Великобритания реализует начатую в Западной Европе еще в 1970-х годах программу по созданию отравляющих веществ нового поколения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов на брифинге в МИД РФ для иностранных диппредставителей.По его словам, разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается лаборатория Портон-Даун, расположенная "по счастливой случайности" в нескольких километрах от Солсбери.Он отметил, что Портон-Даун — сверхсекретный объект, который официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия.Кроме того, он обратил внимание на то, что именно Великобритания является разработчиком, запатентовавшим в 1962 году "производство фосфороорганических отравляющих веществ типа VX".Также Кириллов добавил, что газ "Новичок", которым в Великобритании якобы отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, можно создать на специальном оборудовании, используя опубликованную формулу.Он напомнил, что в 2008 году иммигрировавшим в США Вилем Мирзаяновым была опубликована книга "Государственные секреты, хроники инсайдеры" о российской программе химоружия, в которой была опубликована формула вещества, которое Великобритания именует "Новичок", а также подробно описаны процессы синтеза этого вещества.