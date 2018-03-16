15:28 16 марта
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Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон

Москва будет оказывать на Великобританию мощнейшее давление по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предупредил посол России в Лондоне Александр Яковенко. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу 16 марта.

Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим
— сказал он.

Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон



Также Яковенко заявил, что Великобритании придется ответить за разрушение отношений с Россией.

В этот раз британцам придется отвечать в том числе и пред своим общественным мнением за обвал российско-британских отношений. В конечном счете это говорит и о качестве той политики, которая ведется в этой стране. В том числе и об информировании людей о том, что у них происходит
- сказал он.

Яковенко подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России будут иметь достаточно неприятные последствия для Великобритании.

Дипломат также напомнил о серии смертей россиян, которые произошли в Великобритании за последнее время. По его словам, бизнесмен Александр Перепеличный умер при загадочных обстоятельствах, как и предприниматель Борис Березовский. Тогда Великобритания заявила о его самоубийстве.

И это после того, как Березовский направил несколько писем в Россию с просьбой разрешить ему вернуться
- приводит ТАСС слова посла.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 50

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 12:20
    А совсем раздавить, нельзя??? feel
    Охотовед 2
    1. Донской Сегодня, 12:25
      Цитата: Охотовед 2
      А совсем раздавить, нельзя??? feel

      Можно, я вам разрешаю yes
      Донской
      1. Серж Горелый Сегодня, 12:29
        "Рееебята, давайте жить дружно!" - кот Леопольд
        Серж Горелый
        1. Кроу Сегодня, 12:39
          Цитата: Серж Горелый
          "Рееебята, давайте жить дружно!"

          Мы (Россия) - с превеликим удовольствием, они (Британия) не хотят. Боятся они с нами дружить, не любят они когда на равных. Им либо сверху (как с колониями), либо под кем-то (как с США).
          Кроу
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:47
            Давить нельзя, там дети элиты учатся. Они уже страдают. Вот к примеру пост дочь банкира Олега Тинькова.
            Аристарх Людвигович
            1. mikh-korsakov Сегодня, 13:21
              Про детей элиты. Вся эта история с качеством доводов британских властей для меня показала, среди прочего то, что качество хваленого английского образования ниже плинтуса. Поэтому неудивительно, что дети нашей элиты хотят там учиться - в английских школах они могут прослыть за умных. Особенно меня позабавила догадка The Telegraph о том, что дочка Скрипаля привезла из Москвы подкинутое ей ОВ в чемодане. Как это они себе это представляют. По ночной Москве идет человек в защите и противогазе. Навстречу ему попался корреспондент The Telegraph. Он спрашивает: Почему вы в противогазе? "Новичок, сэр" раздался ответ. Корреспондент подумал, что это тренируется молодой солдат, но теперь-то все стало ясно. В целом чтиво для домохозяек -из глупых. Измельчала Англия, Конан Дойль в гробу переворачивается.
              mikh-korsakov
              1. maxim947 Сегодня, 14:00
                Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон

                Там по сути давить нечем, можно только послать по-дальше.
                maxim947
            2. фигвам Сегодня, 13:22
              Аристарх Людвигович

              Её папа все активы вывел в британию, вот такой хороший банк.
              фигвам
              1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:28
                Сергей hi Скоро этот банк лишится лицензии.
                Аристарх Людвигович
      2. Чёрный Сегодня, 12:52
        Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон
        Ну, пока что , мощнейший трёп с обеих сторон....
        Чёрный
      3. BerBer Сегодня, 13:28
        Да они сами там скоро загнутся. Государство не имеющее ресурсов, чей ввп формируется за счёт финансовых махинаций - не имеет права на жизнь. Швейцария в отличии от бриттов понимают, что деньги тишину любят. И поэтому нейтралитет это их политика.
        BerBer
      4. twviewer Сегодня, 13:51
        добавлю мнение эксперта
        twviewer
    2. Wedmak Сегодня, 12:25
      Вонять будет...
      Wedmak
      1. фигвам Сегодня, 13:17
        Цитата: Wedmak
        Вонять будет...

        Скорей всего...
        фигвам
    3. Андрей К Сегодня, 12:26
      Цитата: Охотовед 2
      ...А совсем раздавить, нельзя??? feel...

      Совсем раздавить нельзя, кто же на идущий мимо караван тявкать будет? laughing
      Андрей К
    4. Кроу Сегодня, 12:26
      Цитата: Охотовед 2
      А совсем раздавить, нельзя??? feel

      Не получится. Вы экономики сравните: Великобритания один из флагманов европейской экономики. Россия по этому показателю далеко сзади, к сожалению.
      Или Вы по воевать вздумали?
      Кроу
      1. Scoun Сегодня, 12:39
        Цитата: Кроу
        Не получится. Вы экономики сравните: Великобритания один из флагманов европейской экономики.

