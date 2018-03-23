13:45 23 марта
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США обвинило Турцию в отвлечении коалиции от борьбы с ИГ*

Представитель международной коалиции, возглавляемой США и находящейся незаконно в Сирии, полковник Райан Диллон заявил, что действия Турции в сирийском Африне отвлекли командование "Сирийских демократических сил" (СДС, арабо-курдские отряды) от борьбы с ИГ*.

США обвинило Турцию в отвлечении коалиции от борьбы с ИГ*


Диллон отметил, что командование СДС объявило о переброске в районе Африна 1,7 тыс. боевиков. Это привело к уходу из долины Евфрата многих командиров организации и ограничению возможности коалиции проводить операции против ИГ* в этом районе.


Таким образом, долину Евфрата покинули многие командиры этих структур. Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции (против ИГ*) и оказывать на них давление
— отметил американский военный по телефону из Багдада.

Напомним, что 20 января вооруженные силы Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском городе Африн. Турецких военных поддержали боевики Сирийской свободной армии (ССА).

На этой неделе в США выразили обеспокоенность сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Африне. Так, в Госдепе отметили, что из-за угрозы со стороны турецких военных эвакуировали курдов, которые живут в городе, передает РИА Новости.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:03
    Скорее всего отвлекли их от противостояния с правительственными войсками Сирии .
    Spartanez300
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:07
      полковник Райан Диллон прям жЖет сегодня. Ред була хлебнул небось
      Chertt
      1. DMoroz Сегодня, 11:10
        в НАТО раздрай?..
        DMoroz
        1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:29
          А тут еще курды переобуются. Ловкие эти амере_косы. Уже самих себя обдуривать насобачились.
          gippernano
        2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:09
          Цитата: DMoroz
          в НАТО раздрай?..

          У Турции свои цели в регионе, которые слабо кореллируются с целями САСШ...
          Возрождение Османской империи на кону у Эрдогана и выпестованных им Боз Курт, какое уж тут НАТО...
          ROSS_Ulair
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 11:11
      Цитата: Spartanez300
      Скорее всего отвлекли их от противостояния с правительственными войсками Сирии .

      Главное отвлекли. А там пусть друг друга хреначат
      Vadivak
  2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 11:03
    От поддержки ИГ они хотели сказать?... Отвлекают турки "исключительных" от спасательной операции по выводу бармалеев из-под удара.
    Alex-a832
  3. собаковод Сегодня, 11:04
    Таким образом, долину Евфрата покинули многие командиры этих структур. Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции (против ИГ*) и оказывать на них давление
    — отметил американский военный по телефону из Багдада.
    Не можете? Подвиньтесь!
    собаковод
  4. soldat-tv (Igor) Сегодня, 11:10
    Отвлечении коалиции от борьбы с ИГ*? 1500 убитых курдов. Классно отвлеклись.
    soldat-tv
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:20
    США обвинило Турцию
    Ух, как хорошо все завертывается. Член НАТО катит бочку на такого же "члена". Так не долго забыв о Сирии перейти к межличностным разборкам (что под вопросом).
    rotmistr60
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:20
    долину Евфрата покинули многие командиры этих структур.

    Ха, покинули... эвакуировали...
    Masya Masya
  7. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:21
    На этой неделе в США выразили обеспокоенность сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Африне.
    Что-то не припоминаю, что США оказывали кому-то гуманитарную помощь. Так в чем обеспокоенность?
    Ingvar0401
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:32
      Туркам намекают, что назначат военными преступниками и начнут клевать всем миром
      gippernano
  8. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:02
    Как бы США не разменяли Турцию и не начали против нее военные действия
    Denis Obukhov
  9. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:16
    Пчёлы заявили, что им мешают бороться против мёда. am
    Yrec
  10. тагил (сергей) Сегодня, 12:38
    Армия Турции вторая по численности в НАТО, и первоначально Турция стремилась за счет альянса решать свои проблемы и амбиции, но в конце концов поняла, что свои амбиции она может засунуть себе в ж.....пу, так как "товарищи" и "друзья" по НАТО не хотят её усиления в регионе. Им нужен послушный инструмент для решения своих амбиций в регионе, а Эрдоган для этого не подходит. ЕС для него закрыт, борьбу с курдами не поддерживают, откусить кусок сирии с нефтью не дают, так ещё США хотят оттяпать и кусок Турции для образования "Великого Курдистана" (на кого не плюнь все великие или исключительные). Так что после переворота устроенного самыми "верными" союзниками у Турции в конце концов нет других вариантов как выйти их НАТО. И к кому податься у них тоже нет вариантов. Вот только надо ли нам еще и эта головная боль?
    тагил
  11. Yeraz (Ali) Сегодня, 13:27
    И куда делись эти 1.7 боевиков???Город Африн сдали без БОЯ!!!!хотя все думали,что именно там турки застрянут надолго в городских боях,как остальные в Мослу,Ракке и Алеппо,а тут за ОДИНЬ ДЕНЬ сдали.Видать ещё не доехали
    Yeraz
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