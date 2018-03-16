Эр-Рияд сравнил Иран с гитлеровской Германией

Мы, безусловно, не хотим нуклеаризации Аравийского полуострова, но как только ядерное оружие появится в Иране, оно в ближайшее время после этого появится и у нас.

Из истории хорошо известно, что в Европе и мире не понимали в своё время, насколько опасен Гитлер, пока не произошли известные события. И я не хотел бы, чтобы нечто подобное произошло на Ближнем Востоке. А деятельность Ирана ведёт именно к этому.