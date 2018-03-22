11:53 22 марта
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Историк предсказал катастрофу Польше из-за «российской партии»

Грядущая катастрофа Польши и кризис в отношениях Варшавы и Киева будут вызваны созданием в стране пророссийской партии, передает РИА Новости заявление историка Ежи Таргальского.



По словам историка, в Польше есть «пророссийски настроенная часть политиков, которые, в случае бездействия правительства, через несколько месяцев смогут создать партию», которую будут поддерживать «около 15% избирателей».


Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику. Одним из основных моментов ее программы станет призыв к союзу с Россией против США и НАТО,
пояснил он.

Таргальский считает, что подобная ситуация назревает уже на протяжении 2-х лет, и виновата в этом правящая партия «Право и справедливость». Ее руководство полагало, что сможет удержать контроль над положением в стране, но это было ошибочным мнением, отметил он.

Сегодня «в польских СМИ и польской политике усиливаются позиции пророссийских деятелей, а их идеи находят все более широкую поддержку в обществе, и если власть не предпримет необходимые меры, все это может привести к катастрофе», считает историк.

Он также призвал не использовать активно закон об Институте национальной памяти Польши, поскольку это «не только вызовет резкую реакцию Киева, но и спровоцирует международный скандал».

Напомним, ранее польский сейм принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны. Обеспокоенность по поводу принятия такого закона уже выразили президент Украины Порошенко и министр иностранных дел Климкин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 08:50
    Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику. Одним из основных моментов ее программы станет призыв к союзу с Россией против США и НАТО

    Хотелось бы! Да будет так... yes Поддержим, если что, то проголосуем. Опыт есть, американцы подтвердят.
    А если честно, то многие "сыты" антироссийской политикой. Кто-то боится войны из-за действий НАТО, кто-то терпит убытки, а кто-то просто понимает, что Польша идёт не тем путём, идёт не по дороге процветания, идёт против экономически выгодных интересов государства...
    Logall
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:57
      Александр hi Я вот только думаю что рукамиводители наши опять могут подобную тенденцию "зевнуть"...Как "зевнули"Харьков,Херсон,Одессу.К сожалению.
      Цитата: Logall
      Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику. Одним из основных моментов ее программы станет призыв к союзу с Россией против США и НАТО

      Хотелось бы! Да будет так... yes Поддержим, если что, то проголосуем. Опыт есть, американцы подтвердят.
      А если честно, то многие "сыты" антироссийской политикой. Кто-то боится войны из-за действий НАТО, кто-то терпит убытки, а кто-то просто понимает, что Польша идёт не тем путём, идёт не по дороге процветания, идёт против экономически выгодных интересов государства...
      210окв
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:00
        Сегодня «в польских СМИ и польской политике усиливаются позиции пророссийских деятелей, а их идеи находят все более широкую поддержку в обществе, и если власть не предпримет необходимые меры, все это может привести к катастрофе», считает историк.


        Это простое нагнетание истерии.
        cniza
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:03
          Да,соглашусь.Русофобские настроения там сильны и имеют глубокие корни.Россия для них как кость в горле..
          Цитата: cniza
          Сегодня «в польских СМИ и польской политике усиливаются позиции пророссийских деятелей, а их идеи находят все более широкую поддержку в обществе, и если власть не предпримет необходимые меры, все это может привести к катастрофе», считает историк.


          Это простое нагнетание истерии.
          210окв
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:08
            У них историческая боязнь и ненависть.
            cniza
            1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 09:19
              Он также призвал не использовать активно закон об Институте национальной памяти Польши
              я так понимаю не обошлось без барыша, историк проплачен каким-нибудь Чугункиным
              dik-nsk
            2. Татьяна Сегодня, 09:23
              Всё, что беспокоит этого польского эксперта - это то, что именно польский фашизм в проамериканской либеральной Польше Качинского не пройдёт и что именно Польша Качинского погибнет, а не пророссийская Польша!
              А эксперту нужно, чтобы именно в проамериканской Польше Качинского именно польский фашизм как раз бы и прошёл! И для этого он призывает заранее задавить всяческие ростки в стране пророссийских сил в Польше!
              Татьяна
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:58
      Думаю, эта партия будет проводить пропольскую политику. Конечно она будет идти в разрез с политикой США. Потому что торговать, лучше, чем воевать.
      Венд
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:18
        Поступательного движения в развитии Польше не видать, а пробуксовка ей обеспечена.
        ul_vitalii
        1. ромул (Егор) Сегодня, 09:23
          Цитата: ul_vitalii
          Поступательного движения в развитии Польше не видать, а пробуксовка ей обеспечена.

