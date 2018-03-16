15:35 16 марта
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Самолет НАТО AWACS провел разведку в районе Балтики

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS в четверг совершил очередной разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Самолет НАТО AWACS провел разведку в районе Балтики


По их сведениям, самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в районе после 13:30 по московскому времени совершил пролет у южных и восточных сухопутных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он встал в круг над северо-востоком страны и югом Финского залива и в течение нескольких часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.


Самолет E-3A Sentry AWACS может проводить радиоэлектронную разведку на сотни километров.

Накануне разведывательные самолеты США, командования НАТО и Великобритании провели полеты у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей и у северных рубежей России. В частности, британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 вылетал с авиабазы Уоддингтон в Англии на задание к российским рубежам в район Баренцева моря, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:50
    Смотрю, с приходом Трампа такие полеты участились.
    Владыка Ситх
    1. Архивариус Вася Сегодня, 12:22
      В данном случае скорее из-за скандала со Скрипкой который потравился насмерть, англичане сами разведку провели и на всяк случай НАТО попросили.
      Архивариус Вася
  2. Молот 75 Сегодня, 12:01
    А почему нет воплей ов-"непрофессиональные действия русских пилотов", после перехвата?
    Молот 75
    1. raw174 Сегодня, 13:25
      Цитата: Молот 75
      А почему нет воплей ов-"непрофессиональные действия русских пилотов", после перехвата?

      Перехватывать в воздушном пространстве Польши нужно было? или сразу на взлёте, в Германии? Перехват только в нейтральных территориях возможен, а в наших ещё и посадка возможна...
      raw174
      1. Молот 75 Сегодня, 14:03
        Он же был над нейтральными водами на юге Финского залива, как только кончик крыла залетел в нейтралку, так сразу СУ-27 ему под крыло!
        Молот 75
  3. Александр War Сегодня, 12:03
    AWACS NATO сегодня летал работать в Эстонию
    March 15th, 19:15
    Из Германии в Польшу для дозаправки , потом работа над Эстонией

    LX-N90458 NATO06 Boeing E-3A Sentry (на КВ не работал)
    Скриншот сделан в 16:40мск , в 18:35мск возврат на базу через точку BOKSU (Suwalki gap) https://mil-avia.livejournal.com/502950.html
    Александр War
  4. Александр War Сегодня, 12:04
    Американский беспилотник над Эстонией
    March 16th, 10:43
    В последнее время Эстония в тренде у авиацонных шпионов .

    То американец RC-135 там летал , то НАТОвский АВАКС , теперь вот, беспилотник прислали. Вероятно, что-то интересное на питерском направлении появилось.

    10-2043
    United States Air Force UAVGH000
    Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk (летает с Сигонеллы, Италия) https://mil-avia.livejournal.com/503159.html
    Александр War
  5. NEOZ Сегодня, 12:32
    вот в 41 тоже участились полеты немецкой разведывательной авиации...
    только еще было сосредоточение сухопутных частей вдоль западных границ... как с этим у них сейчас?
    вроде строительство логистической инфраструктуры только... т.е. переброска к 2020 (кстати, по старой методике срок президентства ВВП должен был закончится в 2020)...
    NEOZ
    1. танк66 Сегодня, 12:50
      Сначала должен появиться пакт о ненападении.
      танк66
      1. raw174 Сегодня, 13:26
        Цитата: танк66
        Сначала должен появиться пакт о ненападении.

        Узел связи громить будут?)))
        raw174
        1. танк66 Сегодня, 13:50
          Ну,дык, "Над всею Сирией - безоблачное небо" - уже..
          танк66
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