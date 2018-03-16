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В воинских частях дальней авиации ВКС прошла серия летно-тактических учений
Плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 прошли в подразделениях дальней авиации ВКС России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, проведенные учения носят плановый характер. Их проводят командиры соединений и полков дальней авиации. В ходе тренировок отрабатываются и вопросы взаимодействия дальней авиации с другими видами и родами Вооруженных Сил РФ, а также задачи истребительного прикрытия.
Командующий дальней авиацией добавил, что низкая облачность, плохая видимость и сильные снегопады не помешали экипажам успешно выполнить все задачи.
Учения проходили в местах дислокации авиационных частей на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов. В ходе них летный состав отработал перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям и дозаправку в воздухе- говорится в сообщении военного ведомства.
По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, проведенные учения носят плановый характер. Их проводят командиры соединений и полков дальней авиации. В ходе тренировок отрабатываются и вопросы взаимодействия дальней авиации с другими видами и родами Вооруженных Сил РФ, а также задачи истребительного прикрытия.
Командующий дальней авиацией добавил, что низкая облачность, плохая видимость и сильные снегопады не помешали экипажам успешно выполнить все задачи.
Мы должны уметь работать со всех аэродромов, в любом регионе, при любых метеорологических условиях и при любой температуре воздуха и погоде— подчеркнул командующий.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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