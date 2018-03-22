11:54 22 марта
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Порошенко подписал указ, касающийся посещения Украины гражданами РФ

Петр Порошенко подписал указ, обязывающий украинское правительство разработать механизм, в рамках которого россияне и выходцы из государств «миграционного риска» будут заранее сообщать о намерении посетить Украину, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Порошенко подписал указ, касающийся посещения Украины гражданами РФ


Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».


Согласно решению СНБО, кабмину поручено в течение месяца разработать и внести на рассмотрение Рады нескольких законодательных актов.

В их числе «изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" относительно введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки», говорится в релизе.

Кроме того, правительству «поручено подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине».

Также в месячный срок кабмин обязан обеспечить «усовершенствование механизма координации реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев, в частности меры по обеспечению надлежащего функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства».

Напомним, в настоящее время на украинской границе действует система биометрического контроля. Граждане 70-ти государств, в том числе России, при въезде на территорию республики обязаны предоставлять биометрический паспорт и оставить пограничникам отпечатки всех десяти пальцев.

Использованы фотографии: https://znaj.ua
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Комментарии 63

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  1. Vard Сегодня, 08:25
    Опять стерпим... Выслать всех гасторбайтеров с Украины... Они быстро там порядок наведут...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:33
      Было бы что посещать .
      Spartanez300
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:37
        Цитата: Spartanez300
        Было бы что посещать .

        belay fool ...это вам не надо а миллионам надо, там осталась родная кровь!!!!
        Тикси-3
        1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 08:56
          это вам не надо а миллионам надо, там осталась родная кровь!!!!
          да, это все понятно, про родню никто не говорит, а вот с гастерами по зеркальному принципу, заранее уведоми, биометрический паспорт и прочее.. я бы еще заставил налог с заработка заплатить на въезде по МРОТу хотя бы..
          dik-nsk
        2. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 11:09
          как сказать..в электронном запросе укажешь кто родня,где живут, чем занимаются-отсюда не факт что не будут таскать в укро-гестапо и во что это выльется?
          толя ежик
        3. Алексей Р (Алексей) Сегодня, 11:45
          Цитата: Тикси-3
          там осталась родная кровь!!!!


          Тамошняя "родная кровь" о вас такового же мнения?
          Алексей Р
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:40
        Ну,от родственников(адекватных)отказываться нельзя.Ездят и будут ездить несмотря ни на что.А вот нашим рукамивоителям пора призадуматься-зачем им к нам ездить?К родне-да ради Бога!Работать!?У себя!Или в Европе,куда так стремились.Кстати,похоже иссякает поток гастеров из Средней Азии.На Кубани появились рекрутеры ищущие дурачков на мизерную зарплату в Москву на места этих самых..рамшанов.Но с российским гражданством.
        Цитата: Spartanez300
        Было бы что посещать .
        210окв
      3. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 08:43
        Цитата: Spartanez300
        Было бы что посещать .

        Ну да, вроде приличному человеку мало причин туда ехать (родственники разве), а все эти сочуствующие свидомитам явлинские разные... Ну пусть кропают заявления. И пальчики катают. Марают себе руки нехорошими делами...
        Jovanni
      4. Владимирский (Александр) Сегодня, 09:27
        Насмешил петро о нелегальных гастробайтерах... А может кто желает подработать в укропии? Нелегалом? при средней зарплате в 3-4 тыс грн - это 6-8 тыс руб? МАРАЗМ
        Владимирский
      5. 30 вис (Юрий) Сегодня, 10:20
        Вот у меня сейчас на Украине у двоюродного брата умерла жена ... Мы близки с братом . поехать не могу .Позвонил выразил соболезнование , говорю верю всё равно увидимся ! . Брат в итоге расстроился ещё сильней ... Плачет . Да простит меня модератор ... Сволочи свидомо дебильные натворили горя !
        30 вис
        1. Егоза (Елена) Сегодня, 10:58
          Цитата: 30 вис
          Брат в итоге расстроился ещё сильней ... Плачет

          сочувствую! Сама в панике, что будет, когда мама умрет. Ведь теперь хоронить можно только по решению суда!!!!! Т.е. Мало врачу зафиксировать смерть, вызывай полицию, делай экспертизу (насильственная- не насильственная) а потом суд даст разрешение на похороны. Вот где МАРАЗМ! А, вернее, еще одна лазейка с людей деньги вытряхнуть!
          Егоза
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:33
      Граждане 70-ти государств, в том числе России, при въезде на территорию республики обязаны предоставлять биометрический паспорт и оставить пограничникам отпечатки всех десяти пальцев.


