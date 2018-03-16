В Донбассе создается «народный трибунал» для украинских военных преступников

Речь идет о военных преступлениях, обстрелах мирных городов и районов, детских садов, школ и больниц, ежедневной гибели и увечьях людей, пытках, грабежах, разбоях и многих других преступлениях, которые совершают батальоны и ВСУ на Донбассе при прямом участии, организации и пособничестве правительства Украины,

Порошенко, (секретарь СНБО Александр) Турчинов, (глава МВД Украины Арсен) Аваков, Яценюк, Гройсман, (министр обороны Украины Степан) Полторак, (главнокомандующий ВС Украины Виктор) Муженко, (председатель Рады Украины Андрей) Парубий, – все перечисленные лица объединены единым умыслом в совершении деяний, подпадающих под квалификацию геноцид, блокада Донбасса, пытки, истязания, использование запрещенных средств методов ведения войны,