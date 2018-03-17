Японский МИД обосновал размещение американских систем ПРО

Что касается размещения Aegis Ashore, мы неоднократно объясняли российской стороне, что это важно для разрешения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР

Предстоящее размещение американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против России. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно в субботу, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.— цитирует телеканал NHK заявление Коно.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил вьетнамским и японским СМИ, что развертывание азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США, в том числе в Японии и Южной Корее, напрямую затрагивает вопросы обеспечения национальной безопасности России.Правительство Японии в декабре прошлого года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее предупреждала, что переброска в Японию наземных комплексов ПРО Aegis Ashore негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора. Она обратила внимание, что комплексы оснащаются универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, которые способны применять и ударное вооружение. По ее словам, это станет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА Новости