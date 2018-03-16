19:06 16 марта
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Джонсон: решение о применении отравляющего вещества принял Путин

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Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что решение о применении нервно-паралитического вещества на территории Британии, скорее всего, принял президент России Владимир Путин.

Джонсон: решение о применении отравляющего вещества принял Путин


Мы несогласны с путинским Кремлем, и с его решением – и мы считаем, что, вероятнее всего, это было решение Путина – применить нервно-паралитический токсин на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны
– сказал Джонсон, передает Reuters.


Он отметил, что Британия «ничего не имеет против самих русских», и из-за сложившейся ситуации «не должно быть русофобии».

В четверг глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о якобы имеющихся у Лондона «неоспоримых доказательствах» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Но России их наверное не предоставят, так как они наверняка жутко суперсекретные...

Использованы фотографии: http://rossiya.media/
37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 110
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:44 Новый
    Верещи Емеля - твоя неделя laughing Явный кандидат к психиатру с такими истериками..
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    КВУ-НСвД
    1. Например Сегодня, 15:45 Новый
      Они соревнуются за звание де_бил б. года!
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      Например
      1. Например Сегодня, 15:54 Новый
        А мож они грибков у бабульки прикупили да всем парламентом и отведали?
        Не ведают, что творят басурмане. wassat
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        Например
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:15 Новый
          А вот если бы траванули Горбача и сказали что это решение гаранта, рейтинг у него в России резко пошел бы вверх в преддверии выборов.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Аристарх Людвигович
          1. LSA57 Сегодня, 16:30 Новый
            Цитата: Аристарх Людвигович
            А вот если бы траванули Горбача и сказали что это решение гаранта, рейтинг у него в России резко пошел бы вверх в преддверии выборов.

            он и так поднялся laughing
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            LSA57
            1. Piramidon Сегодня, 17:09 Новый
              Цитата: LSA57
              он и так поднялся

              У этих дayнов серого вещества не хватает, чтобы проанализировать историю. Чем большая опасность грозит России, тем сильнее сплачивались её граждане вокруг лидера. Так было и во времена Мамая, Наполеона, Гитлера... Внутренние распри прекращались и вся страна выступала, как одно целое. А всяких либерастов и адептов пятой колонны не только спеслужбы, а и сам народ развешивал на деревьях.
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              Piramidon
            2. Андрей К Сегодня, 17:14 Новый
              Цитата: LSA57
              ...он и так поднялся laughing...

              А Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, всё никак на землю грешную спуститься не может lol
              Как завис, так и не отпускает его laughing
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              Андрей К
              1. assa67 Сегодня, 17:45 Новый
                Андрей,приветствую hi этих ни как не отпускает....
                Цитата: LSA57
                Цитата: Аристарх Людвигович
                А вот если бы траванули Горбача и сказали что это решение гаранта, рейтинг у него в России резко пошел бы вверх в преддверии выборов.

                он и так поднялся laughing
                Ответить
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                assa67
                1. assa67 Сегодня, 17:47 Новый
                  не понимают,что чем больше пытаются нагнуть,тем больше народ сплаченней становится...не на зло,а вопреки
                  Ответить
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                  assa67
                2. Андрей К Сегодня, 17:54 Новый
                  Цитата: assa67
                  ...ни как не отпускает...

                  Прискорбно не то, что у них какие-то фобии, а то что они определяют политику своего государства. И чем дальше в лес, тем толще сучья request
                  Ответить
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                  Андрей К
                  1. assa67 Сегодня, 18:04 Новый
                    Лавров об этом хорошо сказал,по простому если:шники...и МО добавили-ничтожества...я полностью согласен soldier
                    Ответить
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                    assa67
                    1. assa67 Сегодня, 18:05 Новый
                      обрезали.... ч.м.о.ш.н.н.и.к.и.
                      Ответить
                      Цитировать Жалоба
                      assa67
        2. LSA57 Сегодня, 16:29 Новый
          Цитата: Например
          А мож они грибков у бабульки прикупили да всем парламентом и отведали?

