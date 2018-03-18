Посол РФ: кризис в отношениях с Британией опасно обостряется

Этот конфликт в самом деле обостряется опасно и несоизмеримо. Требуются сдержанность и рассудительность,

Мы хотим разговаривать с другими игроками мировой арены, чтобы установить правила поведения в киберпространстве: что разрешено, а что нет, что представляет собой агрессию, как реагировать на инциденты и так далее. На данный момент ответа нет. Таким образом, пока Россия проявляет себя конструктивно, британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве,