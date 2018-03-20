Четыре теракта в штате Техас (США) менее чем за три недели

ФБР приступила к расследованию в США уголовного дела, названного «делом посылочного террориста». Речь идёт о нескольких случаях распространения в штате Техас взрывных устройств с помощью посылок, которые в США принято оставлять на пороге дома или квартиры.В результате первого взрыва, который прогремел в городе Остин 2 марта, погиб 39-летний местный житель, работавший в одной из строительных компаний. Он открыл посылку, которая стояла у его двери – раздался взрыв. Мужчина в итоге получил ранения, несовместимые с жизнью.12 марта в Техасе взорвались ещё две бомбы, замаскированные под посылки. Жертвами взрывов стали 17-летний молодой человек и 75-летняя женщина. Причём парень погиб, а пожилая женщина с ранениями доставлена в клинику.Также в результате срабатывания взрывных устройств тяжёлое ранение получила мать молодого человека.В ФБР на данный момент установили, что американская почтовая служба не являлась распространителем этих смертоносных посылок.На этом фоне обращает на себя внимание и отменённый 17 марта в Остине концерт. Мероприятие было отменено из-за сообщения об угрозе взрыва.18 марта в Остине прогремел ещё один взрыв, в результате которого ранения получили двое мужчин.При этом в ФБР откровенно признают, что пока не установили никакой связи между взрывами. Дело в том, что изначально предполагалось, что подрывник действует против "цветного" населения штата. Но если в первых двух случаях жертвами стали афроамериканцы, а в третьем – пострадала латиноамериканка, то в четвёртом – двое белых техасцев. Мало того, четвёртое взрывное устройство не было упаковано в «посылку», а представляло собой вариант «мины-растяжки» у обочины дороги.