          скорее всего шумеры с ними поделились
          Ответить
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          LSA57
      2. Елизар Задунайский Сегодня, 16:28 Новый
        скорее всего-и мозг отсырел от туманов и парикмахер и родился в понедельник так что де-би-л года достойное звание но тут мей дорогу перебежать может
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Елизар Задунайский
      3. с-т Petrov Сегодня, 16:35 Новый
        ГРУ и КГБ пустило ГАЗЫ

        Демократия попрана ядами Владимира

        Никогда еще свободный мир не сталкивался с таким варварством

        Так нельзя жидь! Где 6-ой флот?! Доколе это терпеть?!

        Тереза, ты должна с этим что-то сделать!11!1 belay

        Ответить
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        с-т Petrov
      4. venik Сегодня, 17:36 Новый
        Цитата: Например
        Они соревнуются за звание де_бил б. года!

        =================
        Да нет!!!Просто Boris - просто КЛИНИЧЕСКИЙ ἰδιωτ!!!!
        -----------
        Примечание: [Идиоти́я или идиоти́зм (от др.-греч. ἰδιωτεία — «обособленность; невежественность, необразованность»; англ. idiocy) — самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости) Цитата "Википедия".]
        ------------
        Даже "наехать" на Россию толком не сумел!! Хотел "обхаять", а получилось: "Пу-у-ук..." ["ἰδιωτεία"]!!!!!
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        venik
      5. часовщик Сегодня, 17:51 Новый
        А В РЕЗУЛЬТАТЕ, ПРЕМИЮ МИРА ПОЛУЧАТ ОТ НОБЕЛЯ......... Даже можно и не сомневаться..... smile
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        часовщик
    2. Дормидонт Сегодня, 15:45 Новый
      У бориски ломка
      Ответить
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      Дормидонт
    3. Кроу Сегодня, 15:45 Новый
      «ничего не имеет против самих русских»
      Просто боится.
      и из-за сложившейся ситуации «не должно быть русофобии».
      Не должно, но раздует по всем сторонам Атлантики.
      Вот его бы я действительно травонул. Пургеном, чтоб из сартира вещал.
      Ответить
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      Кроу
      1. taiga2018 Сегодня, 16:09 Новый
        Цитата: Кроу
        «ничего не имеет против самих русских»

        вот вам ещё одно подтверждение,что Скрипаль стал жертвой попытки повлиять на наши выборы,мол вы русские хорошие люди,а вот ваш президент...и стоит вам только выбрать другого на вас посыплется манна небесная от "цивилизованного мира..."
        Ответить
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        taiga2018
        1. Чёрный Сегодня, 16:17 Новый
          Посмотрите на это одухотворённое лицо.....разве оно может спороть чушь wassat
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Чёрный
          1. taiga2018 Сегодня, 16:22 Новый
            Цитата: Чёрный
            Посмотрите на это одухотворённое лицо

            у моего соседа такое "одухотворённое" лицо после недельного запоя...
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            taiga2018
            1. Например Сегодня, 16:28 Новый
              Вот как ваш сосед мучается, что бы дойти до кондиции! А этому и пить не нужно. Он с рождения такой! laughing
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              Цитировать Жалоба
              Например
              1. taiga2018 Сегодня, 16:35 Новый
                Цитата: Например
                Вот как ваш сосед мучается,

                при этом у моего соседа даже после недельного запоя связная речь и мудрые мысли...
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                taiga2018
    4. Хагалаз Сегодня, 15:53 Новый
      А вот я ему верю! Даже не прочитав статью. Гляньте на фото, сама убедительность.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Хагалаз
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:57 Новый
        Таки да, видимо по приказу Путина на улицах британских городов распылили газ "д.у.р.а.ч.о.к". Борис - один из пострадавших. У него тяжелейший случай отравления... lol
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        Alex-a832
      2. gm9019 Сегодня, 15:59 Новый
        Цитата: Хагалаз
        А вот я ему верю! Даже не прочитав статью. Гляньте на фото, сама убедительность.

        Ага. Причём убеждает сам себя! Искренне так стремится убедить... Бедняга. laughing
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        gm9019
      3. DMB_95 Сегодня, 16:03 Новый
        Цитата: Хагалаз
        А вот я ему верю! Даже не прочитав статью. Гляньте на фото, сама убедительность.

