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Британия могла получить отравляющее вещество «Новичок» от США
Великобритания могла получить отравляющее вещество «Новичок» у представителей американских компаний, которые в начале 90-х принимали участие в ликвидации советского химического предприятия, расположенного в Узбекистане, передает Интерфакс сообщение замглавы думского комитета по международным делам Алексея Чепы.
Он подчеркнул, что это было именно то предприятие, «которое при Советском Союзе производило "Новичок"».
Он отметил, что поддержка США и Великобритании со стороны европейских партнеров по НАТО в этом вопросе «еще раз подчеркивает предвзятость, безосновательность обвинений», которые в сегодня руководство Британии адресует России.
Он сообщил, что родственники Скрипаля лечились в России.
Кроме того, по его мнению, граждан Британии запугали фотографиями с места отравления экс-полковника в Солсбери, а снимки напоминают инсценировку.
Он отметил также, что вся эта шумиха очень напоминает инсценированные химатаки в Сирии.
Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва назвала это заявление «бездоказательной провокацией».
В начале 90-х годов специализированные американские компании утилизировали предприятие в Нукусе (Узбекистан), где разрабатывалось это химическое оружие ("Новичок"). Американцы имели доступ не только к технологиям, но и имели доступ к самим разработкам. По всей вероятности, их партнеры по НАТО из Великобритании тоже имели к этому доступ,рассказал Чепа.
Он подчеркнул, что это было именно то предприятие, «которое при Советском Союзе производило "Новичок"».
То есть, они получили доступ к технологиям и пробам этого вещества,добавил депутат.
Он отметил, что поддержка США и Великобритании со стороны европейских партнеров по НАТО в этом вопросе «еще раз подчеркивает предвзятость, безосновательность обвинений», которые в сегодня руководство Британии адресует России.
У нас не было никакой мотивации отравлять этого человека, мы абсолютно спокойно относились к этому человеку, нам он был неинтересен,сказал Чепа.
Он сообщил, что родственники Скрипаля лечились в России.
Если бы он представлял угрозу для нас, то они (родственники) никогда, ни при каких условиях не поехали бы в Россию, это как дважды два для любой спецслужбы,отметил парламентарий.
Кроме того, по его мнению, граждан Британии запугали фотографиями с места отравления экс-полковника в Солсбери, а снимки напоминают инсценировку.
Огромное количество фотографий, где в сумасшедших марсианских костюмах находятся специалисты, и все настолько страшно, настолько запугали граждан Великобритании этими ярко-желтыми халатами. Но видно, что в 10 метрах стоят совершенно не защищенные граждане. Это – цирк, это – не работа спецслужб, это – не работа войск противохимической обороны, так с отравляющими веществами не работают. Это – всё постановочные действия,сказа Чепа.
Он отметил также, что вся эта шумиха очень напоминает инсценированные химатаки в Сирии.
Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва назвала это заявление «бездоказательной провокацией».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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