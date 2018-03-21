18:12 21 марта
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Минобороны РФ сообщило об экспериментах в английской лаборатория Портон-Даун

Великобритания реализует начатую в Западной Европе еще в 1970-х годах программу по созданию отравляющих веществ нового поколения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей.

По его словам, разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается лаборатория Портон-Даун, расположенная "по счастливой случайности" в нескольких километрах от Солсбери.

Минобороны РФ сообщило об экспериментах в английской лаборатория Портон-Даун



Он отметил, что Портон-Даун — сверхсекретный объект, который официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия.

Кроме того, он обратил внимание на то, что именно Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году "производство фосфороорганических отравляющих веществ типа VX".

Также Кириллов добавил, что газ "Новичок", которым в Великобритании якобы отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, можно создать на специальном оборудовании, используя опубликованную формулу.

Он напомнил, что в 2008 году иммигрировавшим в США Вилем Мирзаяновым была опубликована книга "Государственные секреты, хроники инсайдеры" о российской программе химоружия, в которой была опубликована формула вещества, которое Великобритания именует "Новичок", а также подробно описаны процессы синтеза этого вещества.

Использованы фотографии: http://metro.co.uk/
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 17:48
    Начался "наезд" на бритов. Хватит просить образец яда и оправдываться, что мы его не делали.
    oleg-gr
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:49
      Теперь будут в пинг-понг "ядами" играть... На чьей стороне они в конце концов окажутся...
      Logall
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:51
        Всем привет hi !Только британцев давно пора на место поставить -в угол, на горох, всю Британию, да руки у нас не доходят до них. .пока не доходят.
        Геркулесыч
    2. Тралл Сегодня, 17:54
      Портон-Даун

      Сегодня 21 марта - международный день человека с синдромом Дауна.
      Тралл
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:49
    Там пол Британии дауны без всяких приписок и оговорок. А еще лжецы и лицемерные мерзавцы.
    Геркулесыч
  3. Оператор (Андрей) Сегодня, 17:53
    Подобные лаборатории имеются также в США, Швеции, Чехии и Словакии.
    Оператор
  4. словак Сегодня, 18:07
    Один вопрос- зачем Россия уничтожила ОВ? Они есть у всех, кроме ВС РФ. Пора уничтожать предателей ЯО (100 МТ/город) и пусть МЭЙ и Доня потом рассказывают про русский след
    словак
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