          Да ладно михан ежели чо - шашками повырубаем блин, у нас казАков цельный край (ну ты понил)) штирлиц хе-хе
          ромул
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:21
        Если кидаться на своих соседей эт всегда приводит к проблемам внутри страны. А если кидаться на БОЛЬШИХ соседей, проблемы будут большие!
        Все равно, там свои скакуны пока в силе, так что процесс будет долгий!
        rocket757
      3. white.eagle Сегодня, 11:46
        пропольскую политику то есть будет против Америки, но будет выступать за создание союза с Китаем. В этом случае у России будут реальные проблемы.
        white.eagle
  2. Косолапый (Влад) Сегодня, 08:54
    ,,Польские историки ,, это как ,, мелко Британские учёные ,, laughing
    Косолапый
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:56
    Чтобы предсказать катастрофу польше, не надо быть историком. Достаточно полистать учебник истории за 5 класс
    Дормидонт
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 09:48
      Цитата: Дормидонт
      . Достаточно полистать учебник истории за 5 класс

      Полистал. Из польского там , похоже, только одна из авторов - Свенцицкая И.С. hi
      AlexVas44
      1. юра яковлев (юра яковлев) Сегодня, 10:07
        "Полистал. Из польского там , похоже, только одна из авторов - Свенцицкая И.С"

        И та, похоже, имеет шведские корни. laughing
        юра яковлев
  4. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 09:00
    в Польше есть «пророссийски настроенная часть политиков, которые, в случае бездействия правительства, через несколько месяцев смогут создать партию», которую будут поддерживать «около 15% избирателей».

    Ключевая фраза
    бездействия правительства

    Демократия говорите, свобода good
    rpuropuu
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 09:05
    Что это за историк, который собственную историю не помнит? Польша распадалась как раз из-за проевропейской политики. Европа постоянно сжирала Польшу как источник распрей и только Россия, а потом и СССР вернули Польше территорию и государственность. Это не историк, а обычный дешёвый проплаченный пропагандон.
    Altona
  6. Vard Сегодня, 09:06
    Не верю... зная поляков... что бы они создали про российскую партию... НЕ ВЕРЮ!!!
    Vard
    1. юра яковлев (юра яковлев) Сегодня, 10:12
      "Не верю... зная поляков... что бы они создали про российскую партию... НЕ ВЕРЮ!!!"
      Почему нет? Там не 15%, а все 30%, если учесть, что послевоенная Польша до 1955 года заселялась выходцами из СССР, к тому же есть потомки участников ВМВ. Всё возможно.
      юра яковлев
    2. котовский (Константин) Сегодня, 10:43
      Цитата: Vard
      Не верю... зная поляков..

      Да просто устали уже люди,от тупой русофобии.
      Вот и все. hi
      котовский
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 09:07
    резкая любовь поляков к России конечно вряд ли возможна,но вот более сбалансированная политика по отношению к нам вполне вероятна...
    taiga2018
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:30
    заявление историка Ежи Таргальского. Одним из основных моментов ее программы станет призыв к союзу с Россией против США и НАТО,

    И что, АВБ не загребло этого "историка"? Странно! request
    a.s.zzz888
  9. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:40
    Она будет проводить националистическую

    Национализм - это тот инструмент, которым англосаксы отковыривали от России народы и территории. Национализм противоречит самой сущности многонациональной России. Как на его почве может быть стремление к сближению с Россией? Лишь бы воткнуть слово, имеющее негативный смысл, рядом с уроминанием России.
    Alex-a832
  10. Alex Nevs (Alex) Сегодня, 09:41
    пора РОССИИ "выбирать" президента ПОЛЬШИ
    Alex Nevs
  11. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:50
    Катастрофа Польше и так гарантирована. У поляков гонору много, а того, что обеспечивает стабильность и процветания государства нету. Наука, образование, производство находится на уровне стран третьего мира, а мнят себя претендентами на роль Германии. Опять им требуется перезагрузка с исчезновением с политической карты мира.
    Yrec
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:51
    Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику
    Антисемитской и антиукраинской в Польше хватает и сегодня. А остальное давно пора проводить в этой стране, которая показывает себя во всей "красе" убогого величия, махрового национализма, лизоблюдства перед сильным. Если действительно хотя бы 15% поляков поддержали такую политику уже было бы прекрасно.
    rotmistr60
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:08
    Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику.

    Интересная такая партия, практически против всех. Вот хотелось бы узнать а польза будет от такой, а не только конфронтации? Будут ли решения/действия на пользу польскому народу? Ну там что-то поможет в медицинской помощи, или там образовании, культуре не русофобской?
    Или как всегда "заводить" и "дразнить" поляков как собак цепных, науськивать их на другие народы и национальности? what
    К-50
  14. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 10:22
    Лукавит г-н Торгальский, у Польши и Украины "Бандера раздора", потому и пугает русофилией. Предлагает из двух зол выбрать меньшее - замириться с бандеровцами.
    20 мар — РИА Новости. Польские националисты на акции у украинского посольства сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича....депутат польского Сейма Роберт Винницкий также растоптал красно-черный флаг
    мыслитель
  15. mavrus (Андрей) Сегодня, 11:15
    Цитата: Косолапый
    ,,Польские историки ,, это как ,, мелко Британские учёные ,, laughing

    "Британские учёные", уже бледнеют супротив "британских политиков". :)))
    mavrus
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