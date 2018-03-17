10:55 17 марта
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Японский МИД обосновал размещение американских систем ПРО

Предстоящее размещение американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против России. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно в субботу, комментируя высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Японский МИД обосновал размещение американских систем ПРО


Что касается размещения Aegis Ashore, мы неоднократно объясняли российской стороне, что это важно для разрешения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР
— цитирует телеканал NHK заявление Коно.


Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил вьетнамским и японским СМИ, что развертывание азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США, в том числе в Японии и Южной Корее, напрямую затрагивает вопросы обеспечения национальной безопасности России.

Правительство Японии в декабре прошлого года приняло решение о размещении на территории страны американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее предупреждала, что переброска в Японию наземных комплексов ПРО Aegis Ashore негативно повлияет на отношения Москвы и Токио, включая диалог по проблеме мирного договора. Она обратила внимание, что комплексы оснащаются универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, которые способны применять и ударное вооружение. По ее словам, это станет нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. гранат Сегодня, 09:34
    Всем давно известны их основания...
    гранат
    1. сибиралт Сегодня, 09:41
      Против России ПРО еще не придумали. Американское ПРО - деньги на ветер. laughing
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 09:53
        Смотреть япам на Курильские острова через пролив ещё долго придется...с такими обоснованиями smile
        Тралл
      2. oleg-gr Сегодня, 09:57
        Япона папы забыли, что они потомки самураев и про ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Получается, что каждый год в августе они только имитируют память по погибшим. Раз снова подставляются под ракеты нескольких держав (РФ, КНР, КНДР).
        Самоубийство, лично мне кажется.
        oleg-gr
      3. vorobey Сегодня, 10:04
        Цитата: сибиралт
        Против России ПРО еще не придумали. Американское ПРО - деньги на ветер. laughing


        нет, это не деньги на ветер... это япов под очередную Хиросиму подставляют. но самое страшное что математическая формула гласит следующее . чем больше ПРО на японской территории тем дальше Курилы и мирный договор с Россией.. И вообще почему наши упорно называют эту систему ПРО... какая на хрен оборона... если функционально допустимо использовать ударные ракеты то любая система должна квалифицироваться как наступательная... Запретить эту систему называть системой ПРО... am
        vorobey
    2. ПСАКИ Сегодня, 09:43
      Где появляются англосаксы , там уже нет нации ...
      Эх гордые и независимые самураи, где вы ? Так же и с коренными жителями индейцами было , которые в резервуациях сейчас деградировали..
      Япония это военная база США и дойная корова ..
      А русских бесполезно запугивать, эти "черти " еще сильнее становятся скрипя зубами повторяют про себя "врешь не возьмешь..!"
      ПСАКИ
      1. taiga2018 Сегодня, 10:49
        Цитата: ПСАКИ
        Эх гордые и независимые самураи, где вы ?

        гордость и независимость самураев втоптана в радиоактивную пыль 6 и 9 августа 1945 года...
        taiga2018
    3. Охотовед 2 Сегодня, 09:45
      Да что вы к ним (Япам) пристали? Ну комфортнее им жить, под прицелом наших ракет!
      На лицо явное - вырождение Самураев. fool
      Охотовед 2
      1. vorobey Сегодня, 10:06
        Цитата: Охотовед 2
        На лицо явное - вырождение Самураев.


        Мир наизнанку... я посмотрел про Японцев... разочарован..
        vorobey
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:38
    Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против России.
    Японцы! Не переживайте! Наши ядерные торпеды с бч под 200 мегатонн в кобальте тоже не против вас!Спите спокойно laughing Так и вижу заголовок в газете."Три русские ядерные торпеды против Японии" Почему три спросите.Потому что четыре это уже перебор.Зачем добивать сожённые в пепел острова? Там будет шанс на востановление жизни.Лет так чере 1000 wassat Ну а так конечно ставьте у себя американское ПРО.Оно всё равно не против России.Мы понимаем.
    Наблюдатель2014
    1. фа2998 Сегодня, 09:44
      Конечно, если против Японии использовать торпеды в 200 Мт смоет наше Приморье, Сахалин и Курилы laughing belay hi
      фа2998
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:52
        фа2998 hi
        Конечно, если против Японии использовать торпеды в 200 Мт смоет наше Приморье, Сахалин и Курилы
        Я вас умоляю .Смоет.Смотря с какой стороны ударить.И на какой глубине.Поэтому не нужно раньше времени переживать.Ну можно конечно и без кобальта.И заряды уменьшить до сотни laughingЭто конечно в корне изменит дело.Жизнь там востановится не через 1000 лет А гораздо раньше.Через 500 wassat
        Наблюдатель2014
  3. Masya Masya Сегодня, 09:44
    а не против России

