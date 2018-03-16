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Американский адмирал обвинил ВКС РФ в имитации ядерных ударов по США
ВКС России регулярно имитируют нанесение ядерного удара по территории США в рамках военных учений, передает РИА Новости заявление американского адмирала в отставке Гарри Харриса.
По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершают полеты вдоль границ США и Канады с целью подготовки экипажей к ядерным атакам.
Адмирал добавил, что «стратегические силы наземного базирования также имитируют ядерный удар по США во время учений и проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Северной Америки».
Он также поделился с сенаторами своей обеспокоенностью в связи с «принятием Россией на вооружение двух подводных лодок "Борей", оснащенных баллистическими ракетами». По мнению Харриса, этот вид боевой техники «значительно повысил потенциал России по нанесению ядерного удара».
Российские стратегические ядерные силы модернизируются и регулярно проводят учения, имитирующие нанесение ядерных ударов по континентальной части США,сказал Харрис в ходе выступления в сенате.
По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершают полеты вдоль границ США и Канады с целью подготовки экипажей к ядерным атакам.
Адмирал добавил, что «стратегические силы наземного базирования также имитируют ядерный удар по США во время учений и проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Северной Америки».
Он также поделился с сенаторами своей обеспокоенностью в связи с «принятием Россией на вооружение двух подводных лодок "Борей", оснащенных баллистическими ракетами». По мнению Харриса, этот вид боевой техники «значительно повысил потенциал России по нанесению ядерного удара».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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