      Все гораздо сложнее и не понятно кто и что терпит.
      cniza
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 08:53
        россияне и выходцы из государств «миграционного риска» будут заранее сообщать о

        УШЛЕПКАМ????
        Отказывсь от всего как "белорус"!!!!!
        Подрезчик
    3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 08:39
      Больные, чтоли? Ну и ладно..
      четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства».

      Понимаю-больной собака...
      Понимаю-человек...
      НЕ ПОНИМАЮ-БАНДЕРОВЕЦ....И на свободе..ЕГО НИКТО НЕ ГНОБИТ ????????.
      ЭЙ, РОССИЯНЕ, СПИМ ЧТОЛИ????? laughing
      Подрезчик
    4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:47
      Цитата: Vard
      Опять стерпим.

      наша власть опять заведёт пластинку про "братство",о том,что бедным украинцам надо кормить свои семьи,мол они же не виноваты,что у них такая власть...так и хочется спросить,а разве не они выбрали эту власть,и в 2019 г. вот эти "бедные" украинцы снова выберут какую-нибудь бандеровскую шваль...может хватит уже жалеть этих недобитков,а пора в первую очередь думать о своих гражданах...хватит уже пускать всех подряд,исключение сделать только для тех,у кого есть паспорта граждан ДНР или ЛНР...
      taiga2018
    5. красноярск Сегодня, 09:42
      Цитата: Vard
      Опять стерпим... Выслать всех гасторбайтеров с Украины... Они быстро там порядок наведут...

      На Украине есть такая поговорка - "Неумный думкой богатие. (богатеет)?" Это я о том, кто по-вашему, будет наводить порядок.
      Но меня удивляет другое. Если сравнить гастарбайтеров (ненавижу это слово) с Украины с такими же со Ср. Азии и Кавказа, то "украинцы" выгодно отличаются по всем показателям от последних. Выходцы же из Ср. Азии и Квказа приносят России 60 - 70 % уголовных преступлений. Но высылать Вы собрались "украинцев" только по тому, что дебильная украинская власть принимает дебильные законы. Что называется - не по коню, а по оглобле. Вам кастрюлька на голове не жмет? У нас тут таких расплодилось, к сожалению, слишком много.
      красноярск
    6. ротмистр (Юрий) Сегодня, 09:46
      Цитата: Vard
      Опять стерпим... Выслать всех гасторбайтеров с Украины... Они быстро там порядок наведут...

      Ничего они там не наведут. Они ЗАРОБИТЧАНЕ. Они приехали зарабатывать ДЕНЬГИ. Выгоним мы- поедут в Европу, выгонят из Европы - поедут в Америку( в том числе и латинскую). Выгонят из Америки, поедут в Африку. Выгонят из Африки- поедут в Антарктиду, работать на пингвинов. Менталитет батенька.
      ротмистр
      1. Banshee (Роман) Сегодня, 11:06
        Ну не соглашусь кое с чем. Не нужны украинцы на заводах у станков? Да не вопрос. У-ла-ла, чемодан-вокзал-Украина.
        Вот только русские что-то у меня в городе не стоят в очереди на работу токарем или фрезеровщиком. За исключением 1 (ОДНОГО!) завода. Оборонного, понятно.
        20-25 тысяч рублей - неее... эт пусть дураки работают... А мы в офисе посидим. За те же деньги.

        А вот украинские работники, для которых это 10-12 тысяч гривен (а такую з/п еще найти надо у них) не просто пашут. А как при коммунизме.

        Так что выгнать-то можно... Дальше что? Ровшан и Джамшут не прокатят.
        Banshee
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:33
    Пора при пересечении границы РФ в кармане у гостя из в/на должно быть с собой 500 уё.На человека.На неделю прибывания bully Кроме естественно кто из их рая на ПМЖ в Россию выезжает.Или к родственникам.С подтверждение естественно самих родственников через госуслуги например feel
    Наблюдатель2014
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:33
    Провоцируют... Ничего, наберемся терпения... Недолго им осталось куражится...
    Горный стрелок
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:35
      Да мы то потерпим , а вот бардак , что останется , кто разгребать будет?
      cniza
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:44
        Да бардак то ладно, там по душе исковерканных сколько останется! Вот это действительно ПРОБЛЕМА!
        Сразу вопрос - а мож нам это наф не надо? старые ж грабли, наступали уже!
        rocket757
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:51
          Я про это и говорю , что с порослью делать , которые даже русского языка уже не знают.
          cniza
          1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 09:50
            Цитата: cniza
            Я про это и говорю , что с порослью делать , которые даже русского языка уже не знают.

