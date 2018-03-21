20:36 21 марта
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На Украине в полтора раза увеличили количество призывников на срочную службу

Как сообщают украинские СМИ, кабинет министров Украины установил новую численность подлежащих призыву на срочную военную службу в ВСУ и нацгвардию в апреле-мае 2018 года в размере 15,2 тыс. человек. Решение было принято на заседании в среду, 21 марта, передают "Украинские новини".

На Украине в полтора раза увеличили количество призывников на срочную службу


Из общего числа призывников, планируется направить в Национальную гвардию 4 тыс., в ВСУ - почти 9 тыс. человек, пишут украинские СМИ, куда пойдут остальные 2,2 тыс.призывников или их сразу определили в уклонисты, к сожалению не сообщается.


Максимальное количество призывников (1 520 чел.) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255 чел.) - в Закарпатской. Расходы на проведение призыва составят 54 млн 944 тыс. 294 гривны.

При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3 617 гривен 13 копеек, из которых 3 524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

Ранее в октябре-ноябре 2017 года Кабинет Министров установил численность граждан, которые подлежат призыву на срочную военную службу, в количестве 10 460 человек, но так как осенний призыв был полностью провален, принято решение увеличить количество призывников, призванных весной. Осенний призыв на срочную службу пройдет в октябре - ноябре 2018 года

Использованы фотографии: https://112.ua/
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Комментарии 18

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  1. Ferdinant Сегодня, 18:58
    И этот провалят,ну нехотят служить и все.
    Ferdinant
    1. шура матросов (Александр) Сегодня, 19:02
      Тю, та шо они дурные. Хоть власти клятвенно и заверяют, что срочники не попадут в зону боевых действий (АТО) - да кто же им поверит. А жить, не смотря на взгляды и жизненную позицию, ой как хочется
      шура матросов
      1. Тралл Сегодня, 20:05
        Две минуты загипнотизированно смотрел не туда, куда показывала эта украинская военнослужащая, а на ... smile
        Тралл
  2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:58
    как раз в польше посевные да в россии )))) побегут парубки жизненки спасать
    Не либероид Русский
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 19:01
    но так как осенний призыв был полностью провален, принято решение увеличить количество призывников, призванных весной.
    И никаких оснований ждать улучшений ситуации с призывом весной what request
    КВУ-НСвД
  4. федоров (Валерий) Сегодня, 19:04
    Вы бы народ видели этих призывников. Телефонные кнопкотыки без мозгов. Не все конечно, но нация в виде мужиков вырождается однозначно . Там 7на 8 умножить проблема,я молчу про подтянуться раз десять. Надеюсь в России не так.
    федоров
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 19:06
      у нас некоторые сами в армию просятся да не берут
      Не либероид Русский
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:13
    Скоро у всего мужского населения незалежной выработается стойкая аллергия на кирзовые сапоги и гуталин. sad
    злой партизан
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:23
      Товарищ партизан hi Какая аллергия, они и то и другое с удовольствием продадут кому -нибудь! lol А гуталином вообще краситься будут, чтобы за негров сойти, и от армии откосить! wassat
      Геркулесыч
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 20:08
      Цитата: злой партизан
      Скоро у всего мужского населения незалежной выработается стойкая аллергия на кирзовые сапоги и гуталин.

      У некоторой части призывников уже выработалась... Юра, drinks ,ну за призыв...., тьфу, браконьеров!
      Терский
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 20:14
        тьфу, браконьеров!
        ,,,или пенсионеров? request
        laughing
        bubalik
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:19
    Соберут теперь полтора землекопа,точнее призывника, вместо одного wassat !
    Геркулесыч
  7. polpot (Andru) Сегодня, 19:21
    Видимо цены на органы для трансплонтации в Европе и США сильно поднялись вот Порошенко и решил заработать
    polpot
  8. gavrila2984 Сегодня, 19:21
    Судя по фото, текст присяги держат вверх ногами
    gavrila2984
  9. begemot20091 (begemot20091) Сегодня, 19:21
    Теплеет - весна. Сортиры пора чистить в Польше, да и в России дермеца за зиму накопилось...
    begemot20091
  10. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:40
    Плохо. То что неучи ещё хуже! Если их воспитают в шумеро-бандерложьем духе как с ними жить то, рядом?
    rocket757
  11. словак Сегодня, 19:42
    В армию, или в расход? Из- за амбиций и желания набить карманы, Порошенко с командой пустят на мясо еще несколько тысяч сопляков.
    словак
  12. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 19:52
    Мясо для Донбасса набирают
    Vol4ara
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