На Тоцком полигоне ЦВО прошли учения расчетов 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»

По замыслу маневров, разведка вскрыла огневые точки условного противника в многоэтажном доме, которые могли сорвать наступательную операцию. Расчеты минометов совершили 25-ти километровый марш в назначенный район и выполнили боевые стрельбы на разрушение цели с расстояния 5 километров. Это позволило избежать потерь при выполнении учебно-боевых задач

На Тоцком полигоне в Оренбургской области Центрального военного округа прошли учения, в ходе которых расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» обеспечили продвижение условной группировки войск, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа- добавили в пресс-службе.240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.