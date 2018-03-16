15:28 16 марта
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Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду Героя Украины

В эфире украинского телеканала «1+1» депутат Верховной рады Надежда Савченко, накануне обвинённая генпрокурором Юрием Луценко в «попытке взорвать здание Верховной рады», прокомментировала ситуацию. По словам Надежды Савченко властям Украины не интересно положение, в котором оказалась страна, и вдобавок наплевать на тех, кто «защищает страну».

Занесённая в базу данных скандального сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ) Савченко заявила, что она готова вернуть Порошенко звезду Героя Украины так же, как многие другие участники боевых действий на Донбассе возвращают властям свои награды.

Савченко также заявила, что хотела бы встретить Порошенко «на улице»:
Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала (звезду Героя). Но проблема в том, что к президенту не так легко попасть, и не каждый народный депутат туда вхож. Я сразу же хотела отказаться от этой награды, но приняла её больше как обязанность. Тогда просто многие люди сказали мне: отказ будет плевком в лицо украинскому народу.



Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду Героя Украины


Для справки: Надежда Савченко была награждена званием Героя Украины в момент её нахождения в СИЗО на территории Российской Федерации – за причастность к убийству российских журналистов на Донбассе.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Андрей К Сегодня, 12:36
    Савченко
    ...Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала (звезду Героя)...

    Обоих в соседние камеры, чтоб встречались в тюремных корридорах и шлёпали друг друга своими кровавыми укровермахтовскими "звёздами" negative
    Андрей К
    1. Тралл Сегодня, 12:42
      Не знаю как мозги, а яйца у неё точно имеютсяsmile
      В отличии от большинства украинских политиков и чиновников.
      Тралл
      1. Андрей К Сегодня, 12:46
        С этим не поспоришь, настойчивая кобла.
        Андрей К
        1. Чёрный Сегодня, 12:48
          Предвкушаю появление одиночного пикета Лии Ахеджаковой - " Путин верни Надю обратно" wassat...А Пеца в смятении. Посадить или не посадить? Янукович тоже Жюльку посадил., теперь в Ростове тусуется. wassat
          Чёрный
          1. влад66 Сегодня, 13:24
            Цитата: Чёрный
            Предвкушаю появление одиночного пикета Лии Ахеджаковой - " Путин верни Надю обратно" wassat...А Пеца в смятении. Посадить или не посадить? Янукович тоже Жюльку посадил., теперь в Ростове тусуется. wassat

            Простите за оффтоп, сегодня уже постил, но повторюсь, не только ахеджакова ноет, но и hi
            влад66
      2. сибиралт Сегодня, 12:57
        Просто вернуть "звезду" мало, а нужно прилюдно в морду швырнуть! winked
        сибиралт
        1. Ныробский Сегодня, 14:52
          Цитата: сибиралт
          Просто вернуть "звезду" мало, а нужно прилюдно в морду швырнуть! winked

          Ага. Только предварительно надо хорошенько грани на лучах наточить, что бы полчерепа снесло.
          Ныробский
      3. Кроу Сегодня, 12:58
        Цитата: Тралл
        Не знаю как мозги, а яйца у неё точно имеются

        ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ




        Творчеству Гоголя была характерна тройственность. Одной ногой он стоял в прошлом, другой вступал в будущее, а между у него была жуткая действительность
        Кроу
        1. ul_vitalii Сегодня, 13:09
          Если бы дали посмертно, то всё было бы на много проще. Сейчас бы цветочки возлагали, бюсты и музеи на родине открывали, стихи и песни сказывали и распевали.
          ul_vitalii
  2. FalconD Сегодня, 12:37
    Надежда не оправдала надежд!)))
    FalconD
  3. новичок Сегодня, 12:38
    вот и вся цена звания “Герой Украины“.
    новичок
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
    Савченко заявила, что она готова вернуть Порошенко звезду Героя Украины так же, как многие другие участники боевых действий на Донбассе возвращают властям свои награды

    Жжёт надька-наводчица! bully Точно грохнут, или траванут каким газом - это сейчас модно у них!
    a.s.zzz888
    1. region58 Сегодня, 15:14
      Цитата: a.s.zzz888
      Жжёт надька-наводчица!

      Сдается мне, джентельмены, это была комедия(с).
      region58
  5. Серж Горелый Сегодня, 12:45
    На советском и постсоветском пространстве были случаи лишения звания Героя, хоть и редко. Но случаев добровольного отказа не припомню...
    Серж Горелый
  6. Дормидонт Сегодня, 12:55
    Пусть таскает это клеймо пожизненно
    Дормидонт
  7. Злой 55 Сегодня, 13:04
    Жжёт Надюха...ныряет в оппозицию, лезет буром в президенты УКРАЛины..
    Злой 55
    1. Василенко Владимир Сегодня, 13:25
      Цитата: Злой 55
      Жжёт Надюха...ныряет в оппозицию,

      да дурa она, то что она наговорила за последний день конкретно на срок тянет и Вовочки рядом не будет, что бы её дальше по кругу передать
      Василенко Владимир
  8. Василенко Владимир Сегодня, 13:24
    так она уже и в российскую тюрьму - на родину согласна
    Василенко Владимир
  9. Ураган70 Сегодня, 13:30
    Цитата: Андрей К
    Савченко
    ...Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала (звезду Героя)...

    Обоих в соседние камеры, чтоб встречались в тюремных корридорах и шлёпали друг друга своими кровавыми укровермахтовскими "звёздами" negative

    Точно. Обоих в разные камеры, НАРДЕПА, через баландера из рабочки, ПЕТРУХЕ и вернет звезду с прощальной малявой! А потом ночь...луна...залп...
    Ураган70
  10. rpuropuu Сегодня, 13:35
    депутат Верховной рады Надежда Савченко, накануне обвинённая генпрокурором Юрием Луценко в «попытке взорвать здание Верховной рады»,
    Еще один агент Кремля! belay В этой новости вся суть "не залежной": маразм, бред, пиар, предательство, торг fool
    rpuropuu
  11. Действительный репер Сегодня, 13:43
    Молодец Надюха. Мозгов не много, но чутье звериное. Дошло видать, что держат ее как жертвенную овцу, что бы дать достойно погибнуть хероине Украины от рук Путинских палачей в нужный момент. А тут такой пердиманокль. Хотя после случая с отравлением бывшего грушного предателя боюсь, что все равно грохнут. Просто улики поубедительнее у ее убийцы найдут. Ну там типа личного письменного приказа Путина на ее устранение. Мелкобриты подскажут если что.
    Действительный репер
  12. Дормидонт Сегодня, 13:47
    Ба! Знакомые всё лица
    Дормидонт
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