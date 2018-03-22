Посольство РФ: Снегопады на США тоже мы обрушили?..

Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?

В российской дипломатической миссии США предложили «информационный» выход из ситуации для американских властей в связи со снегопадом, обрушившимся на северо-восток Соединённых Штатов. В посольстве РФ в Вашингтоне задаются вопросом, до какого момента американское руководство будет демонизировать Россию настолько, что любое событие будет объявлять вмешательством РФ, вплоть до снегопада.Из сообщения пресс-службы посольства:Сильнейшие осадки на атлантическом побережье США привели к массовым случаям отключения электроэнергии, к остановке работы общественного транспорта. В сотнях учебных заведений из-за снегопада были отменены занятия. Департаменты полиции северо-восточных штатов США призвали американцев к тому, чтобы без особой необходимости не покидать своих домов.Напомним, что ранее в американской прессе проскальзывали конспирологические заметки о том, что против США «могут тестировать климатическое оружие». Специалисты в области изучения климата назвали эти заметки полным бредом.