15:31 16 марта
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Британия могла получить отравляющее вещество «Новичок» от США

Великобритания могла получить отравляющее вещество «Новичок» у представителей американских компаний, которые в начале 90-х принимали участие в ликвидации советского химического предприятия, расположенного в Узбекистане, передает Интерфакс сообщение замглавы думского комитета по международным делам Алексея Чепы.



В начале 90-х годов специализированные американские компании утилизировали предприятие в Нукусе (Узбекистан), где разрабатывалось это химическое оружие ("Новичок"). Американцы имели доступ не только к технологиям, но и имели доступ к самим разработкам. По всей вероятности, их партнеры по НАТО из Великобритании тоже имели к этому доступ,
рассказал Чепа.


Он подчеркнул, что это было именно то предприятие, «которое при Советском Союзе производило "Новичок"».

То есть, они получили доступ к технологиям и пробам этого вещества,
добавил депутат.

Он отметил, что поддержка США и Великобритании со стороны европейских партнеров по НАТО в этом вопросе «еще раз подчеркивает предвзятость, безосновательность обвинений», которые в сегодня руководство Британии адресует России.

У нас не было никакой мотивации отравлять этого человека, мы абсолютно спокойно относились к этому человеку, нам он был неинтересен,
сказал Чепа.

Он сообщил, что родственники Скрипаля лечились в России.

Если бы он представлял угрозу для нас, то они (родственники) никогда, ни при каких условиях не поехали бы в Россию, это как дважды два для любой спецслужбы,
отметил парламентарий.

Кроме того, по его мнению, граждан Британии запугали фотографиями с места отравления экс-полковника в Солсбери, а снимки напоминают инсценировку.

Огромное количество фотографий, где в сумасшедших марсианских костюмах находятся специалисты, и все настолько страшно, настолько запугали граждан Великобритании этими ярко-желтыми халатами. Но видно, что в 10 метрах стоят совершенно не защищенные граждане. Это – цирк, это – не работа спецслужб, это – не работа войск противохимической обороны, так с отравляющими веществами не работают. Это – всё постановочные действия,
сказа Чепа.

Он отметил также, что вся эта шумиха очень напоминает инсценированные химатаки в Сирии.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва назвала это заявление «бездоказательной провокацией».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    Сами и сделали, тем более что когда британские ученые умели думать головой, и работать руками, не то что современные нетрадиционно ориентированные дЭгенераты и русофобы.
    Геркулесыч
    1. Татьяна Сегодня, 14:49
      В истории с отравлением Скрипаля есть ИНТЕРЕСНАЯ деталь, которую предпочли не упоминать британские СМИ, но на которую обращают внимание эксперты. А именно.
      Примечательным является сам населённый пункт, где отравили Скрипаля.

      Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля отравили в городе Солсбери, где будет размещён Центр по защите от химического оружия. Причём разместят его на территории уже существующей базы – а именно Лаборатории научно-технических оборонных исследований (DSTL) — военного учреждения.
      Этой лаборатории более 100лет - существует со времён ПМВ - и она также расположена рядом с Солсбери, на территории оборонного исследовательского парка «Портон-Даун». Сама база «Портон-Даун», пользуюется зловещей славой.
      Именно в этом „Портон-Дауне “ англичане разработали отр. вещ-во VX . Cозданное близ Солсбери отр. вещ-во VX по аналогии с «Новичком» было «прародителем» целого класса отравляющих веществ, к семейству которых относился и «Новичок».
      VX был «прародителем» целого класса отравляющих веществ, которое потом передали американцам, а те уже его взяли на вооружение.
      Эксперты полагают, что «Портон Даун» может быть причастен к организации отравления Скрипаля, тем более что сам же центр потом и занимался анализом вещества, которым был отравлен перебежчик.
      При этом эксперты обращают внимание на то, что Скрипаль и его дочь всё-таки не умерли сразу от отравления, как это должно было бы быть, а уже неделю медики спасают их уколами с противоядием. А для этого медикам нужно было знать тесты для определения этого ОВ, и какое к нему должно соответствовать противоядие. Иначе бы так быстро расшифровать структуру ОВ им не удалось.

      Проще говоря, эксперты полагают, что сами же англичане и отравили Скрипаля. Более того, эксперты полагают, что Скрапали были отравлены не "Новичком", а отр. веществом VX.
      Если это вообще не провокационная ИНСЦЕНИРОВКА для манипуляции общественным сознанием со стороны членов правительственного кабинета Мэй.
      Поэтому никаких доказательств участия России якобы в отравлении Скрипалей мир никогда от Британии не получит!
      Татьяна
      1. Терский Сегодня, 14:59
        Цитата: Татьяна
        Поэтому никаких доказательств участия России якобы в отравлении Скрипалей мир никогда от Британии не получит!

        В России ещё живы ветераны НКВД, МГБ, КГБ, работавшие в те времена, когда СССР действительно устранял своих врагов за рубежом, а некоторых похищал прямо из Парижа. Тогда рыцари плаща и кинжала убивали различными способами, кого-то ледорубом, кому-то дарили взрывающиеся конфеты, кому-то в лицо ядом брызгали, в кого-то стреляли. Главная фишка в том , никто и никогда не мог доказать, что это дело рук советских спецслужб. А тут, ну никакой преемственности, laughing . Столько следов, может отставить разве что спецслужбы Зимбаве и внешняя разведка Сомали!
        Терский
        1. Татьяна Сегодня, 15:07
          Цитата: Терский
          Цитата: Татьяна
          Поэтому никаких доказательств участия России якобы в отравлении Скрипалей мир никогда от Британии не получит!
          Столько следов, может отставить разве что спецслужбы Зимбаве и внешняя разведка Сомали!

          В том то и дело, что никакие российские следы в виде доказательств со стороны Мэй миру не предъявлены!

          Поэтому правильно сказал Сергей Лавров, что в Британии "презумпция НЕвиновности России заменена презимпцией ВИНОВНОСТИ".
          Татьяна
      2. сибиралт Сегодня, 15:04
        Жизнь "отравленных" теперь полностью зависит от того как сложится дальнейшая политическая ситуация. В целях их госпитализации вряд ли применялся "Новичок". winked
        сибиралт
      3. Железякин Сегодня, 15:06
        Подобные статьи должны начинаться с таких слов как: - "Если только допустить, что ОВ было Новичок". А так это уже попытки оправдаться, даже на отвлеченную риторику не тянет... И все это от зам главы думского комитета, зачем?
        Железякин
    2. Например Сегодня, 14:51
      Травить людей - это европейские ценности. Вы со своим дерьмом к нам не суйтесь.


      Русский человек ежели приспичит ледоруб в голову воткнет. Так, что бы не было сомнений в результате.
      Например
    3. Черный_Ватник Сегодня, 14:53
      Только никого это уже не волнует. Главное вой на всю планету поднят, а все остальное доделают СМИ.
      Если бы они там сильно переживали об уликах, аргументации и прочей лабуде, то не делали бы эту операцию так топорно. Мы здесь всем сообществом ВО за сутки разработаем и спланируем гораздо более продуманную операцию.
      Как сказал старина Дензел Вашингтон про свои СМИ: "Сейчас важнее, кто будет первым в подаче материала, а не тот, кто будет честным". Цитата не точная.
      Черный_Ватник
  2. Охотовед 2 Сегодня, 14:50
    Вжик, вжик, вжик - уноси готовенького! Кто на новенького? Кто на новенького? laughing отличная песня, Миронов исполнял.
    Охотовед 2
  3. Dreamboat Сегодня, 14:50
    Да ежу ясно, что провокация. Все их ждали от "партнеров" накануне выборов.
    Не ждали таких топорных и дешевых.
    Dreamboat
  4. собаковод Сегодня, 14:50
    Смерть Скрипаля показательна. Как сказал один уважаемый человек - лучше быть растрелянным за верность, чем повешенным за предательство.
    собаковод
  5. DEZINTO Сегодня, 14:52
    О чём и говорил эксперт по части химии - О том что в 90-е сша просто "жили" во всех главных учреждениях и производств страны тем более в бывших союзных республиках. Так что что они оттуда увозили какие документы читали? что было в этих бесконечных мерседесах по пути на аэродром? - никто не знает!!!!!
    DEZINTO
  6. helmi8 Сегодня, 14:54
    Но видно, что в 10 метрах стоят совершенно не защищенные граждане. Это – цирк, это – не работа спецслужб, это – не работа войск противохимической обороны, так с отравляющими веществами не работают. Это – всё постановочные действия,
    сказа Чепа.

