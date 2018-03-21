Меркель очнулась: Действия Турции в Африне неприемлемы

С точки зрения законных интересов турецкой безопасности никак нельзя называть приемлемым то, что Турция делает в Африне. Там тысячи и тысячи мирных жителей подвергаются гонениям, они гибнут. Кому-то приходится бежать. Мы осуждаем (действия Турции) самым решительным образом.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель впервые после переизбрания на пост в 4-й раз подряд решила высказаться по поводу операции турецкой армии на севере Сирии. При этом заявление Меркель выглядит так, будто бы Эрдоган начал операцию «Оливковая ветвь» только вчера. Длительное время хранившая молчание по поводу действий «союзника» по НАТО Ангела Меркель заявила, что боевые действия, осуществляемые турецкой армией и протурецкими силами в Африне, неприемлемы. FAZ приводит заявление Меркель:При этом в немецкой прессе отмечают, что до сих пор федеральное правительство весьма сдержанно относилось к действиям Турции в САР и никакой критики в адрес Анкары по этому поводу себе не позволяло. Как отмечают в самой Германии, складывается впечатление, будто Меркель «очнулась» и не догадывалась, что операция в Африне продолжается уже более двух месяцев.