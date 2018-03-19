18:30 19 марта
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Украинцы в ходе соцопроса назвали "следующего" президента страны

Киевский международный институт социологии представил данные очередного опроса общественного мнения на предмет одобрения/неодобрения гражданами Украины политиков и политических партий страны. Впервые в результате опроса КМИС рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко опустился ниже 10 процентов. На сегодняшний день рейтинговые показатели Порошенко составляют 9,8%.

С таким «результатом» президент Украины находится только на 4-м месте по уровню доверия. С достаточно серьёзным отрывом от Порошенко идёт глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко. В поддержку Юлии Тимошенко высказались 24,6% опрошенных. Это наиболее высокий "президентский" рейтинг Юлии Тимошенко за последние 4 года.

Украинцы в ходе соцопроса назвали "следующего" президента страны



«Между» Тимошенко и Порошенко в рейтинге украинских политиков расположились Ляшко (15,5%) и Гриценко (12,5%). Примерно на одном уровне с действующим президентом Украины по уровню одобрения находится лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (9,7%).

Первое место по рейтингу в списке партий – у упомянутой «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Рейтинг составляет 22,5%. В сравнении с прошлым годом рейтинг подрос более чем на 5%. Второе место – у «Радикальной партии» Ляшко – 13,7%. На третье место поднялся «Оппозиционный блок» - 12,4%. Блок Петра Порошенко лишь на 7-й позиции с 6,6 процентами. Это вдвое меньше, чем по итогам опроса 2017 года.

Следующим президентом Украины Петра Порошенко хотели бы видеть и вовсе 3,9% опрошенных.

Использованы фотографии: https://www.instagram.com/yulia_tymoshenko
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Комментарии 37

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:33
    Какой - такой президент? Генерал -губернатор, если вести себя хорошо будут...
    Серж Горелый
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:41
      Да Путин у них там самый популярный laughing
      влад66
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:10
        Цитата: влад66
        Да Путин у них там самый популярный laughing


        Ну,Путин,как говорится занято, лёшку анального- мы же не садисты всё же... А вот кого-нибудь, вроде "санитара леса" уже пора,дозрели! request
        майор Юрик
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 16:42
      Цитата: Серж Горелый
      Какой - такой президент? Генерал -губернатор, если вести себя хорошо будут...

      В Сомали и такая должность отсутствует, так что быть ли генерал-губернатору в/на Украине, вопрос риторический..
      Терский
      1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 16:56
        так что быть ли генерал-губернатору в/на Украине, вопрос риторический..
        Пока что у них там есть только гауляйтеры. До генерал-губернаторов им еще новый "нюрнберг" пережить надо.
        Так что в статье рейтинг именно гауляйтеров.
        abrakadabre
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:33
    А если в соцопрос Путина поставят?)))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:41
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      А если в соцопрос Путина поставят?)))

      не надо. пожалеем убогих
      LSA57
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 16:46
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      А если в соцопрос Путина поставят?)))
      Давно не секрет
      Украинское издание Неделя.UA провело опрос своей аудитории, задав вопрос: «Кому из политиков вы бы доверили управление своей страной?» В опросе приняло участие 41,6 тыс.чел., а его результат показал следующие цифры: 84% (34,9 тыс.чел.) опрошенных украинцев хотят видеть президентом Украины Владимира Путина.
      это было в 2016, за прошедшие 2 года много чего поменялось не в лучшую сторону для простого обывателя, так что эта цифра не отражает реалий сегодняшнего дня и не исключено что число желающих видеть Путина В.В, своим президентом существенно подросло.
      источник
      Терский
    3. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 16:46
      Плюсану но не согласен - самим нужен,у него планов грамадьё.
      Что касаемо претендентов,так тут в списке только известные их политики,наверняка победит кто то из новичков,к примеру тот же Рабинович,почему нет.Он за нейтральную Украину.Ну а если что,пусть кричат " ВИТЯ ВЕРНИСЬ ".
      katalonec2014
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:47
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      А если в соцопрос Путина поставят?)))

      Им Вольфович в самый раз. Можно и Ксюху подарить.
      Piramidon
      1. dm_Россия (Дмитрий) Сегодня, 17:38
        Поддерживаю. Ксюху подарить!
        dm_Россия
  3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 16:35
    А с госдепом США эти желания согласованы??
    FalconD
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:42
      Цитата: FalconD
      А с госдепом США эти желания согласованы??

      так он его и инициировал. говорят потрошенко от рук отбиваться стал
      LSA57
  4. Петр1 (петр) Сегодня, 16:36
    Какие ки один хлеще другого за кого не проголосовать будет одно и тоже кляшко laughing
    Петр1
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:51
      Цитата: Петр1
      Какие ки один хлеще другого за кого не проголосовать будет одно и тоже кляшко laughing

      Вот и ответ на все призывы убрать Петруху. А что взамен? Ничего путного из этой страны все равно не получится. Видимо, госдепу придется им Клинтоншу экспортировать.
      Piramidon
      1. Петр1 (петр) Сегодня, 18:30
        Цитата: Piramidon
        Ничего путного из этой страны все равно не получится. Видимо, госдепу придется им Клинтоншу экспортировать.

