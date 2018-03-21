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Минобороны: новый двигатель для "Белого лебедя" будет зкономичнее на 10%
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа посетил в Самаре ПАО "Кузнецов", который является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.
Данное предприятие осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 "Белый лебедь" в новом облике.
Он отметил, что в 2014 году перед самарским заводом им. Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики.
На предприятии Борисов ознакомился с производственным процессом, проинспектировал ход строительства авиадвигателей НК-32 второй серии, а также обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит "Кузнецов", вопросы технического перевооружения завода.
Данное предприятие осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 "Белый лебедь" в новом облике.
В новом облике он (двигатель) будет более экономичным, процентов на 10, что даст возможность увеличить дальность полета стратегического бомбардировщика примерно на тысячу километров— сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов".
Он отметил, что в 2014 году перед самарским заводом им. Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики.
На предприятии Борисов ознакомился с производственным процессом, проинспектировал ход строительства авиадвигателей НК-32 второй серии, а также обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит "Кузнецов", вопросы технического перевооружения завода.
Использованы фотографии: http://tehnorussia.su/
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