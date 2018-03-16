СК РФ возбудил уголовные дела по фактам отравления Ю.Скрипаль и смерти Н.Глушкова в Британии

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).



Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает о возбуждении уголовного дела по факту отравления дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии в Лондоне. Также сообщается о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти бывшего главы финансовой службы компании «Аэрофлот» Николая Глушкова, которого называют соратником Бориса Березовского. При этом смерть Николая Глушкова СК РФ называет убийством. Пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко:Напомним, что британские власти ранее фактически отказали России в самой возможности проведения совместного следствия по факту произошедших трагических инцидентов в Лондоне. В Москве отметили, что Британия нарушает международные правовые нормы, так как в деле фигурируют российские граждане.