        А им и не надо путного,наооборот чем хуже украине ,тем лучше.
        Петр1
  5. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 16:37
    Первое место по рейтингу в списке партий – у упомянутой «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Рейтинг составляет 22,5%.
    Второе место – у «Радикальной партии» Ляшко – 13,7%.
    На третье место поднялся «Оппозиционный блок» - 12,4%.
    Блок Петра Порошенко лишь на 7-й позиции с 6,6 процентами. Это вдвое меньше, чем по итогам опроса 2017 года.


    Да уж! на фоне Российских выборов, предстоящие украинские ...... sad wassat fool
    Скоро на экранах! Запасаем попкорн!
    рус-5819
    1. БЛОНДИН (Сергей) Сегодня, 16:43
      Аргументы там в правовом поле не кислые, автоматы да гранатомёты...
      А про кандидатов - хрен редьки не слаще!
      Витя (Янукович) говорит: а что теперь делать восьми миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же изгои!", — говорит он.
      "Блин, их расстреливать надо из атомного оружия", — немедленно реагирует Тимошенко.
      БЛОНДИН
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:45
      Цитата: рус-5819
      Скоро на экранах! Запасаем попкорн!

      никакого попкорна не хватит. no туров на пять замутят laughing
      LSA57
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:43
    После вальцмана капительман. Патамучта нерабыдло
    Дормидонт
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 16:50
      После вальцмана капительман. Патамучта нерабыдло


      А ведь в былые времена пленного "шляхтича" у турков выкупали за корову. А еврея -за кисет табака. recourse Дожили, "козаки".... wassat
      dauria
  7. vadson (Вадим) Сегодня, 16:44
    мда, не дай Бог им в руководители бабу с косой. окончательно вымрут
    vadson
    1. Atilla Сегодня, 17:16
      А вам их так жалко, поезжайте помогите хотя бы морально.
      Atilla
  8. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 16:44
    У Юли с косой одна проблема - она может играть по своим правилам, пренебрегая общей картиной. Это и делает её не очень сервильной кандидатурой для различных сил.
    И если Россия может договариваться, что продемонстрировал Путин во время газового конфликта, то это не лучшим образом сказывается на Тимошенко для Запада. И даже фразы про ядерные бомбардировки Донбасса не изменили отношение к ней в лучшую сторону со стороны Запада, прошу прошение за тавтологию.
    ИмПерц
    1. gurzuf Сегодня, 16:56
      "Договориться"? Да старый чекист просто на компре завербовал Тигрюлю. Ручная она у чекиста laughing
      gurzuf
      1. ИмПерц (Игорь) Сегодня, 17:04
        Цитата: gurzuf
        "Договориться"? Да старый чекист просто на компре завербовал Тигрюлю. Ручная она у чекиста

        М.Б...
        В любом случае:
        Цитата: ИмПерц
        Это и делает её не очень сервильной кандидатурой для различных сил.
        ИмПерц
  9. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:50
    Сегодня уже вспоминали выборы 1996-го... Зюганв-Ельцин. Когда от нас ничего не зависело. Так и здесь с Порошенко-Тимошенко (или ещё кто-то) кого "запад" назначит, тот и будет президентом. Демократия, однако...
    mavrus
  10. gurzuf Сегодня, 16:50
    Все таки Жириновский будет президентом!!! wink
    gurzuf
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:54
    Что Порошенко, что Тимошенко - одного поля ягода! Так, что "хрен редьки не слаще" request
    Симон
  12. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 16:58
    А хде в ентом рейтинге певец ртом Вокарчук? what американцы вроде его 2 года уже как готовят в Штатах на роль презика: отучают нюхать кокс, приучают к нормальной одежде, рассказывают про парикмахерскую и много чего ещё с ним творят....
    злой партизан
  13. shark (Владимир) Сегодня, 16:59
    Путин - следующий президент Украины. Все. Спорить не о чем
    shark
  14. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 17:02
    Очень толерастно! А следующим-гея, а потом - чернокожего протоукра... Це еуропа полная...
    Ураган70
  15. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:05
    Ну как тут не вспомнить классику
    Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.

    Игривы Брейтмана остроты,
    И где же сенегальцев роты?

    — Где же? В самом деле? Где же? — добивался мутный Мышлаевский.

    Рожают овцы под брезентом,
    Родзянко будет президентом.

    — Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!

    © Булгаков
    Alexey RA
  16. Бравый Швейк-2 (Станислав) Сегодня, 17:21
    Ну есть же готовый кандидат,избранный всем народом! И Крым будет рядом, и Донбасс "подмышкой"!..А также дружелюбный народ,русский! Ну? Слабо?
    Бравый Швейк-2
  17. arhPavel (Paul) Сегодня, 17:28
    Это просто танец на граблях.
    Им нужен там военный переворот и кто то, типа Лебедя.
    arhPavel
  18. Антарес (Антарес) Сегодня, 17:35
    Да вы шо...Юлю давно все опросники ставят на 1 место..да никогда ей не светит место президента. Спасибо--была уже премьером...
    Если в опроснике Ляшко фигурирует с Гриценко--наверное в Киеве спрашивали... больше негде столько сторонников найти(а может в штабах их)
    У Порошенко в общем то низкий рейтинг давно. Посмотрим на оппозицию-всегда у нас оппозиция с действующей сластью местами меняются..
    Антарес
  19. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 18:00
    Список достойнейших. Укромассы даже затркдняются, кому из них трон поручить. Пора им переходить к парламентской форме правления, чтобы всему политическому отребью местечко на тронной скамейке нашлось...
    Alex-a832
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