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США: Россия и Китай могут уничтожить американские спутники
В американском издании Washington Free Beacon вышел материал об уязвимости американской системы глобального позиционирования (GPS). В издании приводится заявление министра ВВС США Хизер Уилсон, заявившей о том, что на сегодняшний день в ведомстве выявили уже несколько вариантов возможного уничтожения американских спутников.
По словам Хизер Уилсон, речь идёт о 30-ти спутниках американской группировки, которые используются, в частности, при наведении высокоточных боеприпасов.
В качестве главных угроз для орбитальной спутниковой группировки в США называют возможные кибератаки со стороны России и Китая, а также появившееся на опытно-боевом варианте вооружения российской армии лазерное оружие.
Уилсон:
Напомним, что ранее в ходе встречи с военнослужащими президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости создания космических сил, так как, по его словам, космос, как суша, небо и море, является театром военных действий.
По словам Хизер Уилсон, речь идёт о 30-ти спутниках американской группировки, которые используются, в частности, при наведении высокоточных боеприпасов.
В качестве главных угроз для орбитальной спутниковой группировки в США называют возможные кибератаки со стороны России и Китая, а также появившееся на опытно-боевом варианте вооружения российской армии лазерное оружие.
Уилсон:
Мы сейчас работаем над созданием спутников, которые могли бы быть устойчивыми к различного рода воздействиям. Однако те, которые находятся на орбите сейчас, крайне уязвимы. Китай проводил противоспутниковые испытания ещё в 2007 году. Противоспутниковую атаку теперь может осуществить и Россия.
Напомним, что ранее в ходе встречи с военнослужащими президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости создания космических сил, так как, по его словам, космос, как суша, небо и море, является театром военных действий.
Использованы фотографии: Фейсбук
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