        Ну да , а что не логичного ? Путин - Президент России , Россия априори во всём виновата , значит Путин дал приказ - "Травить всех в сортире !" . Не , проще - "Травить всех." и сам лично отравил .
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        DMB_95
        1. LSA57 Сегодня, 16:44 Новый
          Цитата: DMB_95
          Не , проще - "Травить всех." и сам лично отравил .

          интересно, а как они его в противогазе узнали? lol
          Ответить
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          LSA57
    5. gippernano Сегодня, 16:26 Новый
      Неприятно, то, что он неумный человек виноват тоже Путин((((((
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      gippernano
      1. Rusland Сегодня, 16:44 Новый
        Никак не угомонится пёс смердящий!
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Rusland
  2. Комментарий был удален.
  3. Дормидонт Сегодня, 15:44 Новый
    Это животное должно ответить за базар
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    Дормидонт
    1. Хорон Сегодня, 16:32 Новый
      Он чистокровный наследик приматов, а Вы его "животным" назвали! Не политкорректно!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Хорон
  4. Sauron80 Сегодня, 15:44 Новый
    Скорее всего "интеллектуальная импотенция" распространяется воздушно-капельным путем и на британских островах уже нет не зараженных мест.
    Ответить
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    Sauron80
    1. faridg7 Сегодня, 16:14 Новый
      Предлагаете в целях дезинфекции испарить пару-тройку островов? Надо бы еще как то изолировать острова перед процедурами, а то там куча тех, кого после англии в Россию пускать не стоит
      Ответить
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      faridg7
  5. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:44 Новый
    интересно он когда нибудь своей головой думает,или там только мозжечек работает на обслуживание этой туши,остальное вставленные файлы))
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Ратник с пулеметом
  6. Wedmak Сегодня, 15:45 Новый
    Да что-ж они скурили-то??? Кто это такой злой осуществил поставку таких тяжелых наркотиков правительству бритов?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Wedmak
    1. Например Сегодня, 15:46 Новый
      Как кто? Бориска ведь ответил wassat
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Например
  7. DEZINTO Сегодня, 15:45 Новый
    Рука, лоб, голова, стол, лбом об стол,......я не могу больше просто!
    Это трандец ....слишком сильный театр абсурда, пойду налью чайку,.....блин почитал ещё раз, опять ударился головой об стол! laughing
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    DEZINTO
  8. Серж Горелый Сегодня, 15:45 Новый
    Сколько нам, со времён кукурузника, втирали про тонкий британский юмор, про холодноватых но благородных британских джентельменов... Рухнул занавес. Оказалась, что британский юмор - мерзкая харя м-ра Бина. А поведение "джентельменов" после скачек или футбола шокирует даже обычного российского гопника.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Серж Горелый
    1. собаковод Сегодня, 15:56 Новый
      Серж Горелый
      А поведение "джентельменов" после скачек или футбола шокирует даже обычного российского гопника.
      Знакомьтесь! Британские гопники!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      собаковод
    2. Действительный репер Сегодня, 16:07 Новый
      Так даже у гопников принято "отвечать за базар", иначе последствия будут. А вот заднеприводных это не касается. Фу, противные.
      Ответить
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      Действительный репер
  9. solodova Сегодня, 15:47 Новый
    господа, если бы путин травил всех предателей, у нас бы ни одного пескова или чубайса не осталось...
    и кучи других предателей, чьи дети у вас живут. мор был бы страшенный.
    ему сейчас не до того... )
    Ответить
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    solodova
    1. Stas157 Сегодня, 16:01 Новый
      Цитата: solodova
      господа, если бы путин травил всех предателей, у нас бы ни одного пескова или чубайса не осталось...

