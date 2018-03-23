США обвинило Турцию в отвлечении коалиции от борьбы с ИГ*

Таким образом, долину Евфрата покинули многие командиры этих структур. Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции (против ИГ*) и оказывать на них давление

Представитель международной коалиции, возглавляемой США и находящейся незаконно в Сирии, полковник Райан Диллон заявил, что действия Турции в сирийском Африне отвлекли командование "Сирийских демократических сил" (СДС, арабо-курдские отряды) от борьбы с ИГ*.Диллон отметил, что командование СДС объявило о переброске в районе Африна 1,7 тыс. боевиков. Это привело к уходу из долины Евфрата многих командиров организации и ограничению возможности коалиции проводить операции против ИГ* в этом районе.— отметил американский военный по телефону из Багдада.Напомним, что 20 января вооруженные силы Турции начали военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском городе Африн. Турецких военных поддержали боевики Сирийской свободной армии (ССА).На этой неделе в США выразили обеспокоенность сообщениями об ухудшении гуманитарной ситуации в Африне. Так, в Госдепе отметили, что из-за угрозы со стороны турецких военных эвакуировали курдов, которые живут в городе, передает РИА Новости ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России