        Ну если выдавливать англосаксов из бывших колоний, то вполне может и получится.
        Scoun
        1. Кроу Сегодня, 12:47
          Цитата: Scoun
          Ну если

          То-то и оно, что если. Как выдавливать? Чтобы выдавить откуда-то, нужно этим "откуда-то" что-то своё предложить. Что предлагать будем? Нужно для начала внутри собственной страны всё наладить. Сделать упор на промышленность, а не на нефтегазовую иглу. Это всё будет конечно, но не сейчас. А пока давить нечем.
          Кроу
          1. Голован Джек Сегодня, 12:50
            Цитата: Кроу
            Чтобы выдавить откуда-то, нужно этим "откуда-то" что-то своё предложить

            Крышу, от тех самых "саксов".
            Асаду, примером, пока нравится, насколько я понимаю.
            Цитата: Кроу
            Нужно для начала внутри собственной страны всё наладить. Сделать упор на промышленность, а не на нефтегазовую иглу

            Бред. Достали уже "иглой", кстати.
            Цитата: Кроу
            пока давить нечем

            Есть yes
            Голован Джек
            1. Кроу Сегодня, 13:22
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: Кроу
              Сделать упор на промышленность, а не на нефтегазовую иглу

              Бред

              Бред? Нам ничего менять не стоит? Бред, но Ваш бред.
              Кроу
              1. Голован Джек Сегодня, 13:47
                Цитата: Кроу
                Нам ничего менять не стоит

                А вот это не я сказал. Это Вы сказали, соответственно, это таки
                Цитата: Кроу
                Ваш бред

                Именно yes
                Голован Джек
          2. Scoun Сегодня, 12:54
            Я отвлёкся и не успел дописать)))
            Они по старой привычке соки из колоний бывших , надо отлучать и России надо уходить с биржевых площадок англии в Гонконг например, всё равно есть смещение в зону АТР.
            Scoun
    5. astepanov Сегодня, 12:30
      Тренируйтесь на ежах. Голым афедроном. Потом покупайте визу - и прямо в британский парламент. И приступайте.
      astepanov
    6. сибиралт Сегодня, 12:59
      Москва окажет давление на Лондон? А что если может всю Бритию с карты мира стереть? lol Пусть лучше посмотрят свой же фильм "Нити". Там как раз об этом.
      сибиралт
    7. влад66 Сегодня, 13:21
      В этот раз британцам придется отвечать в том числе и пред своим общественным мнением за обвал российско-британских отношений.

      Надо не говорить, а а делать. yes
      влад66
  2. RASKAT Сегодня, 12:20
    Чем будем давить? Как бы глаза от натуги не выпали.
    У нас в Лондоне у каждого второго чиновника дети учатся и нажитое непосильным трудом хранится. Что они дураки стрелять себе в ногу?
    Если Путин все таки ответит жестко, несмотря на мнение этих прилипал на теле государства, народ его зауважает еще сильней.
    RASKAT
    1. Тралл Сегодня, 12:25
      Цитата: RASKAT
      Чем будем давить? Как бы глаза от натуги не выпали.

      Как чем? Газом "Дурачёк". Очевидно же. smile
      Тралл
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:38
        Рублем мощнейшее давление окажут...в смысле еще недвижимости прикупят.Тихо и настойчиво,без трескотни.
        ДЕДПИХТО
      2. RASKAT Сегодня, 13:28
        Газом давить не получится, он СПГ Законтрактован лет на 20 вперед. Плюс СПГ это не труба, даже если мы им свой поставлять не будем они купят у Катара США или Норвегии.
        RASKAT
    2. Андрей К Сегодня, 12:28
      RASKAT
      ...Если Путин все таки ответит жестко, несмотря на мнение этих прилипал на теле государства, народ его зауважает еще сильней...

      Отвечать не надо, надо делать - тихо, настойчиво и без трескотни...
      Андрей К
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:21
    Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим
    Желание-то налицо , только вопрос - как ? Хотя профессиональному дипломату вся эта кухня виднее..Будем посмотреть..
    КВУ-НСвД
  4. 1959ain Сегодня, 12:21
    Какие крепкие люди, после действия новичка, люди дольше часа не живут, а тут и перелет из Москвы и поход в в ресторан, крепкие люди или Новичок, говно если, это боевое- отравляющие вещество, то после его применения противнику п-ю, противник целый день воевать может......
    1959ain
  5. citlstar Сегодня, 12:22
    Пустая болтовня. Пора бы уже дать достойную ответку бритым.
    citlstar
  6. новичок Сегодня, 12:25
    так давно пора, давить то. напомнить ещё общественности бритской о деле массовой педофилии, в котором фигурируют многия “вельможа“ мелкобритов. кстати из этого дела “выпало 114 файлов в бытеость главой МВД Терезы. скандальчик что б закрыть, придумали Скрипаля.
    новичок
  7. ангел-истребитель Сегодня, 12:26
    Вешайтесь, подлые наглосаксы!!! Лавров споткнулся- что-то будет обязательно!
    ангел-истребитель
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
    Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон

    На словах или как?! request Одно дело вещать, другое дело оказать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО "мощнейшее давление".
    a.s.zzz888
  9. 1536 Сегодня, 12:31
    Молчание - золото! Посмотрим интернет: Маркрон боится идти на стенд России на книжной выставке в Париже, Меркель, видимо, придется отказаться от копченой рыбы, англичанам пора раздавать антидоты всем желающим, желательно с примесью анаши, американцы готовы вырезать скот на своих ранчо, только чтобы в России было плохо. И какая "колея"? А как быть с детишками "разных-всяких", которым "стыдно быть русскими", бесплатные коктейли, видимо, в английских пабах тогда не дают? Молчание - золото. "Не о чем с ними разговаривать."
    1536
  10. Alex-a832 Сегодня, 12:34
    Заинтриговал. Чем же таким "мощнейшим" они могут надавить?... Будем ждать с интересом.
    Alex-a832
  11. часовщик Сегодня, 12:54
    по ходу "ЗАЛИПЛА" Терзка........ Такое ощущение, будто МИД РФ только и ждал повода поднять вопрос о загадочных смертях русских на Альбионе....... По гавкали и хватит, теперь отгавкиваться придется и объяснять всему Миру почему русские олигархи и шпионы, сбежавшие в Англию, дохнут после их "отработки" Британскими спец службами......
    часовщик
  12. Дормидонт Сегодня, 12:57
    Давить на выгребную яму негигиенично. Изолировать
    Дормидонт
  13. Vard Сегодня, 13:08
    Интересно так... если человек человеку зарядит голословное обвинение в убийстве... это клевета... а когда вот так англичанка гадит... это что?
    Vard
    1. Shahno Сегодня, 13:14
      Тут все просто российские спецслужбы представляют доказательства и находят "настоящего" преступника, показывают свою силу, а не фантастические мультфильмы. Политики прекращают сотрясать воздух, а Россия вся "в шоколаде". Спасение утопающих сами знаете что. Если надо было Мосад их и в Южной Америке достал.
      Shahno
  14. К-50 Сегодня, 13:11
    Москва будет оказывать на Великобританию мощнейшее давление

    Может их проще сразу утопить? what
    И времени и средств за тратится гораздо меньше, а уж про время и усилия сэкономленные и совсем разговора нет. yes laughing
    К-50
  15. tchoni Сегодня, 13:19
    О да. Желательно надовить сзади так, что бы между губ показалось. И, желательно, что бы это были не только слова
    tchoni
  16. faiver Сегодня, 13:25
    не хвались идучи в рать, хвались идучи с рати.... hi
    faiver
  17. mavrus Сегодня, 13:35
    Цитата: Scoun
    Цитата: Кроу
    Не получится. Вы экономики сравните: Великобритания один из флагманов европейской экономики.

    Ну если выдавливать англосаксов из бывших колоний, то вполне может и получится.

    Для начала надо называть не посол в Великобритании, а посол в Англии. А Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс считать временно оккупированными территориями.
    mavrus
  18. Ураган70 Сегодня, 13:36
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Давить нельзя, там дети элиты учатся. Они уже страдают. Вот к примеру пост дочь банкира Олега Тинькова.

    Ну так не будьте клиентом Банка Пеньков!!!
    Ураган70
  19. Altona Сегодня, 14:27
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Давить нельзя, там дети элиты учатся. Они уже страдают. Вот к примеру пост дочь банкира Олега Тинькова.

    -------------------------------
    "Банкира" Олега Тинькова (фактически это спойлер для банка ВТБ) и его дочь нисколько не жалко.
    P.S. Нет никакого банка "Тинькофф" и нет никакого "Почта-Банка", это все торговые бренды банка ВТБ.
    Altona
  20. Altona Сегодня, 14:29
    Цитата: Shahno
    Тут все просто российские спецслужбы представляют доказательства и находят "настоящего" преступника, показывают свою силу, а не фантастические мультфильмы. Политики прекращают сотрясать воздух, а Россия вся "в шоколаде". Спасение утопающих сами знаете что. Если надо было Мосад их и в Южной Америке достал.

    -------------------------------
    О да! Всииимаагущиииий Моссссад! Спаси этот мир, населенный гоями! laughing laughing
    Altona
  21. mss001 Сегодня, 14:47
    О каком давлении на англосаксов говорит Яковенеко, если вся наша "элитная" тусовка высокопоставленных уголовников обучает в США и Британии своих отпрысков и держит там почти ВСЁ наворованное - в виде особняков и банковских вкладов?!!!
    mss001
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