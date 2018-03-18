13:05 18 марта
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Посол РФ: кризис в отношениях с Британией опасно обостряется

Нынешний кризис в отношениях с Великобританией, связанный с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, опасно обостряется, приводит РИА Новости слова российского посла в Лондоне Александра Яковенко.

Посол РФ: кризис в отношениях с Британией опасно обостряется


Этот конфликт в самом деле обостряется опасно и несоизмеримо. Требуются сдержанность и рассудительность,
сказал Яковенко изданию Mail on Sunday.


Вместе, по его словам, существующие в Лондоне опасения, что Россия может начать кибервойну против Соединенного Королевства, беспочвенны.

Посол напомнил, что во время визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву в декабре прошлого министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ему провести консультации по кибербезопасности. Подобные мероприятия уже проводятся с Китаем, Индией и другими государствами.

Мы хотим разговаривать с другими игроками мировой арены, чтобы установить правила поведения в киберпространстве: что разрешено, а что нет, что представляет собой агрессию, как реагировать на инциденты и так далее. На данный момент ответа нет. Таким образом, пока Россия проявляет себя конструктивно, британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве,
сказал Яковенко, отвечая на просьбу журналиста предоставить гарантии, что Москва не начнет кибервойну против Британии.

Напомним, в Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипаля нервно-паралитическим веществом причастны российские власти. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги: признаны персонами нон-грата сотрудника посольства Британии, кроме того, РФ отзывает свое согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Петербурге.

Использованы фотографии: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Комментарии 40

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 08:41
    Наглосаксам очень нужно "прогнуть" ВВП и РФ. Ну очень, эта сладкая парочка, им мешает "вершить судьбы" остального мира.
    oleg-gr
    1. onix757 (onix757) Сегодня, 08:46
      Цитата: oleg-gr
      Наглосаксам очень нужно "прогнуть" ВВП и РФ.

      Дык и не разгибались
      onix757
      1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 08:57
        Внешняя политика как цирк шапито
        Bad_Santa
        1. Тралл Сегодня, 09:05
          В Беларуси, например, сотрудничество с Британией ограничивается просмотром фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", да и то, того, что с Ливановым. А наши олигархи живут не в Лондоне, а в тюрьме, или уже вышли оттуда и уже не олигархи smile
          Тралл
          1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 09:29
            Уважаю, хорошо припечатал!
            Hard Rock
          2. japs (Юрий) Сегодня, 09:44
            Эх, Уважаемый Тралл, Ваши слова, да Богу в уши! Мошенск-крепость герой с Вами согласен, отчасти...
            japs
          3. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 11:43
            Или живут они в кабинетах ваших госучреждений как некоторые у нас. Одно радует в британцах: они тоже с предателями не считаются. Туда им и дорога
            Bad_Santa
      2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:02
        А мне кажется все слегка банальней, как только тот же ВВП провозгласил амнистию для вернувшихся капиталов ( незаконно когда то выведеных в афшоры в том числе и Британские), падение курса рубля, низкая инфляция. Санкции которые во многом освободили наш рынок от засилия иностранного, как говорится многие факторы сошлись во едино. На фоне всего этого начался отток капиталов из британской экономики, говорят суммы измеряются сотнями миллиардов. Вот они и ищут официальный повод замораживать счета тех или иных фирм и холдингов. Плюс американцы несомненно давят.
        Мне так кажется.
        RASKAT
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 10:01
          Цитата: RASKAT
          они и ищут официальный повод замораживать счета тех или иных фирм и холдингов. Плюс американцы несомненно давят.

          Конечно очевидное не желание России и Китая финансировать американскую элиту и обеспечивать товарами гос.долг США являются фундаментальными первопричинами.
          Но в данном случае разработан целый план по уничтожению Сирии и российского влияния в регионе. Кроме того, всем очевидно, что санкционная политика США провалилась! Поэтому США и Израиль уже целый год наносят с четкой переодичностью и по нарастающей активности удары по военным и государственным объектам Сирии. И говорить о том, что сейчас они вняли предупреждению Мин.обороны России и "испугались" как минимум недальновидно. Тут, как раз в самую тему, приходится разыгранная театральная постановка Вликобритании и США с отравлением российского изменника Скрипаля и его дочери. Причем в качестве свидетеля выступает аналог "олимпийского Родченко" - перебежчик Вил Мирзаянов, который обвинялся в измене Родине, но был помилован Ельцыным и уже более 10 лет находится в США . Сейчас на руководство ОЗХО будет оказано мощнейшее давление в результате которого родится очередная "пробирка Пауэлла".
          Vita VKO
      3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:04
        Уже ни слова о закрытии мелкобританского клуба(или как он правильно называется?) в России,только высылка дипломатов и запрет на открытие генконсульства в Питере. Переобулись мстители...
        ДЕДПИХТО
        1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 09:30
          Деда, а ты чего хотел? Чтоб Лондон спалили?
          Hard Rock
          1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:37
            Цитата: Hard Rock
            Деда, а ты чего хотел? Чтоб Лондон спалили?