      Так это же друзья его! А Ельцин то вообще - отец нареченный. Никаких денег не жалеет Владимир, чтобы увековечить пямять о Борисе Николаевиче.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Stas157
  10. Молот 75 Сегодня, 15:48 Новый
    Жги Бориска! А еще Путин тебе в штаны нагадил и костюм заблевал! Скоро 1 апреля так что можно не останавливаться!
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Молот 75
  11. Masya Masya Сегодня, 15:48 Новый
    точно и деменцию на этого дебила тоже Путин наслал... wassat
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Masya Masya
  12. ланс Сегодня, 15:48 Новый
    нынче у англии не правительство, а спецотлов. интересно кто у них в психушке сидит?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    ланс
  13. svp67 Сегодня, 15:49 Новый
    Мы несогласны с путинским Кремлем, и с его решением – и мы считаем, что, вероятнее всего, это было решение Путина – применить нервно-паралитический токсин на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны
    – сказал Джонсон, передает Reuters.
    Если Бог хочет наказать человека, то он лишает его разума и на примере Бориса это очень хорошо видно... Кто ж с ним из наших разговаривать то будет?
    И если наш МИД сейчас не вызовет Британского посла и не вручит ему ноту, С ТРЕБОВАНИЕМ или дезавуировать данное высказывание или предъявить доказательства... то не скажу, что буду удивлен, но я буду очень расстроен.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    svp67
    1. japs Сегодня, 16:11 Новый
      Ей Богу, знал, что Бориска набитый, но что бы до такой степени...
      Страшно подумать, кого они изолируют в психушках, совсем зверье, наверное.
      От нашего МИДа нужно объявить его персоной нон грата, причем пожизненно.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      japs
      1. svp67 Сегодня, 16:35 Новый
        Цитата: japs
        Ей Богу, знал, что Бориска набитый, но что бы до такой степени...

