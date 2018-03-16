11:30 16 марта
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Эр-Рияд сравнил Иран с гитлеровской Германией

Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман прокомментировал так называемую ядерную программу Ирана. По словам саудовского принца, Эр-Рияд пристально следит за действиями Тегерана. По словам бен Салмана, если у Ирана появится ядерное оружие, то «оно появится и у Саудовской Аравии».

Принц:
Мы, безусловно, не хотим нуклеаризации Аравийского полуострова, но как только ядерное оружие появится в Иране, оно в ближайшее время после этого появится и у нас.


Эр-Рияд сравнил Иран с гитлеровской Германией



При этом бен Салман сравнил Иран с гитлеровской Германией. Из его заявления:
Из истории хорошо известно, что в Европе и мире не понимали в своё время, насколько опасен Гитлер, пока не произошли известные события. И я не хотел бы, чтобы нечто подобное произошло на Ближнем Востоке. А деятельность Ирана ведёт именно к этому.


Такие заявления наследный принц саудитов сделал в интервью каналу CBS.

Его заявление о «скором появлении ядерного оружия у Эр-Рияд вслед за появлением его у Тегерана» фактически говорит о том, что либо Эр-Рияд ожидает прямой передачи ЯО от партнёров, либо уже сейчас проводит ядерные разработки, ничего не сообщая об этом международному сообществу.

Использованы фотографии: https://www.instagram.com
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Комментарии 27

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:04
    Сделаешь ? Куплю !
    ФЕОДОР
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:05
      [quote]Эр-Рияд сравнил Иран с гитлеровской Германией[quote] кто же тогда,сами саудиты?
      андрей юрьевич
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:15
        [quote=андрей юрьевич][quote]Эр-Рияд сравнил Иран с гитлеровской Германией[quote] кто же тогда,сами саудиты?[/quote]
        Наверное, саудиты - это евреи, в таком случае. А Израиль, видимо, как Англия... wassat
        Alex-a832
        1. dik-nsk Сегодня, 07:35
          Из истории хорошо известно, что в Европе и мире не понимали в своё время, насколько опасен Гитлер, пока не произошли известные события. И я не хотел бы, чтобы нечто подобное произошло на Ближнем Востоке. А деятельность Ирана ведёт именно к этому
          это он намекает, что Иран из саудитов фашистов делает, а так они белые и пушистые
          dik-nsk
        2. XXXIII Сегодня, 08:48
          [quote=Alex-a832][quote=андрей юрьевич][quote]Эр-Рияд сравнил Иран с гитлеровской Германией[/quote][quote] кто же тогда,сами саудиты?[/quote]
          Наверное, саудиты - это евреи, в таком случае. А Израиль, видимо, как Англия... wassat[/quote]
          А штаты это СССР, которые приму на себя основной удар от Ирана.... lol
          XXXIII
      2. Skif83 Сегодня, 08:58
        Сами саудиты - арабы, суть сыны сиона, второе колено и братья яуреев.
        А кто на земле самый хитро...мудрый и реакционный? С чьей подачи начиналось большинство войн? Кто финансировал Наполеона и Гитлера?
        Настораживает другое, после выпадов британской прости.господи, поднимается "демократическая" вонь в мире, и тут же сыны сиона используют "сдержанную" паузу России, чтобы прощупать возможность атаки на одного из немногих союзников России. Следующими будем мы, если будем молчать и "толерантно" сдерживаться.
        В устном противостоянии тоже нужно уметь отвечать даже не жестко, а жестоко...
        Skif83
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:29
      ФЕОДОР -хозяева из за океана подгонят быстро и бесплатно.
      Геркулесыч
  2. CooL_SnipeR Сегодня, 07:07
    Еще у одного крыша уехала в длительный отпуск, ну да... прям сразу и урана месторождения появяться и учены и центрифуги. Иран к этому годами шел не без нашей помощи. Если у них появиться - будет факт распространения ядерного оружия не в нате - да и в нате это на самом деле тоже нарушение. И понятное дело кто его распространил - даже пальцем тыкать не нада. Хотя мир валиться в то, что всем скоро будет... на все эти договоренности, ООН, гааги и прочую туалетную бумагу
    CooL_SnipeR
  3. ul_vitalii Сегодня, 07:24
    Смешно, у них у самих царствующих фюреров двадцать штук на один квадратный километр, недалёко ушли. smile
    ul_vitalii
  4. Alex-a832 Сегодня, 07:27
    Саудиты нагнетают информационный фон вокруг Ирана. Ди и другие "друзья" и соседи Ирана засуетились. Те же США было бы удобно сейчас развязать войну с Ираном, чтобы подтвердить своё доминирование в мире, которое последнее время публично пинают Россия, Китай и КНДР. Прочие шакалята хотят урвать свой кусок от иранского "пирога". Думаю, что ситуация будет быстро ухудшаться.
    Alex-a832
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:33
    Интересно, этот наезд от спонсоров терроризма организован самостоятельно, или их об этом как минимум 2 государства попросили -одно по боком, а второе, такой же кормилец террористов находится за океаном, но рыло свое полосатое везде сует? ??
    Геркулесыч
  6. лысова Сегодня, 07:36
    --- " ... оно в ближайшее время после этого появится и у нас. ", - из воздуха ?! Создать самим winked абсурд, купить - ни кто не продаст. А чего таить то - оно там есть, или в мгновение будет, коль есть американские базы.
    лысова
    1. SarS Сегодня, 08:15
      Саудиты проплатили ядерную программу Пакистана, думаю - не просто так, а с возможностью передачи ЯО по необходимости.
      SarS
      1. лысова Сегодня, 08:38
        Не исключено , но навряд ли - такой шухер по миру подымится - Пакистан продаёт ЯО.
        лысова
  7. профессор Сегодня, 07:44
    А ведь араб прав. Как и нацистская Германия Исламское Государство Иран несет войну и убийства в соседние страны. Там где персы там смерть. Сегодня персы присутствуют в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке. И во всех этих странах реками льется кровь.
    профессор
    1. просто экспл Сегодня, 08:06
      Сегодня персы присутствуют в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке. И во всех этих странах реками льется кровь.

