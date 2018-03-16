Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Джонсон: решение о применении отравляющего вещества принял Путин
Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что решение о применении нервно-паралитического вещества на территории Британии, скорее всего, принял президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Британия «ничего не имеет против самих русских», и из-за сложившейся ситуации «не должно быть русофобии».
В четверг глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о якобы имеющихся у Лондона «неоспоримых доказательствах» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Но России их наверное не предоставят, так как они наверняка жутко суперсекретные...
Мы несогласны с путинским Кремлем, и с его решением – и мы считаем, что, вероятнее всего, это было решение Путина – применить нервно-паралитический токсин на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны– сказал Джонсон, передает Reuters.
Он отметил, что Британия «ничего не имеет против самих русских», и из-за сложившейся ситуации «не должно быть русофобии».
В четверг глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о якобы имеющихся у Лондона «неоспоримых доказательствах» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Но России их наверное не предоставят, так как они наверняка жутко суперсекретные...
Использованы фотографии: http://rossiya.media/