Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду Героя Украины

Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала (звезду Героя). Но проблема в том, что к президенту не так легко попасть, и не каждый народный депутат туда вхож. Я сразу же хотела отказаться от этой награды, но приняла её больше как обязанность. Тогда просто многие люди сказали мне: отказ будет плевком в лицо украинскому народу.

В эфире украинского телеканала «1+1» депутат Верховной рады Надежда Савченко, накануне обвинённая генпрокурором Юрием Луценко в «попытке взорвать здание Верховной рады», прокомментировала ситуацию. По словам Надежды Савченко властям Украины не интересно положение, в котором оказалась страна, и вдобавок наплевать на тех, кто «защищает страну».Занесённая в базу данных скандального сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ) Савченко заявила, что она готова вернуть Порошенко звезду Героя Украины так же, как многие другие участники боевых действий на Донбассе возвращают властям свои награды.Савченко также заявила, что хотела бы встретить Порошенко «на улице»:Для справки: Надежда Савченко была награждена званием Героя Украины в момент её нахождения в СИЗО на территории Российской Федерации – за причастность к убийству российских журналистов на Донбассе.