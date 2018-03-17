11:00 17 марта
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США: Россия и Китай могут уничтожить американские спутники

В американском издании Washington Free Beacon вышел материал об уязвимости американской системы глобального позиционирования (GPS). В издании приводится заявление министра ВВС США Хизер Уилсон, заявившей о том, что на сегодняшний день в ведомстве выявили уже несколько вариантов возможного уничтожения американских спутников.

США: Россия и Китай могут уничтожить американские спутники


По словам Хизер Уилсон, речь идёт о 30-ти спутниках американской группировки, которые используются, в частности, при наведении высокоточных боеприпасов.


В качестве главных угроз для орбитальной спутниковой группировки в США называют возможные кибератаки со стороны России и Китая, а также появившееся на опытно-боевом варианте вооружения российской армии лазерное оружие.

Уилсон:
Мы сейчас работаем над созданием спутников, которые могли бы быть устойчивыми к различного рода воздействиям. Однако те, которые находятся на орбите сейчас, крайне уязвимы. Китай проводил противоспутниковые испытания ещё в 2007 году. Противоспутниковую атаку теперь может осуществить и Россия.


Напомним, что ранее в ходе встречи с военнослужащими президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости создания космических сил, так как, по его словам, космос, как суша, небо и море, является театром военных действий.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 16

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  1. Reptiloid Сегодня, 05:59
    Мечты штатников----угрожать всему миру из космоса!
    Были об этом произведения американских фантастов в середине прошлого века.
    Reptiloid
    1. Vard Сегодня, 06:21
      Учитывая что все программное обеспечение для США пишут у нас и в Индии... То наверное один клик мышкой...
      Vard
    2. oleg-gr Сегодня, 06:22
      “Мы сейчас работаем над созданием спутников...". Все опять упирается в выделение бабла для распила. Ничего не меняется. Плоховато у америкосов с фантазией.
      oleg-gr
      1. Кубик123 Сегодня, 06:47
        Цитата: oleg-gr
        “Мы сейчас работаем над созданием спутников...". Все опять упирается в выделение бабла для распила. Ничего не меняется. Плоховато у америкосов с фантазией.

        Все равно их когда-то нужно менять. Срок службы спутника на орбите ограничен радиацией и не превышает несколько десятилетий. Технологий ремонта спутника на орбите сейчас тоже не существует.
        Кубик123
  2. ПСАКИ Сегодня, 06:09
    Если спутники вывести из строя , то армия НАТО превратится в слепых котят..И воевать не нужно, сами сдадутся!
    ПСАКИ
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:16
    Посыл главный как всегда -дайте денег, да побольше, побольше! !!
    Геркулесыч
  4. федоров Сегодня, 06:22
    По словам Хизер Уилсон, речь идёт о 30-ти спутниках американской группировки,

    Соврал. Их немного больше. Хотя пофиг (если СССР мог ,надеюсь не все при Ельцине разбарахорили, вспоминается обрушение крыши над 4-мя "Буранами" , их же СССР в серию ставил ). Россия и Китай может, если не на геостационаре висит. Правда "дорого" очень в любых смыслах.
    федоров
    1. AlexYa Сегодня, 07:04
      Вообще-то, в том МИКе один "Буран" был. И один макет.
      AlexYa
      1. федоров Сегодня, 07:38
        Вам простите сколько лет ? Я в "Кино" ходил в Буран - корпус правда,20-ть лет тому назад почти.
        Москвичи , Вы тут есть ? Ответьте абоненту.
        Учи историю и матчасть "братан" .
        федоров
      2. Служу_отечеству Сегодня, 10:21
        А сейчас, Казахстану один дарим. Нужно придумать как вытащить, МИК 30 лет не открывался, там ворота по 40 метров в высоту.
        Служу_отечеству
    2. синоби Сегодня, 07:06
      Да неважно где они висят.Злой способ из 70х.Подрывается в поясе Ваналена 10ти мегатонный заряд над США и всё что имеет антенну или хотя-бы 1 транзистор выгорает в шлак.
      синоби
      1. федоров Сегодня, 08:02
        Выгорает любой PNP-NPN переход - прав. Не в даваться в подробности, но в России такая штуковина есть, ограниченная по дальности правда и по углу места. Батька из Беларуси шасси подкинул. Пямять не изменяет- 50-т км гасит все. Забыл по пятнице как называется.
        федоров
  5. AlexYa Сегодня, 07:02
    Да мириканскому электорату, с ожиревшими мозгами, по барабану. Лишь бы кабельное работало.
    AlexYa
  6. синоби Сегодня, 07:02
    Афигеть новость! lol А мужики-то и не знают! yes
    PS:Ещё в далёком 84,наши военные на одной из встреч ДОВСЕ,на пальцах объяснили матрасам что и как будет с их спутниковой группировкой (а заодно и с америкой) если вдруг у тех перемкнёт.
    синоби
  7. Dashout Сегодня, 08:51
    Похоже, что это правда! Недавно в новостях показывали нашу лазерную "пушку", которую наши НИИ сделали якобы для уничтожения астероидов smile
    Продукция двойного назначения! smile
    Dashout
  8. Ныробский Сегодня, 10:25
    Пусть бабосы тратят. Что то подсказывает то, что когда они явят миру нечто "грозное", на экране телевизора появится наш дядька в больших погонах и позёвывая объявит о том, что всё это "шляпа" и у России для их "грозного" оружия уже давно есть эффективная мухобойка, чем сведёт их усилия под ноль.
    Ныробский
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