            Унучек,от этих ,,мстителей,, я ничего не хочу...глупо чего-то ждать от верноподданных Ея.....
            А вы чего так за мелкобританский клуб переживаете? Гранты?winked
            ДЕДПИХТО
            1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 09:43
              Дедка, что то я не могу тебя понять! Каких мстителей? Каких подданных? Конкретнее можно? Или такой старенький, что внятно написать не можешь?
              Hard Rock
            2. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 09:49
              Ага, гаранты. Где вы прочитали про переживания?
              Hard Rock
        2. мыслитель (Владимир Александрович) Сегодня, 09:48
          ДЕДПИХТО (АЛЕКС)
          Уже ни слова

          И правильно - больше дела, меньше слов
          Отделения Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге закрыты. Разъяснительная работа ФСБ оказалась успешной: сотрудники филиалов БС снимают вывески с офисов.

          https://www.gazeta.ru/social/2008/01/16/2562820.s
          html
          мыслитель
      4. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:06
        Цитата: onix757
        Цитата: oleg-gr
        Наглосаксам очень нужно "прогнуть" ВВП и РФ.

        Дык и не разгибались

        Правильно yes нагличане,не разгибаясь пробуют "прогнуть" Российскую Империю,СССР и РФ уже более 500 лет и их руководителей. yes
        влад66
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:24
          Я за активные действия. Нам бы кого поактивнее на англичанку и её шефа натравить! Пусть слушают всё что они заслуживают. Политес побоку, не те времена, не те события и действия против нас ведут, хорош расшаркиваться, пора просто БИТЬ НАОТМАШЬ!
          rocket757
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:41
    Теперь в документах название этой страны нужно писать по другому -Бррррр-ита ния? wassat
    Геркулесыч
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:51
    британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве,
    Ну парламентарии встречаются разные , в том числе и у нас..Такое бывает несут..такое заявляют...Даже такие сайты , как наш , с разнополярными мнениями нервно курит в сторонке.. laughing А про СМИ вообще молчу - одно слово , язык без костей...
    КВУ-НСвД
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:53
    Нынешний кризис в отношениях с Великобританией, связанный с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля опасно обостряется, приводит РИА Новости слова российского посла в Лондоне Александра Яковенко.
    Вот пока так будите писать и говорить.А не предателя.Вот до тех пор нас уважать не будут. hi
    А что касаемо
    кризис в отношениях с Британией опасно обостряется
    Так то у посла жизнь в Лондоне спокойная закончилась.Вот и жути нагоняет.
    Наблюдатель2014
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:04
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот до тех пор нас уважать не будут

      Язык дипломатов несколько отличается от привычного Вам языка.
      При этом, заявления дипломатов намного весомее Ваших.
      Пичалька Вам request
      Голован Джек
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:11
        Голован Джек
        Язык дипломатов несколько отличается от привычного Вам языка.
        А вы прессу нашу полистайте.Там не только наш дипломат так говорит.Пичалька Вам request
        Наблюдатель2014
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:15
          Цитата: Наблюдатель2014
          А вы прессу нашу полистайте.Там не только наш дипломат так говорит

          Не понял... а прэсса, она что, обязана говорить языком подворотни?
          Цитата: Наблюдатель2014
          Пичалька Вам

