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Четыре теракта в штате Техас (США) менее чем за три недели
ФБР приступила к расследованию в США уголовного дела, названного «делом посылочного террориста». Речь идёт о нескольких случаях распространения в штате Техас взрывных устройств с помощью посылок, которые в США принято оставлять на пороге дома или квартиры.
В результате первого взрыва, который прогремел в городе Остин 2 марта, погиб 39-летний местный житель, работавший в одной из строительных компаний. Он открыл посылку, которая стояла у его двери – раздался взрыв. Мужчина в итоге получил ранения, несовместимые с жизнью.
12 марта в Техасе взорвались ещё две бомбы, замаскированные под посылки. Жертвами взрывов стали 17-летний молодой человек и 75-летняя женщина. Причём парень погиб, а пожилая женщина с ранениями доставлена в клинику.Также в результате срабатывания взрывных устройств тяжёлое ранение получила мать молодого человека.
В ФБР на данный момент установили, что американская почтовая служба не являлась распространителем этих смертоносных посылок.
На этом фоне обращает на себя внимание и отменённый 17 марта в Остине концерт. Мероприятие было отменено из-за сообщения об угрозе взрыва.
18 марта в Остине прогремел ещё один взрыв, в результате которого ранения получили двое мужчин.
При этом в ФБР откровенно признают, что пока не установили никакой связи между взрывами. Дело в том, что изначально предполагалось, что подрывник действует против "цветного" населения штата. Но если в первых двух случаях жертвами стали афроамериканцы, а в третьем – пострадала латиноамериканка, то в четвёртом – двое белых техасцев. Мало того, четвёртое взрывное устройство не было упаковано в «посылку», а представляло собой вариант «мины-растяжки» у обочины дороги.
В результате первого взрыва, который прогремел в городе Остин 2 марта, погиб 39-летний местный житель, работавший в одной из строительных компаний. Он открыл посылку, которая стояла у его двери – раздался взрыв. Мужчина в итоге получил ранения, несовместимые с жизнью.
12 марта в Техасе взорвались ещё две бомбы, замаскированные под посылки. Жертвами взрывов стали 17-летний молодой человек и 75-летняя женщина. Причём парень погиб, а пожилая женщина с ранениями доставлена в клинику.Также в результате срабатывания взрывных устройств тяжёлое ранение получила мать молодого человека.
В ФБР на данный момент установили, что американская почтовая служба не являлась распространителем этих смертоносных посылок.
На этом фоне обращает на себя внимание и отменённый 17 марта в Остине концерт. Мероприятие было отменено из-за сообщения об угрозе взрыва.
18 марта в Остине прогремел ещё один взрыв, в результате которого ранения получили двое мужчин.
При этом в ФБР откровенно признают, что пока не установили никакой связи между взрывами. Дело в том, что изначально предполагалось, что подрывник действует против "цветного" населения штата. Но если в первых двух случаях жертвами стали афроамериканцы, а в третьем – пострадала латиноамериканка, то в четвёртом – двое белых техасцев. Мало того, четвёртое взрывное устройство не было упаковано в «посылку», а представляло собой вариант «мины-растяжки» у обочины дороги.
Использованы фотографии: Фейсбук
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