      а я думал что там не персы , а штаты , и именно поэтому там льется кровь , кроме этого я могу еще стран накидать где кровь пролилась рекой и там персов вообще не было , а матрасы были .....
      так может дело не в персах , а наглосаксах и евреях ?
      просто экспл
      1. профессор Сегодня, 11:15
        Цитата: просто экспл
        а я думал что там не персы , а штаты , и именно поэтому там льется кровь , кроме этого я могу еще стран накидать где кровь пролилась рекой и там персов вообще не было , а матрасы были .....

        Вы ошибаетесь.

        Цитата: просто экспл
        так может дело не в персах , а наглосаксах и евреях ?

        А может все таки в шиитско-сунитском противостоянии? А вам все евреи мерещатся.

        Цитата: garnik
        В эти перечисленные вами страны, до и без них принесли смерть демократизаторы . А они пытаются всего лишь навести порядок и мир.

        Свой шиитский "мир" и свой шиитский "порядок". Все кому не нравится их порядок обречены.

        Цитата: garnik
        Адекватные страны в мусульманском мире можно определить по их отношению к христианам.

        Намекаете на Исламское Государство Иран где за переход в христианство смертная казнь?

        Цитата: garnik
        Извините,но даже ваше правительство пытается навязать христианским святыням Старого Города,всяческие налоги.Что более чем за две тыс.лет .существования ,даже туркам не приходило в голову.

