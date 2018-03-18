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Посол РФ: кризис в отношениях с Британией опасно обостряется
Нынешний кризис в отношениях с Великобританией, связанный с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, опасно обостряется, приводит РИА Новости слова российского посла в Лондоне Александра Яковенко.
Вместе, по его словам, существующие в Лондоне опасения, что Россия может начать кибервойну против Соединенного Королевства, беспочвенны.
Посол напомнил, что во время визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву в декабре прошлого министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ему провести консультации по кибербезопасности. Подобные мероприятия уже проводятся с Китаем, Индией и другими государствами.
Напомним, в Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипаля нервно-паралитическим веществом причастны российские власти. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги: признаны персонами нон-грата сотрудника посольства Британии, кроме того, РФ отзывает свое согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Петербурге.
Этот конфликт в самом деле обостряется опасно и несоизмеримо. Требуются сдержанность и рассудительность,сказал Яковенко изданию Mail on Sunday.
Вместе, по его словам, существующие в Лондоне опасения, что Россия может начать кибервойну против Соединенного Королевства, беспочвенны.
Посол напомнил, что во время визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву в декабре прошлого министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил ему провести консультации по кибербезопасности. Подобные мероприятия уже проводятся с Китаем, Индией и другими государствами.
Мы хотим разговаривать с другими игроками мировой арены, чтобы установить правила поведения в киберпространстве: что разрешено, а что нет, что представляет собой агрессию, как реагировать на инциденты и так далее. На данный момент ответа нет. Таким образом, пока Россия проявляет себя конструктивно, британские парламентарии и СМИ с предполагаемого попустительства властей предлагают кибератаки против России. Вы не услышите таких разговоров в Москве,сказал Яковенко, отвечая на просьбу журналиста предоставить гарантии, что Москва не начнет кибервойну против Британии.
Напомним, в Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипаля нервно-паралитическим веществом причастны российские власти. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги: признаны персонами нон-грата сотрудника посольства Британии, кроме того, РФ отзывает свое согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Петербурге.
Использованы фотографии: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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