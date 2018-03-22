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Порошенко подписал указ, касающийся посещения Украины гражданами РФ
Петр Порошенко подписал указ, обязывающий украинское правительство разработать механизм, в рамках которого россияне и выходцы из государств «миграционного риска» будут заранее сообщать о намерении посетить Украину, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».
Согласно решению СНБО, кабмину поручено в течение месяца разработать и внести на рассмотрение Рады нескольких законодательных актов.
В их числе «изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" относительно введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки», говорится в релизе.
Кроме того, правительству «поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине».
Также в месячный срок кабмин обязан обеспечить «усовершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства».
Напомним, в настоящее время на украинской границе действует система биометрического контроля. Граждане 70-ти государств, в том числе России, при въезде на территорию республики обязаны предоставлять биометрический паспорт и оставить пограничникам отпечатки всех десяти пальцев.
Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».
Согласно решению СНБО, кабмину поручено в течение месяца разработать и внести на рассмотрение Рады нескольких законодательных актов.
В их числе «изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" относительно введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки», говорится в релизе.
Кроме того, правительству «поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине».
Также в месячный срок кабмин обязан обеспечить «усовершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства».
Напомним, в настоящее время на украинской границе действует система биометрического контроля. Граждане 70-ти государств, в том числе России, при въезде на территорию республики обязаны предоставлять биометрический паспорт и оставить пограничникам отпечатки всех десяти пальцев.
Использованы фотографии: https://znaj.ua
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