        Как мило. То есть если христианам в Иерусалиме принадлежит гостиница то обложение её налогами это ущемление. Мусор возле гостиницы муниципалитет должен убирать бесплатно? А если христиане сдают недвижимость в аренду то налог на доход от арендной платы это дискриминация и даже туркам не приходило в голову? Серьезно? request
        Напоминаю, ни одно действующее культовое учреждение городским налогом не облагается. И кстати зря. Услугами муниципалитета они пользуются, а платят за это другие. Вы бы разобрались в теме прежде чем писать глупости.
        профессор
    2. garnik Сегодня, 08:22
      В эти перечисленные вами страны, до и без них принесли смерть демократизаторы . А они пытаются всего лишь навести порядок и мир.
      Адекватные страны в мусульманском мире можно определить по их отношению к христианам.
      Извините,но даже ваше правительство пытается навязать христианским святыням Старого Города,всяческие налоги.Что более чем за две тыс.лет .существования ,даже туркам не приходило в голову.
      garnik
  8. Altona Сегодня, 07:46
    Саудиты сами воюют с Йеменом, закупают горы оружия, спонсируют все конфликты на Ближнем Востоке, а аналогом гитлеровского Райха почему-то является Иран.
    Altona
    1. просто экспл Сегодня, 08:07
      кто громче всех кричит держите вора ?
      просто экспл
  9. Грац Сегодня, 07:56
    не иран , а именно саудовская аравия спонсирует исламских террористов по всему миру, а что будет если у неё яо появится? я думаю при предпосылках этого по саудитам надо наносить превентивные удары
    Грац
  10. Лена Петрова Сегодня, 07:56
    Цитата: профессор
    Иран несет войну и убийства в соседние страны.

    Есть некоторые государства, которые несут постоянно всё это в любые, а не только соседние, страны. Это вообще - их бизнес. С кем тогда их сравнивать ?
    Лена Петрова
  11. garnik Сегодня, 08:01
    И это говорят из рассадника ваххабизма?
    garnik
  12. Старый26 Сегодня, 09:12
    Цитата: Геркулесыч
    ФЕОДОР -хозяева из за океана подгонят быстро и бесплатно.

    А вы бы подогнали кому-нибудь из своих союзников???
    У американцев у самих проблемы с ЯО, вот только Саудам им и осталось подгонять

    Цитата: CooL_SnipeR
    Еще у одного крыша уехала в длительный отпуск, ну да... прям сразу и урана месторождения появяться и учены и центрифуги. Иран к этому годами шел не без нашей помощи. Если у них появиться - будет факт распространения ядерного оружия не в нате - да и в нате это на самом деле тоже нарушение. И понятное дело кто его распространил - даже пальцем тыкать не нада. Хотя мир валиться в то, что всем скоро будет... на все эти договоренности, ООН, гааги и прочую туалетную бумагу

    Сауды в свое время проплатили большую часть стоимости разработки ЯО в Пакистане. Так что фактически являются совладельцами ЯО Пакистана

    Цитата: лысова
    --- " ... оно в ближайшее время после этого появится и у нас. ", - из воздуха ?! Создать самим winked абсурд, купить - ни кто не продаст. А чего таить то - оно там есть, или в мгновение будет, коль есть американские базы.

    Уверены, что Пакистан не продаст? Особенно с учетом того, кто финансировал ядерную программу Карачи?
    Старый26
  13. Дормидонт Сегодня, 09:43
    Какая славная, искромётная хуцпа
    Дормидонт
  14. sergeyezhov Сегодня, 09:53
    Цитата: Skif83
    Сами саудиты - арабы, суть сыны сиона, второе колено и братья яуреев.
    А кто на земле самый хитро...мудрый и реакционный? С чьей подачи начиналось большинство войн? Кто финансировал Наполеона и Гитлера?
    Настораживает другое, после выпадов британской прости.господи, поднимается "демократическая" вонь в мире, и тут же сыны сиона используют "сдержанную" паузу России, чтобы прощупать возможность атаки на одного из немногих союзников России. Следующими будем мы, если будем молчать и "толерантно" сдерживаться.
    В устном противостоянии тоже нужно уметь отвечать даже не жестко, а жестоко...

    Иран такой же союзник России как и Турция. Поматросят чуток и бросят.
    sergeyezhov
  15. keeper03 Сегодня, 10:05
    Саудиты запели под дудку США ! yes Значит наличие ядерного оружия у Израиля их никак не трогало, а тут вдруг - зацепились за Иран ! stop
    keeper03
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