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В Донбассе создается «народный трибунал» для украинских военных преступников
Инициативная группа юристов из Донбасса создает «народный трибунал», с целью привлечь руководство Украины к ответственности за военные преступления, передает РИА Новости сообщение члена инициативной группы Елены Шишкиной.
По словам еще одного инициатора Татьяны Кравченко, «суть этого процесса заключается в том, что все факты военных преступлений, собранные с 2014 года, будут рассмотрены в публичном суде».
Она сообщила, что «основными фигурантами по данному делу будут президент Украины Петр Порошенко и его окружение, которые смогут дать показания на суде при помощи видеосвязи, так как вряд ли решатся приехать».
«Народный трибунал» будет осуществлять правосудие, используя украинское законодательство.
Напомним, власти Украины года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Речь идет о военных преступлениях, обстрелах мирных городов и районов, детских садов, школ и больниц, ежедневной гибели и увечьях людей, пытках, грабежах, разбоях и многих других преступлениях, которые совершают батальоны и ВСУ на Донбассе при прямом участии, организации и пособничестве правительства Украины,рассказала Шишкина на брифинге.
По словам еще одного инициатора Татьяны Кравченко, «суть этого процесса заключается в том, что все факты военных преступлений, собранные с 2014 года, будут рассмотрены в публичном суде».
Она сообщила, что «основными фигурантами по данному делу будут президент Украины Петр Порошенко и его окружение, которые смогут дать показания на суде при помощи видеосвязи, так как вряд ли решатся приехать».
«Народный трибунал» будет осуществлять правосудие, используя украинское законодательство.
Порошенко, (секретарь СНБО Александр) Турчинов, (глава МВД Украины Арсен) Аваков, Яценюк, Гройсман, (министр обороны Украины Степан) Полторак, (главнокомандующий ВС Украины Виктор) Муженко, (председатель Рады Украины Андрей) Парубий, – все перечисленные лица объединены единым умыслом в совершении деяний, подпадающих под квалификацию геноцид, блокада Донбасса, пытки, истязания, использование запрещенных средств методов ведения войны,заявил на брифинге адвокат Сергей Кожемякин.
Напомним, власти Украины года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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