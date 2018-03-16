Британия могла получить отравляющее вещество «Новичок» от США

В начале 90-х годов специализированные американские компании утилизировали предприятие в Нукусе (Узбекистан), где разрабатывалось это химическое оружие ("Новичок"). Американцы имели доступ не только к технологиям, но и имели доступ к самим разработкам. По всей вероятности, их партнеры по НАТО из Великобритании тоже имели к этому доступ,

То есть, они получили доступ к технологиям и пробам этого вещества,

У нас не было никакой мотивации отравлять этого человека, мы абсолютно спокойно относились к этому человеку, нам он был неинтересен,

Если бы он представлял угрозу для нас, то они (родственники) никогда, ни при каких условиях не поехали бы в Россию, это как дважды два для любой спецслужбы,

Огромное количество фотографий, где в сумасшедших марсианских костюмах находятся специалисты, и все настолько страшно, настолько запугали граждан Великобритании этими ярко-желтыми халатами. Но видно, что в 10 метрах стоят совершенно не защищенные граждане. Это – цирк, это – не работа спецслужб, это – не работа войск противохимической обороны, так с отравляющими веществами не работают. Это – всё постановочные действия,