            ВСЕ правобережье Днепра вернуть Польше, кроме Юга. А остальное забрать к нам. Кроме евроукров, пусть едут на историческую родину.
            ротмистр
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:39
      Цитата: Горный стрелок
      Провоцируют... Ничего, наберемся терпения... Недолго им осталось куражится...

      забыл добавить "мужики, хе хе" - и один в один Михан! мы то же наберемся терпения и будем посмотреть как лично вы будете выполнять то, что написали
      Тикси-3
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:41
      Как так недолго?!В Кремле все стерпят..
      Цитата: Горный стрелок
      Провоцируют... Ничего, наберемся терпения... Недолго им осталось куражится...
      210окв
    4. next322 (алекс) Сегодня, 09:09
      Цитата: Горный стрелок
      Провоцируют... Ничего, наберемся терпения... Недолго им осталось куражится...
      уже 4 года терпим........и ничего не меняется ,с каждым днем все хуже......сколько и главное чего еще ждать??? и почему недолго? laughing
      next322
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:26
        Мы, почти все, болтливые статисты на этом "празднике жизни"!
        Некоторые конечно участвуют в сем действе, по разным причинам и по разному!
        Реально, мы будем посмотреть, что решит "жираф", потому как он большой и ему видней!
        От себя добавлю, моя родня на крайне не очень жалует майданную власть, но среди младшего поколения, всё ж нашлись желающие покричать "героям сл....", благо на долго их не хватило, да и старшее поколение длань "лёгкую" приложило .... короче таких ещё можно вернуть на путь истинный! Но всё равно, много там таких, которые мозги напрочь распрыгали! Это, скорее всего, будет забота всех, моё такое мнение!
        rocket757
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:45
        Цитата: next322
        уже 4 года терпим........и ничего не меняется
        Просто они пока ещё дожирают то, что осталось от благополучной Украины, но скоро этот ресурс иссякнет. Они уже живут в долг. Вы и сами написали...
        Цитата: next322
        с каждым днем все хуже.....

        Цитата: next322
        сколько и главное чего еще ждать??? и почему недолго?
        Если человек с суицидальными наклонностями решил свести счёты с жизнью, то он либо осуществит задуманное, либо осознав крах начнёт лечится. Уркаинцы идут по пути этого человека. Рвут связи и ухудшают свою кормовую базу усиливая состояние депрессии. Скоро они скажут, да на фига нам такая жизнь и начнут либо устранять причину дискомфорта т.е. снесут эту власть, либо смиренно примут развал государства под лозунг "Уркаина иди на"...
        Ныробский
  4. Егоза (Елена) Сегодня, 08:38
    А почему для въезда в РФ нужен отпечаток только одного пальца, а для въезда в Украину все 10? Скоро еще и отпечаток ног потребуют!
    Егоза
    1. sdc_alex (Александр) Сегодня, 08:41
      Могут еще и анализы сдавать заставить. Прямо на границе... laughing в ладони украинским погранцам.
      sdc_alex
      1. К0щей Сегодня, 08:48
        Цитата: sdc_alex
        Могут еще и анализы сдавать заставить. Прямо на границе...

        на яйце-глист)) вроде была новость, что удобрения у нас они брать не будут, хоть так компенсируют)))
        К0щей
    2. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 08:46
      Цитата: Егоза
      еще и отпечаток ног потребуют!

      Давно пора нам с них требовать. Подозреваю у многих копыта обнаружатся. Либо свиные, либо чертячьи...
      Jovanni
    3. Ferdinant Сегодня, 08:50
      А может разные папиллярные узоры на пальцах,трансплантология нестоит наместе.
      Ferdinant
    4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 09:19
      Цитата: Егоза
      А почему для въезда в РФ нужен отпечаток только одного пальца, а для въезда в Украину все 10?

      Предлагаю в качестве ответной меры всем въезжающим на территорию России украинцам "откатывать" морду целиком. yes Поставить тазик с чернилами, макнуть, откатать - и велкомтурашша! fellow
      Добрый день Леночка! love
      Как там в вашем дурдоме? жить ещё можно?
      злой партизан
      1. Егоза (Елена) Сегодня, 09:24
        Цитата: злой партизан
        Как там в вашем дурдоме? жить ещё можно?

