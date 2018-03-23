08:13 23 марта
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Американского производителя АК заподозрили в "связях с союзниками Путина"

Информационное агентство Блумберг сообщает о начале расследования в отношении производителя автоматов Калашникова в штате Флорида. Речь идёт о компании RWC Group (Russian weapons company), которая занимается производством АК. За дело взялся прокурор Майами, ведущий дело по установлению подробностей получения компанией налоговых льгот для завода Kalashnikov USA, действующего в Помпано-Бич.

Американского производителя АК заподозрили в "связях с союзниками Путина"


В качестве причины для начала прокурорской проверки в США избрана следующая: RWC Group якобы имеет связи с некими союзниками президента России Владимира Путина.


В самой компании эти «обвинения» никак не комментируют, заявляя лишь о том, что они занимаются легальным бизнесом, приносящим в американскую казну существенные налоговые сборы из-за того, что автоматы Калашникова пользуются известной популярностью в США.

Напомним, что в течение трёх с лишним лет действуют американские санкции в отношении российского концерна «Калашников». По этой причине RWC Group была вынуждена прекратить связи с российской компанией, сохранив за собой право на производство автоматов для американского (и не только) рынка.

Использованы фотографии: armslist.com
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Комментарии 17

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:05
    Ну все пропал завод...прокурор за уши сейчас к нему Трампа притянет...Скрипаля с Новичком...вездесущего Путина...а что врать так врать.
    Оружейное лобби в США может однако и возмутиться...(грабители)прокуроры автомата КАЛАШНИКОВА лишают.
    Тот же ЛЕХА
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 06:58
      Там население Техаса быстрее возмущается начнет)
      Alex_Rarog
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:07
    которая занимается производством АК-47
    , который уж сильно на АКМ похож...
    svp67
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:16
      Справедливости ради, никакого АК-47 на вооружении Союза никогда не стояло, был просто АК
      Ушлый_башкорт
      1. Foksvl (Владимир ) Сегодня, 06:51
        Верно. АК, АКМ и пр. Но тут имеется ввиду конструкция 47 года. Как говорите АК.
        Foksvl
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:01
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Справедливости ради, никакого АК-47 на вооружении Союза никогда не стояло, был просто АК

        Да?А это, что? Враги напечатали...Наставление, да еще и грифованное...так понимаю гриф, "Секретно"
        svp67
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:06
          Вот с сайта концерна Калашников цитата:
          В 1945 г. Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 г. автомат АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии. В 1948 г. молодой конструктор был командирован в Ижевск для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. В начале 1949 года Ижевский машиностроительный завод начал массовый выпуск нового автомата, которому предстояло стать "оружием века". Оружие получило официальное название - "7,62-миллиметровый автомат Калашникова образца 1947 года (АК)", а молодому конструктору вручили орден Красной Звезды и Сталинскую премию первой степени "за разработку образца вооружения".

          Изделие АК-47 на вооружении не стояло, называлось оно АК.
          Ушлый_башкорт
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:10
            Цитата: Ушлый_башкорт
            Изделие АК-47 на вооружении не стояло, называлось оно АК.

            То, что это оружие не стояло на вооружение под таким название, не значит, что его НЕ БЫЛО. А АК-47 БЫЛ. И менно под таким наименованием, в количестве более тысячи штук он проходил войсковые испытания. К слову до этого был и АК-46
            svp67
            1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:12
              Сергей, перечитайте мои комментарии внимательней, я ни разу не написал, что АК-47 вообще не существовал=)
              Ушлый_башкорт
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:16
                Цитата: Ушлый_башкорт
                Сергей, перечитайте мои комментарии внимательней, я ни разу не написал, что АК-47 вообще не существовал=)

                Вашу "ловушку", назовем это так, с точностью формулировок, я понял сразу. Потому и вносил в свои комментарии уточнения, про то, в какой период это оружие называлось Ак-47.
                svp67
                1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:55
                  Да не было никакой ловушки, я изначально про "принят на вооружение" писал.
                  Ушлый_башкорт
    2. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:49
      Цитата: svp67
      который уж сильно на АКМ похож..

      У них все называется АК-47, невзирая на модификацию.
      Американцы, сэр...
      inkass_98
  3. тлауикол (Иван) Сегодня, 06:10
    Сам концерн Калашников что-то имеет с этого завода?
    тлауикол
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:19
    RWC Group якобы имеет связи с некими союзниками президента России Владимира Путина
    Американскую шизофрению уже даже трудно комментировать, т.к. набор слов закончился полностью. Это уже начинает приближаться к макартизму и скоро по таким "обвинениям" начнут лишать прав и садить в тюрьму. Полный абзац.
    rotmistr60
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 06:59
    Маразму нет конца, что называется. Всё и все, что имеет отношение к России оказывается под подозрением. Могу дать новые места для поиска "связей с русскими". Это те, кто имеет отношение к водке Stolichnaya. Можете хватать каждого бармена и тащить в комиссию по расследованию или комитет для противодействия угрозам Америки. laughing laughing
    Altona
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:52
      Цитата: Altona
      Маразму нет конца, что называется

      Ага. Следущие на очереди - производители матрёшек в США - этот бизнес вообще лично Путин курирует. Это же оружие российской пропаганды - дети очень любят матрёшки. Оборот матрёшек могут приравнять к обороту наркоты. laughing
      Alex-a832
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 08:02
    Цитата: Alex-a832
    Ага. Следущие на очереди - производители матрёшек в США - этот бизнес вообще лично Путин курирует. Это же оружие российской пропаганды - дети очень любят матрёшки. Оборот матрёшек могут приравнять к обороту наркоты.

    ---------------------------------------
    Нсчёт матрешек не знаю, а мультфильм "Маша и медведь" вполне может быть.
    Altona
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