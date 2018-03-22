08:04 22 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Посольство РФ: Снегопады на США тоже мы обрушили?..

В российской дипломатической миссии США предложили «информационный» выход из ситуации для американских властей в связи со снегопадом, обрушившимся на северо-восток Соединённых Штатов. В посольстве РФ в Вашингтоне задаются вопросом, до какого момента американское руководство будет демонизировать Россию настолько, что любое событие будет объявлять вмешательством РФ, вплоть до снегопада.

Посольство РФ: Снегопады на США тоже мы обрушили?..


Из сообщения пресс-службы посольства:
Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?


Сильнейшие осадки на атлантическом побережье США привели к массовым случаям отключения электроэнергии, к остановке работы общественного транспорта. В сотнях учебных заведений из-за снегопада были отменены занятия. Департаменты полиции северо-восточных штатов США призвали американцев к тому, чтобы без особой необходимости не покидать своих домов.

Напомним, что ранее в американской прессе проскальзывали конспирологические заметки о том, что против США «могут тестировать климатическое оружие». Специалисты в области изучения климата назвали эти заметки полным бредом.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 06:23
    Не так надо было !Надо было : Видите снег валит ! Это русские хакеры его взломали над сша !
    ФЕОДОР
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:30
      Цитата: ФЕОДОР
      Видите снег валит ! Это русские хакеры его взломали над сша !

      а Дед Мороз взломал сайт санты клаусы
      LSA57
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:06
        Цитата: LSA57
        Цитата: ФЕОДОР
        Видите снег валит ! Это русские хакеры его взломали над сша !

        а Дед Мороз взломал сайт санты клаусы

        Всё намного банельнее. Это холодная война - наш самый любимый способ объяснять врагам, что они погорячились... lol
        Alex-a832
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:38
          Цитата: Alex-a832
          Всё намного банельнее. Это холодная война - наш самый любимый способ объяснять врагам, что они погорячились..

          Генерал Мороз пошёл в атаку
          LSA57
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:26
        Цитата: LSA57
        а Дед Мороз взломал сайт санты клаусы

        Angel_and_Demon
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:36
      Для них хватит наступит только тогда когда Россия снова окажется в током же положении как в 90-х прошлого века , а то и похлеще .
      Spartanez300
      1. abrakadabre (Valery) Сегодня, 07:03
        Что вы, что вы... Это только разожжет их аппетит. Для них "хватит" наступит только если отмутузить их, сломать руки-ноги, кастрировать и нанести еще с десяток-другой тяжких телесных. Все остальное воспринимают как слабость или временную паузу между своими наездами. У них в политике царит психология уголовника-отморозка. И уровень адекватного понимания у них аналогичный.
        Подобный контингент понимает все следующим образом:
        - вежливость - это слабость.
        - отпор - в этот раз не прокатило, попробуем в следующий раз.
        - непропорциональный сокрушающий и размазывающий в соплю отпор даже по мелкому поводу - о, с этим надо играть по правилам.
        abrakadabre
    3. винч Сегодня, 06:44
      Н
      Как-то так
      винч
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:47
      Нация мошенников,авантюристов и преступников.Достойны замерзнуть!
      Цитата: ФЕОДОР
      Не так надо было !Надо было : Видите снег валит ! Это русские хакеры его взломали над сша !
      210окв
  2. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:28
    Историки типа говорят, что в древности люди все необъяснимые природные явления приписывали Богам
    Значит, если эти допущения привнести в нынешнее время с поправками на социум и экономику с политикой, то не означают ли все обвинения России фактически признанием её высшими силами? fellow what
    рюрикович
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:31
      Цитата: рюрикович
      то не означают ли все обвинения России фактически признанием её высшими силами?