          Да ну бы...
          Голован Джек
          1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 09:33
            У "наблюдателя" проблема с правописанием, и с мышлением и анализом, зато с наглостью всё в порядке.
            Hard Rock
          2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 11:58
            Она должна говорить языком, на котором их читают и смотрят. Если люди видят белое, а им белое с экранов называют черным, то нормальным человек станет смотреть СМИ где белое - белое, черное - черное. У нас же большинство граждан не полковники ГРУ, которые предали страну и считают это просто увольнением. Так что он предатель, а не отставное лицо. Иначе это просто манипуляции с общественным мнением
            Bad_Santa
  5. tchoni (Евгений) Сегодня, 09:09
    Как там у Кэрола:"Чем дальше, тем чудесатие и чудесатие". Личное ИМХО. Момент , когда клнфликт можно было уладить резкой пощечиной наглосаксам - упущен. Что это могла быть за пощечина?! Жесткий байкот олимпийских игр... к примеру... или ни одной долетевшей до базы "Шайрат" ракеты.... или иожет еще чего. Но упущен... упущен, к сожалению , безвозвратно. И, теперь, нам следует готовится к полномасштабной войне. Торговой, прежде всего. После , если мы начнем с давать свои позиции в ней, то и к большому колличеству локальных войн на наших границах. Так что, господа диванные эксперты, готовтесь променять мягкий диван на мокрый окоп... И насладится хождением в кирзачах....о коих тут многие мечтают...
    tchoni
    1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 09:35
      У Кэрола - чудесатее. А к войне все готовы, хотя, как мне кажется, война и не кончалась.
      Hard Rock
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 09:12
    Этот "кризис" лишь слегка обеспокоил британские банки, "туманный" рынок недвижимости и образование для снобов, а также клиентов всего это из "РФ"...Для России было бы лучше вообще обнулить отношение с "колыбелью демократии"...И не из-за Скрипаля, а за поддержку терроризма на Кавказе.
    samarin1969
    1. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 09:39
      Согласен с вами. Отозвать всех дипломатов, олигархи сами свалят, правда с выводом денег проблемы могут случиться, но, как говорится, назвался груздем...
      Hard Rock
  7. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:17
    В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
    Иногда лучше было бы помолчать, чем говорить, но у Терезы похоже сорвало тормоза. Настанет время, когда эта старая табакерка останется не у дел и напишет мемуары, как она лично травила Скрипаля, а пока... ей надо дипломатично заткнуть рот
    Ныробский
    1. japs (Юрий) Сегодня, 09:53
      Верно. Ну, а посол А. ЯковенкО переживает, тихая, уютная жизнь на раутах и приемах у королевы закончилась. Сидит, бедолага, на чемоданах...
      japs
  8. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 09:51
    Эти отношения всегда были на грани..Русские Лондон еще ни разу не брали, пора бы исправить!
    РАЙКОМ
    1. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 10:39
      Цитата: РАЙКОМ
      Русские Лондон еще ни разу не брали, пора бы исправить!

      Эти острова скоро уйдут под воду. Своей пустой земли мало? Только жёсткие ответы. Не могут разговаривать цивилизовано, пусть штудируют арабский...
      Esoteric
      1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 10:50
        Ну не нужно так кардинально ...Там есть ирландцы , шотландцы , вот на них ставку нужно делать !
        с первой попытки не получилось, но работа в этом направлении ведется!
        Этот остров много крови пролил в мире.
        РАЙКОМ
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:51
    Этот конфликт в самом деле обостряется опасно и несоизмеримо. Требуются сдержанность и рассудительность,. Можно подумать до этого Россия хамила Англии и была не рассудительна. Заморозить опасное обострение конфликта с оборзевшими можно только заняв твердую позицию. Вплоть до разрыва отношений!!! И наглость у них, "как рукой снимет" к бабке не ходи. yes
    Теренин
    1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 12:05
      Дойдет скоро до того, что какой-нибудь Гондурас обвинит Россию в воровстве их нарковолютных резервов из хранилищ и выгонит нашего дворника из посольства РФ. В ответ мы выгоним их дворника. И будем говорить и симметричности и улаживании отношений. Только вот что мы престиж потеряли, у нас в МИДе молчат. Будем так "симметрично" отвечать, ждите обвинения от Гондураса
      Bad_Santa
  10. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 10:37
    Посол РФ: кризис в отношениях с Британией опасно обостряется

    А Кац не предложил сдаться? КНДР не испугалась США, а в России обеспокоились...Бабла много вывезли или накупили чего загодя? Так это ваши проблемы...
    Esoteric
    1. РАЙКОМ (Михалыч) Сегодня, 11:05
      Цитата: Esoteric
      А Кац не предложил сдаться?

      Пока затихли..
      РАЙКОМ
  11. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:20
    Опаздываем с реакцией. Забить на всё, эт можно, а будет ли толк от этого.
    Мож с самого начала "торпеду" типа Владимира Вольфовича надо было запускать везде и всюду? Не давать им развернутся и обвешать нас обвинениями?
    Теперь просто отбиваться придётся и когда критическая масса вранья и не состыковок от англичанки мож набрать критическую массу, нас уже будут считать "империей зла"!
    Опять можно фиг на них положить, но мир состоит не только из одних наших недругов! Вот за сомневающихся и надо было БОРОТЬСЯ!
    rocket757
  12. iouris (iouris) Сегодня, 12:07
    Страшно, аж жуть... А так было хорошо ещё несколько лет назад! Кто бы мог подумать?
    iouris
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