«Иракская свобода». Американскому вторжению исполнилось 15 лет

«Иракская свобода» - такое название получила военная операция США и Британии против Ирака (в антииракской коалиции также принимали участие Австралия и Польша). Ровно 15 лет тому назад началось вторжение союзных войск в ближневосточное государство, которое с тех пор и не знает, что такое мир.После того, как в 1991 году тогдашний президент США Джордж Буш — старший провел операцию «Буря в пустыне» (после провокации конфликта между Ираком и Кувейтом обрушив на первый всю американскую военную мощь), иракцы познали на себе всю тяжесть известной поговорки «Горе побежденным». Страну поставили в кабальные условия.Во-первых, Ирак обязан был сотрудничать со специальной комиссией ООН. Ее целью провозглашалась ликвидация оружия массового поражения. Это были времена после развала СССР, когда США возомнили себя хозяевами мира. В таких условиях, разумеется, они подмяли под себя и ООН. Трудно было даже заикаться о какой-либо беспристрастности. Через 7 лет Ирак отказался сотрудничать с данной комиссией.В 1998 году следующий после Буша американский президент Билл Клинтон (тот, что позже печально «прославится» агрессией в отношении Югославии, чтобы забылась его некрасивая история с Моникой Левински) провел антииракскую военную операцию «Лиса в пустыне».Еще после «Бури в пустыне» иракской авиации было запрещено появляться в небе над несколькими зонами на севере и юге государства. Эти зоны патрулировали самолеты США и Британии. Так что «Лисе в пустыне» было весьма легко бомбить фактически беззащитную страну. А если иракская ПВО смела сбивать бомбящие самолеты — следовали угрозы.Одновременно против Ирака действовали международные санкции, сильно подорвавшие экономику. Из-за этих мер иракские дети, в том числе и те, которые рождались с генетическими заболеваниями (после «Бури в пустыне») не могли получить необходимых для лечения лекарств.Когда президентом США стал Джордж Буш — младший, для него своеобразным «делом чести» (если, конечно, тут вообще можно говорить о какой-то чести) стала окончательная расправа над Ираком. Надо же доделать дело своего папаши! Особенно антииракская истерия усилилась после известных событий 11 сентября 2001 года. Была ли это террористическая атака или грандиозная провокация американских спецслужб? Споры об этом не утихают до сих пор.Ясно одно — после печально знаменитого 11 сентября американское руководство взяло на вооружение антитеррористическую риторику. Были объявлены «неправильные» страны — так называемая «Ось зла». В нее входил, в том числе, Ирак.Нельзя не отметить одной особенности. Похоже, для Соединенных Штатов всегда есть, помимо «врага №1», еще и «враг №2», «враг №3» и т. д. Своеобразная очередь на «отстрел» непокорных. Вся риторика американских и западных СМИ, как правило, направлена против «врага №1», однако при этом не забываются и прочие «враги».В 1999 году «врагом №1» стала Югославия. Ирак стал «врагом №2». А «врагом №3» на тот момент, похоже, являлась Ливийская Джамахирия. В частности, на «саммит тысячелетия», проводимый ООН в 2000 году, не были допущены лидеры именно этих трех государств — все они были объявлены «изгоями». Время показало, что именно эти государства были уничтожены одно за другим.Сейчас, похоже, мы видим другую очередь из «врагов» США. «Враг №1» - Сирия, «враг №2» - КНДР, «враг №3» - Венесуэла. Хочется думать, что изменившаяся международная обстановка не позволит Вашингтону так просто расправиться со своими врагами, как это было ранее.Вернемся к Ираку. После того, как с помощью бомбардировок, а затем «цветной революции» была завершена расправа над Югославией, Ирак стал таким «врагом №1». Однако после событий 11 сентября очередь несколько сдвинулась. Первой страной, на которую обрушились США, стал Афганистан. Тогда он находился под властью талибов.Таким образом, США сперва напали на противника, войну с которым можно было бы с натяжкой назвать антитеррористической, но под ее прикрытием готовили уже другую войну — с «врагом №1». То есть, с Ираком. Начала усиливаться антииракская риторика. Страну все чаще и чаще обвиняли в том, что она имеет оружие массового поражения, несмотря на то, что после 1991 года не имеет на это права. Из-за страшного давления и угроз Ираку пришлось согласиться на то, что в ноябре 2002 года в страну была допущена комиссия ООН. Она должна была найти это самое оружие массового поражения. Но… не было найдено ничего. Не удалось также доказать какую-либо связь между «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и иракским руководством. Но Буш — младший желал только одного — войны.