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Ситуация в Сирии

24 мирных жителя Дамаска погибло под огнем боевиков. Террористы развернули тренировочный лагерь в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Восточная Гута, 19 марта 2018 г.

Сирийская арабская армия (САА) освободила от радикалов более 80 процентов территории оазиса Восточная Гута. Районы, где ведутся боевые действия, покинули 79 тысяч мирных жителей. Правительственные войска значительно продвинулись в районе Айн Тарма, с воздуха операцию по освобождению Восточной Гуты поддерживают ВВС Сирии. Боевики незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь по сирийской столице. Под огнем радикалов погибло 24 человека, еще 32 мирных жителя Дамаска получили тяжелые ранения.


Утром командование Демократических сил Сирии (SDF) заявило о намерении эвакуировать с территории Африна (провинция Алеппо) полмиллиона мирных жителей, чтобы защитить население от агрессии боевиков протурецких группировок. Напомним, ранее SDF препятствовали выходу гражданских лиц из города. Кроме того покидая Африн бойцы курдского ополчения заминировали кварталы и жилые дома. Разрывы самодельных устройств уже стали причиной гибели семерых граждан. Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF населенные пункты Айн Дара, Курзихля, Кады Рухейля, Басута и взяла под контроль поселения Кокхи и Сило, что позволило им блокировать дорогу между Африном и Раджу.

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор недалеко от границы Сирии и Ирака создан тренировочный лагерь террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). В этой же части региона началось строительство новой военной базы ВС США. В районе месторождения Аль-Омар размещено большое количество вооружения и техники, в том числе ракетные системы и мостовые переправы.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на юге провинции Идлиб. Были атакованы позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун и Ат-Тамания.

В северной части провинции Хама ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. В свою очередь САА вела обстрел позиций террористов в районе поселения Сармания.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 09:05
    Американцы готовят комбэк террористов ИГИЛ, для обоснования своего нахождения в Сирии.
    Причем, возможно за счет провокации с хим оружием, комбэк совпадет с введением "бесполезной зоны" для сирийских ВВС.
    Dreamboat
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:11
      Я бы на мести Сирийский властей сформировал бы еще хоты бы один боеспособный корпус. А то такое впечатление что воюют только пятый корпус, республиканская гвардия и спецназ он же Тигриные силы. И кидают их туда сюда из провинций в провинции. Ох чую пригодятся еще подготовленные бойцы во всей этой котовасии.
      RASKAT
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 09:42
        В районе месторождения Аль-Омар размещено большое количество вооружения и техники
        вот ключевая причина - месторождение... и война будет еще долго, нет у нас сил вышвырнуть янки, а них не хватает выкинуть нас.. так и будем возиться.. бедные сирийцы, искренне жаль - фашингтон устроил настоящий геноцид в борьбе за ресурсы
        dik-nsk
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:45
        Зачистят Восточную Гуту, а там будет легче. winked
        сибиралт
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:30
    Катавасия, действительно. У САА не хватает сил... Но в Гуте боевиков "дожмут" однозначно...
    Горный стрелок
  3. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 09:41
    Сводки от полковника Кассада
    Хараста. 20.03.2018

    По сообщениям турецких источников, уже завтра начнется выезда окруженцев из Харасты в Идлиб. Турция по своим каналам надавила на "Ахрар-аш-Шам", дабы боевики скорее соглашались на условия Асада по выезду в Идлиб.
    Выезд боевиков должен начаться уже завтра - сначала отправят раненых, потом в течении двух дней выедут остальные + те гражданские, которые захотят покинуть Восточную Гуту. Те из боевиков, кто этого захочет - может сложить оружие и вливаться в мирную жизнь.
    Соглашение касается примерно 80-85% боевиков в Харасте. Тех, кто связан с "Аль-Каидой" и "Ан-Нусрой" будут зачищать. Именно осознание этого факта вызвало обстрелы жилых кварталов Дамаска и ночную попытку деблокировать Харасту атаками из Думы.
    Так как атаки провалились, а воздействие артиллерии и авиации стало совсем уж нестерпимым, турецкие аргументы судя по всему были последней каплей, после чего было решено отваливать в Идлиб.
    Капитуляция Харасты будет важной победой для Асада и конечно повлияет на переговоры с "Джейш-аль-Ислам" по поводу капитуляции Думы. Впрочем, боевики еще могут "передумать" и еще поупираться, правда в этом случае, многим билет до Идлиба уже не понадобится.

    Южный котел судя по всему пока планируют зачищать без переговоров. Отразив вчерашние атаки на Кафр-Батна, САА сегодня заняли часть Хазеха и Айн Тарма. "Рахманов" скорее всего просто зачистят, как наиболее упоротых, дабы показать живительный смысл переговоров с Асадом на фоне беспощадного уничтожения упорствующих.
    С другой стороны, здесь наиболее плотная застройка, так что можно ожидать некоторого снижения темпов наступления.
    Если говорить в целом, то если США не вмешаются, то Восточная Гута в ближайшие недели повторит судьбу Алеппо.
    Стоит отметить, что успехи САА в Восточной Гуте несколько омрачают неудачи сирийской пехоты в Ярмуке, которую ИГИЛ пока что превозмогает, пользуясь тем, что там против "черных" сражаются второразрядные части, которые потеряли за последнюю неделю несколько десятков человек и несколько единиц бронетехники. Понятное дело, что это мало на что влияет, но чем быстрее разберутся с Гутой, тем быстрее лесник придет в Ярмук, чтобы раздавить черный клоповник.
    iaroslav.mudryi
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