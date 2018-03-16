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Эр-Рияд сравнил Иран с гитлеровской Германией
Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман прокомментировал так называемую ядерную программу Ирана. По словам саудовского принца, Эр-Рияд пристально следит за действиями Тегерана. По словам бен Салмана, если у Ирана появится ядерное оружие, то «оно появится и у Саудовской Аравии».
Принц:
При этом бен Салман сравнил Иран с гитлеровской Германией. Из его заявления:
Такие заявления наследный принц саудитов сделал в интервью каналу CBS.
Его заявление о «скором появлении ядерного оружия у Эр-Рияд вслед за появлением его у Тегерана» фактически говорит о том, что либо Эр-Рияд ожидает прямой передачи ЯО от партнёров, либо уже сейчас проводит ядерные разработки, ничего не сообщая об этом международному сообществу.
Принц:
Мы, безусловно, не хотим нуклеаризации Аравийского полуострова, но как только ядерное оружие появится в Иране, оно в ближайшее время после этого появится и у нас.
При этом бен Салман сравнил Иран с гитлеровской Германией. Из его заявления:
Из истории хорошо известно, что в Европе и мире не понимали в своё время, насколько опасен Гитлер, пока не произошли известные события. И я не хотел бы, чтобы нечто подобное произошло на Ближнем Востоке. А деятельность Ирана ведёт именно к этому.
Такие заявления наследный принц саудитов сделал в интервью каналу CBS.
Его заявление о «скором появлении ядерного оружия у Эр-Рияд вслед за появлением его у Тегерана» фактически говорит о том, что либо Эр-Рияд ожидает прямой передачи ЯО от партнёров, либо уже сейчас проводит ядерные разработки, ничего не сообщая об этом международному сообществу.
Использованы фотографии: https://www.instagram.com
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