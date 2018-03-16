Джонсон: решение о применении отравляющего вещества принял Путин

Мы несогласны с путинским Кремлем, и с его решением – и мы считаем, что, вероятнее всего, это было решение Путина – применить нервно-паралитический токсин на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что решение о применении нервно-паралитического вещества на территории Британии, скорее всего, принял президент России Владимир Путин.– сказал Джонсон, передает Reuters.Он отметил, что Британия «ничего не имеет против самих русских», и из-за сложившейся ситуации «не должно быть русофобии».В четверг глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о якобы имеющихся у Лондона «неоспоримых доказательствах» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Но России их наверное не предоставят, так как они наверняка жутко суперсекретные...