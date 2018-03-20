15:24 20 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Четыре теракта в штате Техас (США) менее чем за три недели

ФБР приступила к расследованию в США уголовного дела, названного «делом посылочного террориста». Речь идёт о нескольких случаях распространения в штате Техас взрывных устройств с помощью посылок, которые в США принято оставлять на пороге дома или квартиры.

В результате первого взрыва, который прогремел в городе Остин 2 марта, погиб 39-летний местный житель, работавший в одной из строительных компаний. Он открыл посылку, которая стояла у его двери – раздался взрыв. Мужчина в итоге получил ранения, несовместимые с жизнью.

12 марта в Техасе взорвались ещё две бомбы, замаскированные под посылки. Жертвами взрывов стали 17-летний молодой человек и 75-летняя женщина. Причём парень погиб, а пожилая женщина с ранениями доставлена в клинику.Также в результате срабатывания взрывных устройств тяжёлое ранение получила мать молодого человека.


В ФБР на данный момент установили, что американская почтовая служба не являлась распространителем этих смертоносных посылок.
На этом фоне обращает на себя внимание и отменённый 17 марта в Остине концерт. Мероприятие было отменено из-за сообщения об угрозе взрыва.

18 марта в Остине прогремел ещё один взрыв, в результате которого ранения получили двое мужчин.

Четыре теракта в штате Техас (США) менее чем за три недели


При этом в ФБР откровенно признают, что пока не установили никакой связи между взрывами. Дело в том, что изначально предполагалось, что подрывник действует против "цветного" населения штата. Но если в первых двух случаях жертвами стали афроамериканцы, а в третьем – пострадала латиноамериканка, то в четвёртом – двое белых техасцев. Мало того, четвёртое взрывное устройство не было упаковано в «посылку», а представляло собой вариант «мины-растяжки» у обочины дороги.

Использованы фотографии: Фейсбук
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:08
    Ну сволочи, нелюди! Мне Американцев жалко! Обычных граждан, они ведь никому ничего не делали...
    Romka47
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 14:12
      Не будьте так наивны...
      MoJloT
      1. Чёрный Сегодня, 14:16
        Ну сволочи, нелюди!
        А почему вы решили , что действует группа?...Скорее всего маньяк-одиночка ...
        Чёрный
        1. DimanC (Дмитрий) Сегодня, 14:19
          Действуют спецслужбы, подставляя "одиночек". Это идет борьба элит внутри США, по сути, угрозы Трампу
          DimanC
          1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:24
            Вы, извините, откуда это взяли? Как одиночные теракты могут повредить Трампу? Для этого нужно что-то масштабное и резонансное. Конспирология уровня РенТВ.
            Ушлый_башкорт
            1. DimanC (Дмитрий) Сегодня, 14:35
              Собственно, там уже волна идет: то в одной школе стреляли, то в другой, теперь конверты со взрывчаткой. Какой мотив у "одиночки" - это еще вопрос, а вот какой мотив у страновых элит США - это очевидно. И РенТВ тут ни причем
              DimanC
        2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:22
          Вот тоже так подумалось. Какой-нибудь ветеран войн на БВ с тараканами в башке.
          Ушлый_башкорт
          1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 15:15
            Цитата: Ушлый_башкорт
            Какой-нибудь ветеран войн на БВ с тараканами в башке.
            Там бы месиво кровавое было. Особенно если ещё и спец.
            Симаргл
        3. Romka47 (Роман) Сегодня, 14:53
          Обобщаю, сволочи все кто устраивает бойню мирного населения, ну я бы еще понял если бы базу военную или полицейский участок взорвали.
          Romka47
    2. Micfoster (Евгений) Сегодня, 14:28
      Американцам можно всех подряд во всем мире взрывать?
      Micfoster
    3. БАРХАН (СЕРГЕЙ) Сегодня, 14:29
      Роман ,вначале ВОВ наши политруки тоже говорили бойцам ,что немцы ни причём ,а виноваты фашисты...Но вот откатились до Москвы ,умылись кровью,оказались на краю пропасти,и...сразу вышло стихотворение Ильи Эренбурга "Убей немца"(перечитайте его, станет интересно)...Вот и всех делов,просто начали уничтожать ВСЕХ немцев без сортировки.А когда немцев размазали,тогда опять стали сортировать ...и коммунисты появились.
      В войсках США тоже "простые,обычные" граждане американские.Отвечать будут все.
      Хочу так же напомнить Вам ,как сортировали немцев те же американцы с англичане со звенящих высот из бомбёров...
      БАРХАН
  2. Комментарий был удален.
  3. Tаптыжка 2 Сегодня, 14:16
    Почта России recourse
    Tаптыжка 2
  4. роман66 (роман) Сегодня, 14:22
    у очередного героя Вьетнама крыша съехала
    роман66
Картина дня