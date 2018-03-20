08:33 20 марта
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Трамп: Китай украл наши коммерческие секреты - мы ударим пошлинами

Президент США решил ввести дополнительные пошлины для китайских товаров, поступающих на рынок Соединённых Штатов. По словам Трампа, нынешняя ситуация наносит удар по американскому производителю и ведёт к снижению числа рабочих мест для американских граждан.

Трамп заявил буквально следующее:
Так дальше продолжаться не может.


Газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента сообщает о том, что уже до конца этой недели Вашингтон введёт пошлины на ряд китайских товаров. При этом общая сумма «антикитайских» пошлин составит около 60 млрд долларов.


Примечательно, что изначально Трампу советниками и другими членами администрации предлагались меры по увеличению пошлин на общую сумму около $30 млрд. Однако президент США распорядился удвоить это значение.

Трамп: Китай украл наши коммерческие секреты - мы ударим пошлинами


В Вашингтоне в качестве повода для ввода дополнительных пошлин в отношении почти сотни китайских товаров приводят следующий аргумент: Китай якобы похитил у США информацию, составляющую коммерческую тайну, и, воспользовавшись ею, начал производить и продвигать свои товары на американский рынок.

В китайских СМИ тем временем напомнили США, что КНР является крупнейшим держателем американского долга.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:17
    Китайскими товарами все завалено в США и других странах , так что это конкретно ударит по их бизнесу . Опять же Китай может начать требовать возврат долга , а он крупнейший кому должны америкосы .
    Spartanez300
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 06:25
      Торговая война ударит по обеим странам, еще и третьим достанется. Пекину есть чем отвечать - все-таки один из основных держателей американских ценных бумаг.
      Штаты сами толкают КНР и РФ друг к другу. Нам будет выгоднее, если китайцы будут деньги не в Штаты вкладывать, а инвестировать в наши экономики. hi
      Касым
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:42
      Цитата: Spartanez300
      Китайскими товарами все завалено в США и других странах , так что это конкретно ударит по их бизнесу . Опять же Китай может начать требовать возврат долга , а он крупнейший кому должны америкосы .

      Тут всё намного сложнее. Да, - ограничение конкурентности цен на рынке США сильно ударит по объёму сбыта китайских товаров. Однако не сомневаюсь, что китайцы большую часть этого объема с хорошими скидками распихают по другим рынкам сбыта. Возврат долга в настоящее время Китаю не выгоден, т.к. возврат производится не в золоте, а долларывыми фантиками, хоть и безналичными. США надо будет для возврата долга провести увеличение денежной массы в обороте на эту сумму, т.к. сомневаюсь, что они это выкроят из своего бюджета, а значит, что это будет инфляционная денежная масса. Это приведёт к падению курса доллара и повышению конкурентности товаров, производимых и реализуемых за доллары по сравнению с китайскими, т.к. юань к доллару резко подскочит. Хотя по США это тоже скажется негативно.Поэтому ответ Китая будет совсем иным.
      Alex-a832
    3. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:29
      Цитата: Spartanez300
      Опять же Китай может начать требовать возврат долга
      ГыГымон может кинуть всех и обесценить валюту.
      Симаргл
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:23
    Трамп: Китай украл наши коммерческие секреты

    Варежку не раззевайте. laughing А китайцы не были бы китайцами, если бы не слямзили у кого то, что им выгодно.
    a.s.zzz888
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:27
    Сша просто простят сами себе все свои долги, и китайцы останутся с никчемными бумажками.
    Геркулесыч
    1. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:43
      Варианты ответа есть: например национализировать все расположенные в Китае заводы американских корпораций.
      Metallurg_2
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 08:33
        Цитата: Metallurg_2
        национализировать все расположенные в Китае заводы американских корпораций.
        И что дальше? Через 5, максимум 10 лет они станут устаревшими.
        Симаргл
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 06:28
    В китайских СМИ тем временем напомнили США, что КНР является крупнейшим держателем американского долга.

    Ну а толку.. request 3 процента в год. А если выбросить весь этот хлам на биржу, Россия еще подключится. ? Капец мировой экономике. Китаю и США не позавидую. Россия отделается испугом. Хотя как Путин сказал - Ничего личного. Наверное его устраивает вбахивать миллиарды в зеленые бумажки госдолга.. Надеюсь знает,что делает.
    федоров
  5. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 06:29
    Китаю дают понять что бы он не поддерживал Россию в возможном ближайшем столкновении с НАТО. Теперь КНР думает что делать.
    Тургон
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:35
    Торговая война с Китаем ещё впереди, а вот Трамп не захотел поздравить В.Путина с избранием, вот это не хорошо, рамки приличия всё-таки должны быть.
    ul_vitalii
    1. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 06:45
      Просто он хочет доказать авторам расследования о вмешательстве в выборы, что не является агентом Путина laughing
      Metallurg_2
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:40
    мы ударим пошлинами
    Такое понятие, как чувство меры у Трампа отсутствует полностью. Ну очень ему хочется пошантажировать Китай аж кушать не может. Вот только чем это может обернуться для экономики Сша, которая сильно завязана на Китай?
    rotmistr60
  8. TarasVE (Владимир) Сегодня, 06:44
    Как говориться будем посмотреть что будет дальше. Что ответит Китай на это, деньги то приличные даже для них.
    TarasVE
    1. vitinka (Viktor) Сегодня, 06:57
      Не дай бог, жыть в интересное время, а интереснова многа
      vitinka
  9. Петр1 (петр) Сегодня, 06:53
    Да утрутся китайцы,скажут спасибо большой трамп,давай нам чашку риса и хватит нам.
    Петр1
  10. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:03
    США с Китаем повязаны торгово-экономическими связями больше чем со всеми остальными странами и эти санкции выглядят как отказ жены от постели в благополучной семье. Причина наверное в том, что поменялась модель в экономике США - в США работники заняты ниокр и административными функциями, Китай производственная площадка и персонал и все за дешево, в итоге США получают дешевую китайскую продукцию FMSG, что составляет один из столпов американского благополучия. Теперь же Китай сам может в ниокр и администрацию и это уже проблема.
    Nix1986
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:08
    Не так все однозначно... Если Китай начнёт продавать "трейджерис" в больших объёмах - это вызовет обрушение цен на них. Что позволит США выкупить их с рынка по сниженной цене wassat
    Печатный станок то У НИХ! Когда у тебя печатный станок, ты многое себе можешь позволить.
    Но по любому, торговую войну Китаю у США в одиночку не выиграть...
    Горный стрелок
  12. Пленник (Айрат) Сегодня, 07:25
    Какому вору понравится, если у него что-то украдут.
    Пленник
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 07:37
    Цитата: Alex-a832
    Цитата: Spartanez300
    Китайскими товарами все завалено в США и других странах , так что это конкретно ударит по их бизнесу . Опять же Китай может начать требовать возврат долга , а он крупнейший кому должны америкосы .

    Тут всё намного сложнее. Да, - ограничение конкурентности цен на рынке США сильно ударит по объёму сбыта китайских товаров. Однако не сомневаюсь, что китайцы большую часть этого объема с хорошими скидками распихают по другим рынкам сбыта. Возврат долга в настоящее время Китаю не выгоден, т.к. возврат производится не в золоте, а долларывыми фантиками, хоть и безналичными. США надо будет для возврата долга провести увеличение денежной массы в обороте на эту сумму, т.к. сомневаюсь, что они это выкроят из своего бюджета, а значит, что это будет инфляционная денежная масса. Это приведёт к падению курса доллара и повышению конкурентности товаров, производимых и реализуемых за доллары по сравнению с китайскими, т.к. юань к доллару резко подскочит. Хотя по США это тоже скажется негативно.Поэтому ответ Китая будет совсем иным.

    Да что мешает то в процессе сделки по возврату госдолга перевести на конечном этапе фантики в желтый металл? И никакой "инфляционной" массы денег не будет, расширится только внутренний объем помещения, в котором хранится золотой запас КНР! laughing
    Ураган70
  14. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 07:37
    И на китайцев свой Новичок нашёлся yes
    Вас Влад
  15. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:43
    Какосы работают не покладая рук. Это надо же сидеть и постоянно сочинять санкции.
    sgr291158
  16. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 07:47
    Американцы раздали китайцам лопаты, потому что китайцы копают дешевле и быстрее. А теперь внезапно заявили, что китайцы эти лопаты украли... Совсем мировой бизнес за наивных дурачков держат или Задорнов априори был прав?
    g1washntwn
  17. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 07:56
    Значит, пора китайцам предъявлять чеки к оплате..Хватит с америгадцами всем миром цацкаться..
    Злой 55
  18. лысова (владимир) Сегодня, 08:02
    Пустили козла(ов) в огород. wink Один чёрт капусту всю пожрёт.
    лысова
  19. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 08:16
    Сами же перенесли свое производство в Китай, а теперь ведут себя как последние гопники.
    Будь я американцем, мне было бы стыдно за такое быдлячье поведение правительства
    Генерал Песчаных Карьеров
  20. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:22
    Смелое заявление! "Ржавому поясу" понравиться однако! Интересно, а что скажет товарищ Си?
    rocket757
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