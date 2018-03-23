13:47 23 марта
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На Тоцком полигоне ЦВО прошли учения расчетов 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»

На Тоцком полигоне в Оренбургской области Центрального военного округа прошли учения, в ходе которых расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» обеспечили продвижение условной группировки войск, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

На Тоцком полигоне ЦВО прошли учения расчетов 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»


По замыслу маневров, разведка вскрыла огневые точки условного противника в многоэтажном доме, которые могли сорвать наступательную операцию. Расчеты минометов совершили 25-ти километровый марш в назначенный район и выполнили боевые стрельбы на разрушение цели с расстояния 5 километров. Это позволило избежать потерь при выполнении учебно-боевых задач
- добавили в пресс-службе.


240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.

Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 13

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:39
    ...расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» обеспечили продвижение условной группировки войск...

    Что-то подсказывает мне - что это "привет" в сторону страны 404 yes
    Там местные "Наполеоны", уже весенние планы наступления состряпали wassat
    Будут аХХХрессоров побеждать laughing
    Андрей К
    1. Vard Сегодня, 12:42
      Скажем так... не пугаем... а предупреждаем...
      Vard
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 12:50
        Цитата: Vard
        Скажем так... не пугаем... а предупреждаем...

        Если есть военная часть, то должна быть и боевая подготовка. Не стоит каждый чих рассматривать как предупреждение.
        Серый брат
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:47
      С учетом, что это носитель ТЯО, то "приветов" много laughing
      хрыч
    3. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:36
      Цитата: Андрей К
      Что-то подсказывает мне - что это "привет" в сторону страны


      Ну почему же, не только вот например работа данного девайса в Сирии по ИГИЛ в Восточной Гуте
      Vadivak
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:43
    Вроде с вооружения эти цветочки снимали, нет? Эффективность баллономётов в Сирии оказалась неожиданно высокой? Пора "Тюльпаны" из загашника доставать, весна пришла.
    Yrec
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 12:51
      Скажем так,отправили на хранение.Вторая чеченская,сирийская операция показали что дешевле долбануть из миномёта с тем же результатом,чем подымать штурмовик.
      синоби
  3. Громобой Сегодня, 12:49
    По замыслу маневров, разведка вскрыла огневые точки условного противника в многоэтажном доме, которые могли сорвать наступательную операцию. Расчеты минометов совершили 25-ти километровый марш в назначенный район и выполнили боевые стрельбы на разрушение цели с расстояния 5 километров.
    Надеюсь,ни одна многоэтажка не пострадала. smile А скажите ,реально ли со 2,3-го залпа накрыть такую цель?
    Громобой
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:03
      Цитата: Громобой
      По замыслу маневров, разведка вскрыла огневые точки условного противника в многоэтажном доме, которые могли сорвать наступательную операцию. Расчеты минометов совершили 25-ти километровый марш в назначенный район и выполнили боевые стрельбы на разрушение цели с расстояния 5 километров.
      Надеюсь,ни одна многоэтажка не пострадала. smile А скажите ,реально ли со 2,3-го залпа накрыть такую цель?

      Если достаточно точно известны координаты ОП и цели , есть свежее метео , время для расчёта поправок и качественные боеприпасы с неизношенными стволами , то можно сразу бить залпом и вроятность поражения будет 99% hi В ином случае 2-3 одиночных пристрелочных средним орудием и поймав "вилку" командовать залп..
      КВУ-НСвД
      1. юра яковлев (юра яковлев) Сегодня, 13:38
        Что-то мне подсказывает, что там и залпа не надо, достаточно 1- 2 выстрела корректируемой мины, чтобы многоэтажку превратить в труху.
        юра яковлев
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:58
    Видел один раз вживую их работу и результаты стрельб..Оччень впечатляет...Круче из того , что приходилось наблюдать - это только Смерчи..
    КВУ-НСвД
  5. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 13:11
    возле Артиллерийской Академии в Питере стоят Тюльпаны. Почти каждый день мимо езжу. wink Ещё думаю,что-то давно про них не пишут.
    Подлый урус
  6. seregatara1969 (Сергей Таранущенко) Сегодня, 13:31
    опять у сусликов контузия
    seregatara1969
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