      ну да. некоторые политики ложатся спать и просыпаюся со словами "Опять Россия"
      LSA57
    2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 06:56
      Цитата: рюрикович
      в древности люди все необъяснимые природные явления приписывали Богам


      и не надо их разочаровывать... wink
      Masya Masya
      1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:05
        Цитата: Masya Masya
        и ни надо их разочаровывать...

        laughing good drinks love
        Доброе утро,Марина!
        Вот про это я и намекал wink Не удивлюсь, если в темных углах американских домов ранним утром у портрета ВВП с горящей под ним лампадкой раздаются молитвы с призывами спасти и сохранить из уст не только простых богобоязных аборигенов, но и трезвомыслящих политиковlol
        рюрикович
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 07:24
          Андрей, всё может быть. Он не только нагнал снегопаду, а опять заморозил амерские лодки в Арктике. Новость висит в ленте Яндекса.
          sabakina
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:31
    Хорошо то, что откровенно, без дипломатических выкрутасов говорят американцам, что они уже задолбали. Почаще нужно тыкать их рожей в те кучи, которые они наваливают систематически. Очень понравился вчерашний брифинг в МИДе. Жестко, без заигрываний, с откровенной насмешкой над "солидирующимися". Вот так и нужно с ними разговаривать.
    rotmistr60
  4. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 06:34
    У меня тоже снег валит над головой. Товарищ Трамп, прекращай это безобразие. laughing
    мордвин 3
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 06:34
    Как-то с утра вспомнилось...
    федоров
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:58
    "Часовню тоже я?"... laughing Разумеется. Ну и что, что 300 лет назад... Какая разница, виноват, не виноват...
    Горный стрелок
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:59
    У них непрерывно работает климакс -тическое оружие, отсюда и все американские закидоны против России.
    Геркулесыч
  8. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:59
    Это им "пробничек" нашей погоды, для тех кто болен очередным крестовым походом на Россию. Только у нас значительно холоднее и длится месяцами. А за Уралом так и вообще соответствует тому, что в их фильме "Послезавтра" показано (если с названием не напутал). Надо им об этом тонко намекать по нашим СМИ на их каналах.
    Alex-a832
    1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:06
      Так мы ж и есть "Родина Богов" wink
      рюрикович
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:02
    Это мы еще кольцо времени не протестировали. laughing
    Altona
  10. Strashila (I) Сегодня, 07:10
    "Напомним, что ранее в американской прессе проскальзывали конспирологические заметки о том, что против США «могут тестировать климатическое оружие». Специалисты в области изучения климата назвали эти заметки полным бредом."... бред, не бред... но люди оказывают влияние на погоду. Еще в 60-е годы прошлого (уже прошлого), ученые выявили изменение климата от изменения прозрачности атмосферы, он в большей степени воздействует на изменение температуры, чем парниковый эффект. Особенно было показательно изменение на один градус в плюс над США после событий 9/11, тогда на несколько дней были отменены полеты... как следствие отсутствие инверсионных следов в атмосфере. От этого сильно пострадала Эфиопия,в конце прошлого века на неё обрушилась засуха, по оценке ученых было следствием борьбы за экологию в Европе, что привело к изменению воздушных потоков... дожди стали в других районах. Это так. для сути... в России за последние десятилетия фактически исчезла индустриальная промышленность, это уже проявилось на наших бескрайних простора... там стала жара, а там просто заливает. Если воздух над Россией стал чище, то над Китаем совершенно другая картина в атмосфере... так что терпите и не нойте американцы... все сделано вами самими.
    Strashila
  11. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 07:25
    Давайте на этом сайте между собой говорить откровенно!
    У нас в Сибири в эту зиму снега выпало меньше чем в прошлом...
    Где недовыпавший снег надеюсь сами догатаетесь!
    Ретвизан 8
    1. colonel (Валерий) Сегодня, 07:47
      Цитата: Ретвизан 8
      Где недовыпавший снег

      где - не вопрос, а вот как вы смогли? - это да.
      colonel
  12. нивасандер Сегодня, 07:29
    ось когда раскроются хляби небесные над Вашингтоном и дождь будет идти 40 дней и 40 ночей--это и будет тестирование боевого климатического комплекса "Ноев Ковчег"
    нивасандер
  13. Салют (Андрей Шилов) Сегодня, 07:38
    сайт стал полонизированным, допускается только поддержка действующей власти России, иные взгляды наказываются! мне здесь не место
    Салют
  14. Олег Козлов (Олег Козлов) Сегодня, 07:44
    Ну почему сразу Россия снег наслала?.... Это КНДР.... Мы только придали снегу нужные свойства... Теперь он белый, холодный и может таять... А вот захотим, и этот же снег в США станет коричневым, склизким, вонючим, покроет всю Америку и уже никогда не растает....
    Олег Козлов
Картина дня