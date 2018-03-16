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Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон
Москва будет оказывать на Великобританию мощнейшее давление по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предупредил посол России в Лондоне Александр Яковенко. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу 16 марта.
Также Яковенко заявил, что Великобритании придется ответить за разрушение отношений с Россией.
Яковенко подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России будут иметь достаточно неприятные последствия для Великобритании.
Дипломат также напомнил о серии смертей россиян, которые произошли в Великобритании за последнее время. По его словам, бизнесмен Александр Перепеличный умер при загадочных обстоятельствах, как и предприниматель Борис Березовский. Тогда Великобритания заявила о его самоубийстве.
Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим— сказал он.
Также Яковенко заявил, что Великобритании придется ответить за разрушение отношений с Россией.
В этот раз британцам придется отвечать в том числе и пред своим общественным мнением за обвал российско-британских отношений. В конечном счете это говорит и о качестве той политики, которая ведется в этой стране. В том числе и об информировании людей о том, что у них происходит- сказал он.
Яковенко подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России будут иметь достаточно неприятные последствия для Великобритании.
Дипломат также напомнил о серии смертей россиян, которые произошли в Великобритании за последнее время. По его словам, бизнесмен Александр Перепеличный умер при загадочных обстоятельствах, как и предприниматель Борис Березовский. Тогда Великобритания заявила о его самоубийстве.
И это после того, как Березовский направил несколько писем в Россию с просьбой разрешить ему вернуться- приводит ТАСС слова посла.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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