Минобороны: новый двигатель для "Белого лебедя" будет зкономичнее на 10%

В новом облике он (двигатель) будет более экономичным, процентов на 10, что даст возможность увеличить дальность полета стратегического бомбардировщика примерно на тысячу километров

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа посетил в Самаре ПАО "Кузнецов", который является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.Данное предприятие осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 "Белый лебедь" в новом облике.— сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов".Он отметил, что в 2014 году перед самарским заводом им. Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики.На предприятии Борисов ознакомился с производственным процессом, проинспектировал ход строительства авиадвигателей НК-32 второй серии, а также обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит "Кузнецов", вопросы технического перевооружения завода.