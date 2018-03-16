Четыре новых Як-130 переданы ВКС России

ВКС России получили четыре новых учебно-боевых самолета Як-130, сообщает блог BMPD со ссылкой на споттеров.Самолеты постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" имеют красные бортовые номера "05", "06", "07" и "08" (предположительные серийные номера с 1404 по 1407) и были облетаны в Иркутске еще летом и осенью 2017 года, однако передача самолетов Як-130 ВКС России не осуществлялась с конца июля 2017 года и возобновилась только теперь. Предположительно, это было связано с проводившимися очередными доработками самолетов этого типа после имевших место сразу двух летных происшествий с Як-130 ВКС в один день 21 июня 2017 года.Данные четыре самолета были построены ИАЗ в рамках контракта на поставку ВКС России до конца 2018 года 30 самолетов Як-130, заключенному Министерством обороны России в апреле 2016 года. Первые десять самолетов Як-130 по данному контракту были переданы ВКС в октябре-декабре 2016 года и поступили в состав 200-й учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова. В мае-июле 2017 года в Армавир были переданы еще шесть самолетов Як-130 программы 2017 года.Хотя с июня по ноябрь 2017 года на ИАЗ были облетаны еще восемь Як-130 для ВКС России, однако ни один из них сдан не был и до самого последнего времени все эти борта оставались в Иркутске. Теперь ВКС переданы первые четыре из этих самолетов. При этом, как сообщается, 14 марта 2018 года самолет с бортовым номером "07 красный" задержался в Новосибирске, видимо, из-за технической неисправности.Самолеты, видимо, войдут в состав той же 200-й учебной авиационной базы в Армавире. С передачей ВКС России этих четырех самолетов Як-130 общее количество серийных машин этого типа, поставленных Министерству обороны России, достигло 99 единиц - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 87 - на Иркутском авиационном заводе.