    Методы Белых касок. Прилежные ученики... Надежда на то, что в Сирии прокатило - и здесь прокатит. ДБ...
    helmi8
  7. Идущий Сегодня, 14:56
    Он отметил также, что вся эта шумиха очень напоминает инсценированные химатаки в Сирии.


    Скоро все прояснится.
    Идущий
    1. prior Сегодня, 15:04
      Прояснится, после того, как над британскими островами осядет радиоактивный пепел.....
      prior
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 15:00
    Британцам все разумные доводы в этом деле неинтересны , их цель поднять волну... Вот конкретный компромат на связь западных спецслужб и использование химоружия вывалить с документами и записями - вот это было б дело и заставило бы их переключится с разжигания истерии на оправдания...
    КВУ-НСвД
    1. DEZINTO Сегодня, 15:23
      Вот конкретный компромат на связь западных спецслужб и использование химоружия вывалить с документами и записями - вот это было б дело и заставило бы их переключится с разжигания истерии на оправдания...

      Было - бы круто конечно. Но видите-ли, - они просто слушать не станут, воспринимать, транслировать такие данные не станут-просто хлопнут дверью и закрыв уши начнут вопеть о русских хакерах.
      Просто ситуация реально зашла в тупик. А Россия пытается говорить с глухим. Я фиг его знает к чему это всё приведёт. request
      DEZINTO
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:30
        Но видите-ли, - они просто слушать не станут, воспринимать, транслировать такие данные н
        А нафига нам их трансляция ихними СМИ ? Можно устроить масштабную "презентацию" на своей площадке или в СБ ООН . Вынуждены будут увидеть , хоть вообще журналистов не приглашай..Главное статус "ведущего" и тема- тогда и без писак по интернету расползётся и волну поднимет..
        КВУ-НСвД
  9. groks Сегодня, 15:05
    Козлодебилоиды типа этого замглавы чего там, работают на врага. Этот признаёт наличие самой разработки, про которую до сих пор говорили ТОЛЬКО перебежчики.
    Нельзя сходу, а может и совсем никак нельзя различить последствия применения немного разных ФОС. Нельзя. Поэтому могло быть применено любое ОВ данного типа. Которых у САСШ, у Германии, Франции - хоть чем лопай.
    groks
  10. rpuropuu Сегодня, 15:07
    Он отметил также, что вся эта шумиха очень напоминает инсценированные химатаки в Сирии.
    Да не только, когда у США заканчиваются аргументы в споре(Ирак, Ливия, Сирия, теперь уже и РФ), они начинают песню о Химическом оружии. При чем сами, свои запасы не уничтожили, так как нет денег belay Кстати одного президента "не залежной", тоже отравили... Школа одна и та же belay
    rpuropuu
  11. мерцание Сегодня, 15:13
    Огромное количество фотографий, где в сумасшедших марсианских костюмах находятся специалисты, и все настолько страшно, настолько запугали граждан Великобритании этими ярко-желтыми халатами. Но видно, что в 10 метрах стоят совершенно не защищенные граждане. Это – цирк, это – не работа спецслужб, это – не работа войск противохимической обороны, так с отравляющими веществами не работают. Это – всё постановочные действия,
    Считают, что настоящий пипл, это английский пипл, мол, хавают всё.
    мерцание
  12. Masya Masya Сегодня, 15:14
    вся эта шумиха очень напоминает инсценированные химатаки в Сирии.

    сценарист- то один...
    Masya Masya
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