:01
      Цитата: К0щей
      но вот это полная чушь

      Нет, не чушь. Для сдачи выпускных экзаменов раньше репетиторов не нанимали. Для поступления в вузы - да.
      Prometey
      1. К0щей Сегодня, 07:10
        Цитата: Prometey
        Нет, не чушь. Для сдачи выпускных экзаменов раньше репетиторов не нанимали. Для поступления в вузы - да.

        нет, нанимали. просто это зависело от того, как хорошо знал предмет ученик и как закрывали глаза на списывание преподы. просто сейчас (по сути из-за совмещения одного с другим) это стало больше в глаза бросаться.
        К0щей
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:20
          Цитата: К0щей
          нет, нанимали. просто это зависело от того, как хорошо знал предмет ученик и как закрывали глаза на списывание преподы.

          было всяко,чего уж там...кого то "трояк" устраивал,а кому то "четвёрка"- как серпом.... там ещё и родители амбиции свои реализовывали в детях,да и сейчас так же. но всё же прежние экзамены-это вам не "крестик ставить,напротив правильного ответа...".
          андрей юрьевич
  5. demo Сегодня, 06:58
    Если учесть, что в Минобрнауки постоянного говорят о том, что «ЕГЭ доказал свою эффективность», то предложение ЛДПР на фоне того, что в президенты баллотируется лидер партии Владимир Жириновский, несёт в себе изрядную долю популизма. Хотя сама по себе идея, безусловно, имеет право на жизнь в нынешних условиях явного снижения качества образования в среднем по стране.
    А еще Владимир Вольфович обещал - каждому мужику по бутылке водки, а каждой бабе по трезвому мужику.
    "Изрядная доля популизма" - слишком мягко и дипломатично. ЛДПР - это сплошной популизм на фоне явного прагматизма. Удобно сидеть в ГД, ни фига не делать,а раз в четыре года поорать и декларировать бред.
    demo
  6. gavrila2984 Сегодня, 07:00
    И чего только не скажешь перед выборами? wink
    gavrila2984
  7. samarin1969 Сегодня, 07:03
    Более чем внимательно следил за ЕГЭ и как учитель, и как отец. ЕГЭ - это однозначно лучше чем экзамены. Здесь всё многое в руках ученика. Очень удобно получить результаты ЕГЭ и с этими результатами подать документы в разные ВУЗы и по информационным сервисам следить за местом рейтингах, принимать решение.
    При любой системе экзаменов решающую роль играет сам ученик. А если лентяй и неорганизованный человек - то нечего "на зеркало (ЕГЭ) пенять".
    samarin1969
  8. Fkjydjckfrgh Сегодня, 07:09
    половинчатое решение. кроме отмены ЕГЭ нужна ещё советская (побольше физик и математик, поменьше "слов божьих") программа образования. А учителя заточенные под это ужо старенькие, и совладать с современным быд.лом за партами не смогут.
    Fkjydjckfrgh
  9. Рысь33 Сегодня, 07:09
    Типичный предвыборный популизм. Не ЕГЭ надо отменять, а кардинально реформировать всю систему образования в России, начиная от детского сада, кончая университетами и академией наук. А как экзамен ни обзови, без него всё равно никак, надо же как то контролировать процесс обучения.
    Рысь33
  10. Altona Сегодня, 07:12
    Когда уже полным ходом намотали тупиковую технологию образования, внедрили её везде, прежние разумные методы кажутся популизмом. Хотя эта новая технология дорогостоящая и не обеспечивает качества образования.
    Altona
  11. faiver Сегодня, 07:13
    понятно что популизм чистой воды, понятно что егэ надо отменять, но вспоминая что кремль спорные идеи сначала озвучивает через жирика это внушает определенный оптимизм, глядишь через годик полтора и темнейший внесет предложение...., будем надеется hi
    faiver
  12. лысова Сегодня, 07:15
    Воспитываем - не что и только одни базары. Кто то недавно правильно сказал (не дословно): " ... бомжи, обучавшиеся старым способом, близко не сравним с умственным развитием, обучающихся по программе ЕГЭ, специально внедрённой для отупения России ". ( искл. конечно есть, но не обольщайтесь).
    лысова
  13. Не либероид Русский Сегодня, 07:17
    пришла как то ко мне парочка осенью... после школы и ПТУ... более менее работать стали только сейчас, когда старички пинками, монтировкой в голову хоть какие знания вбили, а не то что, там было после зубрежки билетов ЕГЭ... даже обычный предохранитель не могли рассчитать в авто
    Не либероид Русский
  14. gukoyan Сегодня, 07:20
    Давно пора, это егэ чушь полная, и чем советская система образования не угодила...
    gukoyan
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