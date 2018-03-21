На Украине в полтора раза увеличили количество призывников на срочную службу

Как сообщают украинские СМИ, кабинет министров Украины установил новую численность подлежащих призыву на срочную военную службу в ВСУ и нацгвардию в апреле-мае 2018 года в размере 15,2 тыс. человек. Решение было принято на заседании в среду, 21 марта, передают "Украинские новини".Из общего числа призывников, планируется направить в Национальную гвардию 4 тыс., в ВСУ - почти 9 тыс. человек, пишут украинские СМИ, куда пойдут остальные 2,2 тыс.призывников или их сразу определили в уклонисты, к сожалению не сообщается.Максимальное количество призывников (1 520 чел.) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255 чел.) - в Закарпатской. Расходы на проведение призыва составят 54 млн 944 тыс. 294 гривны.При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3 617 гривен 13 копеек, из которых 3 524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.Ранее в октябре-ноябре 2017 года Кабинет Министров установил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу, в количестве 10 460 человек, но так как осенний призыв был полностью провален, принято решение увеличить количество призывников, призванных весной. Осенний призыв на срочную службу пройдет в октябре - ноябре 2018 года