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Украинцы в ходе соцопроса назвали "следующего" президента страны
Киевский международный институт социологии представил данные очередного опроса общественного мнения на предмет одобрения/неодобрения гражданами Украины политиков и политических партий страны. Впервые в результате опроса КМИС рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко опустился ниже 10 процентов. На сегодняшний день рейтинговые показатели Порошенко составляют 9,8%.
С таким «результатом» президент Украины находится только на 4-м месте по уровню доверия. С достаточно серьёзным отрывом от Порошенко идёт глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. В поддержку Юлии Тимошенко высказались 24,6% опрошенных. Это наиболее высокий "президентский" рейтинг Юлии Тимошенко за последние 4 года.
«Между» Тимошенко и Порошенко в рейтинге украинских политиков расположились Ляшко (15,5%) и Гриценко (12,5%). Примерно на одном уровне с действующим президентом Украины по уровню одобрения находится лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (9,7%).
Первое место по рейтингу в списке партий – у упомянутой «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Рейтинг составляет 22,5%. В сравнении с прошлым годом рейтинг подрос более чем на 5%. Второе место – у «Радикальной партии» Ляшко – 13,7%. На третье место поднялся «Оппозиционный блок» - 12,4%. Блок Петра Порошенко лишь на 7-й позиции с 6,6 процентами. Это вдвое меньше, чем по итогам опроса 2017 года.
Следующим президентом Украины Петра Порошенко хотели бы видеть и вовсе 3,9% опрошенных.
С таким «результатом» президент Украины находится только на 4-м месте по уровню доверия. С достаточно серьёзным отрывом от Порошенко идёт глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. В поддержку Юлии Тимошенко высказались 24,6% опрошенных. Это наиболее высокий "президентский" рейтинг Юлии Тимошенко за последние 4 года.
«Между» Тимошенко и Порошенко в рейтинге украинских политиков расположились Ляшко (15,5%) и Гриценко (12,5%). Примерно на одном уровне с действующим президентом Украины по уровню одобрения находится лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (9,7%).
Первое место по рейтингу в списке партий – у упомянутой «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Рейтинг составляет 22,5%. В сравнении с прошлым годом рейтинг подрос более чем на 5%. Второе место – у «Радикальной партии» Ляшко – 13,7%. На третье место поднялся «Оппозиционный блок» - 12,4%. Блок Петра Порошенко лишь на 7-й позиции с 6,6 процентами. Это вдвое меньше, чем по итогам опроса 2017 года.
Следующим президентом Украины Петра Порошенко хотели бы видеть и вовсе 3,9% опрошенных.
Использованы фотографии: https://www.instagram.com/yulia_tymoshenko
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