        Он там не один, это у них общее. Что их Министр Обороны чем то лучше?
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        svp67
    2. Архивариус Вася Сегодня, 16:56 Новый
      Не вызовет уже... Лавров сказал что послов анлийских аналогично вышлет request
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Архивариус Вася
  14. антивирус Сегодня, 15:50 Новый
    я писал о " мировые проблемы решают мировые лидеры и др не дано"
    "И РОДЧЕНКОВ О ЛИЧНОЙ РОЛИ ПУТИНА ВСПОМНИЛ ТОЛЬКО ПЕРЕД ВЫБОРАМИ."
    и Джонсон на уровне Родченкова? во как высоко занесло чудака- почти провокатора
    ГНИ СВОЮ ЛИНИЮ ВОВКА
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    антивирус
  15. dzvero Сегодня, 15:52 Новый
    Пьянка пошла, интересно когда будут резать последнего огурца... и что за огурец будет smile
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    dzvero
    1. собаковод Сегодня, 15:58 Новый
      dzvero
      Пьянка пошла, интересно когда будут резать последнего огурца... и что за огурец будет
      Ну, типа Родченкова что-то.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      собаковод
  16. NF68 Сегодня, 15:53 Новый
    Джонсон находился рядом с ВВП когда ВВП отдавал такое распоряжение?
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    NF68
    1. Valter1364 Сегодня, 16:04 Новый
      Если рядом, то чистил ВВП ботинки. wink
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Valter1364
  17. Hariton Laptev Сегодня, 15:53 Новый
    Ну слабоумие у данного господина очевидно последствия неприличной болезни которой страдала его прапра бабка, мумию которой нашли в Базеле. Причину смерти установили и пришли у выводу, что " вероятно" сифилис, генетическая экспертиза подтвердила родство Джонсона.
    «Очень рад узнать о моей далекой пра-пра «мумие-бабушке» – пионерки в области сексуального здоровья. Очень горжусь», – отреагировал Джонсон в Twitter. http://vlasti.net/news/274847
    Английскому парламенту наверно надо задуматься о том кого на подобные должности ставить а то ведь так не долго и страну профукать.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Hariton Laptev
  18. ваняватный Сегодня, 15:53 Новый
    вот не хотел голосовать ходить , но эти мелкобританские спирохеты бледные переубедили таки ...
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    ваняватный
  19. идунавы Сегодня, 15:56 Новый
    У "рептилоидов" соревнования,кто больше гадостей скажет про Россию.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    идунавы
  20. gig334 Сегодня, 15:56 Новый
    Джонсону лечиться надо , совсем ку ку
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    gig334
  21. st25310 Сегодня, 15:57 Новый
    Ты смотри, какой этот Борис догадливый! А я думал,что я один такой умный. laughing
    Ответить
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    st25310
  22. Valter1364 Сегодня, 15:59 Новый
    Очень жаль, что Боря не прочтёт эти комментарии.
    Он бы много правды о себе узнал! fool fellow stop soldier
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    Valter1364
  23. rocket757 Сегодня, 16:00 Новый
    Да-а-а, не оскудела земля аглицкая на шутов гороховых!
    Не слабый такой конкурент аглицким учёным! глядишь и пальму первенства у них перехватит!
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    rocket757
  24. andrej-shironov Сегодня, 16:02 Новый
    Господи! Опять местные пропагандисты! Есть ли ссылка на слова волосатого звездораса на английском? Если нет, не позорьтесь, не размещайте!
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    andrej-shironov
  25. Zubr Сегодня, 16:02 Новый
    Бориска совсем уже с катушек слетел..=) неужели их пиплы настолько глупы, что бы проглотить эту наживку ? Если это произойдет, я буду очень не согласен с Артуром Конан Дойл, про знаменитую английскую логику и невозмутимость..=) Сейчас он похож на торговку с Одесского привоза..=)
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    Zubr
  26. razved Сегодня, 16:03 Новый
    Этот клоун целенаправленно мосты сжигает или просто потому, что недоумок?
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    razved
  27. К.А.С Сегодня, 16:04 Новый
    да уж!!! неужели у спецлужб РФ не нашлось средств и методов. что бы не оставить следов! Да и зачем спецслужбам ломать комедию с ядом. если (я уверен) в их арсеналах много чего есть интересногоя до этого момента даже не знал что скрипаль жил.
    не что так не дискридитирует запад и его правительства в глазах россиян как действия самого запада!
    такое убеждение, что пытаются РФ съесть,а не знают как укусить что бы без зубов не остаться!
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    К.А.С
  28. Котище Сегодня, 16:05 Новый
    Путин?
    Почему, не гоподь бог!?
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    Котище
  29. Сергей уи Сегодня, 16:06 Новый
    Знакомый таксист и КГБ рассказал, что Путин не только принял решение отравить Скрипаля, но и лично яд подсыпал
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    Сергей уи
  30. bankirchik34 Сегодня, 16:06 Новый
    а я то думаю, че этот то клоун молчит, а он выжидал))) ему там главная скрипка уготована
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    bankirchik34
  31. Сергей Корягин Сегодня, 16:07 Новый
    Он кажется не так давно на Украине побывал,неужели заразился?
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    Сергей Корягин
  32. Вечно так Сегодня, 16:07 Новый
    Ясен пень Путин, и решение принял и да, он прям в кремле на кухне и замутил всю отраву. Колбаска просроченная из ашана, грибочки из леруа, три капельки Фери и лимончик, всё перетирается и в пакетик за батарею на неделю. А потом Юлю вызвал и говорит, отвези вот Юля папочке в лондОн, пусть порадуется. Только сама в мешочек не заглядывай и не нюхай. А она вот глянула и нюхнула.
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    Вечно так
    1. keeper03 Сегодня, 16:47 Новый
      Ну зачем же Вы весь рецепт рассказали ?! laughing good hi
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      keeper03
  33. prior Сегодня, 16:11 Новый
    Борис - ты не прав. Ты так сам себя запугал, что неоспоримо облажался. Бросай курить.
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    prior
  34. Пленник Сегодня, 16:13 Новый
    А клоун-то совсем ку-ку-кукнулся. Весна- не самое благоприятное время для таких бедолаг.
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    Пленник
  35. APASUS Сегодня, 16:14 Новый
    Я уже писал ,что на атомах фентанила под электронным микроскопом англичане смогли прочесть приказ на уничтожение Скрипаля ,подписанного лично Путиным. laughing laughing
    Похоже прочли:
    Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что решение о применении нервно-паралитического вещества на территории Британии, скорее всего, принял президент России Владимир Путин.
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    APASUS
  36. Laksamana Besar Сегодня, 16:14 Новый
    ................ drinks
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    Laksamana Besar
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:45 Новый
      А на туманном альбионе
      Туманом прет со всех щелей,
      Туман в башке и у борИса,
      Туман в башке-терезы мей fellow
      Ответить
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      Tatanka Yotanka
  37. медведик Сегодня, 16:15 Новый
    Когда желание подчиниться Путину сильнее здравого смысла.
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    медведик
  38. д^Амир Сегодня, 16:15 Новый
    вообще-то подобные заявления от официального лица такого уровня - это полноценный Casus belli!!!! теперь или переть до конца, т.е. наши официальные лица под грузом приведенных доказательств, выходят на трибуну ООН и прилюдно каются в свершенном, а затем на радость просвещенному человечеству следуют в Гаагу, в трибунал... или извините вы изовравшиеся ничтожества, а ваше слово с этого момента ничего не стоит....
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    д^Амир
  39. Вежливый Лось Сегодня, 16:16 Новый
    В четверг глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о якобы имеющихся у Лондона «неоспоримых доказательствах» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    На фото как раз запечатлен момент этих самых заявлений. Джонсон: " -Да я руку даю на отсечение, если это не Путин. Гадом буду, если это не он".
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    Вежливый Лось
  40. Романенко Сегодня, 16:17 Новый
    Боря, хорош бухать!
    С утра на лыжи и никакого пива!
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    Романенко
  41. Геркулесыч Сегодня, 16:23 Новый
    Лживое, бездарное животное, ледоруб по тебе рыдает! Вот таких мерзавцев и нужно ликвидировать публично, так сказать, акция устрашения.
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    Геркулесыч
  42. Хорон Сегодня, 16:24 Новый
    Это уже детский сад!
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    Хорон
  43. ussr1960 Сегодня, 16:27 Новый
    Мама с папой видать большими грешниками были, что Бог так сына умом обделил.
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    ussr1960
  44. Ураган70 Сегодня, 16:36 Новый
    Заметьте, какой у них жаргон, когда они истерят: Путинский Кремль и т.п. Народа, избиравшего/переизбиравшего ВВП, для них просто не существует! Путин и все!!! Пора писать колективное обращение к пакостникам, как когда то казаки султану! И желательно прямо и без цензуры...
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    Ураган70
  45. Ураган70 Сегодня, 16:37 Новый
    Цитата: ussr1960
    Мама с папой видать большими грешниками были, что Бог так сына умом обделил.