Несмотря на взятую на себя роль жертвы, несмотря на фальсификацию доказательств наличия у Багдада отравляющих веществ и бактериологического оружия, Вашингтону не удалось добиться от Совбеза ООН разрешения на проведение карательной операции. Против выступила не только Россия, но и даже такие извечные союзники США по НАТО, как Франция и Германия. Что же касается Британии, то она поддержала действия Буша. В коалицию против Ирака верноподданнически вошли также Польша и Австралия. Пожалуй, Польшу еще можно в чем-то понять: как новый член «цивилизованного мира», она стремилась показать свою лояльность.Истинной целью военной операции «Иракская свобода» была вовсе не борьба с распространением химического и бактериологического оружия. Истинной целью было свержение иракского руководства и привнесение в страну «демократии».20 марта 2003 практически одновременно начались бомбардировки авиацией коалиции крупных иракских городов и наземное вторжение. Буш не стал, как это обычно делают США, сначала доводить страну бомбардировками до полного ослабления, а затем уже добивать. Ему важно было закончить эту войну как можно скорее. А то вдруг фальсификация наличия и Ирака оружия массового поражения вскрылась бы раньше, чем были бы закончены бомбардировки!Казалось бы, война стала для Буша действительно «маленькой и победоносной». Она длилась меньше месяца. Американская армия пошла на Багдад, британская — захватывала Басру. Уже 9 апреля пала столица Ирака. А 15 апреля был взят последний город — Тикрит.Крупной потерей американского агрессора в этой войне стало уничтожение командного центра 2-й бригады 3-й пехотной дивизии. Это случилось 7 апреля. К сожалению, этот успех иракской армии не получил развития. Страна была оккупирована. Против захватчиков началась партизанская война. Хаос надолго воцарился в Ираке и длится до сих пор.Партизанскую войну удалось частично остановить после того, как был арестован президент Ирака Саддам Хусейн. После падения Багдада он несколько месяцев скрывался, однако 13 декабря был найден и схвачен. Его показательно судили и столь же демонстративно казнили 30 декабря 2006 года. Каких-либо шансов доказать свою невиновность перед оккупационным судом у иракского лидера не было.Несколько раз оккупанты заявляли, что готовы убраться из Ирака. Против них нередко вспыхивали восстания (самое крупное — в городе Эль-Фаллуджа в 2004-м году — было подавлено жесточайшим образом, при подавлении США использовали белый фосфор).В 2010 году Вашингтон объявил о выводе американских войск из Ирака. Он завершился в 2011 году. Однако в стране остаются американские инструкторы.По американским данным, антииракская коалиция потеряла в ходе войны 4800 солдат. Данные о потерях среди мирного населения разнятся, но в любом случае исчисляются сотнями тысяч.Одним из побочных последствий этой войны стало зарождение террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещена в РФ). Как принято утверждать, ее первоначально создали некоторые офицеры из армии Саддама Хусейна. Возможно, это и так (хотя лидер Ирака уже был мертв), но организация ИГИЛ, которую сейчас называют «Исламское государство», оказалась задействована в дальнейших планах США. Что мы и наблюдаем сегодня в Сирии.Многие сходятся на том, что если бы Саддам Хусейн был бы жив и остался у власти в Ираке, он бы не позволил зародиться в стране подобной группировке. Этот человек не был ангелом — он просто был лидером непростой страны, ставшей жертвой агрессоров.Март полнится печальными датами. 24 марта 1999 года — нападение США и НАТО на Югославию. 20 марта 2003 года — нападение США и Британии на Ирак. 15 марта 2011 года — начало разжигания террористической войны против Сирии. 19 марта 2011 года — начало антиливийской военной операции «Одиссея. Рассвет». Из них только последняя имела под собой хоть какое-то основание — резолюция Совбеза ООН №1973, да и та была выкручена и искажена.Когда-нибудь за эти преступления агрессоры должны понести ответственность перед справедливым международным судом. Доживем ли мы до этого дня? Пока что остается констатировать невеселый факт — через 15 лет после вторжения в Ирак никакого мира на Ближнем Востоке не видно. И Вашингтон, похоже, готовится к новой провокации, чтобы осуществить еще одну агрессию.