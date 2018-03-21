20:37 21 марта
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Меркель очнулась: Действия Турции в Африне неприемлемы

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель впервые после переизбрания на пост в 4-й раз подряд решила высказаться по поводу операции турецкой армии на севере Сирии. При этом заявление Меркель выглядит так, будто бы Эрдоган начал операцию «Оливковая ветвь» только вчера. Длительное время хранившая молчание по поводу действий «союзника» по НАТО Ангела Меркель заявила, что боевые действия, осуществляемые турецкой армией и протурецкими силами в Африне, неприемлемы.

Меркель очнулась: Действия Турции в Африне неприемлемы


FAZ приводит заявление Меркель:
С точки зрения законных интересов турецкой безопасности никак нельзя называть приемлемым то, что Турция делает в Африне. Там тысячи и тысячи мирных жителей подвергаются гонениям, они гибнут. Кому-то приходится бежать. Мы осуждаем (действия Турции) самым решительным образом.



При этом в немецкой прессе отмечают, что до сих пор федеральное правительство весьма сдержанно относилось к действиям Турции в САР и никакой критики в адрес Анкары по этому поводу себе не позволяло. Как отмечают в самой Германии, складывается впечатление, будто Меркель «очнулась» и не догадывалась, что операция в Африне продолжается уже более двух месяцев.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 18:44
    Ух ты, Меркель из спячки очнулась, точно весна идёт.
    solzh
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 18:51
      Цитата: solzh
      Ух ты, Меркель из спячки очнулась, точно весна идёт.

      А с другой стороны.... до официального переизбрания на должность канцлера, ей, высказываться на международные темы, в общем-то было нельзя. hi
      Scoun
      1. volodya (владимир) Сегодня, 18:55
        Видимо поступила команда, пора вякнуть!
        volodya
        1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 20:11
          Ага..., сейчас встретятся два "друга"..., только пыль пойдет! Засекайте время до разносного ответа Эрдогана
          Dashout
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:57
      Цитата: solzh
      Ух ты, Меркель из спячки очнулась, точно весна идёт.

      Оказывается не только генералы США -это переодетые эстонцы 80 уровня,но и Меркель со всем ее штабом.
      НЕКСУС
    3. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 19:10
      Цитата: solzh
      Ух ты, Меркель из спячки очнулась, точно весна идёт.

      У меня на даче куры в сарае имеют примерно такой же вид, когда я утром в курятник захожу - "А? Что? Кто здесь? Где это я?"
      Zoldat_A
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:45
        И что, султан Эрдоган должен на это обращать внимание? Сомневаюсь.
        Впрочем эт ответка за намёк о бабках и беженцах.
        rocket757
  2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 18:44
    Думаю Эрдоган ответит угрозой. Мол направим к вам в германию еще пару сотен тысяч мигрантов.
    RASKAT
  3. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 18:45
    Газ "дурачек" отпустил? Заметила что в мире еще чтото происходит? ))
    Sauron80
  4. poquello (poquello) Сегодня, 18:47
    чего бы им быть приемлемыми, дикие турецкие племена шерстят дома диких курдов
    poquello
  5. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 18:48
    милая женщина и внешне приятная
    Салют
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 19:12
      Цитата: Салют
      милая женщина и внешне приятная

      Вы, батенька, не извращенец ли? laughing drinks drinks Хотя все мы, иной раз, чудим так, что потом даже вспоминать стесняемся... feel
      Zoldat_A
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:53
    У Меркель крыша поехала, факт 100%ный. Теперь ждем памфлет Эрдогана в ее сторону. yes
    Egorovich
  7. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 18:56
    Госпожа Меркель, и что вы будете с этим делать?
    KonoGon
  8. лысова (владимир) Сегодня, 18:57
    У неё похоже, весенний бздык наступил, односторонний - а беспредел США приемлем.
    лысова
  9. mavrus (Андрей) Сегодня, 19:03
    У турков все курды по определению террористы. Не знаю как сейчас, а лет 20 назад только за то, что ребёнка назвали курдским именем давали тюремные сроки, не было ни курдских газет, ни радио и теле каналов. Да и просто за разговоры на родном языке курды подвергались гонениям. Только из-за международного давления на Турцию, после ареста и вынесения смертного приговора Абдулле Оджалану, начались какие-то послабления драконовских законов против курдов.
    mavrus
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:17
    Пиво кончилось, вот и вышла на работу, а заодно и показала что она "в теме "! lol Как Меркель еще никого с прошедшим 8 марта сегодня не поздравила? wassat Тормозит старуха сильно, видать ручник заклинило wassat !
    Геркулесыч
  11. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:34
    Сейчас и за Гуту впрягётся. Но СП-2 всё-таки построит. yes
    злой партизан
  12. Троль Сегодня, 19:44
    Очнулась, бо ее только только снова выбрали канцлером 14-го что ли..
    Троль
  13. словак Сегодня, 19:44
    Ангела знает, что Африн не в Африке?
    словак
  14. Доктор13 (Александр) Сегодня, 20:12
    Ай Молодец Фрау!!!! Так держать-говорить в угоду Матрасника и делать все чтобы получить максимум выгоды от Северного потока-2 fellow И не забудьте Фрау Мы смотрим за Вами)))))).....
    Доктор13
  15. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 20:14
    Нас ждет захватывающее действо: Эрдоган vs Меркель laughing
    JIaIIoTb
  16. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:15
    Эдик, открывай ворота для арабских и африканских "туристов". Для просветления бабушки 1-1,5 млн. транзитников хватит.
    Ныробский
  17. razved (Андрей) Сегодня, 20:24
    Команду от заокеанских хозяев получила, вот и стала говорить...
    razved
  18. garnik (Garnik) Сегодня, 20:25
    Перед немецкими курдами отчиталась . Теперь пусть попробует вернуть курдам. what
    garnik
  19. borovik (Олег) Сегодня, 20:29
    Цитата: solzh
    Ух ты, Меркель из спячки очнулась, точно весна идёт.

    Климакс...однако...
    borovik
  20. borovik (Олег) Сегодня, 20:34
    Цитата: Геркулесыч
    Пиво кончилось, вот и вышла на работу, а заодно и показала что она "в теме "! lol Как Меркель еще никого с прошедшим 8 марта сегодня не поздравила? wassat Тормозит старуха сильно, видать ручник заклинило wassat !

    Маразм крепчает
    borovik
  21. Vard Сегодня, 20:36
    Из запоя вышла... Бабушка европейской демократии...
    Vard
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