    Да уж... Его папа зря потел... Лучше бы он в трусах засох...
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    Ураган70
  46. Теренин Сегодня, 16:39 Новый
    Неиссякаемая энергия у запада на выдумки против России. Минус - в том, нам приходится реагировать, что по сути, мы на шаг позади их в инфрм.войне. Плюс в том, что "маски сорваны" и никто из них уже не маскируется под цивилизованных людей.
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    Теренин
  47. vaaaaadik Сегодня, 16:42 Новый
    Прямая дорога борьке в психушку,совсем крышу снесло)))
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    vaaaaadik
  48. Ныробский Сегодня, 16:43 Новый
    Там, в этой Англии, вообще вменяемые политики остались, или дурка всех выкосила? request Сделать этого беса не въездным и не рукопожатным, объявить гадом и разорвать все дип.отношения. О чём с ними можно говорить?
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    Ныробский
    1. Комментарий был удален.
  50. Yak28 Сегодня, 16:52 Новый
    Что слушать английских политиков,что украинских,что душевнобольных fool ,разницы никакой,они вызывают только отвращение и омерзение.
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    Yak28
  51. faterdom Сегодня, 17:08 Новый
    Скорее бы из увертюры переходили к основному действу: отжиму денег у лондонградцев, типа там всяких чичварикиных и прочих ксюшиных друзей. И не надо заставлять нас плакать за эти деньги - они все равно реально не наши, и никогда не будут нашими. Спасутся только те , кто сможет надуть британские и американские финансовые и политические структуры, и все-таки рвануть, скажем, в Израиль - те и Уайт-Холл, и Уолл-Стрил на .. пошлют легко.
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    faterdom
  52. olimpiada15 Сегодня, 17:09 Новый
    . Аксиома- Путин умен, он владеет ситуацией. И это понимает весь мир. Доказательством тому служит возня вокруг избрания Трампа: янки , поднимая вопрос вмешательства Москвы , признают тем самым свою несостоятельность. Ну уплыла пешка за рубеж, уже давно из неё все выпотрошено, это отработанный материал англицких спецслужб, только они заинтересованы в утилизации данного экземпляра. Знания о разработке отравляющего вещества находятся находятся в Англии, следовательно это чистейшей воды провокация. Не впервой.
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    olimpiada15
  53. мерцание Сегодня, 17:11 Новый
    Хозяева (старые маразматики из "глубинного государства") сказали "фас" собачка, она же Борис Джонсон, ее исполнила. Что толку ругать хорошо надрессерованную собачку, за то что она лает.
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    мерцание
  54. Dashout Сегодня, 17:11 Новый
    Гаденыш!!!
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    Dashout
  55. faiver Сегодня, 17:12 Новый
    По моему на сайте пора открывать юмористическую рубрику...
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    faiver
  56. Topotun Сегодня, 17:14 Новый
    Истерика в отношении Росии начинает зашкаливать. При этом целесообразность для Росии в устранении человека получившего помилование от правительства России никем не обсуждается. Такое впечатление что сабантуй в Европе ну очень хочется кому то разжечь....
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    Topotun
    1. Ныробский Сегодня, 17:35 Новый
      Цитата: Topotun
      Истерика в отношении Росии начинает зашкаливать. При этом целесообразность для Росии в устранении человека получившего помилование от правительства России никем не обсуждается. Такое впечатление что сабантуй в Европе ну очень хочется кому то разжечь....
      Разжечь хочется, но не получается. Скорее всего англичанам придётся и писаку-предателя В.Суворова(Резуна) до кучи отравить, если найдут. Он поди, после отравления коллеги предателя Скрипаля, уже третий день следы на острове заметает)))
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      Ныробский
      1. Topotun Сегодня, 17:36 Новый
        Причем самое интересное что все наши предатели мрут почему-то именно в Англии. Наверное это у них эпидемия....
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        Topotun
  57. AlexVas44 Сегодня, 17:29 Новый
    применить нервно-паралитический токсин на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны

