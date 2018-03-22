Историк предсказал катастрофу Польше из-за «российской партии»

Она будет проводить националистическую, антисемитскую, антиукраинскую и антиамериканскую политику. Одним из основных моментов ее программы станет призыв к союзу с Россией против США и НАТО,

Грядущая катастрофа Польши и кризис в отношениях Варшавы и Киева будут вызваны созданием в стране пророссийской партии, передает РИА Новости заявление историка Ежи Таргальского.По словам историка, в Польше есть «пророссийски настроенная часть политиков, которые, в случае бездействия правительства, через несколько месяцев смогут создать партию», которую будут поддерживать «около 15% избирателей».пояснил он.Таргальский считает, что подобная ситуация назревает уже на протяжении 2-х лет, и виновата в этом правящая партия «Право и справедливость». Ее руководство полагало, что сможет удержать контроль над положением в стране, но это было ошибочным мнением, отметил он.Сегодня «в польских СМИ и польской политике усиливаются позиции пророссийских деятелей, а их идеи находят все более широкую поддержку в обществе, и если власть не предпримет необходимые меры, все это может привести к катастрофе», считает историк.Он также призвал не использовать активно закон об Институте национальной памяти Польши, поскольку это «не только вызовет резкую реакцию Киева, но и спровоцирует международный скандал».Напомним, ранее польский сейм принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков во время Второй мировой войны. Обеспокоенность по поводу принятия такого закона уже выразили президент Украины Порошенко и министр иностранных дел Климкин.