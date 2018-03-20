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Трамп: Китай украл наши коммерческие секреты - мы ударим пошлинами
Президент США решил ввести дополнительные пошлины для китайских товаров, поступающих на рынок Соединённых Штатов. По словам Трампа, нынешняя ситуация наносит удар по американскому производителю и ведёт к снижению числа рабочих мест для американских граждан.
Трамп заявил буквально следующее:
Газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента сообщает о том, что уже до конца этой недели Вашингтон введёт пошлины на ряд китайских товаров. При этом общая сумма «антикитайских» пошлин составит около 60 млрд долларов.
Примечательно, что изначально Трампу советниками и другими членами администрации предлагались меры по увеличению пошлин на общую сумму около $30 млрд. Однако президент США распорядился удвоить это значение.
В Вашингтоне в качестве повода для ввода дополнительных пошлин в отношении почти сотни китайских товаров приводят следующий аргумент: Китай якобы похитил у США информацию, составляющую коммерческую тайну, и, воспользовавшись ею, начал производить и продвигать свои товары на американский рынок.
В китайских СМИ тем временем напомнили США, что КНР является крупнейшим держателем американского долга.
Трамп заявил буквально следующее:
Так дальше продолжаться не может.
Газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента сообщает о том, что уже до конца этой недели Вашингтон введёт пошлины на ряд китайских товаров. При этом общая сумма «антикитайских» пошлин составит около 60 млрд долларов.
Примечательно, что изначально Трампу советниками и другими членами администрации предлагались меры по увеличению пошлин на общую сумму около $30 млрд. Однако президент США распорядился удвоить это значение.
В Вашингтоне в качестве повода для ввода дополнительных пошлин в отношении почти сотни китайских товаров приводят следующий аргумент: Китай якобы похитил у США информацию, составляющую коммерческую тайну, и, воспользовавшись ею, начал производить и продвигать свои товары на американский рынок.
В китайских СМИ тем временем напомнили США, что КНР является крупнейшим держателем американского долга.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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