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Ситуация в Сирии
24 мирных жителя Дамаска погибло под огнем боевиков. Террористы развернули тренировочный лагерь в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Сирийская арабская армия (САА) освободила от радикалов более 80 процентов территории оазиса Восточная Гута. Районы, где ведутся боевые действия, покинули 79 тысяч мирных жителей. Правительственные войска значительно продвинулись в районе Айн Тарма, с воздуха операцию по освобождению Восточной Гуты поддерживают ВВС Сирии. Боевики незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь по сирийской столице. Под огнем радикалов погибло 24 человека, еще 32 мирных жителя Дамаска получили тяжелые ранения.
Утром командование Демократических сил Сирии (SDF) заявило о намерении эвакуировать с территории Африна (провинция Алеппо) полмиллиона мирных жителей, чтобы защитить население от агрессии боевиков протурецких группировок. Напомним, ранее SDF препятствовали выходу гражданских лиц из города. Кроме того покидая Африн бойцы курдского ополчения заминировали кварталы и жилые дома. Разрывы самодельных устройств уже стали причиной гибели семерых граждан. Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF населенные пункты Айн Дара, Курзихля, Кады Рухейля, Басута и взяла под контроль поселения Кокхи и Сило, что позволило им блокировать дорогу между Африном и Раджу.
На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор недалеко от границы Сирии и Ирака создан тренировочный лагерь террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). В этой же части региона началось строительство новой военной базы ВС США. В районе месторождения Аль-Омар размещено большое количество вооружения и техники, в том числе ракетные системы и мостовые переправы.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на юге провинции Идлиб. Были атакованы позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун и Ат-Тамания.
В северной части провинции Хама ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. В свою очередь САА вела обстрел позиций террористов в районе поселения Сармания.
Сирийская арабская армия (САА) освободила от радикалов более 80 процентов территории оазиса Восточная Гута. Районы, где ведутся боевые действия, покинули 79 тысяч мирных жителей. Правительственные войска значительно продвинулись в районе Айн Тарма, с воздуха операцию по освобождению Восточной Гуты поддерживают ВВС Сирии. Боевики незаконных вооруженных формирований вновь открыли огонь по сирийской столице. Под огнем радикалов погибло 24 человека, еще 32 мирных жителя Дамаска получили тяжелые ранения.
Утром командование Демократических сил Сирии (SDF) заявило о намерении эвакуировать с территории Африна (провинция Алеппо) полмиллиона мирных жителей, чтобы защитить население от агрессии боевиков протурецких группировок. Напомним, ранее SDF препятствовали выходу гражданских лиц из города. Кроме того покидая Африн бойцы курдского ополчения заминировали кварталы и жилые дома. Разрывы самодельных устройств уже стали причиной гибели семерых граждан. Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) захватила у SDF населенные пункты Айн Дара, Курзихля, Кады Рухейля, Басута и взяла под контроль поселения Кокхи и Сило, что позволило им блокировать дорогу между Африном и Раджу.
На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор недалеко от границы Сирии и Ирака создан тренировочный лагерь террористов ИГ (группировка запрещена в РФ). В этой же части региона началось строительство новой военной базы ВС США. В районе месторождения Аль-Омар размещено большое количество вооружения и техники, в том числе ракетные системы и мостовые переправы.
ВКС РФ нанесли ряд ударов по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) на юге провинции Идлиб. Были атакованы позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Хан Шейхун и Ат-Тамания.
В северной части провинции Хама ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. В свою очередь САА вела обстрел позиций террористов в районе поселения Сармания.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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