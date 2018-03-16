11:33 16 марта
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Американский адмирал обвинил ВКС РФ в имитации ядерных ударов по США

ВКС России регулярно имитируют нанесение ядерного удара по территории США в рамках военных учений, передает РИА Новости заявление американского адмирала в отставке Гарри Харриса.



Российские стратегические ядерные силы модернизируются и регулярно проводят учения, имитирующие нанесение ядерных ударов по континентальной части США,
сказал Харрис в ходе выступления в сенате.


По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершают полеты вдоль границ США и Канады с целью подготовки экипажей к ядерным атакам.

Адмирал добавил, что «стратегические силы наземного базирования также имитируют ядерный удар по США во время учений и проводят учебно-боевые пуски ракет в сторону Северной Америки».

Он также поделился с сенаторами своей обеспокоенностью в связи с «принятием Россией на вооружение двух подводных лодок "Борей", оснащенных баллистическими ракетами». По мнению Харриса, этот вид боевой техники «значительно повысил потенциал России по нанесению ядерного удара».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. лом123 Сегодня, 09:23
    бойтесь неумные люди....
    лом123
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:26
      Американский адмирал обвинил ВКС РФ в имитации ядерных ударов по США
      ну так имитируйте у себя ядерное заражение... yes
      андрей юрьевич
      1. Чёрный Сегодня, 09:29
        ВКС России регулярно имитируют нанесение ядерного удара по территории США в рамках военных учений,
        Этот генерал, либо провокатор, либо дЭбил. Суть любых военных учений - это отработка способов и тренировка или защиты или нападения.Этим занимаются ВС всех стран мира.
        Чёрный
        1. iliitchitch Сегодня, 09:34
          Цитата: Чёрный
          Этот генерал, либо провокатор, либо дЭбил.

          Может , сынулька сенатора , или адмирала , вроде маккеши . По мне , так они там все торчки в тумане .
          iliitchitch
          1. Например Сегодня, 09:50
            Это они своих граждан так "лечат". Что бы показать какие русские злые.
            А с другой стороны пусть боятся. Они от этого чувства трезвеют.
            Например
        2. Skif83 Сегодня, 09:42
          Ну так пи...ть не мешки ворочать!
          А с другой стороны радует уровень их дебилизима, правда от дебила не знаешь, чего ожидать...
          Skif83
      2. тол100в Сегодня, 09:34
        Цитата: андрей юрьевич
        ну так имитируйте у себя ядерное заражение...

        Из песни: "А нас то за что?"
        тол100в
      3. влад66 Сегодня, 09:50
        Он также поделился с сенаторами своей обеспокоенностью в связи с «принятием Россией на вооружение двух подводных лодок "Борей", оснащенных баллистическими ракетами

        "Бореев" уже три полудурик, поэтому ждем прыжка из окна с криками :-Русские идут. yes
        влад66
      4. AlexVas44 Сегодня, 09:59
        Цитата: андрей юрьевич
        ну так имитируйте у себя ядерное заражение...

        Эх адмирал! Надо пользоваться такой возможностью обучения своих войск, какой подыгрыш! Если хорошо попросить, могут и имитационную ЯАБ сбросить. И нам хорошо, а вам еще лучше. good laughing
        AlexVas44
    2. dm_Россия Сегодня, 09:28
      Американский адмирал

      Ты еще не все знаешь. также отрабатывается удар по военным объектам в Гейропе
      dm_Россия
      1. Teberii Сегодня, 09:35
        А они чем занимаются, бумажные самолетики запускают,разведчики летают вдоль наших границ,учения проводят,накапливают военные силы на наших границах.Наверное только с мирной точки зрения.
        Teberii
        1. Mestny Сегодня, 10:34
          Они это делают исключительно для защиты от русской угрозы всему прогрессивному человечеству.
          Понимать надо!
          Mestny
      2. rocket757 Сегодня, 09:39
        Есть чему удивляться!
        А их стратеги отрабатывают варианты удара по Луне, что ли?
        С другой стороны, когда вспоминаешь, что там за океаном, на холме и в других федеральных собраниях\ зданиях концентрат\ сборище деб - дуб - дур - и прочих ов, перестаёшь удивляться.
        rocket757
      3. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:47
        Наши дети и внуки очень азартно мериканов в комп. играх утюжат,за уши не оттянешь этих головорезов. yesВидимо адмиралу-пенсионэру и наваляли,шо он вой поднял. laughing Достойная смена растет.
        ДЕДПИХТО
      4. влад66 Сегодня, 09:52
        Цитата: dm_Россия
        Ты еще не все знаешь. также отрабатывается удар по военным объектам в Гейропе