    где-то я уже это слышала... как под копирку вещают....
    Masya Masya
  4. Симон Сегодня, 09:52
    Ну, чего они уши нам чешут! Ставят ПРО на северо-западе Японии. От туда до наших границ рукой подать!
    Симон
  5. Moskovit Сегодня, 09:52
    А потом эти люди клянчат наши острова? Я бы не только уши от мертвого осла дал, а кое-что другое...
    Moskovit
  6. Симон Сегодня, 09:54
    Цитата: Наблюдатель2014
    Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против России.
    Японцы! Не переживайте! Наши ядерные торпеды с бч под 200 мегатонн в кобальте тоже не против вас!Спите спокойно laughing Так и вижу заголовок в газете."Три русские ядерные торпеды против Японии" Почему три спросите.Потому что четыре это уже перебор.Зачем добивать сожённые в пепел острова? Там будет шанс на востановление жизни.Лет так чере 1000 wassat Ну а так конечно ставьте у себя американское ПРО.Оно всё равно не против России.Мы понимаем.

    Согласен! В этом случае им эта ПРО не поможет! good После этих торпед, японский остров исчезнет, то есть уйдет под воду. wink
    Симон
  7. AlexVas44 Сегодня, 09:59
    Проходили уже, типа в Польше против Ирана. Самим то не смешно?
    AlexVas44
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 10:03
    Что касается размещения Aegis Ashore, мы неоднократно объясняли российской стороне, что это важно для разрешения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР
    Ну да , ну да... Где то я уже слышал такое ... Тут ведь шо главное ? Грамотно обосновать , платформу , так сказать , подвести... А потом хоть трава не расти winked на месте прилёта "гостинцев" - Хозяевам пофиг на местных , а местные потомкам ещё как нибудь обоснуют... laughing
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 10:18
      Будет больше ПРО, будет расти анти-ПРО .... мир будет катится ближе к пропасти.
      А потом будут дроны, роботы, андроиды и .... ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА, людей нет!!!!
      rocket757
  9. Altona Сегодня, 10:14
    Ага, щазз...И эти люди требуют вернуть им острова? Да у них по-хорошему надо бы и Хонсю с Хоккайдо еще отжать...
    Altona
  10. pvv113 Сегодня, 10:15
    размещение американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР, а не против России

    С таким же успехом можно обосновать размещение ядерных бомб США в Хиросиме и Нагасаки - они были направлены на борьбу с японским милитаризмом, а мирному населению угрозы не представляли
    pvv113
  11. dojjdik Сегодня, 10:17
    положил товарищ Ким Чен на их "обоснования"-по японашкам он бить не будет у него гонолулу на прицеле-так что зря бритты и евреи стараются у наших границ "локальную ядерную" устроить -две мировые им повезло а вот за третью расплата придет
    dojjdik
  12. К-50 Сегодня, 10:28
    Что касается размещения Aegis Ashore, мы неоднократно объясняли российской стороне, что это важно для разрешения проблемы ядерной и ракетной программы КНДР

    А не пробовали договориться? Только без пин дос ников за спиной, а так тет на тет, как добрым соседям. Глядишь не только бы меж собой успокоились , но ЮК успокоили бы, товарный оборот наладили, "лишний" рынок сбыта, причём прямо под боком получили.
    Вобщем, дружить и торговать выгоднее, дешевле и безопаснее, чем конфронтация и бряцание оружием. Глядишь и с Китаем и Россией бы отношения улучшили. Так что думайте сами, решайте сами, а не оглядывайтесь на того, кто за океаном спрятался, если вы конечно СУВЕРЕННОЕ государство, а не очередная пин дос ная колония.
    К-50
  13. XXXIII Сегодня, 10:47
    Предстоящее размещение американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на территории Японии направлено на борьбу с ракетной угрозой КНДР
    Вопрос с "Островами" сами закрыли laughing совместное развитие тоже стало не доступным, удачи вам, держитесь там.... Китаю большой привет и добро пожаловать..... wassat
    XXXIII
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