    И кто же это такой, применявший токсин во времена Второй мировой? Неужто было такое?
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    AlexVas44
  58. Dimy4 Сегодня, 17:31 Новый
    Ну вылитый Страшила Мудрый, ему бы еще разок к Гудвину сходить, извилин в организм добавить.
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    Dimy4
    1. Голован Джек Сегодня, 17:41 Новый
      Цитата: Dimy4
      Ну вылитый Страшила Мудрый

      Это он в сказке Страшила Мудрый... а в жизни - кхм... Чудила Страшный, вот laughing
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      Голован Джек
  59. АлМих Сегодня, 17:39 Новый
    В связи с явными политическими девидентами от произошетшего,скорее всего, Великобритания участвовала в организации химической атаки,что несомненно указывает на Терезу Мей и Бориса Джонсона как непосредственных организаторов террористической акции....
    Ну что ещё можно сказать?! Вроде"скорее всего", но "несомненно указывает"...
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    АлМих
  60. Ментат Сегодня, 17:57 Новый
    Эта говорящая голова произнесёт вообще всё, что на листике принесут?
    Ну с ним-то всё понятно, а вот те, кто ему пишут, совсем свою голову потеряли? Какие-то политические конвульсии. До какого ещё позора опустится Великобритания с подобными заявлениями?
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    Ментат
  61. часовщик Сегодня, 18:08 Новый
    порой диву даешься слушая этих деятелей....... Ужасно интересно, существует какой то псих-диспансер, где их выбирают на определенные должности, или там............ все такие ??????
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    часовщик
  62. Пётр Ахромов Сегодня, 18:28 Новый
    не ужели их граждан не интересует зачем и почему?
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    Пётр Ахромов
  63. Великанов Сегодня, 18:31 Новый
    Психически больные особи не должны занимать высокие посты в дипломатии. Это может привести к нехорошим последствиям.
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    Великанов
  64. naidas Сегодня, 18:52 Новый
    За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
    Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
    Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
    Вот кончается доска У несчастного бычка,
    Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе!
    Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
    Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
    Не понравилось кино, Наступили вы в говно…
    У любого катаклизма Объяснение одно…
    Знает каждый в мире нашем - Это Путина проказы!
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    naidas
  65. sounddoc Сегодня, 19:03 Новый
    Ну что тут скажешь)))))))))))))))))))
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    sounddoc
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