        Привет- привет! И два привета сверху!Жить - нельзя, выживать с надеждой на жесткий распад "государства" - можно! Тем более, что наблюдается "исправление мозгов" у населения. Стараемся в силу возможностей. wink
        Егоза
    5. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 09:23
      В данном случае лучше верить украинским сайтам.
      При первом пересечении границы представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, должны сдать отпечатки 5 пальцев правой руки — независимо от того, какой у человека документ. При последующих визитах система будет сканировать 4 пальца.
      Россиянам перед поездкой необходимо заранее заполнить электронную анкету на сайте Министерства иностранных дел. В предварительном уведомление о намерении посетить Украину нужно указать личные данные: Ф.И.О., дату рождения, профессию и место работы, цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить. Срок подачи анкеты для въезда в Украину — за месяц до поездки. Исключение составляют экстренные случаи, например, болезнь или смерть родственника.

      https://rian.com.ua/analytics/20180102/1030970963
      /Ukraine-biometrika-granica.html
      мыслитель
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:45
    А слабо запретить гражданам нэзалэжной выезд на работу к ахрессору? Или вааще границу с Россией закрыть. Тогда бы мы полубовались на майдан под лозунгом "Украина - це Россия", "Хто не скаче, той америкос!" laughing
    Alex-a832
  6. Доктор13 (Александр) Сегодня, 08:46
    Ой.Я сейчас уже рыдать буду. stop ьТак хотелось сьездить посмотреть как Наденька будет рушить раду... Не вижу смысла спускать на тормозах и вероятнее всего откроем голосование по мерам противодействия великим Украм.Наберем голоса и просто потребуем ввести для них полный набор по биометрии и согласно иного чтобы без 50000 рублев в кармане не пускали.А дальше ну вообще просто 1месяц и домой и не более двух раз в год.
    Доктор13
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:48
    а плату за вход ещё не берут?
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:52
      Цитата: Masya Masya
      а плату за вход ещё не берут?


      Скорее начнут брать за выход. lol
      cniza
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:04
        Цитата: cniza
        Скорее начнут брать за выход.

        А это вообще "золотая жила"... wink
        Masya Masya
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:07
          Пора брать метр границы в аренду. laughing
          cniza
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:50
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    Дормидонт
  9. Косолапый (Влад) Сегодня, 08:50
    [quote][/quote] Смешно , какие тут комментарии ))) пол страны разбежалось )))
    Косолапый
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:53
    Можно подумать россияне толпами ломятся на Украину.
    sgr291158
  11. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 08:56
    Так давайте уже визовый режим сразу.!!!!
    Berkut154
    1. Егоза (Елена) Сегодня, 09:25
      Цитата: Berkut154
      Так давайте уже визовый режим сразу.!!!!

      Я те дам визовый режим! Мне к внукам ездить надо! wink
      Егоза
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 08:59
    Бредовый указ с бредовыми обоснованиями, учитывая, что Украина на 30-40% населения связана родственными связями с Россией. Сразу видно, под чью диктовку и для чего подобный указ писался.
    Altona
  13. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 09:02
    В ответ максимально улучшить условия переезда в Россию.А вот таджиков - домой гнать.
    Сергей Д_2
    1. RelictEmpire (Дмитрий) Сегодня, 09:29
      А плитку Собянину кто класть будет??? Там тоже фактически клановые династии уже появились :))
      RelictEmpire
  14. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 09:07
    На нефтепромыслах работают хохлы.Со Львова.Давно .С 60 х.годов.Династиями.Вахтой.Спецы.Их там процентов30.И шо с ними теперь делать?Если мастера - бурильщика нужно готовить 10 лет.От такэ.....
    Сергей Д_2
    1. Сашк0 (Александр) Сегодня, 09:36
      Ничего научатся и из центральной России. Гнать взашей, это высокооплачиваемый труд, раз они за незалежность пусть клубнику в Польше собирают, наобщался с такими, в России работать не в западло, а вот голодомры, расстрелянные Сталиным, хорошие упа и прочее после 1 стакана так и лезут, ну и конечно Путин виноват во вмем. А про 10 лет подготовки бурильщика это перебор, помбур так это вообще тяни-толкай. Это я Вам как технолог говорю. Бабло должно в стране оставаться а не за бугор уходить. Эти самые бригады в месяц вывозят десятки миллионов рублей на Украину , а то и сотни. Нам они лишние ?
      Сашк0
      1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 10:36
        Мастер бурильщик - Тяни толкай???Ясно,какой Вы технолог))))
        Сергей Д_2
  15. федоров (Валерий) Сегодня, 09:08
    Полицейская "республика" - русских не пускать,венгров,поляков..Зато простите узгоглазых и чебуреков полно. sad Хочется стрелять..Или валить с этой территории.
    федоров
  16. Волька Сегодня, 09:14
    украинское гетто все более формируется с завидным упрямством свидомых...
    Волька
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:36
      Цитата: Волька
      украинское гетто все более формируется с завидным упрямством свидомых...

