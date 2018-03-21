15:53 21 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Минобороны: новый двигатель для "Белого лебедя" будет зкономичнее на 10%

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа посетил в Самаре ПАО "Кузнецов", который является ведущим предприятием в России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей.

Минобороны: новый двигатель для "Белого лебедя" будет зкономичнее на 10%


Данное предприятие осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12) и создает новую версию двигателя НК-32 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 "Белый лебедь" в новом облике.


В новом облике он (двигатель) будет более экономичным, процентов на 10, что даст возможность увеличить дальность полета стратегического бомбардировщика примерно на тысячу километров
— сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов".

Он отметил, что в 2014 году перед самарским заводом им. Кузнецова была поставлена задача не просто воспроизвести двигатель, который долго не производился, но и улучшить его характеристики.

На предприятии Борисов ознакомился с производственным процессом, проинспектировал ход строительства авиадвигателей НК-32 второй серии, а также обсудил с руководством Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит "Кузнецов", вопросы технического перевооружения завода.







Использованы фотографии: http://tehnorussia.su/
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. JON IVAHOVISH (JON IVAHOVISH) Сегодня, 15:26
    дак поставили бы парочку ядерных двигателе и летал бы сам в беспилотном режиме неделю или месяц вдоль границы северного полюса, а садился бы на двух обычных двигателях - экономия была бы 200 % - а пин до сов цы забыли бы совсем что такое сон а Маккейн сразу бы застрелился
    JON IVAHOVISH
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:42
      Отрадная новость, а про сроки он ничего не сказал? Надеюсь не с 2025 года начнем выпускать эти двигатели? А то у нас все так, как новое ток обязательно с опозданием. request
      Да и если удалось повысить ТТХ НК-32 так может и с другими двигателями этого завода это могло бы получится? Думаю для Ту-22 +10% к дальности то же было бы не лишне?
      RASKAT
    2. Комментарий был удален.
  2. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:33
    Данное предприятие осуществляет ремонт двигателей для самолетов дальней авиации Ту-160 (НК-32), Ту-95 (НК-25), Ту-22М3 (НК-12)

    На Ту-95 всегда стояли НК-12. Или автор не в курсе, или не вникал, в то, что перепостил.
    Piramidon
  3. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 15:40
    Цитата: JON IVAHOVISH
    дак поставили бы парочку ядерных двигателе и летал бы сам в беспилотном режиме неделю или месяц вдоль границы северного полюса

    нам Чернобыля хватает спасибо!
    Салют
  4. zyzx (Костик) Сегодня, 15:46
    Первый полет ТУ-160 совершил в 81м году мне было 3 года,сейчас почти 40к. Да я уверен двигатель модифицировался ,но извините за 40 лет +10% к экономии, оочень кисло.
    zyzx
  5. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 15:50
    Для ту 22м3 не могут нк- 25 воспроизвести.а нк-32 ещё сложней.а такие громкие заявления делают.сначала результат .а потом хвастаться можно.это два самых сложных двигателя в мире.
    юра харламов
  6. astepanov (Алексей) Сегодня, 15:52
    Цитата: JON IVAHOVISH
    дак поставили бы парочку ядерных двигателе

    Это шутка или бред?
    Это правда или нет?
    astepanov
Картина дня