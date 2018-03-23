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Американского производителя АК заподозрили в "связях с союзниками Путина"
Информационное агентство Блумберг сообщает о начале расследования в отношении производителя автоматов Калашникова в штате Флорида. Речь идёт о компании RWC Group (Russian weapons company), которая занимается производством АК. За дело взялся прокурор Майами, ведущий дело по установлению подробностей получения компанией налоговых льгот для завода Kalashnikov USA, действующего в Помпано-Бич.
В качестве причины для начала прокурорской проверки в США избрана следующая: RWC Group якобы имеет связи с некими союзниками президента России Владимира Путина.
В самой компании эти «обвинения» никак не комментируют, заявляя лишь о том, что они занимаются легальным бизнесом, приносящим в американскую казну существенные налоговые сборы из-за того, что автоматы Калашникова пользуются известной популярностью в США.
Напомним, что в течение трёх с лишним лет действуют американские санкции в отношении российского концерна «Калашников». По этой причине RWC Group была вынуждена прекратить связи с российской компанией, сохранив за собой право на производство автоматов для американского (и не только) рынка.
В качестве причины для начала прокурорской проверки в США избрана следующая: RWC Group якобы имеет связи с некими союзниками президента России Владимира Путина.
В самой компании эти «обвинения» никак не комментируют, заявляя лишь о том, что они занимаются легальным бизнесом, приносящим в американскую казну существенные налоговые сборы из-за того, что автоматы Калашникова пользуются известной популярностью в США.
Напомним, что в течение трёх с лишним лет действуют американские санкции в отношении российского концерна «Калашников». По этой причине RWC Group была вынуждена прекратить связи с российской компанией, сохранив за собой право на производство автоматов для американского (и не только) рынка.
Использованы фотографии: armslist.com
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