        На Европу полосатым плевать с большой колокольни, их своя задница только беспокоит. hi
        влад66
    3. сибиралт Сегодня, 09:34
      Это кто там еще учит русских воевать! winked
      Эмитировать одно, а бомбить мирные города другое. Чья бы корова мычала?
      сибиралт
    4. майор Юрик Сегодня, 09:46
      .........А главный в мегафон: "Кто крикнул "стоп"?!
      Мне интересно, я сейчас из нее....!..
      Каждую...... слушать!..
      Мы ж баржа!..... Нас же несет!..
      Чем я этот "стоп"?! Об какие берега?.. ...Уволю!......"
      А младший ему: "Я, в общем, на вас!
      На вашу баржу!..
      На ваш канал!..
      На всю вашу степь!..
      Ты ж смотри, какая-то плывет....... вещь!      " М.М. Жванецкий " Рассказ подрывника"


      Почаще надо читать нашему МИДу выдержки из нетленных произведений нашим партнерам. Эзопов язык весьма полезен в дипломатии! yes
      майор Юрик
  2. ul_vitalii Сегодня, 09:28
    Ну хоть это до них дошло, что мы не просто так летаем.
    ul_vitalii
    1. роман66 Сегодня, 09:39
      они думали при замесе до них не долетит. обидно, ошиблись. теперь хоть стратегию пересматривай crying
      роман66
    2. rocket757 Сегодня, 09:43
      Привет soldier
      Причинно следственные связи, эт наверно такая сложная тема? В их учеб. заведениях такому похоже не учат, или забыл потому что не знал?
      Короче, выглядит эт всё как то .... не совсем нормально.
      rocket757
  3. nesvobodnye Сегодня, 09:30
    Да. А что не так?
    nesvobodnye
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:31
    Помните об этом и почаще засовывайте свои длинные "гегемонские" языки, в свою ж.. wassat
    Когда дойдёт, что не все в мире можно купить, ... хотя не, это тогда будет уже не США.
    Горный стрелок
  5. Wedmak Сегодня, 09:35
    И только США сугубо для мирных целей размещают свои базы по всему миру, совершают сотни разведывательных полетов вблизи границ России и уж наверно чисто из эстетических соображений забомбили десятки стран.
    Да как так то...
    Wedmak
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 09:36
    Констатировал факт . А уж использовать его для поддержки антироссийской истерии или выработке предложений по снижению напряжённости - выбор американцев , что им выгоднее в данном политическом моменте . Сейчас выгоден первый вариант . Придушить Россию санкциями не получается , значит надо множественными мелкими уколами её максимально ослабить и соответственно усилить свою позицию на неизбежных переговорах...Такова их общая стратегия по моему.. Наша задача гибко отвечать на эти вызовы и копить свои неоспоримые аргументы для тех же неизбежных переговоров . Это как две стратегии игры - у одного козыря мелкие , но много , у второго крупные , но мало..Результат зависит от мастерства , расчётливости и нервов игроков...
    КВУ-НСвД
  7. антивирус Сегодня, 09:39
    чудак из чудаков --армия или воюет или готовится к войне.
    антивирус
  8. Дормидонт Сегодня, 09:39
    Пусть подождут малость. Недолго осталось
    Дормидонт
  9. Azazelo Сегодня, 09:42
    Ну собственно обычная практика. Тренировать неядерные державы в Европе для применения ядерного оружия против России, и при этом орать, что Россия занимается тем же самым.
    Azazelo
  10. мерцание Сегодня, 09:50
    Пентагон пугает финансовую элиту США. Мол, как вы без нас эту проблему решите? Что ваши бумажки, без наших ракет, самолетов, эсминцев и авианосцев?
    мерцание
  11. лысова Сегодня, 10:03
    Хоть бы что то новое придумали, а то с такими предъявами и до их уровня опуститься можно.
    лысова
  12. Vard Сегодня, 10:11
    Из ответа МО РФ... Где хотим... там и летаем... и не ваше собачье дело...
    Vard
  13. часовщик Сегодня, 10:17
    [/quote]Российские стратегические ядерные силы модернизируются и регулярно проводят учения, имитирующие нанесение ядерных ударов по континентальной части США,[quote]
    Хмммм.... ключевое слово --- "ИМИТИРУЮТ" ..... Это повод для политиков США сменить риторику в отношении РФ и дать команду --- ФУ всем своим сателлитам и загнать их под "лавку"..... Имитировать может надоесть.................................
    часовщик
  14. FalconD Сегодня, 10:25
    Адмирал очевидность!
    FalconD
  15. rpuropuu Сегодня, 10:25
    По его словам, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершают полеты вдоль границ США и Канады
    А ни чего что между США и РФ всего 100 км request Да и Земля круглая, куда ракету не запусти всегда в сторону Северной Америки what
    rpuropuu
  16. zorch Сегодня, 11:28
    Россия и её друзья должны уметь защищаться от возможной агрессии зарвавшихся полосатых, поэтому полёты продолжать.
    zorch
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