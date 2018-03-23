Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
На Тоцком полигоне ЦВО прошли учения расчетов 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»
На Тоцком полигоне в Оренбургской области Центрального военного округа прошли учения, в ходе которых расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» обеспечили продвижение условной группировки войск, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа
240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.
По замыслу маневров, разведка вскрыла огневые точки условного противника в многоэтажном доме, которые могли сорвать наступательную операцию. Расчеты минометов совершили 25-ти километровый марш в назначенный район и выполнили боевые стрельбы на разрушение цели с расстояния 5 километров. Это позволило избежать потерь при выполнении учебно-боевых задач- добавили в пресс-службе.
240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти