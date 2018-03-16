19:07 16 марта
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СК РФ возбудил уголовные дела по фактам отравления Ю.Скрипаль и смерти Н.Глушкова в Британии

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает о возбуждении уголовного дела по факту отравления дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии в Лондоне. Также сообщается о том, что возбуждено уголовное дело по факту смерти бывшего главы финансовой службы компании «Аэрофлот» Николая Глушкова, которого называют соратником Бориса Березовского. При этом смерть Николая Глушкова СК РФ называет убийством.

Пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко:
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.



СК РФ возбудил уголовные дела по фактам отравления Ю.Скрипаль и смерти Н.Глушкова в Британии


Напомним, что британские власти ранее фактически отказали России в самой возможности проведения совместного следствия по факту произошедших трагических инцидентов в Лондоне. В Москве отметили, что Британия нарушает международные правовые нормы, так как в деле фигурируют российские граждане.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. svp67 Сегодня, 17:36
    Все правильно в постановлении написано - граждане наши, а значит и ответ за их смерть мы должны получить.
    svp67
    1. сибиралт Сегодня, 17:40
      Наконец - то опомнились. Но факт умышленного причинения вреда здоровью потерпевшей (дочери Скрипаля) СК РФ не установлен (разве что, на вере провокаторов), и всё это выглядит как политический а не уголовный процесс. winked
      сибиралт
    2. Венд Сегодня, 17:40
      Не знаю кому пришла в голову эта идея, но очень верная. Выбили нож из рук Британии.Что теперь будут делать англосаксы?
      Венд
    3. dauria Сегодня, 17:44
      правильно в постановлении написано - граждане наши...

      Хоть какая-то польза от того, что в РФ даже изменников нельзя гражданства лишить. request
      dauria
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:59
        Хоть этими действиями, хорькам английским, кровь попортим, пусть теперь оправдываются, очень интересно посмотреть как будут изворачиваться. smile
        ul_vitalii
        1. Лелёк Сегодня, 19:02
          Цитата: ul_vitalii
          хорькам английским, кровь попортим

          hi
          Намедни Виталий Ханин ввёл "мать твою"-Терезу в ступор своим простецким вопросом:
          Лелёк
    4. sgazeev Сегодня, 18:48
      Цитата: svp67
      Все правильно в постановлении написано - граждане наши, а значит и ответ за их смерть мы должны получить.

      sgazeev
  2. vaaaaadik Сегодня, 17:38
    А обвинить надо в этом лично борьку и терезку
    vaaaaadik
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:41
    Не так! Нужно обвинить в попытке убийства скриполя Каролевы британии, выписать ордер на ее арест, попутно рыжего дятла тоже, как соучастника объявить в розыск во все международные суды, объявить за них возногрождение, по три миллиона евро за доставку в суд Москвы живыми. За рыжего (бориса джонсона )и двух миллионов евро хватит.Их нужно бить их же оружием -обвинение должно быть точным, и точечным, с конкурентами фамилиями виновных, их званий и должностей.
    Геркулесыч
    1. Ваше благородие Сегодня, 18:29
      Да уж, сразу бы назначить виноватых...
      Ваше благородие
  4. Оператор Сегодня, 17:45
    Долго думали.

    Автору заметки - нет никакой дочери британского подданного Сергея Скрипаля, есть гражданка РФ Юлия Скрипаль.
    Оператор
  5. мерцание Сегодня, 17:52
    Напомним, что британские власти ранее фактически отказали России в самой возможности проведения совместного следствия...
    Вообще, СК РФ необходимо возбудить уголовное дело по факту самого отказа проведения совместного следствия.
    мерцание
  6. anjey Сегодня, 18:28
    с англосаксами лучшая защита -это нападение...
    anjey
  7. Ныробский Сегодня, 18:37
    Как представлю Терезу на северной зоне в валенках и фуфайке с беломориной в зубах , так смех разбирает. Какую работу ей поручить можно?
    Ныробский
    1. Лена Петрова Сегодня, 18:46
      Работу у нас в Коми на зоне быстро ей найдём. Вот снегом всё завалило, - лопату в руки, для начала.
      Лена Петрова
  8. naidas Сегодня, 18:46
    А подать иск за бездоказательные обвинения слабо?
    naidas
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