      hi Подрастающее поколение скоро будет считать, что у каждого русского на стене висит балалайка.
      ul_vitalii
  17. ВМФ7981 Сегодня, 09:22
    Ездил, езжу и буду ездить.
    Стараниями этих гопников, называющих себя украми, об этих ребятах сложилось странное мнение - завистливые, перехитрившие сами себя, жадные, подлые, жестокие без меры. Понятно, что не все сошли с ума и оставшихся вменяемыми людей больше и мне жаль их, но дёготь в бочке с мёдом сразу видно, а мёд при этом уже не съедобен. На мой взгляд эксперимент на народом, по ускоренной деградации завершился вполне успешно. Глядя на них меня охватывает ужас в прямом смысле этого слова, потому как это грозило и нам, но почему то не произошло и Слава Богу. Мне иногда кажется, что действительно есть нечто или некто вмешивающиеся в процессе уже начавшейся катастрофы. Конечно, уповать на чудо это обрести себя на гибель, но и лодку посланную надо замечать.
    ВМФ7981
  18. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:32
    А пецька-алкаш, по совместительству вальцман, всё глубже, и глубже роет себе яму. laughing
    a.s.zzz888
  19. akunin (эд) Сегодня, 09:58
    разваливать надо было украину сразу после майдана - уже бы порядок навели и денег массу сэкономили и люди не погибли.время упущено,уже сформировано антироссийское молодое поколение не связанное с нами ни как.с каждым годом ситуация будет ухудшаться.самый простой пример днепропетровск(днепр),тот же харьков где ,как считалось,прорусские настроения
    akunin
    1. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 10:39
      И получить миллионы беженцев.Пенсии откуда брать?)))
      Сергей Д_2
      1. akunin (эд) Сегодня, 10:57
        Цитата: Сергей Д_2
        И получить миллионы беженцев.Пенсии откуда брать?)))

        возможен был относительно мирный сценарий,но надо было серьезно наехать на местных олигархов .майдан был в киеве,а север ,восток и юго-восток долго не могли определиться,надо было им "помочь",за 23 года в украину вбахали десятки милиардов долларов,а за инвистициями надо приглядывать(что ни кто не делал).ведь были политические и экономические рычаги. сейчас их почти нет.в разделе охотно поучаствовали бы и поляки и венгры и румыны.нуланд с печеньками и 5 млрд. долларов улыбалась бы в стороне.экономика досталась бы в нормальном состоянии(харьковский тракторный,южмаш и тд)
        akunin
  20. SAF (Александр) Сегодня, 11:32
    Цитата: taiga2018
    Цитата: Vard
    Опять стерпим.

    наша власть опять заведёт пластинку про "братство",о том,что бедным украинцам надо кормить свои семьи,мол они же не виноваты,что у них такая власть...так и хочется спросить,а разве не они выбрали эту власть,и в 2019 г. вот эти "бедные" украинцы снова выберут какую-нибудь бандеровскую шваль...может хватит уже жалеть этих недобитков,а пора в первую очередь думать о своих гражданах...хватит уже пускать всех подряд,исключение сделать только для тех,у кого есть паспорта граждан ДНР или ЛНР...


    Так-то оно так...
    Сразу скажу - я не против Путина. На пороге можно сказать война и экспериментировать смысла нет.
    А вот насчет ВЫБОРА граждан я за всю свою жизнь(мне за 60) не видел ... как бы это сказать помягче - нормального механизма что-ли...
    При Советской власти (не самой плохой) выбора не было - 1 кандидат
    Далее разыгрывается спектакль - выбери лучшего из не очень приятных и умных
    Последние выборы - цирк какой-то. ПУТИН и массовка (включая Дом-1 и 2)

    При чем здесь Путин?
    Не при чем. Я не флужу.
    Я думаю у жителей государства Украина тоже не богатый выбор был и будет - и винить надо не народ а закулисье.
    Просто там территория поменьше. Порастащщили раньше
    SAF
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